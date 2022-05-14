Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ІНФОГРАФІКА

Під натиском контрнаступів ЗСУ та через обмежену доступність підкріплення армія РФ, схоже, полишає позиції навколо Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітику вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти посилаються на дані західної розвідки та слова "офіцера ДНР", які показують, що Москва зосереджена на поверненні своїх військових додому, а не утриманні позицій поблизу міста.

"Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста", - йдеться в повідомленні.

Водночас росіяни прагнуть утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма.

"Раніше ми припускали, що Росія може відмовитися від спроб наступу з Ізюма, але росіяни або ще не ухвалили такого рішення, або ще не повністю дотримуються його. Дрібномасштабні та безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу", - додали в інституті.

Основними зусиллями росіян, як і раніше, залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з напрямку Попасної, протягом доби не досягли істотного прогресу.

Російські війська відновили наступальні операції у напрямку Слов'янська, але 13 травня не досягли прогресу.

Росіяни здійснили ще один безуспішний штурм Олександрівки, імовірно, у новій спробі форсувати Сіверський Донець. У них може вистачити свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ у досить широкому масштабі.

Як пише ISW, росіяни, напевно, убезпечили шосе біля в'їзду на "Азовсталь", але бої за завод тривають.

Російські війська не проводили жодних наступальних дій на півдні України та 13 травня продовжували розвідку та обстріл українських позицій. Аналітики припускають, що через недостатній контроль Херсонщини армія РФ призупинила свої зусилля з анексії області.

