12 540 21

Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ІНФОГРАФІКА

Під натиском контрнаступів ЗСУ та через обмежену доступність підкріплення армія РФ, схоже, полишає позиції навколо Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітику вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW).

Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни 01

Експерти посилаються на дані західної розвідки та слова "офіцера ДНР", які показують, що Москва зосереджена на поверненні своїх військових додому, а не утриманні позицій поблизу міста.

"Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків. Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста", - йдеться в повідомленні.

Водночас росіяни прагнуть утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Білгорода до Ізюма.

Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни 02

"Раніше ми припускали, що Росія може відмовитися від спроб наступу з Ізюма, але росіяни або ще не ухвалили такого рішення, або ще не повністю дотримуються його. Дрібномасштабні та безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу", - додали в інституті.

Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни 03

Основними зусиллями росіян, як і раніше, залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з напрямку Попасної, протягом доби не досягли істотного прогресу.

Російські війська відновили наступальні операції у напрямку Слов'янська, але 13 травня не досягли прогресу.

Росіяни здійснили ще один безуспішний штурм Олександрівки, імовірно, у новій спробі форсувати Сіверський Донець. У них може вистачити свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ у досить широкому масштабі.

Як пише ISW, росіяни, напевно, убезпечили шосе біля в'їзду на "Азовсталь", але бої за завод тривають.

Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни 04

Російські війська не проводили жодних наступальних дій на півдні України та 13 травня продовжували розвідку та обстріл українських позицій. Аналітики припускають, що через недостатній контроль Херсонщини армія РФ призупинила свої зусилля з анексії області.

Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни 05

Топ коментарі
+18
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показати весь коментар
14.05.2022 09:01 Відповісти
+15
Пока в стране остаются русские анклавы и очаги русской культуры - страна будет оставаться под угрозой военного вторжения из России. Не сегодня, так через несколько лет или десятилетий. "Взаимоотношения" РФ с постсоветскими странами тому подтверждение.
показати весь коментар
14.05.2022 09:29 Відповісти
+13
Украинцы могут увидеть реалистичную карту боевых действий не от собственной власти, а от "вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW"). Вместо серьезной аналитики и оценки ситуации "без розовых очков", власть подсовывает нам всяких "Арестовичей".
Почему? Власть считает украинцев истеричками, паникерами и идиотами? А вот в Вашингтоне так не считают ...
показати весь коментар
14.05.2022 09:02 Відповісти
Бей руzкую свинью по всему миру!!!
показати весь коментар
14.05.2022 08:51 Відповісти
14.05.2022 09:01 Відповісти
14.05.2022 09:02 Відповісти
Из украинских СМИ:
- Политнавигатор. «Это катастрофа». Советник офиса Зеленского призвал отказаться от украинизации:
"Одной из САМЫХ ГЛАВНЫХ ОШИБОК украинской власти является то, что она пошла по пути своих предшественников и продолжила насильственную УКРАИНИЗАЦИЮ и БОРЬБУ со ВСЕМ РУССКИМ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, борьба с русским на Украине - это выстрел себе в голову.

«То, что мы воюем с путинским режимом, НЕ ОЗНАЧАЕТ, что мы должны отрицать русскую или российскую культуру, изгонять Достоевского, не слушать Рахманинова, потому что он подлый москаль и палач украинского народа. Если у нас такое количество ДУРИ в ГОЛОВЕ и этой мифологемы, которая создана, я зазываю таких людей борцами со «Смешариками», - сказал советник.

«То, что мы пошли в тренде политики Порошенко-Вятровича - идеологическом, языковом, культурном, это одна из САМЫХ ГЛАВНЫХ и серьезных наших ОШИБОК…

Это добровольная СТРЕЛЬБА СЕБЕ даже не в ногу, а В ГОЛОВУ - то, чем мы занимаемся.
Это КАТАСТРОФА, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ССОРИТЬ свое ОБЩЕСТВО МЕЖДУ СОБОЙ», - заявил Арестович".

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который согласно статьи 102 Конституции Украины, является Главой государства, Гарантом Конституции, прав и свобод граждан:

1.ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ статей 10, 21,22, 24, 53 Конституции Украины относительно русского и других языков национальных меньшинств;

2.ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ:
- Закона Украины "О Национальных меньшинствах в Украине";
- Закона Украины ""Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине";
- "Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств", ратифицированную Украиной 19.09.2005 года;

3.СДЕЛАТЬ в Украине РУССКИЙ язык ГОСУДАРСТВЕННЫМ
https://petition.president.gov.ua/petition/121196
показати весь коментар
14.05.2022 09:14 Відповісти
14.05.2022 09:29 Відповісти
самый опасный анклав русского мира сидит в офисе преЗЕдента
показати весь коментар
14.05.2022 09:53 Відповісти
на Украине??

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
показати весь коментар
14.05.2022 09:31 Відповісти
Автор (ініціатор): Ісаєв Микола Всісович

Дата оприлюднення: 09 серпня 2021


5 голосів з 25000 необхідних




Не підтримано




Збір підписів завершено

Ну й нащо цей кацапоїдний мотлох сюди було тягнути?
показати весь коментар
14.05.2022 09:38 Відповісти
Про керівництво держави виборці мають право знати все.
показати весь коментар
14.05.2022 09:50 Відповісти
виборцi в масi не читають цензор.нет
показати весь коментар
14.05.2022 09:55 Відповісти
"Виборці в масі" мають читати графоманію якогось Ісаєва? Він - це керівництво держави?
показати весь коментар
14.05.2022 11:00 Відповісти
Короче - Телепузік Арестович вам все розкаже . Це не якісь там Сміхошарики чи Смі#уйочки .
Все потрібно зареєструвати торгову марку "Телепузік Арестович"
показати весь коментар
14.05.2022 11:02 Відповісти
"Русские" это продукт имперских амбиций московии, закономерно трансформировавшийся в коллективное *****. Вся их "история" это насильственная "русификация" колонизируемых московией народов. Тех, кого им не удаётся "русифицировать" они ненавидят и уничтожают. А "русская культура" это инструмент геноцида по отношению ко всем узникам "тюрьмы народов".
Этот "гнойник" на теле человечества должен быть уничтожен. Любая толерантность по отношению к этой "чуме" преступна и бесчеловечна.
показати весь коментар
14.05.2022 13:48 Відповісти
не смОтри арестовичей которыХ теБе подсовывают!
показати весь коментар
14.05.2022 10:01 Відповісти
Подорвите Антоновский мост в Херсоне, после чего вся орда ламанется к Новой Каховке, где будет единственная возможность сбежать на левьІй берег Днепра. А Криврожская группировка пусть там встретит.
После єтого закончатся все беседьІ о ХНР и про походьІ на Николаев и Одессу.
показати весь коментар
14.05.2022 09:25 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 09:43 Відповісти
************* там где руZZкий военный корабль пошел наХ@й!
показати весь коментар
14.05.2022 10:05 Відповісти
По карті за останні днів п'ять цього не видно. Від постійних обстрілів страждають всі населенні пункти на північ від Харкова від Печенізького водосховища і фактично до кордону з Сумською областю. Жорстко прилітає по нп Старого салтова Дергачів, Золочева. Сказати що вони вивели до кордону важко, вони тримають Козачу лопань, можливо Липці, а це населенні пункти на 5-6 тисяч чоловік і була інфа що окопуються.
показати весь коментар
14.05.2022 09:59 Відповісти
желательно оккупировать журавлевку, чтоб унизить кацапов, выровнять фронт и заставить их держать некоторые войска на этом направлении.
показати весь коментар
14.05.2022 10:18 Відповісти
«росіяни вирішили залишити позиції» - це тепер так називається відступ.
показати весь коментар
14.05.2022 12:07 Відповісти
 
 