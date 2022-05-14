Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны. ИНФОГРАФИКА
Под давлением контрнаступлений ВСУ и из-за ограниченной доступности подкрепления армия РФ, похоже, оставляет позиции вокруг Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитику Вашингтонского Института изучения войны (ISW).
Эксперты ссылаются на данные западной разведки и слова "офицера ДНР", которые показывают, что Москва сосредоточена на возвращении своих военных домой, а не на удержании позиций вблизи города.
"Таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам оцепить, не говоря уже о захватах Харькова, а затем выгнали их из-под города", - говорится в сообщении.
В то же время россияне стремятся удержать линию западнее Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма.
"Раньше мы предполагали, что Россия может отказаться от попыток наступления из Изюма, но россияне либо еще не приняли такое решение, либо еще не полностью придерживаются его. Мелкомасштабные и безуспешные атаки на южный край выступления возле Донецка продолжались, но без реального прогресса", - добавили в институте.
Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Российские войска, наступавшие с направления Попасной, в течение суток не добились существенного прогресса.
Российские войска возобновили наступательные операции в направлении Славянска, но 13 мая не добились прогресса.
Россияне совершили еще один безуспешный штурм Александровки, вероятно, в новой попытке форсировать Северский Донец. У них может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.
Как пишет ISW, россияне наверняка обезопасили шоссе у въезда на "Азовсталь", но бои за завод продолжаются.
Российские войска не проводили никаких наступательных действий на юге Украины и 13 мая продолжали разведку и обстрел украинских позиций. Аналитики предполагают, что из-за недостаточного контроля Херсонщины армия РФ приостановила свои усилия по аннексии области.
Почему? Власть считает украинцев истеричками, паникерами и идиотами? А вот в Вашингтоне так не считают ...
- Политнавигатор. «Это катастрофа». Советник офиса Зеленского призвал отказаться от украинизации:
"Одной из САМЫХ ГЛАВНЫХ ОШИБОК украинской власти является то, что она пошла по пути своих предшественников и продолжила насильственную УКРАИНИЗАЦИЮ и БОРЬБУ со ВСЕМ РУССКИМ.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович.
По мнению Арестовича, борьба с русским на Украине - это выстрел себе в голову.
«То, что мы воюем с путинским режимом, НЕ ОЗНАЧАЕТ, что мы должны отрицать русскую или российскую культуру, изгонять Достоевского, не слушать Рахманинова, потому что он подлый москаль и палач украинского народа. Если у нас такое количество ДУРИ в ГОЛОВЕ и этой мифологемы, которая создана, я зазываю таких людей борцами со «Смешариками», - сказал советник.
«То, что мы пошли в тренде политики Порошенко-Вятровича - идеологическом, языковом, культурном, это одна из САМЫХ ГЛАВНЫХ и серьезных наших ОШИБОК…
Это добровольная СТРЕЛЬБА СЕБЕ даже не в ногу, а В ГОЛОВУ - то, чем мы занимаемся.
Это КАТАСТРОФА, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ССОРИТЬ свое ОБЩЕСТВО МЕЖДУ СОБОЙ», - заявил Арестович".
В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который согласно статьи 102 Конституции Украины, является Главой государства, Гарантом Конституции, прав и свобод граждан:
1.ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ статей 10, 21,22, 24, 53 Конституции Украины относительно русского и других языков национальных меньшинств;
2.ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ:
- Закона Украины "О Национальных меньшинствах в Украине";
- Закона Украины ""Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине";
- "Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств", ратифицированную Украиной 19.09.2005 года;
3.СДЕЛАТЬ в Украине РУССКИЙ язык ГОСУДАРСТВЕННЫМ
https://petition.president.gov.ua/petition/121196
