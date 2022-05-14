РУС
12 540 21

Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны. ИНФОГРАФИКА

Под давлением контрнаступлений ВСУ и из-за ограниченной доступности подкрепления армия РФ, похоже, оставляет позиции вокруг Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитику Вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны 01

Эксперты ссылаются на данные западной разведки и слова "офицера ДНР", которые показывают, что Москва сосредоточена на возвращении своих военных домой, а не на удержании позиций вблизи города.

"Таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам оцепить, не говоря уже о захватах Харькова, а затем выгнали их из-под города", - говорится в сообщении.

В то же время россияне стремятся удержать линию западнее Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма.

Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны 02

"Раньше мы предполагали, что Россия может отказаться от попыток наступления из Изюма, но россияне либо еще не приняли такое решение, либо еще не полностью придерживаются его. Мелкомасштабные и безуспешные атаки на южный край выступления возле Донецка продолжались, но без реального прогресса", - добавили в институте.

Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны 03

Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Российские войска, наступавшие с направления Попасной, в течение суток не добились существенного прогресса.

Российские войска возобновили наступательные операции в направлении Славянска, но 13 мая не добились прогресса.

Россияне совершили еще один безуспешный штурм Александровки, вероятно, в новой попытке форсировать Северский Донец. У них может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.

Как пишет ISW, россияне наверняка обезопасили шоссе у въезда на "Азовсталь", но бои за завод продолжаются.

Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны 04

Российские войска не проводили никаких наступательных действий на юге Украины и 13 мая продолжали разведку и обстрел украинских позиций. Аналитики предполагают, что из-за недостаточного контроля Херсонщины армия РФ приостановила свои усилия по аннексии области.

Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны 05

разведка (4228) США (27954) Харьков (7748) Азовсталь (383)
Топ комментарии
+18
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
14.05.2022 09:01 Ответить
+15
Пока в стране остаются русские анклавы и очаги русской культуры - страна будет оставаться под угрозой военного вторжения из России. Не сегодня, так через несколько лет или десятилетий. "Взаимоотношения" РФ с постсоветскими странами тому подтверждение.
14.05.2022 09:29 Ответить
+13
Украинцы могут увидеть реалистичную карту боевых действий не от собственной власти, а от "вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW"). Вместо серьезной аналитики и оценки ситуации "без розовых очков", власть подсовывает нам всяких "Арестовичей".
Почему? Власть считает украинцев истеричками, паникерами и идиотами? А вот в Вашингтоне так не считают ...
14.05.2022 09:02 Ответить
Бей руzкую свинью по всему миру!!!
14.05.2022 08:51 Ответить
Из украинских СМИ:
- Политнавигатор. «Это катастрофа». Советник офиса Зеленского призвал отказаться от украинизации:
"Одной из САМЫХ ГЛАВНЫХ ОШИБОК украинской власти является то, что она пошла по пути своих предшественников и продолжила насильственную УКРАИНИЗАЦИЮ и БОРЬБУ со ВСЕМ РУССКИМ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович.

По мнению Арестовича, борьба с русским на Украине - это выстрел себе в голову.

«То, что мы воюем с путинским режимом, НЕ ОЗНАЧАЕТ, что мы должны отрицать русскую или российскую культуру, изгонять Достоевского, не слушать Рахманинова, потому что он подлый москаль и палач украинского народа. Если у нас такое количество ДУРИ в ГОЛОВЕ и этой мифологемы, которая создана, я зазываю таких людей борцами со «Смешариками», - сказал советник.

«То, что мы пошли в тренде политики Порошенко-Вятровича - идеологическом, языковом, культурном, это одна из САМЫХ ГЛАВНЫХ и серьезных наших ОШИБОК…

Это добровольная СТРЕЛЬБА СЕБЕ даже не в ногу, а В ГОЛОВУ - то, чем мы занимаемся.
Это КАТАСТРОФА, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать тренд на государственном уровне на то, чтобы ССОРИТЬ свое ОБЩЕСТВО МЕЖДУ СОБОЙ», - заявил Арестович".

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который согласно статьи 102 Конституции Украины, является Главой государства, Гарантом Конституции, прав и свобод граждан:

1.ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ статей 10, 21,22, 24, 53 Конституции Украины относительно русского и других языков национальных меньшинств;

2.ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ:
- Закона Украины "О Национальных меньшинствах в Украине";
- Закона Украины ""Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине";
- "Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств", ратифицированную Украиной 19.09.2005 года;

3.СДЕЛАТЬ в Украине РУССКИЙ язык ГОСУДАРСТВЕННЫМ
https://petition.president.gov.ua/petition/121196
14.05.2022 09:14 Ответить
самый опасный анклав русского мира сидит в офисе преЗЕдента
14.05.2022 09:53 Ответить
на Украине??

Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:31 Ответить
Автор (ініціатор): Ісаєв Микола Всісович

Дата оприлюднення: 09 серпня 2021


5 голосів з 25000 необхідних




Не підтримано




Збір підписів завершено

Ну й нащо цей кацапоїдний мотлох сюди було тягнути?
14.05.2022 09:38 Ответить
Про керівництво держави виборці мають право знати все.
14.05.2022 09:50 Ответить
виборцi в масi не читають цензор.нет
14.05.2022 09:55 Ответить
"Виборці в масі" мають читати графоманію якогось Ісаєва? Він - це керівництво держави?
14.05.2022 11:00 Ответить
Короче - Телепузік Арестович вам все розкаже . Це не якісь там Сміхошарики чи Смі#уйочки .
Все потрібно зареєструвати торгову марку "Телепузік Арестович"
показать весь комментарий
"Русские" это продукт имперских амбиций московии, закономерно трансформировавшийся в коллективное *****. Вся их "история" это насильственная "русификация" колонизируемых московией народов. Тех, кого им не удаётся "русифицировать" они ненавидят и уничтожают. А "русская культура" это инструмент геноцида по отношению ко всем узникам "тюрьмы народов".
Этот "гнойник" на теле человечества должен быть уничтожен. Любая толерантность по отношению к этой "чуме" преступна и бесчеловечна.
14.05.2022 13:48 Ответить
не смОтри арестовичей которыХ теБе подсовывают!
показать весь комментарий
Подорвите Антоновский мост в Херсоне, после чего вся орда ламанется к Новой Каховке, где будет единственная возможность сбежать на левьІй берег Днепра. А Криврожская группировка пусть там встретит.
После єтого закончатся все беседьІ о ХНР и про походьІ на Николаев и Одессу.
показать весь комментарий
14.05.2022 09:25 Ответить
14.05.2022 09:43 Ответить
************* там где руZZкий военный корабль пошел наХ@й!
14.05.2022 10:05 Ответить
По карті за останні днів п'ять цього не видно. Від постійних обстрілів страждають всі населенні пункти на північ від Харкова від Печенізького водосховища і фактично до кордону з Сумською областю. Жорстко прилітає по нп Старого салтова Дергачів, Золочева. Сказати що вони вивели до кордону важко, вони тримають Козачу лопань, можливо Липці, а це населенні пункти на 5-6 тисяч чоловік і була інфа що окопуються.
14.05.2022 09:59 Ответить
желательно оккупировать журавлевку, чтоб унизить кацапов, выровнять фронт и заставить их держать некоторые войска на этом направлении.
показать весь комментарий
«росіяни вирішили залишити позиції» - це тепер так називається відступ.
14.05.2022 12:07 Ответить
 
 