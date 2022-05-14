Украина фактически отстояла Харьков, россияне решили оставить позиции, - вашингтонский Институт изучения войны. ИНФОГРАФИКА

Под давлением контрнаступлений ВСУ и из-за ограниченной доступности подкрепления армия РФ, похоже, оставляет позиции вокруг Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитику Вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ссылаются на данные западной разведки и слова "офицера ДНР", которые показывают, что Москва сосредоточена на возвращении своих военных домой, а не на удержании позиций вблизи города.

"Таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам оцепить, не говоря уже о захватах Харькова, а затем выгнали их из-под города", - говорится в сообщении.

В то же время россияне стремятся удержать линию западнее Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма.

"Раньше мы предполагали, что Россия может отказаться от попыток наступления из Изюма, но россияне либо еще не приняли такое решение, либо еще не полностью придерживаются его. Мелкомасштабные и безуспешные атаки на южный край выступления возле Донецка продолжались, но без реального прогресса", - добавили в институте.

Основными усилиями россиян по-прежнему остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Российские войска, наступавшие с направления Попасной, в течение суток не добились существенного прогресса.

Российские войска возобновили наступательные операции в направлении Славянска, но 13 мая не добились прогресса.

Россияне совершили еще один безуспешный штурм Александровки, вероятно, в новой попытке форсировать Северский Донец. У них может хватить свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.

Как пишет ISW, россияне наверняка обезопасили шоссе у въезда на "Азовсталь", но бои за завод продолжаются.

Российские войска не проводили никаких наступательных действий на юге Украины и 13 мая продолжали разведку и обстрел украинских позиций. Аналитики предполагают, что из-за недостаточного контроля Херсонщины армия РФ приостановила свои усилия по аннексии области.

