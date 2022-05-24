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Новости Война
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В приграничных районах Киевщины ввели дополнительные режимные ограничения до окончания военного положения. ПЕРЕЧЕНЬ

кордон

В пределах приграничных районов Киевской области, а именно в пределах 5 км от государственной границы Вышгородского района, введены дополнительные временные режимные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Патрульной полиции Киевской области.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований. Они будут действовать с сегодняшнего дня до окончания военного положения.

Итак, с 24 мая запрещено:

  • передвижение лиц и транспортных средств; проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;
  • пребывание лиц в лесных массивах;
  • перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
  • осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;
  • использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;
  • ношение военной формы одежды;
  • проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.д.
  • любые передвижения по местности, непосредственно примыкающей к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме населенных пунктов, которые примыкают к государственной границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В трех областях Украины вводятся ограничения на передвижение возле границы

Киевская область (4119) Вышгород (79) патрульная полиция (1811)


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24.05.2022 14:27 Ответить
Зеление уроди.
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24.05.2022 15:01 Ответить
Я один такой тупой? Какой ДЕРЖАВНЫЙ кордон в киевской области?! Киев с областью "подползает" к чьей-то границе? Чьей? паРаши? Польши? Или Монголии? Если речь о границах ОБЛАСТЕЙ, то кто их устанавливает кроме Державы, если речь идет о ДЕРЖАВНОЙ ?
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24.05.2022 15:01 Ответить
Так. Ти один тут тупий. Київська область, межує з республікою Бєларусь в Чорнобильському та Поліському районах, а значить там проходить ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН.
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24.05.2022 15:26 Ответить
так попалитись.
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24.05.2022 16:03 Ответить
Трохи "запіздали" - місяців на три.
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24.05.2022 15:04 Ответить
Взагалі то, такі обмеження (крім останнььго пункту) були введені на території Київської області ще з початку війни, і наскільки я знаю їх ще ніхто не відміняв.
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24.05.2022 15:29 Ответить
С каких пор Вышгородский район это государственая граница? Это административная граница района, до гос. границы ещё 100 км. Бред какой-то написали.
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24.05.2022 15:35 Ответить
Після адмін.реформи 2020 року до Вишгородського району включили території Чорнобильського та Поліського районів, так що Вишгородський район, тепер, межує з республікою Бєларусь.
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24.05.2022 16:01 Ответить
 
 