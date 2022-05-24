В приграничных районах Киевщины ввели дополнительные режимные ограничения до окончания военного положения. ПЕРЕЧЕНЬ

В пределах приграничных районов Киевской области, а именно в пределах 5 км от государственной границы Вышгородского района, введены дополнительные временные режимные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Патрульной полиции Киевской области.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований. Они будут действовать с сегодняшнего дня до окончания военного положения.

Итак, с 24 мая запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств; проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;

пребывание лиц в лесных массивах;

перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;

использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;

ношение военной формы одежды;

проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.д.

любые передвижения по местности, непосредственно примыкающей к государственной границе, шириной 1000 метров, кроме населенных пунктов, которые примыкают к государственной границе.





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