Польша поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Дуда

Украина заслуживает получения в июне статуса кандидата в членство в ЕС.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, ЕС с психологической точки зрения должен показать украинскому обществу, что он открыт и поддерживает украинцев.

Дуда подчеркнул, что сегодняшняя борьба украинцев за защиту своего государства также является борьбой за право решать свою судьбу и быть частью Запада.

"Поэтому Запад должен открыться на украинцев и сказать: да, мы вас принимаем. Это очень важный элемент. Поэтому мы, несомненно, будем очень активно поддерживать стремление Украины получить статус кандидата и чтобы наконец Украина стала членом ЕС", - подытожил президент Польши.

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