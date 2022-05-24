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Польша поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, - Дуда

дуда

Украина заслуживает получения в июне статуса кандидата в членство в ЕС.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, ЕС с психологической точки зрения должен показать украинскому обществу, что он открыт и поддерживает украинцев.

Дуда подчеркнул, что сегодняшняя борьба украинцев за защиту своего государства также является борьбой за право решать свою судьбу и быть частью Запада.

"Поэтому Запад должен открыться на украинцев и сказать: да, мы вас принимаем. Это очень важный элемент. Поэтому мы, несомненно, будем очень активно поддерживать стремление Украины получить статус кандидата и чтобы наконец Украина стала членом ЕС", - подытожил президент Польши.

Читайте: Я верю, что европейские лидеры примут единственное правильное решение и откроют ЕС для Украины, - Дуда

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Це-сусіди-брати!
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24.05.2022 14:47 Ответить
Согласен!. Главное не надо откладывать в долгий ящик.
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24.05.2022 14:58 Ответить
Давай казати правду: польщі потрібен буфер безпеки і стабільності на єдиному фланзі нестабільності - правому фланзі. Без безпечної України, польщі не світить власна безпека. Події минулої осені яскраве свідчення того, що сама польща не здатна захиститися. Так що вступ України у ЄС і НАТО - це безпека і стабільність самої Польщі
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24.05.2022 16:29 Ответить
Стосовно поляків у нас сумнівів немає. Що будемо робити з усілякими там орбанами та іншими прихильниками бункерного Недопалка?
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24.05.2022 14:57 Ответить
Решта - ссикуни
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24.05.2022 15:00 Ответить
Дуда ще не збагнув що Зелі цього не потрібно. Зелі потрібно щоб і сам народ як і він відмовився не тількі від НАТО, але і від ЄС.
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24.05.2022 15:05 Ответить
Польша, как и Ведикобритания настоящие друзья Украины! Латвия, Литва тоже!
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24.05.2022 17:04 Ответить
 
 