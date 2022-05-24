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Польща підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Дуда

дуда

Україна заслуговує на отримання в червні статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, ЄС з психологічної точки зору має показати українському суспільству, що він відкритий і підтримує українців.

Дуда наголосив, що сьогоднішня боротьба українців за захист своєї держави є також боротьбою за право вирішувати свою долю і бути частиною Заходу.

"Тому Захід повинен відкритися на українців і сказати: так, ми вас приймаємо. Це дуже важливий елемент. Тому ми, без сумніву, дуже активно підтримуватимемо прагнення України отримати статус кандидата і щоб врешті Україна стала членом ЄС", - підсумував президент Польщі.

Читайте: Не може бути жодних переговорів і ухвалення рішень за спиною України, - Дуда

Автор: 

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Це-сусіди-брати!
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24.05.2022 14:47 Відповісти
Согласен!. Главное не надо откладывать в долгий ящик.
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24.05.2022 14:58 Відповісти
Давай казати правду: польщі потрібен буфер безпеки і стабільності на єдиному фланзі нестабільності - правому фланзі. Без безпечної України, польщі не світить власна безпека. Події минулої осені яскраве свідчення того, що сама польща не здатна захиститися. Так що вступ України у ЄС і НАТО - це безпека і стабільність самої Польщі
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24.05.2022 16:29 Відповісти
Стосовно поляків у нас сумнівів немає. Що будемо робити з усілякими там орбанами та іншими прихильниками бункерного Недопалка?
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24.05.2022 14:57 Відповісти
Решта - ссикуни
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24.05.2022 15:00 Відповісти
Дуда ще не збагнув що Зелі цього не потрібно. Зелі потрібно щоб і сам народ як і він відмовився не тількі від НАТО, але і від ЄС.
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24.05.2022 15:05 Відповісти
Польша, как и Ведикобритания настоящие друзья Украины! Латвия, Литва тоже!
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24.05.2022 17:04 Відповісти
 
 