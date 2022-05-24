Польща підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Дуда
Україна заслуговує на отримання в червні статусу кандидата на членство в ЄС.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, ЄС з психологічної точки зору має показати українському суспільству, що він відкритий і підтримує українців.
Дуда наголосив, що сьогоднішня боротьба українців за захист своєї держави є також боротьбою за право вирішувати свою долю і бути частиною Заходу.
"Тому Захід повинен відкритися на українців і сказати: так, ми вас приймаємо. Це дуже важливий елемент. Тому ми, без сумніву, дуже активно підтримуватимемо прагнення України отримати статус кандидата і щоб врешті Україна стала членом ЄС", - підсумував президент Польщі.
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