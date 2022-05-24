ЕС одобрил военный транш на 500 млн для Украины
Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на предоставление военной помощи для Украины. Его сумма составит 500 млн евро.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".
После этого транша общая сумма выделенных на эти цели средств составит 2 млрд евро.
"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины. С этими 500 млн евро евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро в поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
490 млн евро из нового транша направят на поставку военного оборудования в соответствии с заявками правительства Украины. Остальные 10 млн евро пойдут на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.
Напомним, предварительные транши были согласованы 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не палитесь чуваки... до выборов далеко..