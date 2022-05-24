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ЕС одобрил военный транш на 500 млн для Украины

боррель,жозеп

Совет Европейского союза одобрил четвертый транш на предоставление военной помощи для Украины. Его сумма составит 500 млн евро.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

После этого транша общая сумма выделенных на эти цели средств составит 2 млрд евро.

"История завтрашнего дня пишется сегодня, на полях сражений Украины. С этими 500 млн евро евро ЕС выделил в общей сложности 2 млрд евро в поддержку поставок военной техники для Вооруженных сил Украины. Эта поддержка лишь часть усилий Европы, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить себя. ЕС и его государства-члены полны решимости продолжать. Мы делали это с начала войны и будем продолжать до конца", - заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Читайте: 600 млн евро транша ЕС пойдут на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки, - Минфин

490 млн евро из нового транша направят на поставку военного оборудования в соответствии с заявками правительства Украины. Остальные 10 млн евро пойдут на закупку топлива, аптечек и средств индивидуальной защиты.

Напомним, предварительные транши были согласованы 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

помощь (7784) транш (279) Евросоюз (17088) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Яку опозицію? шоколадного злодія порошенка? Так, вони разом зі "слугами зеленського" всупереч Конституції хором голосували за викрадення і прихватизацію за копійки Землі українців і зараз, під час війни, успішно її переписують по 1000 доларів за гектар на своїх підставних.
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24.05.2022 15:17
+3
Армія стікає кров'ю, а "зелені" атакують опозицію - Кіпіані прокоментував "покази" Медведчука
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24.05.2022 15:06
+3
куясе! неслыханная щедрость!
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24.05.2022 15:08
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Армія стікає кров'ю, а "зелені" атакують опозицію - Кіпіані прокоментував "покази" Медведчука
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24.05.2022 15:06 Ответить
Яку опозицію? шоколадного злодія порошенка? Так, вони разом зі "слугами зеленського" всупереч Конституції хором голосували за викрадення і прихватизацію за копійки Землі українців і зараз, під час війни, успішно її переписують по 1000 доларів за гектар на своїх підставних.
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24.05.2022 15:17 Ответить
Якщо ти так багато знаєш, то якого путіна розслабляєшся на "Цензорі"? Мерщій біжи в ОГПУ, СБУ, ДБР. Тільки зазнач - https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-383.htm#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83,-1.&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2.
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24.05.2022 19:01 Ответить
Де ви такі брехливі беретесь?
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24.05.2022 21:18 Ответить
От глубоких озабоченностей и решительного осуждения к очередным 500 лямам евро на вооружение. Процесс пошёл, как говорил один известный персонаж перестройки и гласности
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24.05.2022 15:06 Ответить
куясе! неслыханная щедрость!
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24.05.2022 15:08 Ответить
Транш, допомога.... Це кредит чи безповоротна допомога?
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24.05.2022 15:14 Ответить
Якщо допомога, то без повернення.
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24.05.2022 19:03 Ответить
Україна для рабZєї стала Бермудським Трикутником 30.000 дохляків путлєра...Ще не вечір...
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24.05.2022 15:24 Ответить
кхм ... уже такие дурачки как ты начинают утомлять .... плевать они хотели на фраги, все это знали, кто не знал, тот давно понял ... они и 100 000 иванов в землю положат ... им вообще на мясо пофиг ... это тупое быдло из богом забытых деревень, буряты, дагестынцы ...
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24.05.2022 15:38 Ответить
Ведмедчук путлєр и Зе очень хотят посадить Порошенко...
Не палитесь чуваки... до выборов далеко..
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24.05.2022 15:29 Ответить
Під час цієї війни, багато хто дуже добре "прибарахлится".
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24.05.2022 15:55 Ответить
Хорошо, но для богатого ЕС это крохи. Это не сравнить с тем какие деньги выделяет Америка которая не богаче ЕС.
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24.05.2022 18:02 Ответить
це реально якась насмішка. копійки. але єрмак уже трубить про це як про свою перемогу, на всіх каналах.
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24.05.2022 19:55 Ответить
А МОЖНО ЕЩЁ МИЛЛИОН МАРОК ВЫПУСТИТЬ - РУССКИЙ КОРАБЛЬ ИДИ НАХЙ !)
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24.05.2022 21:05 Ответить
 
 