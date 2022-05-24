ЄС схвалив військовий транш на 500 млн для України

Рада Європейського союзу схвалила четвертий транш на надання військової допомоги для України. Його сума складе 500 млн євро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Після цього траншу загальна сума виділених на ці цілі коштів сягне 2 млрд євро.

"Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. З цими 500 млн євро євро ЄС виділив загалом 2 млрд євро на підтримку поставок військової техніки для Збройних сил України. Ця підтримка - лише частина зусиль Європи, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС і його держави-члени сповнені рішучості продовжувати. Ми робили це з початку війни і будемо продовжувати до кінця", - заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Також читайте: Євросоюз надав Україні другий транш у розмірі 300 мільйонів євро

490 млн євро з нового траншу направлять на поставку військового обладнання відповідно до заявок уряду України. Решта 10 млн євро підуть на закупівлю палива, аптечок і засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, попередні транші були узгоджені 28 лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.