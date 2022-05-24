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Новини
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ЄС схвалив військовий транш на 500 млн для України

боррель,жозеп

Рада Європейського союзу схвалила четвертий транш на надання військової допомоги для України. Його сума складе 500 млн євро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Після цього траншу загальна сума виділених на ці цілі коштів сягне 2 млрд євро.

"Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. З цими 500 млн євро євро ЄС виділив загалом 2 млрд євро на підтримку поставок військової техніки для Збройних сил України. Ця підтримка - лише частина зусиль Європи, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС і його держави-члени сповнені рішучості продовжувати. Ми робили це з початку війни і будемо продовжувати до кінця", - заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Також читайте: Євросоюз надав Україні другий транш у розмірі 300 мільйонів євро

490 млн євро з нового траншу направлять на поставку військового обладнання відповідно до заявок уряду України. Решта 10 млн євро підуть на закупівлю палива, аптечок і засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, попередні транші були узгоджені 28 лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.

Автор: 

допомога (8321) транш (467) Євросоюз (13358) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Яку опозицію? шоколадного злодія порошенка? Так, вони разом зі "слугами зеленського" всупереч Конституції хором голосували за викрадення і прихватизацію за копійки Землі українців і зараз, під час війни, успішно її переписують по 1000 доларів за гектар на своїх підставних.
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24.05.2022 15:17
+3
Армія стікає кров'ю, а "зелені" атакують опозицію - Кіпіані прокоментував "покази" Медведчука
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24.05.2022 15:06
+3
куясе! неслыханная щедрость!
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24.05.2022 15:08
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Армія стікає кров'ю, а "зелені" атакують опозицію - Кіпіані прокоментував "покази" Медведчука
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24.05.2022 15:06 Відповісти
Яку опозицію? шоколадного злодія порошенка? Так, вони разом зі "слугами зеленського" всупереч Конституції хором голосували за викрадення і прихватизацію за копійки Землі українців і зараз, під час війни, успішно її переписують по 1000 доларів за гектар на своїх підставних.
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24.05.2022 15:17 Відповісти
Якщо ти так багато знаєш, то якого путіна розслабляєшся на "Цензорі"? Мерщій біжи в ОГПУ, СБУ, ДБР. Тільки зазнач - https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-383.htm#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83,-1.&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2.
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24.05.2022 19:01 Відповісти
Де ви такі брехливі беретесь?
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24.05.2022 21:18 Відповісти
От глубоких озабоченностей и решительного осуждения к очередным 500 лямам евро на вооружение. Процесс пошёл, как говорил один известный персонаж перестройки и гласности
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24.05.2022 15:06 Відповісти
куясе! неслыханная щедрость!
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24.05.2022 15:08 Відповісти
Транш, допомога.... Це кредит чи безповоротна допомога?
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24.05.2022 15:14 Відповісти
Якщо допомога, то без повернення.
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24.05.2022 19:03 Відповісти
Україна для рабZєї стала Бермудським Трикутником 30.000 дохляків путлєра...Ще не вечір...
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24.05.2022 15:24 Відповісти
кхм ... уже такие дурачки как ты начинают утомлять .... плевать они хотели на фраги, все это знали, кто не знал, тот давно понял ... они и 100 000 иванов в землю положат ... им вообще на мясо пофиг ... это тупое быдло из богом забытых деревень, буряты, дагестынцы ...
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24.05.2022 15:38 Відповісти
Ведмедчук путлєр и Зе очень хотят посадить Порошенко...
Не палитесь чуваки... до выборов далеко..
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24.05.2022 15:29 Відповісти
Під час цієї війни, багато хто дуже добре "прибарахлится".
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24.05.2022 15:55 Відповісти
Хорошо, но для богатого ЕС это крохи. Это не сравнить с тем какие деньги выделяет Америка которая не богаче ЕС.
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24.05.2022 18:02 Відповісти
це реально якась насмішка. копійки. але єрмак уже трубить про це як про свою перемогу, на всіх каналах.
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24.05.2022 19:55 Відповісти
А МОЖНО ЕЩЁ МИЛЛИОН МАРОК ВЫПУСТИТЬ - РУССКИЙ КОРАБЛЬ ИДИ НАХЙ !)
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24.05.2022 21:05 Відповісти
 
 