Путин не достиг своих стратегических целей в Украине, - Столтенберг

Президент РФ Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину и не достигнув его целей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не хочу спекулировать по поводу его (Путина – ред.) ощущений, но он совершил большую стратегическую ошибку. Ведь я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридических обязательствах соглашения, которое российский президент Путин направил в НАТО в декабре с пожеланием, чтобы мы его подписали, было четко заявлено: больше никакого расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО. Он не достиг своих стратегических целей в Украине", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО указал на то, что российский план, предполагавший захват украинской столицы, обезглавливание правительства и взятие под контроль Украины, провалился. "Он (Путин. – Ред.) был вынужден увести войска от Киева и с севера страны, российские войска вытесняются из Харьковской области, а наступление на Донбассе идет очень медленно", - отметил Столтенберг.

По его словам, пока никто не может спрогнозировать, чем завершится война. Однако очевиден факт: "Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война".

На этом фоне генсек НАТО также отметил, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО. По его убеждению, НАТО удастся отреагировать на беспокойство, которое высказано по этому поводу, в частности Турцией, и эти две страны будут приняты в Альянс. По словам Столтенберга, начиная войну против Украины, Путин "хотел меньше НАТО на своих границах", однако теперь он "получает больше НАТО на своих границах и большее число членов".

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"Решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО является историческим. Это демонстрирует, что европейская безопасность не будет диктоваться насилием и устрашением. Все члены Альянса соглашаются, что расширение НАТО было большим успехом, распространяя свободу и демократию по всей Европе. Поэтому я уверен, что мы сможем найти способ решить все проблемы безопасности союзников и поздравить ближайших партнеров НАТО в нашей семье свободных государств", - заявил генсек Североатлантического альянса.