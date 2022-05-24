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Новости Война
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Путин не достиг своих стратегических целей в Украине, - Столтенберг

столтенберг

Президент РФ Владимир Путин совершил большую стратегическую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину и не достигнув его целей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не хочу спекулировать по поводу его (Путина – ред.) ощущений, но он совершил большую стратегическую ошибку. Ведь я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридических обязательствах соглашения, которое российский президент Путин направил в НАТО в декабре с пожеланием, чтобы мы его подписали, было четко заявлено: больше никакого расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО. Он не достиг своих стратегических целей в Украине", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО указал на то, что российский план, предполагавший захват украинской столицы, обезглавливание правительства и взятие под контроль Украины, провалился. "Он (Путин. – Ред.) был вынужден увести войска от Киева и с севера страны, российские войска вытесняются из Харьковской области, а наступление на Донбассе идет очень медленно", - отметил Столтенберг.

По его словам, пока никто не может спрогнозировать, чем завершится война. Однако очевиден факт: "Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война".

На этом фоне генсек НАТО также отметил, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на членство в НАТО. По его убеждению, НАТО удастся отреагировать на беспокойство, которое высказано по этому поводу, в частности Турцией, и эти две страны будут приняты в Альянс. По словам Столтенберга, начиная войну против Украины, Путин "хотел меньше НАТО на своих границах", однако теперь он "получает больше НАТО на своих границах и большее число членов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг в очередной раз призвал Путина прекратить войну в Украине: НАТО стоит на стороне Киева

"Решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО является историческим. Это демонстрирует, что европейская безопасность не будет диктоваться насилием и устрашением. Все члены Альянса соглашаются, что расширение НАТО было большим успехом, распространяя свободу и демократию по всей Европе. Поэтому я уверен, что мы сможем найти способ решить все проблемы безопасности союзников и поздравить ближайших партнеров НАТО в нашей семье свободных государств", - заявил генсек Североатлантического альянса.

НАТО (9968) путин владимир (31224) россия (95413) Финляндия (957) членство в НАТО (1507) Швеция (999) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+7
Це звичайно добре, але за рахунок неймовірних зусиль та втрат в Україні...
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24.05.2022 16:13
+6
те, що він уже досяг це катастрофа для України.

Що таке 1500 спалених танків, 400 літаків (це просто залізо) та нехай 100 т убитих орків (від пияцтва їх помирає в рази більше) порівняно з територіями, які йому вдалося вже окупувати?

Набридло халва-халва!
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24.05.2022 16:15
+4
бла-бла-бла...
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24.05.2022 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Це звичайно добре, але за рахунок неймовірних зусиль та втрат в Україні...
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24.05.2022 16:13 Ответить
А у нас нету выхода, или мы защитим себя, или СССР №2 .
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24.05.2022 16:22 Ответить
бла-бла-бла...
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24.05.2022 16:13 Ответить
нам і афєрєстовича через край..
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24.05.2022 16:15 Ответить
этот чувак уже сходил в унисекс туалет?
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24.05.2022 16:15 Ответить
и нассал там на бухую свнсбаку из зооборделя
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24.05.2022 16:43 Ответить
твоїми молитвами, Столтенберге:
"НАТО ніколи не втрутиться у війну в Україні"

у поразки батько один, а у перемоги - багато
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24.05.2022 16:15 Ответить
А промолчал бы многозначительно, так может, ***** полезть и не решилось бы.
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24.05.2022 16:16 Ответить
та не беріть близько до серця...у нього повноваження пєскова.
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24.05.2022 16:30 Ответить
те, що він уже досяг це катастрофа для України.

Що таке 1500 спалених танків, 400 літаків (це просто залізо) та нехай 100 т убитих орків (від пияцтва їх помирає в рази більше) порівняно з територіями, які йому вдалося вже окупувати?

Набридло халва-халва!
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24.05.2022 16:15 Ответить
Тем не менее, кацапы на Донбассе потихоньку ползут. Какая бы не была оборона, но под беспрерывными ударами арты рано или поздно оборону проломишь. С количеством арты и боезапаса у кацапов ноль проблем.
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24.05.2022 16:19 Ответить
Це, звичайно добре, але Воно, ще і не думає зупинятись...(не по всім заасфальтованим дорогам, ще пройшовся)!
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24.05.2022 16:23 Ответить
кажіть іще, ваша думка дуже цінна для нас!
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24.05.2022 16:26 Ответить
я я вважаю що досягнув, він обісрався разом з росією
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24.05.2022 16:33 Ответить
Это чмо раздражает даже сильнее. чем Зеленский. Йенс аж их памперсов выпрыгивал, приглашая Путина напасть на Украину.
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24.05.2022 16:40 Ответить
Смерть кацапам!
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24.05.2022 16:48 Ответить
Що воно верзе....чи це помилки перекладу...

здійснив велику стратегічну помилку, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну і не досягнуши його цілей

Тож якби досягнув цілей то це не була би помилка???
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24.05.2022 16:52 Ответить
Чо прям реально думаете, что вся эта война из-за "никакого НАТО на восток"? Война потому, что рашисты хотят уничтожить всю Украину и всех украинцев. Без НАТО было бы 1000 других поводов.
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24.05.2022 17:06 Ответить
То все слова. Сегодня цели одни, завтра другие. Главное что они воюют на нашей территории, уничтожают нашу экономику. Это сейчас основная цель. И она к сожалению успешно выполняется. Я понимаю что Европа очень рада что до ее границ не дошли. Но Украине от этого не намного легче.
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24.05.2022 17:32 Ответить
Не дай Бог наших в Северодонецке окружат, это хуже Мариуполя будет. Кацапы кипятком ссать будут.
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24.05.2022 17:54 Ответить
********* заявка,що правда,зате тактичні він уже досяг. хоча пробитий коридор в крим разом з забезпеченням його водою електрикою,не такий уже "провал" як всі розпинаються...
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25.05.2022 02:56 Ответить
 
 