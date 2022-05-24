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Новини Війна
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Путін не досягнув своїх стратегічних цілей в Україні, - Столтенберг

столтенберг

Президент РФ Володимир Путін здійснив велику стратегічну помилку, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну і не досягнуши його цілей.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не хочу спекулювати щодо його (Путіна, – ред.) відчуттів, але він здійснив велику стратегічну помилку. Адже я переконаний, що однією з цілей, однією із заявлених цілей цього вторгнення в Україну було зменшення присутності НАТО на російських кордонах. І в юридично зобов’язуючій угоді, яку російський президент Путін направив до НАТО у грудні і яку він хотів, що ми підписали, було чітко заявлено: ніякого більше розширення НАТО. А зараз він отримує розширення присутності НАТО. Він не досягнув своїх стратегічних цілей в Україні", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО вказав на те, що російський план, який передбачав захоплення української столиці, обезглавлення уряду та взяття під контроль України, провалився. "Він (Путін. – Ред.) був змушений відвести війська від Києва та з півночі країни, російські війська витісняють з Харківської області, а наступ на Донбасі йде дуже повільно", - зазначив Столтенберг.

За його словами, наразі ніхто не може спрогнозувати, чим завершиться війна. Однак очевидним є факт: "Росія не досягла своїх цілей в Україні. Був план короткострокової воєнної операції, але сталася дуже затратна для Росії війна".

На цьому тлі генсек НАТО також вказав на те, що Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на членство в НАТО. На його переконання, у НАТО вдасться відреагувати на усі занепокоєння, які були висловлені з цього приводу, зокрема, Туреччиною, і ці дві країни будуть прийняті в Альянс. За словами Столтенберга, розпочинаючи війну проти України, Путін "хотів менше НАТО на своїх кордонах", однак тепер він "отримує більше НАТО на своїх кордонах і більше членів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг вчергове закликав Путіна припинити війну в Україні: НАТО стоїть на боці Києва

"Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО є історичним. Це демонструє, що європейська безпека не буде диктуватися насильством і залякуванням. Усі члени Альянсу погоджуються, що розширення НАТО було великим успіхом, поширюючи свободу та демократію по всій Європі. Тому я впевнений, що ми зможемо знайти спосіб вирішити всі проблеми безпеки союзників і привітати найближчих партнерів НАТО в нашій родині вільних держав", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Автор: 

НАТО (6429) путін володимир (23772) росія (65002) Фінляндія (1299) членство в НАТО (1716) Швеція (951) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+7
Це звичайно добре, але за рахунок неймовірних зусиль та втрат в Україні...
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24.05.2022 16:13
+6
те, що він уже досяг це катастрофа для України.

Що таке 1500 спалених танків, 400 літаків (це просто залізо) та нехай 100 т убитих орків (від пияцтва їх помирає в рази більше) порівняно з територіями, які йому вдалося вже окупувати?

Набридло халва-халва!
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24.05.2022 16:15
+4
бла-бла-бла...
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24.05.2022 16:13
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Це звичайно добре, але за рахунок неймовірних зусиль та втрат в Україні...
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24.05.2022 16:13 Відповісти
А у нас нету выхода, или мы защитим себя, или СССР №2 .
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24.05.2022 16:22 Відповісти
бла-бла-бла...
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24.05.2022 16:13 Відповісти
нам і афєрєстовича через край..
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24.05.2022 16:15 Відповісти
этот чувак уже сходил в унисекс туалет?
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24.05.2022 16:15 Відповісти
и нассал там на бухую свнсбаку из зооборделя
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24.05.2022 16:43 Відповісти
твоїми молитвами, Столтенберге:
"НАТО ніколи не втрутиться у війну в Україні"

у поразки батько один, а у перемоги - багато
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24.05.2022 16:15 Відповісти
А промолчал бы многозначительно, так может, ***** полезть и не решилось бы.
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24.05.2022 16:16 Відповісти
та не беріть близько до серця...у нього повноваження пєскова.
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24.05.2022 16:30 Відповісти
те, що він уже досяг це катастрофа для України.

Що таке 1500 спалених танків, 400 літаків (це просто залізо) та нехай 100 т убитих орків (від пияцтва їх помирає в рази більше) порівняно з територіями, які йому вдалося вже окупувати?

Набридло халва-халва!
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24.05.2022 16:15 Відповісти
Тем не менее, кацапы на Донбассе потихоньку ползут. Какая бы не была оборона, но под беспрерывными ударами арты рано или поздно оборону проломишь. С количеством арты и боезапаса у кацапов ноль проблем.
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24.05.2022 16:19 Відповісти
Це, звичайно добре, але Воно, ще і не думає зупинятись...(не по всім заасфальтованим дорогам, ще пройшовся)!
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24.05.2022 16:23 Відповісти
кажіть іще, ваша думка дуже цінна для нас!
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24.05.2022 16:26 Відповісти
я я вважаю що досягнув, він обісрався разом з росією
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24.05.2022 16:33 Відповісти
Это чмо раздражает даже сильнее. чем Зеленский. Йенс аж их памперсов выпрыгивал, приглашая Путина напасть на Украину.
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24.05.2022 16:40 Відповісти
Смерть кацапам!
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24.05.2022 16:48 Відповісти
Що воно верзе....чи це помилки перекладу...

здійснив велику стратегічну помилку, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну і не досягнуши його цілей

Тож якби досягнув цілей то це не була би помилка???
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24.05.2022 16:52 Відповісти
Чо прям реально думаете, что вся эта война из-за "никакого НАТО на восток"? Война потому, что рашисты хотят уничтожить всю Украину и всех украинцев. Без НАТО было бы 1000 других поводов.
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24.05.2022 17:06 Відповісти
То все слова. Сегодня цели одни, завтра другие. Главное что они воюют на нашей территории, уничтожают нашу экономику. Это сейчас основная цель. И она к сожалению успешно выполняется. Я понимаю что Европа очень рада что до ее границ не дошли. Но Украине от этого не намного легче.
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24.05.2022 17:32 Відповісти
Не дай Бог наших в Северодонецке окружат, это хуже Мариуполя будет. Кацапы кипятком ссать будут.
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24.05.2022 17:54 Відповісти
********* заявка,що правда,зате тактичні він уже досяг. хоча пробитий коридор в крим разом з забезпеченням його водою електрикою,не такий уже "провал" як всі розпинаються...
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25.05.2022 02:56 Відповісти
 
 