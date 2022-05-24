Путін не досягнув своїх стратегічних цілей в Україні, - Столтенберг

Президент РФ Володимир Путін здійснив велику стратегічну помилку, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну і не досягнуши його цілей.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не хочу спекулювати щодо його (Путіна, – ред.) відчуттів, але він здійснив велику стратегічну помилку. Адже я переконаний, що однією з цілей, однією із заявлених цілей цього вторгнення в Україну було зменшення присутності НАТО на російських кордонах. І в юридично зобов’язуючій угоді, яку російський президент Путін направив до НАТО у грудні і яку він хотів, що ми підписали, було чітко заявлено: ніякого більше розширення НАТО. А зараз він отримує розширення присутності НАТО. Він не досягнув своїх стратегічних цілей в Україні", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО вказав на те, що російський план, який передбачав захоплення української столиці, обезглавлення уряду та взяття під контроль України, провалився. "Він (Путін. – Ред.) був змушений відвести війська від Києва та з півночі країни, російські війська витісняють з Харківської області, а наступ на Донбасі йде дуже повільно", - зазначив Столтенберг.

За його словами, наразі ніхто не може спрогнозувати, чим завершиться війна. Однак очевидним є факт: "Росія не досягла своїх цілей в Україні. Був план короткострокової воєнної операції, але сталася дуже затратна для Росії війна".

На цьому тлі генсек НАТО також вказав на те, що Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на членство в НАТО. На його переконання, у НАТО вдасться відреагувати на усі занепокоєння, які були висловлені з цього приводу, зокрема, Туреччиною, і ці дві країни будуть прийняті в Альянс. За словами Столтенберга, розпочинаючи війну проти України, Путін "хотів менше НАТО на своїх кордонах", однак тепер він "отримує більше НАТО на своїх кордонах і більше членів".

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"Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО є історичним. Це демонструє, що європейська безпека не буде диктуватися насильством і залякуванням. Усі члени Альянсу погоджуються, що розширення НАТО було великим успіхом, поширюючи свободу та демократію по всій Європі. Тому я впевнений, що ми зможемо знайти спосіб вирішити всі проблеми безпеки союзників і привітати найближчих партнерів НАТО в нашій родині вільних держав", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.