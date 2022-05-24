НАТО будет поддерживать Украину, но не войсками, – Столтенберг
Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать Украину в ее праве на самооборону, как и продолжит усиливать меры сдерживания на своем восточном фланге, но войск НАТО в Украине не будет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Наша главная задача – это защитить наших союзников по НАТО, и поэтому мы должны обеспечить, чтобы не произошло эскалации этой кровавой войны в полномасштабную войну в Европе между НАТО и россией. И именно по этой причине мы дали четко понять, что мы будем поддерживать Украину в ее праве на самооборону, предусмотренном Уставом ООН. Но НАТО не станет стороной войны. Мы не будем отправлять войска НАТО на фронт и не будем прямо участвовать в войне. Поддержка – да, но не прямое вмешательство", – заявил Столтенберг, комментируя вопрос о возможности войны между рф и НАТО.
По его словам, в своей реакции на агрессию россии против Украины НАТО действует по двум направлениям – оказание поддержки Украине и предотвращение эскалации войны. Он указал на то, что в течение многих лет Альянс и союзники по НАТО оказывают существенную поддержку Украине, в частности, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, а также Турция. И эта поддержка только возросла после масштабного вторжения рф в Украину 24 февраля. "После российского вторжения мы значительно усилили нашу поддержку, предоставляя миллиарды долларов оружия и другую помощь, чтобы помочь Украине отстоять ее право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН", – добавил Столтенберг.
Генсек НАТО указал на то, что после первого вторжения россии в Украину в 2014 году Альянс адаптировался и увеличил расходы на оборону, а также впервые в своей истории развернул боевые группы на восточном фланге. Также была повышена боеготовность сил НАТО и созданы новые оборонные домены, включая космос и киберпространство.
"Когда Россия в этом году снова вторглась в Украину, НАТО было готово. Мы развернули дополнительные силы на восточном фланге нашего Альянса. Сегодня у нас более 40 тыс. военнослужащих под прямым командованием НАТО, которые поддерживаются значительными воздушными и военно-морскими силами. Мы удвоили количество многонациональных боевых групп от Балтийского до Черного морей и имеем 100 тыс. военнослужащих в повышенной боевой готовности, готовых ответить на любую агрессию и защитить каждый дюйм территории НАТО", – заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что эти принятые Альянсом меры направлены на сдерживание и "чтобы устранить любое пространство для недоразумений или просчетов в москве". "Не для того, чтобы провоцировать конфликт, а для предотвращения конфликта и сохранения мира", – добавил Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что в москве должны понимать решительную готовность Североатлантического альянса защитить каждого своего союзника.
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Може військами краще допомогти ?
здається, Байдену вдалося "зцементувати" НАТО лише на цьому принципі
що й не дивно, коли придивитися до окремих членів
а развал Кацапстана - єто для них геммор
не являється членом НАТО , тому і така відповідь Столтенберга на
хотєлки наших можновладців !
ну, звісно, він до того ж і ніц не вміє (не може, не здатен), крім як говорити, бо жодної реальної влади для прийняття рішень не має
ясна річ, йому б мовчати - виглядав би серйозніше
приміром сесе може при нагоді (коли ***** посуне на Балтію) бовкнути, що всі, хто приєднався до НАТО після, скажімо, 97-року - ті нещасні можуть абсолютно розраховувати на палку моральну підтримку самого Столтенберга та його підлеглих, а ще на якихось 20 блекхавків, 100 касок і десь 7-8 гавбиць калібру 155... - як кажуть: все що можемо )
ЗЕ твари.
Ты судьбой Кучмы тоже озабочен?
Нам ніхто нічого не заборгував, шановний, прокиньтесь будь ласка. Ви сильно бігали воювати за Грузію, за Сирію? Та нє, сиділи вдома, пили пивко. Чого солдати США мусять вмирати, поки ви вдома п'єте пивко? Дають зброю, вже величезна дяка! Грузії і Сирії, наприклад, ніхто нічого не давав...
Це називається людські відносини, а прикриваються бюрократичними папірцями.
Одно слово - БЕЗДАРНЫЙ ПОЦ!!!!