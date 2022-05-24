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НАТО будет поддерживать Украину, но не войсками, – Столтенберг

столтенберг

Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать Украину в ее праве на самооборону, как и продолжит усиливать меры сдерживания на своем восточном фланге, но войск НАТО в Украине не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Наша главная задача – это защитить наших союзников по НАТО, и поэтому мы должны обеспечить, чтобы не произошло эскалации этой кровавой войны в полномасштабную войну в Европе между НАТО и россией. И именно по этой причине мы дали четко понять, что мы будем поддерживать Украину в ее праве на самооборону, предусмотренном Уставом ООН. Но НАТО не станет стороной войны. Мы не будем отправлять войска НАТО на фронт и не будем прямо участвовать в войне. Поддержка – да, но не прямое вмешательство", – заявил Столтенберг, комментируя вопрос о возможности войны между рф и НАТО.

По его словам, в своей реакции на агрессию россии против Украины НАТО действует по двум направлениям – оказание поддержки Украине и предотвращение эскалации войны. Он указал на то, что в течение многих лет Альянс и союзники по НАТО оказывают существенную поддержку Украине, в частности, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, а также Турция. И эта поддержка только возросла после масштабного вторжения рф в Украину 24 февраля. "После российского вторжения мы значительно усилили нашу поддержку, предоставляя миллиарды долларов оружия и другую помощь, чтобы помочь Украине отстоять ее право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН", – добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не достиг своих стратегических целей в Украине, - Столтенберг

Генсек НАТО указал на то, что после первого вторжения россии в Украину в 2014 году Альянс адаптировался и увеличил расходы на оборону, а также впервые в своей истории развернул боевые группы на восточном фланге. Также была повышена боеготовность сил НАТО и созданы новые оборонные домены, включая космос и киберпространство.

"Когда Россия в этом году снова вторглась в Украину, НАТО было готово. Мы развернули дополнительные силы на восточном фланге нашего Альянса. Сегодня у нас более 40 тыс. военнослужащих под прямым командованием НАТО, которые поддерживаются значительными воздушными и военно-морскими силами. Мы удвоили количество многонациональных боевых групп от Балтийского до Черного морей и имеем 100 тыс. военнослужащих в повышенной боевой готовности, готовых ответить на любую агрессию и защитить каждый дюйм территории НАТО", – заявил Столтенберг.

Читайте: 39% украинцев считают, что только вступление в НАТО может обеспечить безопасность страны, 42% согласны на гарантии безопасности, - опросы КМИС

Он подчеркнул, что эти принятые Альянсом меры направлены на сдерживание и "чтобы устранить любое пространство для недоразумений или просчетов в москве". "Не для того, чтобы провоцировать конфликт, а для предотвращения конфликта и сохранения мира", – добавил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что в москве должны понимать решительную готовность Североатлантического альянса защитить каждого своего союзника.

НАТО (9968) поддержка (674) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+40
да слышали уже раз 100, ты что попугаем работаешь ?
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24.05.2022 16:45
+12
за нату уже все понятно. филиал оон.
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24.05.2022 16:56
+10
Країни Балтії більше ніж ми здивуються, коли почують те саме
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24.05.2022 17:00
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да слышали уже раз 100, ты что попугаем работаешь ?
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24.05.2022 16:45 Ответить
Українською - полякаєм
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24.05.2022 18:05 Ответить
Покалякаем...😊
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24.05.2022 20:00 Ответить
Смерть кацапам!
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24.05.2022 16:47 Ответить
А що б ти ще міг сказати...
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24.05.2022 16:48 Ответить
що нато, з метою не допустити голоду в світі, а відтак і десятків мільйонів біженців до країн нато, вводить свої війська на території хліборобських областей україни...
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24.05.2022 20:57 Ответить
А чого так ?

Може військами краще допомогти ?
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24.05.2022 16:49 Ответить
він тільки мінет може... запропонувати (правда. безкоштовно)
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24.05.2022 16:52 Ответить
Возможно просто они понимают по данным разведки и ситуации на фронте. Что тут шут с комарильей спускают на тормозах, делают афганистан 2.0.
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24.05.2022 17:15 Ответить
а можливо й ніц не розуміють, просто відпрацьовують жорстку програмну директиву: стояти, не рухатися, не провокувати...

здається, Байдену вдалося "зцементувати" НАТО лише на цьому принципі

що й не дивно, коли придивитися до окремих членів
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24.05.2022 17:26 Ответить
все европейские чиновники хотят более-менее спокойно доработать до пенсии.

а развал Кацапстана - єто для них геммор
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24.05.2022 18:12 Ответить
В НАТО беруть приклад приклад з нашого янелоха та також бачать мир в очах ***** та думають що він не піде на НАТО?
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24.05.2022 16:49 Ответить
Чинуша , что взять с ченуши. Завтра интересный день может США обонкротят пидросию, ждем завтра.
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24.05.2022 16:49 Ответить
не обанкротят. Зуб даю
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24.05.2022 20:08 Ответить
вже за*бав зі своїм "закляттям".... в тебе деменція чи яка куйня? піди ліки прийми чи що...
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24.05.2022 16:50 Ответить
если ***** нападёт на нато в европе, то нато будет поддерживать украинскую диаспору европы в их борьбе против этой парашной чумы.
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24.05.2022 16:52 Ответить
К тому моменту они насмотрятся роста пропаганда. И первые станут в строй под росзнамена
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24.05.2022 17:29 Ответить
да отпустите уже эту креатуру меркель в центробанк...
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24.05.2022 16:56 Ответить
за нату уже все понятно. филиал оон.
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24.05.2022 16:56 Ответить
Розумію емоціі деяких учасників форуму , але Украіна , на жаль ,
не являється членом НАТО , тому і така відповідь Столтенберга на
хотєлки наших можновладців !
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24.05.2022 17:00 Ответить
Ви тамтого Столтенберга не цілком розумієте: він сам із собою спілкується (не з цензорівськими форумчанами, не з якимись "можновладцями", навіть не зі святими угодниками), це такий вид соліпсизму: все навколо є моїм уявленням...

ну, звісно, він до того ж і ніц не вміє (не може, не здатен), крім як говорити, бо жодної реальної влади для прийняття рішень не має

ясна річ, йому б мовчати - виглядав би серйозніше
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24.05.2022 17:12 Ответить
Так. Всі ці заклики з боку зелених гнид про "закрийте небо", "чому ми не в НАТО", "в НАТО нас не чекають", "нам потрібні інші гаранти безпеки" і т. д. розраховані на те, щоб відвернути населення України від бажання вступити у НАТО. Мовляв: "Смотрітє, какая НАТА плохая - нє хочєт помогать. Может, ну єйо к ****!? Возьмьом в ґаранти кацапов с кітайцамі і туркамі, і будєт шикардос".
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24.05.2022 17:20 Ответить
Країни Балтії більше ніж ми здивуються, коли почують те саме
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24.05.2022 17:00 Ответить
Краіни Балтіі в НАТО і їм нічого не загрожує 😠
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24.05.2022 17:04 Ответить
ты думаешь что реакция наты будет другой? и солдаты из люксембурга ринутся в бой?
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24.05.2022 17:14 Ответить
судячи з постаті Столтенберга - ще й як загрожує

приміром сесе може при нагоді (коли ***** посуне на Балтію) бовкнути, що всі, хто приєднався до НАТО після, скажімо, 97-року - ті нещасні можуть абсолютно розраховувати на палку моральну підтримку самого Столтенберга та його підлеглих, а ще на якихось 20 блекхавків, 100 касок і десь 7-8 гавбиць калібру 155... - як кажуть: все що можемо )
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24.05.2022 17:17 Ответить
Невижу ЗЕбатальон на фронте,ах да они все воюют с Порошенко.
ЗЕ твари.
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24.05.2022 17:01 Ответить
Зебатальон сидить в бунькері , в засаді
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24.05.2022 17:02 Ответить
за кальяном...
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24.05.2022 17:04 Ответить
...они все воюют с Порошенко и с НАТО.
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24.05.2022 17:04 Ответить
При чем тут твой Порошенко?
Ты судьбой Кучмы тоже озабочен?
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24.05.2022 17:24 Ответить
І накуя його переобрали?, - "полєзний ідіот".
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24.05.2022 17:02 Ответить
Коли маньяк знову почав ґвалтувати жінок на вулиці, ми були готові, посилили двері і вікна, біля яких поставили кремезних чоловіків зі зброєю, готових відповісти ґвалтівнику і захистити кожен дюйм нашого помешкання... І ми значно посилили нашу підтримку жертвам, надаючи їм презервативи, вологі серветки і поради як відстояти право на самооборону...
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24.05.2022 17:07 Ответить
От тільки жертва весь час намагається домовитися з гвалтівником "где та пасєрєдіне", вважає, що держава - "ето толька набор теріторій", і взагалі, всі кремезні хлопці біля дверей і вікон вже давно знають, що це насилля гвалтівник і жертва планували разом.

Нам ніхто нічого не заборгував, шановний, прокиньтесь будь ласка. Ви сильно бігали воювати за Грузію, за Сирію? Та нє, сиділи вдома, пили пивко. Чого солдати США мусять вмирати, поки ви вдома п'єте пивко? Дають зброю, вже величезна дяка! Грузії і Сирії, наприклад, ніхто нічого не давав...
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24.05.2022 19:34 Ответить
краще взагалі мовчати.
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24.05.2022 17:07 Ответить
НАТО должны возглавлять военные, а не вот это вот.
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24.05.2022 17:07 Ответить
Та кажи як є, підераст він
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24.05.2022 17:14 Ответить
"Уявіть картину. Вас гамселить бугай(кацапи). Поряд стоїть ваш коллега НАТО і максимум що може, це ввічливо попросити супостата перестати робити те що він робить, підштовхнути ногою патика, і весь час просто дивитися і говорити пусті слова. В окремих проханнях, НАТО в свою "банду" брати вас не хоче, тому ви продовжуєте вигрібати від бугая."

Це називається людські відносини, а прикриваються бюрократичними папірцями.
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24.05.2022 17:09 Ответить
"НАТО в свою "банду" брати вас не хоче", а Янукович так хотів у НАТО! Зеленський так хотів у НАТО! а Ющенко та Порошенко не хотіли, тому нас не беруть...
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24.05.2022 17:19 Ответить
Хоті ли б в НАТО, не голосували би по приколу. За голосування по приколу, результатом буде війна. Зе та вся його шобла, це все зрадникі проросійські, малороси, та попросту не еффективна команда. Люди захищали свою домівку, а їм сказали не стріляй.
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24.05.2022 18:20 Ответить
От ти сам як раз і брешеш, падло. Лінк давай, або ******!
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24.05.2022 19:36 Ответить
ну так хай повертають атомну зброю.
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24.05.2022 17:10 Ответить
Ми свою ядерну зброю НАТО віддали???
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24.05.2022 18:04 Ответить
Поддержка озобоченостью . Причем крайней степенью.
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24.05.2022 17:11 Ответить
В юности воспитанник коммунистов Норвегии состоял на связи с КГБ под погонялом "агент Стеклов".
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24.05.2022 17:15 Ответить
Орден тебе ,Столенберг , ***** вручит как полезному идиоту
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24.05.2022 17:17 Ответить
Как мантру читает, самому не надоело?
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24.05.2022 17:21 Ответить
Столтенберг это вчерашний день. Шредер, на подкормке Уйла.
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24.05.2022 17:22 Ответить
Да, ты **** даже оружие для нас не можешь организовать, только одни Штаты этим занимаются.
Одно слово - БЕЗДАРНЫЙ ПОЦ!!!!
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24.05.2022 17:35 Ответить
Щось у цій війні не так. Всі розповідають про підтримку, а наші кажуть, що у рф більше зброї у 20 разів. Невже 30 країн НАТО не можуть дати зброї, щоб перемогти одну країну?
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24.05.2022 17:40 Ответить
Треба було хоча б на тренування возити українських військових до США. Поки зброя допливе, хай би там навчались. А потім не витрачаючи часу, зі зброєю йшли одразу до бою.
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24.05.2022 17:45 Ответить
Причем кацапский совковый хлам 60-х годов сильно уступает натовскому оружие. Но то ли мало дают, то ли не наши не умеют им пользоваться, не понятно.
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24.05.2022 18:10 Ответить
НАТО підтримуватиме Україну аплодисментами
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24.05.2022 19:04 Ответить
Украине дорого обходится "недопущение єскалации" войньі , которое вьіливается в непредоставление НАТО єффективньіх вооружений , способньіх нейтрализовать огневое превосходство российской армии на поле боя . Расея же не заморачивается и применяет все , кроме ОМП . Опять умиротворение агрессора !
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24.05.2022 19:44 Ответить
У НАТО нет своих войск..... Есть армии его членов.
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24.05.2022 20:30 Ответить
таке враження що НАТО громадська організація ,яка три місяці виражає стурбованість і права країни на самооборону
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25.05.2022 04:56 Ответить
 
 