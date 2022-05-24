НАТО будет поддерживать Украину, но не войсками, – Столтенберг

Североатлантический альянс и дальше будет поддерживать Украину в ее праве на самооборону, как и продолжит усиливать меры сдерживания на своем восточном фланге, но войск НАТО в Украине не будет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Наша главная задача – это защитить наших союзников по НАТО, и поэтому мы должны обеспечить, чтобы не произошло эскалации этой кровавой войны в полномасштабную войну в Европе между НАТО и россией. И именно по этой причине мы дали четко понять, что мы будем поддерживать Украину в ее праве на самооборону, предусмотренном Уставом ООН. Но НАТО не станет стороной войны. Мы не будем отправлять войска НАТО на фронт и не будем прямо участвовать в войне. Поддержка – да, но не прямое вмешательство", – заявил Столтенберг, комментируя вопрос о возможности войны между рф и НАТО.

По его словам, в своей реакции на агрессию россии против Украины НАТО действует по двум направлениям – оказание поддержки Украине и предотвращение эскалации войны. Он указал на то, что в течение многих лет Альянс и союзники по НАТО оказывают существенную поддержку Украине, в частности, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, а также Турция. И эта поддержка только возросла после масштабного вторжения рф в Украину 24 февраля. "После российского вторжения мы значительно усилили нашу поддержку, предоставляя миллиарды долларов оружия и другую помощь, чтобы помочь Украине отстоять ее право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН", – добавил Столтенберг.

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Генсек НАТО указал на то, что после первого вторжения россии в Украину в 2014 году Альянс адаптировался и увеличил расходы на оборону, а также впервые в своей истории развернул боевые группы на восточном фланге. Также была повышена боеготовность сил НАТО и созданы новые оборонные домены, включая космос и киберпространство.

"Когда Россия в этом году снова вторглась в Украину, НАТО было готово. Мы развернули дополнительные силы на восточном фланге нашего Альянса. Сегодня у нас более 40 тыс. военнослужащих под прямым командованием НАТО, которые поддерживаются значительными воздушными и военно-морскими силами. Мы удвоили количество многонациональных боевых групп от Балтийского до Черного морей и имеем 100 тыс. военнослужащих в повышенной боевой готовности, готовых ответить на любую агрессию и защитить каждый дюйм территории НАТО", – заявил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что эти принятые Альянсом меры направлены на сдерживание и "чтобы устранить любое пространство для недоразумений или просчетов в москве". "Не для того, чтобы провоцировать конфликт, а для предотвращения конфликта и сохранения мира", – добавил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что в москве должны понимать решительную готовность Североатлантического альянса защитить каждого своего союзника.