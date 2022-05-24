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НАТО підтримуватиме Україну, але не військами, - Столтенберг

столтенберг

Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну в її праві на самооборону, як і продовжить посилювати заходи стримування на своєму східному фланзі, але військ НАТО в Україні не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Наше головне завдання – це захистити наших союзників по НАТО, і тому ми маємо забезпечити, щоб не відбулося ескалації цієї кривавої війни у повномасштабну війну у Європі між НАТО і Росією. І саме з цієї причини ми дали чітко зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну у її праві на самооборону, передбаченому Статутом ООН. Але НАТО не стане стороною війни. Ми не відправлятимемо війська НАТО на фронт і не будемо прямо брати участь у війні. Підтримка – так, але не пряме втручання", - заявив Столтенберг, коментуючи запитання про можливість війни між РФ і НАТО.

За його словами, у своїй реакції на агресію Росії проти України НАТО діє за двома напрямками – надання підтримки Україні та запобігання ескалації війни. Він вказав на те, що впродовж багатьох років Альянс і союзники по НАТО надають суттєву підтримку Україні, зокрема, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, а також Туреччина. І ця підтримка лише зросла після масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. "Після російського вторгнення ми значно посилили нашу підтримку, надаючи мільярди доларів зброї та іншу допомогу, щоб допомогти Україні відстояти її право на самооборону, закріплене у Статуті ООН", - додав Столтенберг.

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Генсек НАТО вказав на те, що після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році Альянс адаптувався і збільшив витрати на оборону, а також вперше у своїй історії розгорнув бойові групи на східному фланзі. Також було підвищено боєготовність сил НАТО та створено нові оборонні домени, включно з космосом і кіберпростором.

"Коли Росія цього року знову вторглася в Україну, НАТО було готове. Ми розгорнули додаткові сили на східному фланзі нашого Альянсу. Сьогодні ми маємо понад 40 тис. військовослужбовців під прямим командуванням НАТО, які підтримуються значними повітряними та військово-морськими силами. Ми подвоїли кількість багатонаціональних бойових груп від Балтійського до Чорного моря і маємо 100 тис. військовослужбовців у підвищеній бойовій готовності, готових відповісти на будь-яку агресію і захистити кожен дюйм території НАТО", - заявив Столтенберг.

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Він наголосив, що ці вжиті Альянсом заходи спрямовані на стримування та "щоб усунути будь-який простір для непорозумінь чи прорахунків у Москві". "Не для того, щоб провокувати конфлікт, а для запобігання конфлікту та збереження миру", - додав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що у Москві мають розуміти рішучу готовність Альянсу захистити кожного свого союзника.

Автор: 

НАТО (6429) підтримка (598) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+40
да слышали уже раз 100, ты что попугаем работаешь ?
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24.05.2022 16:45
+12
за нату уже все понятно. филиал оон.
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24.05.2022 16:56
+10
Країни Балтії більше ніж ми здивуються, коли почують те саме
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24.05.2022 17:00
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да слышали уже раз 100, ты что попугаем работаешь ?
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24.05.2022 16:45 Відповісти
Українською - полякаєм
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24.05.2022 18:05 Відповісти
Покалякаем...😊
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24.05.2022 20:00 Відповісти
Смерть кацапам!
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24.05.2022 16:47 Відповісти
А що б ти ще міг сказати...
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24.05.2022 16:48 Відповісти
що нато, з метою не допустити голоду в світі, а відтак і десятків мільйонів біженців до країн нато, вводить свої війська на території хліборобських областей україни...
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24.05.2022 20:57 Відповісти
А чого так ?

Може військами краще допомогти ?
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24.05.2022 16:49 Відповісти
він тільки мінет може... запропонувати (правда. безкоштовно)
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24.05.2022 16:52 Відповісти
Возможно просто они понимают по данным разведки и ситуации на фронте. Что тут шут с комарильей спускают на тормозах, делают афганистан 2.0.
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24.05.2022 17:15 Відповісти
а можливо й ніц не розуміють, просто відпрацьовують жорстку програмну директиву: стояти, не рухатися, не провокувати...

здається, Байдену вдалося "зцементувати" НАТО лише на цьому принципі

що й не дивно, коли придивитися до окремих членів
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24.05.2022 17:26 Відповісти
все европейские чиновники хотят более-менее спокойно доработать до пенсии.

а развал Кацапстана - єто для них геммор
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24.05.2022 18:12 Відповісти
В НАТО беруть приклад приклад з нашого янелоха та також бачать мир в очах ***** та думають що він не піде на НАТО?
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24.05.2022 16:49 Відповісти
Чинуша , что взять с ченуши. Завтра интересный день может США обонкротят пидросию, ждем завтра.
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24.05.2022 16:49 Відповісти
не обанкротят. Зуб даю
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24.05.2022 20:08 Відповісти
вже за*бав зі своїм "закляттям".... в тебе деменція чи яка куйня? піди ліки прийми чи що...
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24.05.2022 16:50 Відповісти
если ***** нападёт на нато в европе, то нато будет поддерживать украинскую диаспору европы в их борьбе против этой парашной чумы.
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24.05.2022 16:52 Відповісти
К тому моменту они насмотрятся роста пропаганда. И первые станут в строй под росзнамена
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24.05.2022 17:29 Відповісти
да отпустите уже эту креатуру меркель в центробанк...
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24.05.2022 16:56 Відповісти
за нату уже все понятно. филиал оон.
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24.05.2022 16:56 Відповісти
Розумію емоціі деяких учасників форуму , але Украіна , на жаль ,
не являється членом НАТО , тому і така відповідь Столтенберга на
хотєлки наших можновладців !
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24.05.2022 17:00 Відповісти
Ви тамтого Столтенберга не цілком розумієте: він сам із собою спілкується (не з цензорівськими форумчанами, не з якимись "можновладцями", навіть не зі святими угодниками), це такий вид соліпсизму: все навколо є моїм уявленням...

ну, звісно, він до того ж і ніц не вміє (не може, не здатен), крім як говорити, бо жодної реальної влади для прийняття рішень не має

ясна річ, йому б мовчати - виглядав би серйозніше
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24.05.2022 17:12 Відповісти
Так. Всі ці заклики з боку зелених гнид про "закрийте небо", "чому ми не в НАТО", "в НАТО нас не чекають", "нам потрібні інші гаранти безпеки" і т. д. розраховані на те, щоб відвернути населення України від бажання вступити у НАТО. Мовляв: "Смотрітє, какая НАТА плохая - нє хочєт помогать. Может, ну єйо к ****!? Возьмьом в ґаранти кацапов с кітайцамі і туркамі, і будєт шикардос".
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24.05.2022 17:20 Відповісти
Країни Балтії більше ніж ми здивуються, коли почують те саме
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24.05.2022 17:00 Відповісти
Краіни Балтіі в НАТО і їм нічого не загрожує 😠
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24.05.2022 17:04 Відповісти
ты думаешь что реакция наты будет другой? и солдаты из люксембурга ринутся в бой?
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24.05.2022 17:14 Відповісти
судячи з постаті Столтенберга - ще й як загрожує

приміром сесе може при нагоді (коли ***** посуне на Балтію) бовкнути, що всі, хто приєднався до НАТО після, скажімо, 97-року - ті нещасні можуть абсолютно розраховувати на палку моральну підтримку самого Столтенберга та його підлеглих, а ще на якихось 20 блекхавків, 100 касок і десь 7-8 гавбиць калібру 155... - як кажуть: все що можемо )
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24.05.2022 17:17 Відповісти
Невижу ЗЕбатальон на фронте,ах да они все воюют с Порошенко.
ЗЕ твари.
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24.05.2022 17:01 Відповісти
Зебатальон сидить в бунькері , в засаді
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24.05.2022 17:02 Відповісти
за кальяном...
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24.05.2022 17:04 Відповісти
...они все воюют с Порошенко и с НАТО.
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24.05.2022 17:04 Відповісти
При чем тут твой Порошенко?
Ты судьбой Кучмы тоже озабочен?
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24.05.2022 17:24 Відповісти
І накуя його переобрали?, - "полєзний ідіот".
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24.05.2022 17:02 Відповісти
Коли маньяк знову почав ґвалтувати жінок на вулиці, ми були готові, посилили двері і вікна, біля яких поставили кремезних чоловіків зі зброєю, готових відповісти ґвалтівнику і захистити кожен дюйм нашого помешкання... І ми значно посилили нашу підтримку жертвам, надаючи їм презервативи, вологі серветки і поради як відстояти право на самооборону...
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24.05.2022 17:07 Відповісти
От тільки жертва весь час намагається домовитися з гвалтівником "где та пасєрєдіне", вважає, що держава - "ето толька набор теріторій", і взагалі, всі кремезні хлопці біля дверей і вікон вже давно знають, що це насилля гвалтівник і жертва планували разом.

Нам ніхто нічого не заборгував, шановний, прокиньтесь будь ласка. Ви сильно бігали воювати за Грузію, за Сирію? Та нє, сиділи вдома, пили пивко. Чого солдати США мусять вмирати, поки ви вдома п'єте пивко? Дають зброю, вже величезна дяка! Грузії і Сирії, наприклад, ніхто нічого не давав...
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24.05.2022 19:34 Відповісти
краще взагалі мовчати.
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24.05.2022 17:07 Відповісти
НАТО должны возглавлять военные, а не вот это вот.
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24.05.2022 17:07 Відповісти
Та кажи як є, підераст він
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24.05.2022 17:14 Відповісти
"Уявіть картину. Вас гамселить бугай(кацапи). Поряд стоїть ваш коллега НАТО і максимум що може, це ввічливо попросити супостата перестати робити те що він робить, підштовхнути ногою патика, і весь час просто дивитися і говорити пусті слова. В окремих проханнях, НАТО в свою "банду" брати вас не хоче, тому ви продовжуєте вигрібати від бугая."

Це називається людські відносини, а прикриваються бюрократичними папірцями.
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24.05.2022 17:09 Відповісти
"НАТО в свою "банду" брати вас не хоче", а Янукович так хотів у НАТО! Зеленський так хотів у НАТО! а Ющенко та Порошенко не хотіли, тому нас не беруть...
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24.05.2022 17:19 Відповісти
Хоті ли б в НАТО, не голосували би по приколу. За голосування по приколу, результатом буде війна. Зе та вся його шобла, це все зрадникі проросійські, малороси, та попросту не еффективна команда. Люди захищали свою домівку, а їм сказали не стріляй.
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24.05.2022 18:20 Відповісти
От ти сам як раз і брешеш, падло. Лінк давай, або ******!
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24.05.2022 19:36 Відповісти
ну так хай повертають атомну зброю.
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24.05.2022 17:10 Відповісти
Ми свою ядерну зброю НАТО віддали???
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24.05.2022 18:04 Відповісти
Поддержка озобоченостью . Причем крайней степенью.
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24.05.2022 17:11 Відповісти
В юности воспитанник коммунистов Норвегии состоял на связи с КГБ под погонялом "агент Стеклов".
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24.05.2022 17:15 Відповісти
Орден тебе ,Столенберг , ***** вручит как полезному идиоту
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24.05.2022 17:17 Відповісти
Как мантру читает, самому не надоело?
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24.05.2022 17:21 Відповісти
Столтенберг это вчерашний день. Шредер, на подкормке Уйла.
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24.05.2022 17:22 Відповісти
Да, ты **** даже оружие для нас не можешь организовать, только одни Штаты этим занимаются.
Одно слово - БЕЗДАРНЫЙ ПОЦ!!!!
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24.05.2022 17:35 Відповісти
Щось у цій війні не так. Всі розповідають про підтримку, а наші кажуть, що у рф більше зброї у 20 разів. Невже 30 країн НАТО не можуть дати зброї, щоб перемогти одну країну?
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24.05.2022 17:40 Відповісти
Треба було хоча б на тренування возити українських військових до США. Поки зброя допливе, хай би там навчались. А потім не витрачаючи часу, зі зброєю йшли одразу до бою.
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24.05.2022 17:45 Відповісти
Причем кацапский совковый хлам 60-х годов сильно уступает натовскому оружие. Но то ли мало дают, то ли не наши не умеют им пользоваться, не понятно.
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24.05.2022 18:10 Відповісти
НАТО підтримуватиме Україну аплодисментами
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24.05.2022 19:04 Відповісти
Украине дорого обходится "недопущение єскалации" войньі , которое вьіливается в непредоставление НАТО єффективньіх вооружений , способньіх нейтрализовать огневое превосходство российской армии на поле боя . Расея же не заморачивается и применяет все , кроме ОМП . Опять умиротворение агрессора !
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24.05.2022 19:44 Відповісти
У НАТО нет своих войск..... Есть армии его членов.
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24.05.2022 20:30 Відповісти
таке враження що НАТО громадська організація ,яка три місяці виражає стурбованість і права країни на самооборону
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25.05.2022 04:56 Відповісти
 
 