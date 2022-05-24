НАТО підтримуватиме Україну, але не військами, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну в її праві на самооборону, як і продовжить посилювати заходи стримування на своєму східному фланзі, але військ НАТО в Україні не буде.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Наше головне завдання – це захистити наших союзників по НАТО, і тому ми маємо забезпечити, щоб не відбулося ескалації цієї кривавої війни у повномасштабну війну у Європі між НАТО і Росією. І саме з цієї причини ми дали чітко зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну у її праві на самооборону, передбаченому Статутом ООН. Але НАТО не стане стороною війни. Ми не відправлятимемо війська НАТО на фронт і не будемо прямо брати участь у війні. Підтримка – так, але не пряме втручання", - заявив Столтенберг, коментуючи запитання про можливість війни між РФ і НАТО.

За його словами, у своїй реакції на агресію Росії проти України НАТО діє за двома напрямками – надання підтримки Україні та запобігання ескалації війни. Він вказав на те, що впродовж багатьох років Альянс і союзники по НАТО надають суттєву підтримку Україні, зокрема, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, а також Туреччина. І ця підтримка лише зросла після масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. "Після російського вторгнення ми значно посилили нашу підтримку, надаючи мільярди доларів зброї та іншу допомогу, щоб допомогти Україні відстояти її право на самооборону, закріплене у Статуті ООН", - додав Столтенберг.

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Генсек НАТО вказав на те, що після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році Альянс адаптувався і збільшив витрати на оборону, а також вперше у своїй історії розгорнув бойові групи на східному фланзі. Також було підвищено боєготовність сил НАТО та створено нові оборонні домени, включно з космосом і кіберпростором.

"Коли Росія цього року знову вторглася в Україну, НАТО було готове. Ми розгорнули додаткові сили на східному фланзі нашого Альянсу. Сьогодні ми маємо понад 40 тис. військовослужбовців під прямим командуванням НАТО, які підтримуються значними повітряними та військово-морськими силами. Ми подвоїли кількість багатонаціональних бойових груп від Балтійського до Чорного моря і маємо 100 тис. військовослужбовців у підвищеній бойовій готовності, готових відповісти на будь-яку агресію і захистити кожен дюйм території НАТО", - заявив Столтенберг.

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Він наголосив, що ці вжиті Альянсом заходи спрямовані на стримування та "щоб усунути будь-який простір для непорозумінь чи прорахунків у Москві". "Не для того, щоб провокувати конфлікт, а для запобігання конфлікту та збереження миру", - додав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що у Москві мають розуміти рішучу готовність Альянсу захистити кожного свого союзника.