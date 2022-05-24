НАТО підтримуватиме Україну, але не військами, - Столтенберг
Північноатлантичний альянс і надалі підтримуватиме Україну в її праві на самооборону, як і продовжить посилювати заходи стримування на своєму східному фланзі, але військ НАТО в Україні не буде.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Наше головне завдання – це захистити наших союзників по НАТО, і тому ми маємо забезпечити, щоб не відбулося ескалації цієї кривавої війни у повномасштабну війну у Європі між НАТО і Росією. І саме з цієї причини ми дали чітко зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну у її праві на самооборону, передбаченому Статутом ООН. Але НАТО не стане стороною війни. Ми не відправлятимемо війська НАТО на фронт і не будемо прямо брати участь у війні. Підтримка – так, але не пряме втручання", - заявив Столтенберг, коментуючи запитання про можливість війни між РФ і НАТО.
За його словами, у своїй реакції на агресію Росії проти України НАТО діє за двома напрямками – надання підтримки Україні та запобігання ескалації війни. Він вказав на те, що впродовж багатьох років Альянс і союзники по НАТО надають суттєву підтримку Україні, зокрема, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, а також Туреччина. І ця підтримка лише зросла після масштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. "Після російського вторгнення ми значно посилили нашу підтримку, надаючи мільярди доларів зброї та іншу допомогу, щоб допомогти Україні відстояти її право на самооборону, закріплене у Статуті ООН", - додав Столтенберг.
Генсек НАТО вказав на те, що після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році Альянс адаптувався і збільшив витрати на оборону, а також вперше у своїй історії розгорнув бойові групи на східному фланзі. Також було підвищено боєготовність сил НАТО та створено нові оборонні домени, включно з космосом і кіберпростором.
"Коли Росія цього року знову вторглася в Україну, НАТО було готове. Ми розгорнули додаткові сили на східному фланзі нашого Альянсу. Сьогодні ми маємо понад 40 тис. військовослужбовців під прямим командуванням НАТО, які підтримуються значними повітряними та військово-морськими силами. Ми подвоїли кількість багатонаціональних бойових груп від Балтійського до Чорного моря і маємо 100 тис. військовослужбовців у підвищеній бойовій готовності, готових відповісти на будь-яку агресію і захистити кожен дюйм території НАТО", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що ці вжиті Альянсом заходи спрямовані на стримування та "щоб усунути будь-який простір для непорозумінь чи прорахунків у Москві". "Не для того, щоб провокувати конфлікт, а для запобігання конфлікту та збереження миру", - додав Столтенберг.
Генсек підкреслив, що у Москві мають розуміти рішучу готовність Альянсу захистити кожного свого союзника.
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Може військами краще допомогти ?
здається, Байдену вдалося "зцементувати" НАТО лише на цьому принципі
що й не дивно, коли придивитися до окремих членів
а развал Кацапстана - єто для них геммор
не являється членом НАТО , тому і така відповідь Столтенберга на
хотєлки наших можновладців !
ну, звісно, він до того ж і ніц не вміє (не може, не здатен), крім як говорити, бо жодної реальної влади для прийняття рішень не має
ясна річ, йому б мовчати - виглядав би серйозніше
приміром сесе може при нагоді (коли ***** посуне на Балтію) бовкнути, що всі, хто приєднався до НАТО після, скажімо, 97-року - ті нещасні можуть абсолютно розраховувати на палку моральну підтримку самого Столтенберга та його підлеглих, а ще на якихось 20 блекхавків, 100 касок і десь 7-8 гавбиць калібру 155... - як кажуть: все що можемо )
ЗЕ твари.
Ты судьбой Кучмы тоже озабочен?
Нам ніхто нічого не заборгував, шановний, прокиньтесь будь ласка. Ви сильно бігали воювати за Грузію, за Сирію? Та нє, сиділи вдома, пили пивко. Чого солдати США мусять вмирати, поки ви вдома п'єте пивко? Дають зброю, вже величезна дяка! Грузії і Сирії, наприклад, ніхто нічого не давав...
Це називається людські відносини, а прикриваються бюрократичними папірцями.
Одно слово - БЕЗДАРНЫЙ ПОЦ!!!!