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Новости Война
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Более 10 массовых захоронений гражданских обнаружили в Киевской области, - Небытов

могила,буча,братська,ексгумація

В Киевской области в настоящее время найдено 10 массовых захоронений граждан, но эта цифра не является окончательной.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На территории Киевской области мы нашли пока что более 10 массовых захоронений граждан, большинство из них, 8 – это в Бучанском районе. Самые масштабные были именно здесь, в Буче, где, соответственно, были 40 и 57 тел погибших. И, к сожалению, эта цифра не окончательная", – проинформировал он.

Небытов сказал, что в настоящее время уже были найдены и осмотрены 418 тел только в Буче, и большинство из них – более 50 процентов – это люди, погибшие не от минно-взрывных устройств или под завалами, а от стрелкового оружия.

Отвечая на вопрос, как привлечь к ответственности тех, кто совершал эти зверства, он отметил, что вся правоохранительная система и силы безопасности работают под координацией ОГП.

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захоронения (217) Киевская область (4119) Небытов Андрей (161)


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24.05.2022 17:44 Ответить
И после этого некоторые хотят "договориться по середине".

Те кто хочет "договориться по середине" ничем не лучше российких карателей, это ********* геноцида.
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24.05.2022 17:48 Ответить
Навіть страшно уявити скільки поховань ми ще знайде о, і чи то будуть всі...
Українців суттєво поменшало.
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24.05.2022 18:01 Ответить
Многих Орда выкрала и неизвестно что с большинством из них.
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24.05.2022 18:06 Ответить
 
 