Понад 10 масових поховань цивільних виявили на Київщині, - Нєбитов

У Київській області наразі знайдено більш як 10 масових захоронень громадян, але ця цифра не є остаточною.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На території Київської області ми знайшли наразі більше 10 масових поховань громадян, більшість з них, 8 - це у Бучанському районі. Наймасштабніші були саме тут, у Бучі, де відповідно, були 40 і 57 тіл загиблих. І, на жаль, ця цифра не остаточна", - заначив він.

За словами Нєбитов, наразі уже було знайдено і оглянуто 418 тіл лише у Бучі, і більшість з них - більше 50 відсотків — це люди, які загинули не від мінно-вибухових пристроїв чи під завалами, а від стрілецької зброї.

Відповідаючи на запитання, як притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв ці звірства, він зазначив, що наразі уся правоохоронна система і сили безпеки працюють під координацією ОГП.

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