РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9826 посетителей онлайн
Новости
27 204 83

Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за войны в Украине, - Орбан

виктор,орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за военного конфликта в Украине

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт угорського прем'єра.

По словам Виктора Орбана, конфликт в Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики" Венгрии и ее жителей.

"Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей", - заявил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о шестом пакете санкций ЕС: Венгрия до сих пор блокирует эмбарго на российскую нефть

Венгрия (1936) Виктор Орбан (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+80
"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей"

ЄС та НАТО вже давно потрібно було випрацювати механізми швидкого прощання з країнами, які ведуть політику, що йде в розріз з їх засадами, цінностями та стратегіями.
показать весь комментарий
24.05.2022 19:47
+62
"Нормальный" сосед, правда? Как ни одно, так другое...
показать весь комментарий
24.05.2022 19:45
+57
Мадярам залишилося ще попросити ПУТІН ВВЄДІ та згодитися на окупацію зі сторони кровних родичів із РФії
показать весь комментарий
24.05.2022 19:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Нормальный" сосед, правда? Как ни одно, так другое...
показать весь комментарий
24.05.2022 19:45 Ответить
******* остаточно ******* !! А вважали що паранойя це не перехідне!!)))
показать весь комментарий
24.05.2022 19:52 Ответить
та що ******, що фідеси - одна і та же мразота.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:18 Ответить
Мадярам залишилося ще попросити ПУТІН ВВЄДІ та згодитися на окупацію зі сторони кровних родичів із РФії
показать весь комментарий
24.05.2022 19:56 Ответить
Хантів-мансі з оленячими упряжками.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:01 Ответить
П#дор ************ , не конфликт , а ВОЙНА ТВОЕГО ХОЗЯИНА путлера - ТЕРРОРИСТА № 1 и его крепостных РАШИСТОВ🇷🇺💩👹🐽💩
показать весь комментарий
24.05.2022 20:20 Ответить
Мадяри знову,як у перші дні,готуються Закарпаття віджати при нагоді...
показать весь комментарий
24.05.2022 21:34 Ответить
Gheorghe Bandu

@C0TUS

·
https://twitter.com/C0TUS/status/1529147216295780352 1h

Пару тижнів тому Угорщина провела цікаву спецоперацію. Роми українського Закарпаття з угорськими паспортами були масово закинуті у Чехію, що практично привело до колапсу структур, які опікуються біженцями з України. Роми окупували вокзали Праги, Острави, Брно. Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
24.05.2022 21:53 Ответить
це роми-угорці, а є роми-православні. на Закарпатті є два "табори" ромів
показать весь комментарий
25.05.2022 00:04 Ответить
"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей"

ЄС та НАТО вже давно потрібно було випрацювати механізми швидкого прощання з країнами, які ведуть політику, що йде в розріз з їх засадами, цінностями та стратегіями.
показать весь комментарий
24.05.2022 19:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
24.05.2022 19:49 Ответить
Как говорится, тысяч 300 умеющих убивать заробітчан приедут после победной войны в Угорщину и наладят там экономическую ситуацию
показать весь комментарий
24.05.2022 19:58 Ответить
вонючие цыганские вы@лядки которые типа венгры вас @лядей надо на историческую Уродину за Урал сученных мразей в Европе вы зае@али всех вокруг вас Орбан пелераст сосущимй @уй ***** собачка Путина на поводке.. вас подонков не тронули после второй мировой,,,, а зря на вас крови украинцев замученных и убитых столько что даже гестапо было в шоке..
показать весь комментарий
24.05.2022 20:07 Ответить
Помним, помним... Был в совке такой Молотов... Он 31 октября 1939-го года тоже утверждал, что Англия и Франция развязали войну и не хотят договорится с гитлером... Вот нехорошие и не понимали, что лучше худой мир...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:09 Ответить
А всралося б ти йому… проклята кремлівська хвойда!
показать весь комментарий
24.05.2022 19:47 Ответить
Gnat vengrov nuzno iz ES,oni uze vsex zadalbali
показать весь комментарий
24.05.2022 19:49 Ответить
Нем тудом,а якщо тудом,то с трудом!!!)))
показать весь комментарий
24.05.2022 19:54 Ответить
Хтось має зробити Орбану послугу й перекласти расєянське "бєй сваіх чтоби чужіє байалісь" угорською. Бо схоже він тупенький гадає, що дружба із ************* його від чогось збереже
показать весь комментарий
24.05.2022 19:51 Ответить
Ти напевне не знаєш що мадяри в Європі це ті самі угро-фіни що і в Росії
показать весь комментарий
24.05.2022 19:58 Ответить
Їх найближки родичі-ханти,північ Західного Сибіру,найбагатший край нафти та газу!!!)))
показать весь комментарий
24.05.2022 20:03 Ответить
Знаю, тому й кажу. Він кацапам свій, але не розуміє, до чого це його веде.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:39 Ответить
Я до 20года на лапотных инетизданиях донимал репоедов, пока не забанили вот этим издевательским опусом :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.

А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:16 Ответить
друх *****
показать весь комментарий
24.05.2022 19:51 Ответить
Скоро він нам на карті покаже, звідки готувався напад на Угорщину.
показать весь комментарий
24.05.2022 19:51 Ответить
А мапу йому хто,Мудіщев,надасть? Лука відомий картограф !!!)))
показать весь комментарий
24.05.2022 19:56 Ответить
Та не вийде нічого в Орбана, не пропетляє. Все рівно він буде змушений стати на одну зі сторін.
показать весь комментарий
24.05.2022 19:53 Ответить
Та він уже давно став на одну зі сторін...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:02 Ответить
Ага. Граблі називається.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:18 Ответить
Войска уже привел в боевую готовность?
показать весь комментарий
24.05.2022 19:54 Ответить
Все 30 танков и 20 тыс войск?)))
показать весь комментарий
24.05.2022 19:56 Ответить
Ну он же рассчитывал какими то войсками захватывать Закарпатье)
показать весь комментарий
24.05.2022 20:16 Ответить
Там одной нашей бригады хватит на ту венгрию,если она без нато,бульбаши и то более угрозу составляют чем 30 т72
показать весь комментарий
24.05.2022 23:48 Ответить
****** історично фіно-угри які до Европи прийшли з теріторії сьогоденної Россії та захопиди частину теріторії де націфікували тамтешне населення
показать весь комментарий
24.05.2022 19:56 Ответить
Якщо хтось не знав.. мадьярський язик дуже схожий.. на мордвинський.
показать весь комментарий
25.05.2022 14:45 Ответить
Осталось попросить помощи у путина. кто вообще принял их в ес?
показать весь комментарий
24.05.2022 19:58 Ответить
от же повезло з сусідами, самі курви продажні. шо одне вусате чмо, шо друге мадярське лайно
показать весь комментарий
24.05.2022 20:06 Ответить
ЦЯ ПРОСТИТУТКА НІЧИМ НЕ КРАЩА ЗА ЛУКАШЕНКА ЧИ *****.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:11 Ответить
Ти ба, як неочікувано.
В осени скажите що знайшли нафто- газо- родовища? З труби що йде з оркостану...
Мабуть їм діди розповідали часто як при фашистах жити добре...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:14 Ответить
Щоб угорщина опинилась осторонь , треба просто ізолювати рух товарів , капіталів , людей послуг та енергоносіїв з та в угорщину . Тільки так можна допомогти угорщині залишитись осторонь .
показать весь комментарий
24.05.2022 20:19 Ответить
Циган хоче розвалити з середини Євросоюз
показать весь комментарий
24.05.2022 20:23 Ответить
Ничего себе , Америка помогет Украине больше всех , столько денег в Украину вложила и Англия ое а кое кто думает что для Америки 40 миллиардов и ленд -лиз ничего не значат. И это оказывается не помощь. Ну и неблагодарные глупцы некоторые люди.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:32 Ответить
Побачимо, реактивну артилерію, штати не поспішають давати, а вона вже на вчора потрібна.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:58 Ответить
Може я просто дурак, песиміст і панікер...

Це мабуть єдино вірні та ключеві слова у Вашому дописі. Так, просто історивний приклад. Велика Британія вступила у Другу Світову з самого початку 1 вересня 1939 року, оголосивши війну 3 вересня того ж року. Акт про ленд-ліз Конгрес Штатів прийняв 11 березня 1941 року. Неважко вирахувати скільки часу британці вобвали сам на сам з ворогом майже без зовнішньої допомоги. Півроку до прийняття акту. А потм мабуть ще не менше доки було налагоджено виробництво та поставки.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:46 Ответить
Не коректне порівняння взагалі, зброя того часу була зовсім не такою, як зараз, Британська імперія була на самому піку своєї сили, в тч військової, британський флот був найбільшим у світі, Британія була островом.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:57 Ответить
Так, зброя була не така. Вона була значно простіша у виготовлені. Тому здавалося б, що її легше та швидше виготовити. Але навіть якщо відкинути питання виготовлення, то тильки прийняття самого рішення про надання ленд-лізу британці очикували понад півроку.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:42 Ответить
проблема не в ЄС і США, а в довбнях, які при владі в Україні. 2 місяці торгувалися, щоб закрити небо, а потім, нарешті, зрозуміли, що потрібні не літаки, а важка арта. Також не зрозуміло, на чорта нам тягнути ці старі совдеповські танки з Польщі, Словаччини і Чехії, якщо кілька сотень світчбледів здатні переломити ситуацію на бімбасі протягом кількох днів
показать весь комментарий
24.05.2022 20:57 Ответить
Я бачу Ви таки неперевершений стратег та видатний політик в одному флаконі. Можу припустити що нещодавно Ви на додачу до всього були світилом вірусології. Тільки не всі такі талановиті як власне Ви. Ну не можуть більшість людей прям з коліс користуватися новітнім ******** озброєнням. Так, є більш технологічне на кшталт нлоу, джавелін, яке бере на себе більшість розрахунків, та керування власне снарядом. Але це легка зброя піхотинця. Більшість військової зброї потребує певної кваліфікації. Наприклад пілоти кажуть що у тих самих фантомів геть взагалі інша навіть ідеологія самого польоту. Те й саме з танками. Вони себе ведуть по-різному. Обладнані іншими приборами. Треба пристосовуватись до них. Це потребує часу. А воювати треба тут і зараз. Керувння свічблейдом теж потребує навчання. Спробуйте навть іграшковий коптер купити та без усілякої підготовки одразу ним керувати. Та й достатньої кількості у нас їх немає. Вони двох типів, якщо не помиляюсь, постачаються. Протитанкові і протипіхотні. Скільки в нас яких невідомо. Я звісно не знаю всіх ТТХ ціх іграшок, але щось мені здається, що вони одноразові. І якщо ти його випустив, перед тим не развідавши цілі, то його легко можна задурно втратити, бо дальність польоту в них обмежена у будь якому разі. А я так розумію, що іграшка таки вартує досить кнкретних грошей бо технологічна. Щодо неба та його закриття, таки недаремно мабуть таки торгувалися, якщо орки не муожуть літачками вже далеко залітать на територію України, та втратили їх більше 200. А ПРО це трошки інша пісня і ходять чутки що вона у вигляді петріотів теж начеб-то на подході.
показать весь комментарий
24.05.2022 22:03 Ответить
А думки такі, скрита троляра : іді нах..й
показать весь комментарий
24.05.2022 21:22 Ответить
Дурнику від війни нікуди не втечеш ! Путінська собачка
показать весь комментарий
24.05.2022 20:31 Ответить
Викиньте Угорщину з НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:34 Ответить
краще викинути цих угрофінів з території, яку вони зараз займають, кудись подалі за урал
показать весь комментарий
24.05.2022 20:58 Ответить
Скотина...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:34 Ответить
"По словам Виктора Орбана, конфликт в Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики" Венгрии и ее жителей".

И в чём эта заключается угроза физической безопасности мадьяр?
Ещё бы всеобщую мобилизацию объявил, дятел ипанутый, пля...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:36 Ответить
Собирается напасть на Закарпаття
показать весь комментарий
24.05.2022 20:47 Ответить
головний ************ йібанько...
показать весь комментарий
24.05.2022 20:38 Ответить
Не отпетляет - ЕС примут резолюцию об увеличении стоимости пошлины на российские энергоресурсы в странах ЕС что себестоимость нефти и газа станет в 2 раза дороже чем себестоимость этих же энергоресурсов в других странах. И у Орбана останется 2 выбора - либо покупать в два раза дороже, либо выходить из ЕС
показать весь комментарий
24.05.2022 20:52 Ответить
он себе уже за это откат в 20 млрд затребовал....
показать весь комментарий
24.05.2022 23:06 Ответить
у ******* чергові зайобики
показать весь комментарий
24.05.2022 20:56 Ответить
По-моєму, вони в них не припиняються.
показать весь комментарий
25.05.2022 06:47 Ответить
***, яке воно і вони кончені ********

Шо оМікрон шо ЙовБан що штірліцШольц

Одні підари
показать весь комментарий
24.05.2022 20:58 Ответить
треба офіційно заборонити нашим заробітчанам і туристам відвідувати Угорщину.
показать весь комментарий
24.05.2022 20:59 Ответить
Как в статье написано " санкции в Брюсселе". То есть этот ублюдок орбан и Брюссель диаметрально противоположные вещи. И Евросоюз еще им перечисляет деньги на разные фонды. Эту сраную венгрию нужно изолировать от ЕС. И мадяри-****** сразу поймут что такое закрытые границы. И пусть идут нах..й. Ато пришло мадярьё в ЕС чтобы срать всем там и еще раз срать. Полный балласт Евросоюза
показать весь комментарий
24.05.2022 21:20 Ответить
Поразка безпідставно і так мізерних прав. Це наголошує на тезі, що Угорщина є фашистською державою.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:26 Ответить
Что ,уже судьба этнических венгров его не интересует,а криков то было.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:26 Ответить
Коли Україна вже перекриє цьому дибілові газ і нафту? орбан рідкісне чмо!
показать весь комментарий
24.05.2022 21:36 Ответить
А може він так заволав, бо ЄС не пішло на його шантаж 15млрд євро за підтримку ембарго?? То це гарна новина, а не погана. Чим гірше угорцям, тим краще нам.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:43 Ответить
нехай ця орбан гляне у 1956 рік, як радянські танки стріляли по угорцям в будапешті. теж саме буде і з пукіним, коли росіяни приїдуть на танках "освобождать" рюзькеязичне мадьяр. ніщо не вчить історія циганву.
показать весь комментарий
24.05.2022 21:45 Ответить
Думаю Украинским беженцам, хотя их и не много в венгрии, надо выезжать в нормальные страны. Не удивлюсь, если условным завтра они окажутся выданы рАсии под предлогом спасения от бандеровцев.
показать весь комментарий
24.05.2022 22:43 Ответить
На Закарпатье Берегово и пару окресных сел - реально мадьяры, Косино тоже, где термальные воды. Мукачево, Ужгород там уже совсем по другому.
показать весь комментарий
24.05.2022 23:16 Ответить
Вся армия недостраны = 4 БТГ ( около 32 000)....И с раисским вторжением эти клоуны, ЕДИНСТВЕННЫЕ в ЕС, подвели свои потешные угрозольдатен к нашим границам ! Пора уже дать проср@ться мадярам. Хотя кому это говорить ?! Порох же на часи у шмаркли...
показать весь комментарий
24.05.2022 23:32 Ответить
хренов жополиз.забыл видать что союз там творил или хочет повторения?
показать весь комментарий
25.05.2022 07:12 Ответить
Цей циганський барон відверто підтримує путлера, а господа-демократи з ним цяцькаються як з рівним і ніяк не можуть зрозуміюти що всі ці "дуче" розуміють тільки силу та батіг.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:28 Ответить
Орбан, як досвідчений політикан, який знає, як "іспользовать" сракоголову частину населення, зараз точно цвіте і пахне (звісно, кацапським гівном ***** 🤮), бо ж є причина оправдати всі негаразди в країні, які по правді були створені недолугою нацистською політикою його самого та його уйоббіків.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:10 Ответить
Не понимаю.Что мешает Украине перекрыть трубы с нефтью и газом для этого ублюдка.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:44 Ответить
они получают.. через Болгарию и Турцию
показать весь комментарий
25.05.2022 14:49 Ответить
В вот над єтим стоит подумать.
Может небольшая случайная авария?


Не понимаю.Что мешает Украине перекрыть трубы с нефтью и газом для этого ублюдка.
показать весь комментарий
25.05.2022 09:06 Ответить
Орбан - як Жіріновскій при Кремлі: що в schröder-изованої частини європейських "очільників" - з європейської партии Putin Fershtein, в таємних намірах, то в Орбана на порядку денному...

Орбан просто більш послідовно і відверто на стороні Путіна, ніж Шольц і той француз,-президент... ...

І всі ті пропутінські ходи, які для німця і француза ніби непристойні, здійснює Орбан

Зловживання принципом повної КОНСЕНСУСальності при приннятті рішень в європейських інституціях...

А БАБА ЯГА ПРОТИ! Така роль Орбана... Всі інші "НЄ прі дЄлах"

Чужими руками... Така гра... Schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....

Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi...
показать весь комментарий
25.05.2022 10:36 Ответить
 
 