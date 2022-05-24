Угорщина вводить надзвичайний стан через війну в Україні, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні через воєнний конфлікт в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт угорського прем'єра.

За словами Віктора Орбана, конфлікт в Україні "ставить під загрозу фізичну безпеку, а також енергопостачання та фінансову безпеку економіки" Угорщини та її мешканців.

"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей", - заявив прем'єр-міністр.

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