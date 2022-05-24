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Угорщина вводить надзвичайний стан через війну в Україні, - Орбан

виктор,орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні через воєнний конфлікт в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт угорського прем'єра.

За словами Віктора Орбана, конфлікт в Україні "ставить під загрозу фізичну безпеку, а також енергопостачання та фінансову безпеку економіки" Угорщини та її мешканців.

"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей", - заявив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про шостий пакет санкцій ЄС: Угорщина досі блокує ембарго на російську нафту

Автор: 

Угорщина (2266) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+80
"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей"

ЄС та НАТО вже давно потрібно було випрацювати механізми швидкого прощання з країнами, які ведуть політику, що йде в розріз з їх засадами, цінностями та стратегіями.
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24.05.2022 19:47
+62
"Нормальный" сосед, правда? Как ни одно, так другое...
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24.05.2022 19:45
+57
Мадярам залишилося ще попросити ПУТІН ВВЄДІ та згодитися на окупацію зі сторони кровних родичів із РФії
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24.05.2022 19:56
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"Нормальный" сосед, правда? Как ни одно, так другое...
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24.05.2022 19:45 Відповісти
******* остаточно ******* !! А вважали що паранойя це не перехідне!!)))
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24.05.2022 19:52 Відповісти
та що ******, що фідеси - одна і та же мразота.
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24.05.2022 20:18 Відповісти
Мадярам залишилося ще попросити ПУТІН ВВЄДІ та згодитися на окупацію зі сторони кровних родичів із РФії
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Хантів-мансі з оленячими упряжками.
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25.05.2022 08:01 Відповісти
П#дор ************ , не конфликт , а ВОЙНА ТВОЕГО ХОЗЯИНА путлера - ТЕРРОРИСТА № 1 и его крепостных РАШИСТОВ🇷🇺💩👹🐽💩
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24.05.2022 20:20 Відповісти
Мадяри знову,як у перші дні,готуються Закарпаття віджати при нагоді...
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24.05.2022 21:34 Відповісти
Gheorghe Bandu

@C0TUS

·
https://twitter.com/C0TUS/status/1529147216295780352 1h

Пару тижнів тому Угорщина провела цікаву спецоперацію. Роми українського Закарпаття з угорськими паспортами були масово закинуті у Чехію, що практично привело до колапсу структур, які опікуються біженцями з України. Роми окупували вокзали Праги, Острави, Брно. Нічого не нагадує?
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24.05.2022 21:53 Відповісти
це роми-угорці, а є роми-православні. на Закарпатті є два "табори" ромів
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25.05.2022 00:04 Відповісти
"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей"

ЄС та НАТО вже давно потрібно було випрацювати механізми швидкого прощання з країнами, які ведуть політику, що йде в розріз з їх засадами, цінностями та стратегіями.
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24.05.2022 19:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
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24.05.2022 19:49 Відповісти
Как говорится, тысяч 300 умеющих убивать заробітчан приедут после победной войны в Угорщину и наладят там экономическую ситуацию
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24.05.2022 19:58 Відповісти
вонючие цыганские вы@лядки которые типа венгры вас @лядей надо на историческую Уродину за Урал сученных мразей в Европе вы зае@али всех вокруг вас Орбан пелераст сосущимй @уй ***** собачка Путина на поводке.. вас подонков не тронули после второй мировой,,,, а зря на вас крови украинцев замученных и убитых столько что даже гестапо было в шоке..
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24.05.2022 20:07 Відповісти
Помним, помним... Был в совке такой Молотов... Он 31 октября 1939-го года тоже утверждал, что Англия и Франция развязали войну и не хотят договорится с гитлером... Вот нехорошие и не понимали, что лучше худой мир...
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24.05.2022 20:09 Відповісти
А всралося б ти йому… проклята кремлівська хвойда!
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24.05.2022 19:47 Відповісти
Gnat vengrov nuzno iz ES,oni uze vsex zadalbali
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24.05.2022 19:49 Відповісти
Нем тудом,а якщо тудом,то с трудом!!!)))
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24.05.2022 19:54 Відповісти
Хтось має зробити Орбану послугу й перекласти расєянське "бєй сваіх чтоби чужіє байалісь" угорською. Бо схоже він тупенький гадає, що дружба із ************* його від чогось збереже
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24.05.2022 19:51 Відповісти
Ти напевне не знаєш що мадяри в Європі це ті самі угро-фіни що і в Росії
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24.05.2022 19:58 Відповісти
Їх найближки родичі-ханти,північ Західного Сибіру,найбагатший край нафти та газу!!!)))
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24.05.2022 20:03 Відповісти
Знаю, тому й кажу. Він кацапам свій, але не розуміє, до чого це його веде.
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24.05.2022 20:39 Відповісти
Я до 20года на лапотных инетизданиях донимал репоедов, пока не забанили вот этим издевательским опусом :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.

А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
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24.05.2022 21:16 Відповісти
друх *****
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24.05.2022 19:51 Відповісти
Скоро він нам на карті покаже, звідки готувався напад на Угорщину.
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24.05.2022 19:51 Відповісти
А мапу йому хто,Мудіщев,надасть? Лука відомий картограф !!!)))
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Та не вийде нічого в Орбана, не пропетляє. Все рівно він буде змушений стати на одну зі сторін.
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24.05.2022 19:53 Відповісти
Та він уже давно став на одну зі сторін...
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24.05.2022 20:02 Відповісти
Ага. Граблі називається.
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24.05.2022 20:18 Відповісти
Войска уже привел в боевую готовность?
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24.05.2022 19:54 Відповісти
Все 30 танков и 20 тыс войск?)))
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Ну он же рассчитывал какими то войсками захватывать Закарпатье)
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24.05.2022 20:16 Відповісти
Там одной нашей бригады хватит на ту венгрию,если она без нато,бульбаши и то более угрозу составляют чем 30 т72
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24.05.2022 23:48 Відповісти
****** історично фіно-угри які до Европи прийшли з теріторії сьогоденної Россії та захопиди частину теріторії де націфікували тамтешне населення
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Якщо хтось не знав.. мадьярський язик дуже схожий.. на мордвинський.
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25.05.2022 14:45 Відповісти
Осталось попросить помощи у путина. кто вообще принял их в ес?
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24.05.2022 19:58 Відповісти
от же повезло з сусідами, самі курви продажні. шо одне вусате чмо, шо друге мадярське лайно
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24.05.2022 20:06 Відповісти
ЦЯ ПРОСТИТУТКА НІЧИМ НЕ КРАЩА ЗА ЛУКАШЕНКА ЧИ *****.
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24.05.2022 20:11 Відповісти
Ти ба, як неочікувано.
В осени скажите що знайшли нафто- газо- родовища? З труби що йде з оркостану...
Мабуть їм діди розповідали часто як при фашистах жити добре...
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24.05.2022 20:14 Відповісти
Щоб угорщина опинилась осторонь , треба просто ізолювати рух товарів , капіталів , людей послуг та енергоносіїв з та в угорщину . Тільки так можна допомогти угорщині залишитись осторонь .
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24.05.2022 20:19 Відповісти
Циган хоче розвалити з середини Євросоюз
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24.05.2022 20:23 Відповісти
Ничего себе , Америка помогет Украине больше всех , столько денег в Украину вложила и Англия ое а кое кто думает что для Америки 40 миллиардов и ленд -лиз ничего не значат. И это оказывается не помощь. Ну и неблагодарные глупцы некоторые люди.
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24.05.2022 20:32 Відповісти
Побачимо, реактивну артилерію, штати не поспішають давати, а вона вже на вчора потрібна.
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24.05.2022 20:58 Відповісти
Може я просто дурак, песиміст і панікер...

Це мабуть єдино вірні та ключеві слова у Вашому дописі. Так, просто історивний приклад. Велика Британія вступила у Другу Світову з самого початку 1 вересня 1939 року, оголосивши війну 3 вересня того ж року. Акт про ленд-ліз Конгрес Штатів прийняв 11 березня 1941 року. Неважко вирахувати скільки часу британці вобвали сам на сам з ворогом майже без зовнішньої допомоги. Півроку до прийняття акту. А потм мабуть ще не менше доки було налагоджено виробництво та поставки.
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24.05.2022 20:46 Відповісти
Не коректне порівняння взагалі, зброя того часу була зовсім не такою, як зараз, Британська імперія була на самому піку своєї сили, в тч військової, британський флот був найбільшим у світі, Британія була островом.
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24.05.2022 20:57 Відповісти
Так, зброя була не така. Вона була значно простіша у виготовлені. Тому здавалося б, що її легше та швидше виготовити. Але навіть якщо відкинути питання виготовлення, то тильки прийняття самого рішення про надання ленд-лізу британці очикували понад півроку.
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24.05.2022 21:42 Відповісти
проблема не в ЄС і США, а в довбнях, які при владі в Україні. 2 місяці торгувалися, щоб закрити небо, а потім, нарешті, зрозуміли, що потрібні не літаки, а важка арта. Також не зрозуміло, на чорта нам тягнути ці старі совдеповські танки з Польщі, Словаччини і Чехії, якщо кілька сотень світчбледів здатні переломити ситуацію на бімбасі протягом кількох днів
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24.05.2022 20:57 Відповісти
Я бачу Ви таки неперевершений стратег та видатний політик в одному флаконі. Можу припустити що нещодавно Ви на додачу до всього були світилом вірусології. Тільки не всі такі талановиті як власне Ви. Ну не можуть більшість людей прям з коліс користуватися новітнім ******** озброєнням. Так, є більш технологічне на кшталт нлоу, джавелін, яке бере на себе більшість розрахунків, та керування власне снарядом. Але це легка зброя піхотинця. Більшість військової зброї потребує певної кваліфікації. Наприклад пілоти кажуть що у тих самих фантомів геть взагалі інша навіть ідеологія самого польоту. Те й саме з танками. Вони себе ведуть по-різному. Обладнані іншими приборами. Треба пристосовуватись до них. Це потребує часу. А воювати треба тут і зараз. Керувння свічблейдом теж потребує навчання. Спробуйте навть іграшковий коптер купити та без усілякої підготовки одразу ним керувати. Та й достатньої кількості у нас їх немає. Вони двох типів, якщо не помиляюсь, постачаються. Протитанкові і протипіхотні. Скільки в нас яких невідомо. Я звісно не знаю всіх ТТХ ціх іграшок, але щось мені здається, що вони одноразові. І якщо ти його випустив, перед тим не развідавши цілі, то його легко можна задурно втратити, бо дальність польоту в них обмежена у будь якому разі. А я так розумію, що іграшка таки вартує досить кнкретних грошей бо технологічна. Щодо неба та його закриття, таки недаремно мабуть таки торгувалися, якщо орки не муожуть літачками вже далеко залітать на територію України, та втратили їх більше 200. А ПРО це трошки інша пісня і ходять чутки що вона у вигляді петріотів теж начеб-то на подході.
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24.05.2022 22:03 Відповісти
А думки такі, скрита троляра : іді нах..й
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24.05.2022 21:22 Відповісти
Дурнику від війни нікуди не втечеш ! Путінська собачка
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24.05.2022 20:31 Відповісти
Викиньте Угорщину з НАТО та ЄС.
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24.05.2022 20:34 Відповісти
краще викинути цих угрофінів з території, яку вони зараз займають, кудись подалі за урал
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24.05.2022 20:58 Відповісти
Скотина...
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24.05.2022 20:34 Відповісти
"По словам Виктора Орбана, конфликт в Украине "ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики" Венгрии и ее жителей".

И в чём эта заключается угроза физической безопасности мадьяр?
Ещё бы всеобщую мобилизацию объявил, дятел ипанутый, пля...
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24.05.2022 20:36 Відповісти
Собирается напасть на Закарпаття
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24.05.2022 20:47 Відповісти
головний ************ йібанько...
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24.05.2022 20:38 Відповісти
Не отпетляет - ЕС примут резолюцию об увеличении стоимости пошлины на российские энергоресурсы в странах ЕС что себестоимость нефти и газа станет в 2 раза дороже чем себестоимость этих же энергоресурсов в других странах. И у Орбана останется 2 выбора - либо покупать в два раза дороже, либо выходить из ЕС
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24.05.2022 20:52 Відповісти
он себе уже за это откат в 20 млрд затребовал....
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24.05.2022 23:06 Відповісти
у ******* чергові зайобики
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24.05.2022 20:56 Відповісти
По-моєму, вони в них не припиняються.
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25.05.2022 06:47 Відповісти
***, яке воно і вони кончені ********

Шо оМікрон шо ЙовБан що штірліцШольц

Одні підари
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24.05.2022 20:58 Відповісти
треба офіційно заборонити нашим заробітчанам і туристам відвідувати Угорщину.
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24.05.2022 20:59 Відповісти
Как в статье написано " санкции в Брюсселе". То есть этот ублюдок орбан и Брюссель диаметрально противоположные вещи. И Евросоюз еще им перечисляет деньги на разные фонды. Эту сраную венгрию нужно изолировать от ЕС. И мадяри-****** сразу поймут что такое закрытые границы. И пусть идут нах..й. Ато пришло мадярьё в ЕС чтобы срать всем там и еще раз срать. Полный балласт Евросоюза
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24.05.2022 21:20 Відповісти
Поразка безпідставно і так мізерних прав. Це наголошує на тезі, що Угорщина є фашистською державою.
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24.05.2022 21:26 Відповісти
Что ,уже судьба этнических венгров его не интересует,а криков то было.
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24.05.2022 21:26 Відповісти
Коли Україна вже перекриє цьому дибілові газ і нафту? орбан рідкісне чмо!
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24.05.2022 21:36 Відповісти
А може він так заволав, бо ЄС не пішло на його шантаж 15млрд євро за підтримку ембарго?? То це гарна новина, а не погана. Чим гірше угорцям, тим краще нам.
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24.05.2022 21:43 Відповісти
нехай ця орбан гляне у 1956 рік, як радянські танки стріляли по угорцям в будапешті. теж саме буде і з пукіним, коли росіяни приїдуть на танках "освобождать" рюзькеязичне мадьяр. ніщо не вчить історія циганву.
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24.05.2022 21:45 Відповісти
Думаю Украинским беженцам, хотя их и не много в венгрии, надо выезжать в нормальные страны. Не удивлюсь, если условным завтра они окажутся выданы рАсии под предлогом спасения от бандеровцев.
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24.05.2022 22:43 Відповісти
На Закарпатье Берегово и пару окресных сел - реально мадьяры, Косино тоже, где термальные воды. Мукачево, Ужгород там уже совсем по другому.
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24.05.2022 23:16 Відповісти
Вся армия недостраны = 4 БТГ ( около 32 000)....И с раисским вторжением эти клоуны, ЕДИНСТВЕННЫЕ в ЕС, подвели свои потешные угрозольдатен к нашим границам ! Пора уже дать проср@ться мадярам. Хотя кому это говорить ?! Порох же на часи у шмаркли...
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24.05.2022 23:32 Відповісти
хренов жополиз.забыл видать что союз там творил или хочет повторения?
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25.05.2022 07:12 Відповісти
Цей циганський барон відверто підтримує путлера, а господа-демократи з ним цяцькаються як з рівним і ніяк не можуть зрозуміюти що всі ці "дуче" розуміють тільки силу та батіг.
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25.05.2022 07:28 Відповісти
Орбан, як досвідчений політикан, який знає, як "іспользовать" сракоголову частину населення, зараз точно цвіте і пахне (звісно, кацапським гівном ***** 🤮), бо ж є причина оправдати всі негаразди в країні, які по правді були створені недолугою нацистською політикою його самого та його уйоббіків.
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25.05.2022 08:10 Відповісти
Не понимаю.Что мешает Украине перекрыть трубы с нефтью и газом для этого ублюдка.
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25.05.2022 08:44 Відповісти
они получают.. через Болгарию и Турцию
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25.05.2022 14:49 Відповісти
В вот над єтим стоит подумать.
Может небольшая случайная авария?


Не понимаю.Что мешает Украине перекрыть трубы с нефтью и газом для этого ублюдка.
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25.05.2022 09:06 Відповісти
Орбан - як Жіріновскій при Кремлі: що в schröder-изованої частини європейських "очільників" - з європейської партии Putin Fershtein, в таємних намірах, то в Орбана на порядку денному...

Орбан просто більш послідовно і відверто на стороні Путіна, ніж Шольц і той француз,-президент... ...

І всі ті пропутінські ходи, які для німця і француза ніби непристойні, здійснює Орбан

Зловживання принципом повної КОНСЕНСУСальності при приннятті рішень в європейських інституціях...

А БАБА ЯГА ПРОТИ! Така роль Орбана... Всі інші "НЄ прі дЄлах"

Чужими руками... Така гра... Schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....

Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi...
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25.05.2022 10:36 Відповісти
 
 