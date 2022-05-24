Угорщина вводить надзвичайний стан через війну в Україні, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні через воєнний конфлікт в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт угорського прем'єра.
За словами Віктора Орбана, конфлікт в Україні "ставить під загрозу фізичну безпеку, а також енергопостачання та фінансову безпеку економіки" Угорщини та її мешканців.
"Ми бачимо, що війна та санкції в Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін. Світ стоїть на порозі економічної кризи. Угорщина має залишатися осторонь цієї війни і захищати фінансову безпеку своїх сімей", - заявив прем'єр-міністр.
Топ коментарі
+80 Kucher
показати весь коментар24.05.2022 19:47
+62 Дмитрий Иванов #466733
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+57 Andreas Muller
показати весь коментар24.05.2022 19:56
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@C0TUS
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https://twitter.com/C0TUS/status/1529147216295780352 1h
Пару тижнів тому Угорщина провела цікаву спецоперацію. Роми українського Закарпаття з угорськими паспортами були масово закинуті у Чехію, що практично привело до колапсу структур, які опікуються біженцями з України. Роми окупували вокзали Праги, Острави, Брно. Нічого не нагадує?
ЄС та НАТО вже давно потрібно було випрацювати механізми швидкого прощання з країнами, які ведуть політику, що йде в розріз з їх засадами, цінностями та стратегіями.
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
В осени скажите що знайшли нафто- газо- родовища? З труби що йде з оркостану...
Мабуть їм діди розповідали часто як при фашистах жити добре...
Це мабуть єдино вірні та ключеві слова у Вашому дописі. Так, просто історивний приклад. Велика Британія вступила у Другу Світову з самого початку 1 вересня 1939 року, оголосивши війну 3 вересня того ж року. Акт про ленд-ліз Конгрес Штатів прийняв 11 березня 1941 року. Неважко вирахувати скільки часу британці вобвали сам на сам з ворогом майже без зовнішньої допомоги. Півроку до прийняття акту. А потм мабуть ще не менше доки було налагоджено виробництво та поставки.
И в чём эта заключается угроза физической безопасности мадьяр?
Ещё бы всеобщую мобилизацию объявил, дятел ипанутый, пля...
Шо оМікрон шо ЙовБан що штірліцШольц
Одні підари
Может небольшая случайная авария?
Не понимаю.Что мешает Украине перекрыть трубы с нефтью и газом для этого ублюдка.
Орбан просто більш послідовно і відверто на стороні Путіна, ніж Шольц і той француз,-президент... ...
І всі ті пропутінські ходи, які для німця і француза ніби непристойні, здійснює Орбан
Зловживання принципом повної КОНСЕНСУСальності при приннятті рішень в європейських інституціях...
А БАБА ЯГА ПРОТИ! Така роль Орбана... Всі інші "НЄ прі дЄлах"
Чужими руками... Така гра... Schröder-и - schröder-изация Европы всей, - потом меркель, - меркелизация: МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина....
Теперь Шольц из той же партии Putin Fershtein, агентуры Stasi...