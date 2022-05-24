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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канада передаст Украине более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц M777

м777

Правительство Канады решило передать ВСУ более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777. Поставка начнется в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд во время брифинга.

"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тысяч 155-миллиметровых снарядов", - сказала она.

Также министр подчеркнула, что эти снаряды предназначены для ранее поставленных в Украину западными странами гаубиц М777. Отправка военной помощи ожидается уже в ближайшее время.

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боеприпасы (2333) Канада (2076)


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Топ комментарии
+39
Канадійцям-черговий респектище...
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24.05.2022 20:18
+16
Пусть каждый снаряд найдет свою толпу кацапов и скопление свинорылой техники.
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24.05.2022 20:26
+9
Ну ведение огня бывает разным. Но вы правы в одном - при большом количестве гаубиц, а их много мы знаем, поставки гаубичных снарядов должны быть постоянны.
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24.05.2022 20:36
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Канадійцям-черговий респектище...
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24.05.2022 20:18 Ответить
#Лиман оккупировали войска РФ, идёт проверка документов, всем сказали сидеть в подвалах 4 дня
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24.05.2022 20:26 Ответить
Знов труси попи*дять, поки люди по підвалах сидітимуть...
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24.05.2022 20:31 Ответить
Если правда, то Северодонецку будет ещё тяжелее. Там сортировочная жд станция рядом, кудой пойдут арта и бк.
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24.05.2022 20:31 Ответить
https://kanaldom.tv/chto-proishodit-v-limane-i-czeli-rossiyan-na-donetchine-informacziya-ot-kirilenko/ На территорию Лиманской громады еще месяц назад враг зашел и основная его цель - взять центр громады - Лиман. Лиман сейчас частично под контролем… их выбивают, они заходят обратно, заезжает их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города для того, чтобы вести обстрелы и занять весь центр города и в дальнейшем занять непосредственно всю территорию Лиманской громады. Поэтому там ситуация одна из самых напряженных сейчас по линии фронта, наряду с Авдеевкой. В Авдеевке тоже идут тяжелые бои на подступах к трассе", - рассказал он.
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24.05.2022 20:44 Ответить
Пусть каждый снаряд найдет свою толпу кацапов и скопление свинорылой техники.
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24.05.2022 20:26 Ответить
Super!
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24.05.2022 20:28 Ответить
200 снарядов на орудие... 2 выстрела в минуту(норм темп стрельбы) 7 выстрелов в мин. максимальный темп. Итого максимум на 100 минут боя...
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24.05.2022 20:30 Ответить
Ну ведение огня бывает разным. Но вы правы в одном - при большом количестве гаубиц, а их много мы знаем, поставки гаубичных снарядов должны быть постоянны.
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24.05.2022 20:36 Ответить
Так я не об этом, а о том чтобы люди немного понимали обьем необходимого...
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24.05.2022 20:47 Ответить
При этом это приблизительно 15,5 вагонов...
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24.05.2022 20:44 Ответить
при такой интенсивности боев, их надо эшелонами везти....
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24.05.2022 20:44 Ответить
арудіє так довго з одного місця не стріляє. не ті часи...
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24.05.2022 21:23 Ответить
Естественно, но и не нужно зачаровываться цифрой в 20 тыс...
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25.05.2022 00:22 Ответить
Так вот почему зелешисты резко начали кампанию по изменению ширины железнодорожной колеи... И бабло попилить и боеприпасы не подвести.
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24.05.2022 20:45 Ответить
так и есть
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24.05.2022 23:25 Ответить
Это на пару суток боя
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24.05.2022 20:45 Ответить
по 200шт. на один ствол? - на пару днів роботи...
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24.05.2022 20:46 Ответить
М777 очень точные, соответственно расход меньше
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24.05.2022 22:41 Ответить
сподіваюсь це не максимум ленд-лізу
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24.05.2022 20:52 Ответить
Спасибо конечно. Это на 74 мин. стрельбы одной гаубице.
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24.05.2022 20:57 Ответить
Це що за гаубиця з 270 пострілами в хвилину?
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24.05.2022 21:27 Ответить
снаряды лентой подаются, как в пулемете
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25.05.2022 10:57 Ответить
А мы эти снаряды передадим оркам воздушной почтой и пусть не заявляют потом что мало.
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24.05.2022 21:20 Ответить
Дуже дякуємо! Гуртом здалаємо нечість .
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24.05.2022 21:41 Ответить
Оце діло
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24.05.2022 21:45 Ответить
 
 