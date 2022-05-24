Канада передаст Украине более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц M777

Правительство Канады решило передать ВСУ более 20 тысяч снарядов для новых американских гаубиц M777. Поставка начнется в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд во время брифинга.

"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тысяч 155-миллиметровых снарядов", - сказала она.

Также министр подчеркнула, что эти снаряды предназначены для ранее поставленных в Украину западными странами гаубиц М777. Отправка военной помощи ожидается уже в ближайшее время.

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