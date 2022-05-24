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Канада передасть Україні понад 20 тисяч снарядів для американських гаубиць M777

м777

Уряд Канади вирішив передати ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777. Постачання розпочнеться найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд під час брифінгу.

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет канадської військової допомоги Україні. Я можу підтвердити, що Канада закупила понад 20 тисяч 155-міліметрових снарядів", - сказала вона.

Також чиновниця наголосила, що ці снаряди призначені для раніше поставлених в Україну західними країнами гаубиць М777. Відправлення військової допомоги очікуються вже найближчим часом.

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Автор: 

боєприпаси (2265) Канада (2189)


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Топ коментарі
+39
Канадійцям-черговий респектище...
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24.05.2022 20:18
+16
Пусть каждый снаряд найдет свою толпу кацапов и скопление свинорылой техники.
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24.05.2022 20:26
+9
Ну ведение огня бывает разным. Но вы правы в одном - при большом количестве гаубиц, а их много мы знаем, поставки гаубичных снарядов должны быть постоянны.
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24.05.2022 20:36
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Канадійцям-черговий респектище...
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24.05.2022 20:18 Відповісти
#Лиман оккупировали войска РФ, идёт проверка документов, всем сказали сидеть в подвалах 4 дня
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24.05.2022 20:26 Відповісти
Знов труси попи*дять, поки люди по підвалах сидітимуть...
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24.05.2022 20:31 Відповісти
Если правда, то Северодонецку будет ещё тяжелее. Там сортировочная жд станция рядом, кудой пойдут арта и бк.
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24.05.2022 20:31 Відповісти
https://kanaldom.tv/chto-proishodit-v-limane-i-czeli-rossiyan-na-donetchine-informacziya-ot-kirilenko/ На территорию Лиманской громады еще месяц назад враг зашел и основная его цель - взять центр громады - Лиман. Лиман сейчас частично под контролем… их выбивают, они заходят обратно, заезжает их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города для того, чтобы вести обстрелы и занять весь центр города и в дальнейшем занять непосредственно всю территорию Лиманской громады. Поэтому там ситуация одна из самых напряженных сейчас по линии фронта, наряду с Авдеевкой. В Авдеевке тоже идут тяжелые бои на подступах к трассе", - рассказал он.
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24.05.2022 20:44 Відповісти
Пусть каждый снаряд найдет свою толпу кацапов и скопление свинорылой техники.
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24.05.2022 20:26 Відповісти
Super!
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24.05.2022 20:28 Відповісти
200 снарядов на орудие... 2 выстрела в минуту(норм темп стрельбы) 7 выстрелов в мин. максимальный темп. Итого максимум на 100 минут боя...
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24.05.2022 20:30 Відповісти
Ну ведение огня бывает разным. Но вы правы в одном - при большом количестве гаубиц, а их много мы знаем, поставки гаубичных снарядов должны быть постоянны.
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24.05.2022 20:36 Відповісти
Так я не об этом, а о том чтобы люди немного понимали обьем необходимого...
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24.05.2022 20:47 Відповісти
При этом это приблизительно 15,5 вагонов...
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24.05.2022 20:44 Відповісти
при такой интенсивности боев, их надо эшелонами везти....
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24.05.2022 20:44 Відповісти
арудіє так довго з одного місця не стріляє. не ті часи...
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24.05.2022 21:23 Відповісти
Естественно, но и не нужно зачаровываться цифрой в 20 тыс...
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25.05.2022 00:22 Відповісти
Так вот почему зелешисты резко начали кампанию по изменению ширины железнодорожной колеи... И бабло попилить и боеприпасы не подвести.
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24.05.2022 20:45 Відповісти
так и есть
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24.05.2022 23:25 Відповісти
Это на пару суток боя
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24.05.2022 20:45 Відповісти
по 200шт. на один ствол? - на пару днів роботи...
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24.05.2022 20:46 Відповісти
М777 очень точные, соответственно расход меньше
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24.05.2022 22:41 Відповісти
сподіваюсь це не максимум ленд-лізу
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24.05.2022 20:52 Відповісти
Спасибо конечно. Это на 74 мин. стрельбы одной гаубице.
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24.05.2022 20:57 Відповісти
Це що за гаубиця з 270 пострілами в хвилину?
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24.05.2022 21:27 Відповісти
снаряды лентой подаются, как в пулемете
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25.05.2022 10:57 Відповісти
А мы эти снаряды передадим оркам воздушной почтой и пусть не заявляют потом что мало.
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24.05.2022 21:20 Відповісти
Дуже дякуємо! Гуртом здалаємо нечість .
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24.05.2022 21:41 Відповісти
Оце діло
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24.05.2022 21:45 Відповісти
 
 