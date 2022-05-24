Канада передасть Україні понад 20 тисяч снарядів для американських гаубиць M777
Уряд Канади вирішив передати ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777. Постачання розпочнеться найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд під час брифінгу.
"Сьогодні я оголошую про черговий пакет канадської військової допомоги Україні. Я можу підтвердити, що Канада закупила понад 20 тисяч 155-міліметрових снарядів", - сказала вона.
Також чиновниця наголосила, що ці снаряди призначені для раніше поставлених в Україну західними країнами гаубиць М777. Відправлення військової допомоги очікуються вже найближчим часом.
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