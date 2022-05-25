Французские гаубицы Caesar уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

Французские САУ Caesar уже используются на фронте против российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.







"Caesar" – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

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Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.











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Caesar обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.





"Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически через 2-3 часа", - отметил Залужный.