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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon

гарпун

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Как передает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, состоявшейся в режиме видеоконференции.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.

Также читайте: Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры M113, - СМИ

Остальные предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.

По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что в группу впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь от США: украинская военная разведка среди приоритетных направлений финансирования

Дания (581) оружие (10202) помощь (7773) ракеты (3558)


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Топ комментарии
+49
Данцям-респект...
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23.05.2022 20:29
+48
Краби будуть по центнеру
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23.05.2022 20:27
+28
Та й американцям також. Бо це не без їхнього дозволу робиться
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23.05.2022 20:47
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Правила форума Совет форумчан
Коли???
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23.05.2022 20:27 Ответить
в липні, або серпні. а може в вересні. а може і як німці.
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23.05.2022 20:29 Ответить
немцы в июле
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24.05.2022 01:23 Ответить
Краби будуть по центнеру
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23.05.2022 20:27 Ответить
Вооо... оце діло !
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23.05.2022 20:28 Ответить
Данцям-респект...
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23.05.2022 20:29 Ответить
Та й американцям також. Бо це не без їхнього дозволу робиться
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23.05.2022 20:47 Ответить
І Колумбії, що приєдналась. "унилая лошадь" без коксу копита відкине
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23.05.2022 21:37 Ответить
ще би підводні корита з кацапами чимось на дно покласти.
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23.05.2022 20:30 Ответить
У Севасі, біля стінки. Ото феєрверк буде. У кількох частинах - спочатку лодка, а потім... Ну Ви самі розумієте
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23.05.2022 20:46 Ответить
Это можно было бы сделать нашей ракетой Гром 2 - дальность 500 км. Но возбудитель дел зарыл их нахрен в асфальт - за три года можно было сделать штук 300 - для черноморской базы рашистов хватило бы и ещё осталось на приграничные инфраструктуры рашистов в рф. Зато уже и асфальту гаплык и ракет нет.
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24.05.2022 01:00 Ответить
HIMARS треба не менше!
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23.05.2022 20:30 Ответить
С HIMARS мы сможем задавить все ближайшие аэродромы орков.
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23.05.2022 20:32 Ответить
А на це поки що союзники не погоджуються. Такий висновок роблю з заявленого ними обмеження на надання розвідінформації щодо місць перебування перших осіб ********* і щодо пересування військ її територією.
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23.05.2022 20:51 Ответить
"Мы"? Ты с окопа пишешь? Ты артиллерист?? Или "давишь" орков попивая пивко на диване???
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23.05.2022 22:30 Ответить
Спасибо, но нам бы хаймарсов
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23.05.2022 20:31 Ответить
плюшки рашикам пошли...
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23.05.2022 20:31 Ответить
поки не буде антипутліровської коаліції з числа Топ країн і 2 фронту ...То ракети ці ну на 1 тиждень протистояння
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23.05.2022 20:31 Ответить
якби їх справді передали, а не на словах, то ніякого тижня протистояння не буде. у кацапів не вистачить корит на тиждень.
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23.05.2022 20:40 Ответить
поторопитесь...пожалуйста!
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23.05.2022 20:32 Ответить
Есть "черные рынки оружия" где можно достать практически любое вооружение, впоть до атомной подводной одки, почему бы там не закупить Himars c MLRS, по сотне штук каждых? )
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23.05.2022 20:53 Ответить
По бартеру? - за асфальт, чи що?
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23.05.2022 21:03 Ответить
Поки що ні.
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23.05.2022 22:04 Ответить
Досить вже цих «гарпунів» вже ставити не має де, так саме як реактивної артилерії, дротів, танків та всього іншого. Особливо від німців.
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23.05.2022 20:34 Ответить
Гарпунів висточить. Не вистачає проукраїнської влади. Точніше її зовсім нема.
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23.05.2022 20:52 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
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23.05.2022 20:34 Ответить
Шо *********** хваприку и севабздовский судновримонтный завот шоли.
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23.05.2022 23:42 Ответить
коли вже розуму наберешся ? Чи ти як папуга за кожною зміною влади кукурікаєш ? (( Збігай шашликів пожуй - трохи відпустить
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24.05.2022 00:53 Ответить
Якщо Україні вони не потрібні, хай хоч кацапи заберуть.
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23.05.2022 23:54 Ответить
І що? Це ті підприємства, що зараз на окупованих.
Їх захопили ще наприкінці лютого. Що далі?
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23.05.2022 20:39 Ответить
Ну все, тепер і на нас ядрену бімбу ***** збросить якщо щось
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23.05.2022 20:50 Ответить
Если дать путину сохранить лицо,договорится посередине,перестать стрелять, стать на колени(все цитаты найвеличнишого)-но те сбросит))
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23.05.2022 22:57 Ответить
А іконка номер 2 сектантів зі своєю поплічницею, дипльомованою спеціалісткою з москальської історії та літератури, так і не спромоглися передати 24 гарпуни з 200 наявних.

Зате язиком - "помічники" номер 1.
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23.05.2022 20:52 Ответить
Шо там ваш идол Трумп говорит про военную помощь Украине?
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23.05.2022 21:23 Ответить
Сказал бы а на хера тратить бабло на это коррумпированое болото. И я его понимаю хотя у меня есть в Украине свой интерес. добывали бы нефть в Арктике и Альберте и гнали по трубам в Техас на переработку - нефть бы была по $45. раша и германия сидели бы под жесткими санкциями как мыши под ковриком
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23.05.2022 22:35 Ответить
Ну так. Все законы, направленные на помощь Украине тормозятся как раз шайкой трампоидов-зоофилов.
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23.05.2022 22:59 Ответить
У Вас какой то "пунктик" по поводу Байдена, ей богу ))))
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23.05.2022 22:30 Ответить
???
Я про трюдо, єслі шо.
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23.05.2022 22:33 Ответить
Це все дуже добре. А де наші Нептуни?
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23.05.2022 20:55 Ответить
Хм... Може відібрали як речовий доказ по справі пашинського? Та скоріше за все їх і не було. А може знищені у бою
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23.05.2022 21:14 Ответить
Напевно вже всі використані. Їх же було мало.
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23.05.2022 22:15 Ответить
После гос испытаний на складах производителя осталось около трёх штук ракет - все уже отработали - результат - на дне Чёрного моря - все остальные - политический руководитель Украины всё никак не может подписать закон о снятии асфальта и поиска под ним ракет.
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24.05.2022 01:08 Ответить
так шо Смілянському треба вже нову партію марок замовляти???
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23.05.2022 20:57 Ответить
Да уже и Британия эти гарпуны передавала, и Израиль разрешил Эстонии передать какие-то там супернавороченные ракеты - а рашка как пуляла с моря так и продолжает пулять.
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23.05.2022 21:03 Ответить
Вони чекають коли параші не треба будуть кораблі щоб з них пуляти
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23.05.2022 21:15 Ответить
Да уже Британия передавала ракеты Бримстоун а не Гарпун, Израиль ничего не разрешал Эстонии,потому что ПКР Блю Спеар выдумка. Вот и летает, ах да, посты еще строчат).
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23.05.2022 21:54 Ответить
Еще в начале апреля СМИ сообщили, что Британия передала ракеты гарпун в Одессу.
https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884 https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884

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23.05.2022 22:16 Ответить
Я сейчас напишу в твиттере, что "по предварительным данным", США поставили SM-3. Короче это вброс,как и несуществующие израильские пкр.
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23.05.2022 22:26 Ответить
Повага Данцям за Harpoon, а також за Ларса Ульриха
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23.05.2022 21:21 Ответить
Люди добрі, та давайте скоріше! Кожного дня наші славні воїни під кулями ходять, щодня цивільні страждають. Вже час цих путінських прихвостнів на молекули розібрати!
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23.05.2022 21:36 Ответить
иееехуууууу! крутая новость, звезда рашистким лоханкам, сможем не экономить каждый нептунчик!
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23.05.2022 21:37 Ответить
Естонія с дозваолу Ізраіля дає ці дають всі дають а їх нема.Дайте по факту коли вони прийдуть ми скажемо ось Є !
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23.05.2022 21:40 Ответить
Та це справа рашистів показувати на повний рефрижератор "200-х"
і казати "Ось маємо !"
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23.05.2022 21:53 Ответить
Как писал Ганс Кристиан Андерсен "Я оккуеваю от Датского Королевства.
Там не просто всё спокойно. Там приписдецово..."
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23.05.2022 21:52 Ответить
Скажу спасибо, когда гарпуны будут лететь в кацапов. А пока помолчу
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23.05.2022 22:18 Ответить
Десь читав, що Harpoon призначені для установки на кораблі. А для того щоб без корабля треба якось прилаштовувати.
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23.05.2022 22:20 Ответить
Яке в них базування, так і ракети, є установки пускові на вантажне авто, є на кораблі.
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23.05.2022 22:23 Ответить
Хоч би ці ракети вже цієї неділі заїхали до України, дай то Бог.
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23.05.2022 22:22 Ответить
Дании респект! Смерть путину!!!
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23.05.2022 22:54 Ответить
Как сообщил портал милитарный, всего у Дании было 4 ПУ ПКРК Гарпун( каждая с 4 ракетами) берегового базирования. Сняты с вооружения в 2002 г.
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23.05.2022 23:28 Ответить
А вот и стационарные платформы, типерь, чырнабздовскава хлоту нибудит вааще.
ПС. Скора у пракате рымейк "Хыпель искадры у нарассыйску".
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23.05.2022 23:37 Ответить
Боюсь, що "Гарпуни" лишень проти бабайських човнів ефективні, дуже вже вони "дурні", лишень два типи атак. "Нептун" поряд з ними, як гуру проти ідіота.
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24.05.2022 00:14 Ответить
В общем американцы хотят отмазаться в очередной раз не давая сломить русню быстро. 16 старых гарпунов с далностью в 124 километра совершенно недостаточно чтобы очистить черное море от орков. Корабли русни ходят за 200 километров от берега и что эти гарпуны есть, что их нет. Мало что меняется. Американцы просто элегантно отмазались от настойчивых просьб Зеленского.

Чтобы убрать с черного моря русский флот, нужны сламы - воздушная версия гарпуна. Подвесить ее под сушку переделав подвесной контейнер да припаяв штеккер - дело работы максимум одного тыжня для технарей.

Но! Не дают. Отмазываются, чтобы якобы вам нужны пусковые. А они не подходят, гранаты не той системы...бла-бла. И так со всеми и всюду.

К примеру есть таки ракеты - хелфаеры. Их у американцев дохренища! Просто девать некуда. А у Украины проблемы с ракетами к байрактарам. Их очень мало и они мгновенно расходуются. Турцию не успевает их делать. Можно ли подвесить хелфайер под байрактар? Уверен, что можно быстро это сделать. Люди которые создают нептуны не могут тут что сделать? Кто в это поверит?

Это саботаж. Через третьи, четвертые руки со стороны Мордора.
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24.05.2022 00:25 Ответить
Конечно, нужно интегрировать систему наведения, но... Байрактар ТБ-2 в основном использует 2 управляемые по лазеру бомбы МАМ-L, которые весят по 22 кг. каждая и две поменьше МАМ-C по 6.5 кг. Хелфайр весят по 49 кг. каждая, потому что Хелфайр это ракета и у неё есть ещё маршевый двигатель . Я не знаю, сколько стоит МАМ-L, но один Хелфайр - cвыше $120,000. Полезная нагрузка у Байрактара ТБ-2 - 150 кг., хотя, на фотках я не видел, чтобы Байрактар нёс все четыре МАМ-L разом.
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24.05.2022 03:22 Ответить
В этом-то и дело, что не нужно интегрировать систему наведения. Это типы оружия самонаводящиеся. Выстрелили и забыл. Гарпун просто скидывается и включается программа выйти в заданный раойн включить головку радиолокации или теплового следа, или силуэтов в памяти компа. Самолет тут вообще не причем. Это просто платформа. Иранцы крылатые ракеты с вертолетов запускали. Причем любые какие у них есть. Самолет или вертолет просто отпускает ракету за секунды до включения двжика.

Все.

Об этом все инженеры прекрасно осведомлены. Но политиков можно дурить этим очень долго рассказыая про несовместимые системы и прочее.
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25.05.2022 02:23 Ответить
Одно дело передать готовые изделия со склада. Другое дело передать всю документацию на носители и системы наведения, чтобы их адаптировали на месте. Это практически лицензирование производства и совсем другой расклад.
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24.05.2022 07:16 Ответить
Чому, запитується, неможливо зробити гібридно-зворотній ленд-ліз, перебазувати виробництво Нептунів і Вільх у Польщу, Данію, Швецію або Іспанію? Перемістити ключові технологічні елементи, евакуювати інженерний персонал і налагодити там безпечне виробництво. Таким чином, щоб після війни устаткування повернулося в Україну, а в цих країнах залишилась інфрастуктура власного виробництва і обслуговування на відтвореній промисловій основі. Там хіба хтось буде проти за половину інвестицій отримати власне виробництво цілком актуальної зброї?
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24.05.2022 03:13 Ответить
Если бы у нас в стране были государственники, а не цирк шапито.
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24.05.2022 07:24 Ответить
Всі ці обмежені поставки озброєння не вирішують відвоювання територій. Для успішного наступу потрібно багато високоточної і далекобійної зброї.
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24.05.2022 03:37 Ответить
прощай немытый и вонючий кацапсинский флот...
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24.05.2022 06:08 Ответить
Боже бережи Америку і наше військо ! Велика подяка Данії і всім хто підтримує нас !
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24.05.2022 07:54 Ответить
Велика подяка дружньому Королівству! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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24.05.2022 08:16 Ответить
Слава Данії, найпереднішому краю людства! Всупереч всім імперіям, 1-ю в світі відмовилась від своїх колоній! Всупереч США, Британії та, особливо, Франції, 1-ю визнала незалежність Литви, чим остаточно розвалила московсько-більшовицьку імперію СССР! Тепер 1-ю в світі надає нам зброю, що має для нас стратегічне значення у війні проти Московського Мордору. Воістину Велика Держава нашої планети!
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24.05.2022 08:18 Ответить
 
 