Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.
Как передает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, состоявшейся в режиме видеоконференции.
"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.
Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.
Остальные предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.
По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что в группу впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.
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@prm_ua
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25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
Їх захопили ще наприкінці лютого. Що далі?
Зате язиком - "помічники" номер 1.
Я про трюдо, єслі шо.
https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884 https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884
і казати "Ось маємо !"
Там не просто всё спокойно. Там приписдецово..."
ПС. Скора у пракате рымейк "Хыпель искадры у нарассыйску".
Чтобы убрать с черного моря русский флот, нужны сламы - воздушная версия гарпуна. Подвесить ее под сушку переделав подвесной контейнер да припаяв штеккер - дело работы максимум одного тыжня для технарей.
Но! Не дают. Отмазываются, чтобы якобы вам нужны пусковые. А они не подходят, гранаты не той системы...бла-бла. И так со всеми и всюду.
К примеру есть таки ракеты - хелфаеры. Их у американцев дохренища! Просто девать некуда. А у Украины проблемы с ракетами к байрактарам. Их очень мало и они мгновенно расходуются. Турцию не успевает их делать. Можно ли подвесить хелфайер под байрактар? Уверен, что можно быстро это сделать. Люди которые создают нептуны не могут тут что сделать? Кто в это поверит?
Это саботаж. Через третьи, четвертые руки со стороны Мордора.
Все.
Об этом все инженеры прекрасно осведомлены. Но политиков можно дурить этим очень долго рассказыая про несовместимые системы и прочее.