Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Как передает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, состоявшейся в режиме видеоконференции.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.

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Остальные предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.

По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что в группу впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.

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