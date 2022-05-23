Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon
Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" і пускові установки для них.
Як передає Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції.
"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні про передачу пускових установок "Harpoon" та ракет для допомоги Україні у захисті свого узбережжя", - сказав Остін.
Глава Пентагону зазначив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку.
Інші запропонували навчання українських військових та модернізацію їхніх військових систем.
За його словами, у засіданні взяли участь понад 40 міністрів оборони, зокрема український міністр Олексій Рєзніков. Остін зазначив, що до групи вперше приєдналися міністри з Австрії, Боснії, Колумбії та Косово.
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@prm_ua
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російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
Їх захопили ще наприкінці лютого. Що далі?
Зате язиком - "помічники" номер 1.
Я про трюдо, єслі шо.
https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884 https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884
і казати "Ось маємо !"
Там не просто всё спокойно. Там приписдецово..."
ПС. Скора у пракате рымейк "Хыпель искадры у нарассыйску".
Чтобы убрать с черного моря русский флот, нужны сламы - воздушная версия гарпуна. Подвесить ее под сушку переделав подвесной контейнер да припаяв штеккер - дело работы максимум одного тыжня для технарей.
Но! Не дают. Отмазываются, чтобы якобы вам нужны пусковые. А они не подходят, гранаты не той системы...бла-бла. И так со всеми и всюду.
К примеру есть таки ракеты - хелфаеры. Их у американцев дохренища! Просто девать некуда. А у Украины проблемы с ракетами к байрактарам. Их очень мало и они мгновенно расходуются. Турцию не успевает их делать. Можно ли подвесить хелфайер под байрактар? Уверен, что можно быстро это сделать. Люди которые создают нептуны не могут тут что сделать? Кто в это поверит?
Это саботаж. Через третьи, четвертые руки со стороны Мордора.
Все.
Об этом все инженеры прекрасно осведомлены. Но политиков можно дурить этим очень долго рассказыая про несовместимые системы и прочее.