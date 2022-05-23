Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" і пускові установки для них.

Як передає Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції.

"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні про передачу пускових установок "Harpoon" та ракет для допомоги Україні у захисті свого узбережжя", - сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку.

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Інші запропонували навчання українських військових та модернізацію їхніх військових систем.

За його словами, у засіданні взяли участь понад 40 міністрів оборони, зокрема український міністр Олексій Рєзніков. Остін зазначив, що до групи вперше приєдналися міністри з Австрії, Боснії, Колумбії та Косово.

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