УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10152 відвідувача онлайн
Новини
23 375 79

Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon

гарпун

Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" і пускові установки для них.

Як передає Цензор. НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції.

"Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні про передачу пускових установок "Harpoon" та ракет для допомоги Україні у захисті свого узбережжя", - сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку.

Читайте також: У Києві відновило роботу посольство Данії: глава МЗС Кофод пообіцяв продовження підтримки України за всіма напрямками. ФОТОрепортаж

Інші запропонували навчання українських військових та модернізацію їхніх військових систем.

За його словами, у засіданні взяли участь понад 40 міністрів оборони, зокрема український міністр Олексій Рєзніков. Остін зазначив, що до групи вперше приєдналися міністри з Австрії, Боснії, Колумбії та Косово.

Дивіться також: Гаубиці M777 готові до відправлення в Україну, – Міноборони США. ФОТО

Автор: 

Данія (768) зброя (7442) допомога (8308) ракети (4011)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
Данцям-респект...
показати весь коментар
23.05.2022 20:29
+48
Краби будуть по центнеру
показати весь коментар
23.05.2022 20:27
+28
Та й американцям також. Бо це не без їхнього дозволу робиться
показати весь коментар
23.05.2022 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли???
показати весь коментар
23.05.2022 20:27 Відповісти
в липні, або серпні. а може в вересні. а може і як німці.
показати весь коментар
23.05.2022 20:29 Відповісти
немцы в июле
показати весь коментар
24.05.2022 01:23 Відповісти
Краби будуть по центнеру
показати весь коментар
23.05.2022 20:27 Відповісти
Вооо... оце діло !
показати весь коментар
23.05.2022 20:28 Відповісти
Данцям-респект...
показати весь коментар
23.05.2022 20:29 Відповісти
Та й американцям також. Бо це не без їхнього дозволу робиться
показати весь коментар
23.05.2022 20:47 Відповісти
І Колумбії, що приєдналась. "унилая лошадь" без коксу копита відкине
показати весь коментар
23.05.2022 21:37 Відповісти
ще би підводні корита з кацапами чимось на дно покласти.
показати весь коментар
23.05.2022 20:30 Відповісти
У Севасі, біля стінки. Ото феєрверк буде. У кількох частинах - спочатку лодка, а потім... Ну Ви самі розумієте
показати весь коментар
23.05.2022 20:46 Відповісти
Это можно было бы сделать нашей ракетой Гром 2 - дальность 500 км. Но возбудитель дел зарыл их нахрен в асфальт - за три года можно было сделать штук 300 - для черноморской базы рашистов хватило бы и ещё осталось на приграничные инфраструктуры рашистов в рф. Зато уже и асфальту гаплык и ракет нет.
показати весь коментар
24.05.2022 01:00 Відповісти
HIMARS треба не менше!
показати весь коментар
23.05.2022 20:30 Відповісти
С HIMARS мы сможем задавить все ближайшие аэродромы орков.
показати весь коментар
23.05.2022 20:32 Відповісти
А на це поки що союзники не погоджуються. Такий висновок роблю з заявленого ними обмеження на надання розвідінформації щодо місць перебування перших осіб ********* і щодо пересування військ її територією.
показати весь коментар
23.05.2022 20:51 Відповісти
"Мы"? Ты с окопа пишешь? Ты артиллерист?? Или "давишь" орков попивая пивко на диване???
показати весь коментар
23.05.2022 22:30 Відповісти
Спасибо, но нам бы хаймарсов
показати весь коментар
23.05.2022 20:31 Відповісти
плюшки рашикам пошли...
показати весь коментар
23.05.2022 20:31 Відповісти
поки не буде антипутліровської коаліції з числа Топ країн і 2 фронту ...То ракети ці ну на 1 тиждень протистояння
показати весь коментар
23.05.2022 20:31 Відповісти
якби їх справді передали, а не на словах, то ніякого тижня протистояння не буде. у кацапів не вистачить корит на тиждень.
показати весь коментар
23.05.2022 20:40 Відповісти
поторопитесь...пожалуйста!
показати весь коментар
23.05.2022 20:32 Відповісти
Есть "черные рынки оружия" где можно достать практически любое вооружение, впоть до атомной подводной одки, почему бы там не закупить Himars c MLRS, по сотне штук каждых? )
показати весь коментар
23.05.2022 20:53 Відповісти
По бартеру? - за асфальт, чи що?
показати весь коментар
23.05.2022 21:03 Відповісти
Поки що ні.
показати весь коментар
23.05.2022 22:04 Відповісти
Досить вже цих «гарпунів» вже ставити не має де, так саме як реактивної артилерії, дротів, танків та всього іншого. Особливо від німців.
показати весь коментар
23.05.2022 20:34 Відповісти
Гарпунів висточить. Не вистачає проукраїнської влади. Точніше її зовсім нема.
показати весь коментар
23.05.2022 20:52 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
25 хв
російські окупанти захопили п'ять оборонних підприємств України.
показати весь коментар
23.05.2022 20:34 Відповісти
Шо *********** хваприку и севабздовский судновримонтный завот шоли.
показати весь коментар
23.05.2022 23:42 Відповісти
коли вже розуму наберешся ? Чи ти як папуга за кожною зміною влади кукурікаєш ? (( Збігай шашликів пожуй - трохи відпустить
показати весь коментар
24.05.2022 00:53 Відповісти
Якщо Україні вони не потрібні, хай хоч кацапи заберуть.
показати весь коментар
23.05.2022 23:54 Відповісти
І що? Це ті підприємства, що зараз на окупованих.
Їх захопили ще наприкінці лютого. Що далі?
показати весь коментар
23.05.2022 20:39 Відповісти
Ну все, тепер і на нас ядрену бімбу ***** збросить якщо щось
показати весь коментар
23.05.2022 20:50 Відповісти
Если дать путину сохранить лицо,договорится посередине,перестать стрелять, стать на колени(все цитаты найвеличнишого)-но те сбросит))
показати весь коментар
23.05.2022 22:57 Відповісти
А іконка номер 2 сектантів зі своєю поплічницею, дипльомованою спеціалісткою з москальської історії та літератури, так і не спромоглися передати 24 гарпуни з 200 наявних.

Зате язиком - "помічники" номер 1.
показати весь коментар
23.05.2022 20:52 Відповісти
Шо там ваш идол Трумп говорит про военную помощь Украине?
показати весь коментар
23.05.2022 21:23 Відповісти
Сказал бы а на хера тратить бабло на это коррумпированое болото. И я его понимаю хотя у меня есть в Украине свой интерес. добывали бы нефть в Арктике и Альберте и гнали по трубам в Техас на переработку - нефть бы была по $45. раша и германия сидели бы под жесткими санкциями как мыши под ковриком
показати весь коментар
23.05.2022 22:35 Відповісти
Ну так. Все законы, направленные на помощь Украине тормозятся как раз шайкой трампоидов-зоофилов.
показати весь коментар
23.05.2022 22:59 Відповісти
У Вас какой то "пунктик" по поводу Байдена, ей богу ))))
показати весь коментар
23.05.2022 22:30 Відповісти
???
Я про трюдо, єслі шо.
показати весь коментар
23.05.2022 22:33 Відповісти
Це все дуже добре. А де наші Нептуни?
показати весь коментар
23.05.2022 20:55 Відповісти
Хм... Може відібрали як речовий доказ по справі пашинського? Та скоріше за все їх і не було. А може знищені у бою
показати весь коментар
23.05.2022 21:14 Відповісти
Напевно вже всі використані. Їх же було мало.
показати весь коментар
23.05.2022 22:15 Відповісти
После гос испытаний на складах производителя осталось около трёх штук ракет - все уже отработали - результат - на дне Чёрного моря - все остальные - политический руководитель Украины всё никак не может подписать закон о снятии асфальта и поиска под ним ракет.
показати весь коментар
24.05.2022 01:08 Відповісти
так шо Смілянському треба вже нову партію марок замовляти???
показати весь коментар
23.05.2022 20:57 Відповісти
Да уже и Британия эти гарпуны передавала, и Израиль разрешил Эстонии передать какие-то там супернавороченные ракеты - а рашка как пуляла с моря так и продолжает пулять.
показати весь коментар
23.05.2022 21:03 Відповісти
Вони чекають коли параші не треба будуть кораблі щоб з них пуляти
показати весь коментар
23.05.2022 21:15 Відповісти
Да уже Британия передавала ракеты Бримстоун а не Гарпун, Израиль ничего не разрешал Эстонии,потому что ПКР Блю Спеар выдумка. Вот и летает, ах да, посты еще строчат).
показати весь коментар
23.05.2022 21:54 Відповісти
Еще в начале апреля СМИ сообщили, что Британия передала ракеты гарпун в Одессу.
https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884 https://www.dsnews.ua/society/smi-v-odessu-pribyli-britanskie-protivokorabelnye-rakety-07042022-456884

показати весь коментар
23.05.2022 22:16 Відповісти
Я сейчас напишу в твиттере, что "по предварительным данным", США поставили SM-3. Короче это вброс,как и несуществующие израильские пкр.
показати весь коментар
23.05.2022 22:26 Відповісти
Повага Данцям за Harpoon, а також за Ларса Ульриха
показати весь коментар
23.05.2022 21:21 Відповісти
Люди добрі, та давайте скоріше! Кожного дня наші славні воїни під кулями ходять, щодня цивільні страждають. Вже час цих путінських прихвостнів на молекули розібрати!
показати весь коментар
23.05.2022 21:36 Відповісти
иееехуууууу! крутая новость, звезда рашистким лоханкам, сможем не экономить каждый нептунчик!
показати весь коментар
23.05.2022 21:37 Відповісти
Естонія с дозваолу Ізраіля дає ці дають всі дають а їх нема.Дайте по факту коли вони прийдуть ми скажемо ось Є !
показати весь коментар
23.05.2022 21:40 Відповісти
Та це справа рашистів показувати на повний рефрижератор "200-х"
і казати "Ось маємо !"
показати весь коментар
23.05.2022 21:53 Відповісти
Как писал Ганс Кристиан Андерсен "Я оккуеваю от Датского Королевства.
Там не просто всё спокойно. Там приписдецово..."
показати весь коментар
23.05.2022 21:52 Відповісти
Скажу спасибо, когда гарпуны будут лететь в кацапов. А пока помолчу
показати весь коментар
23.05.2022 22:18 Відповісти
Десь читав, що Harpoon призначені для установки на кораблі. А для того щоб без корабля треба якось прилаштовувати.
показати весь коментар
23.05.2022 22:20 Відповісти
Яке в них базування, так і ракети, є установки пускові на вантажне авто, є на кораблі.
показати весь коментар
23.05.2022 22:23 Відповісти
Хоч би ці ракети вже цієї неділі заїхали до України, дай то Бог.
показати весь коментар
23.05.2022 22:22 Відповісти
Дании респект! Смерть путину!!!
показати весь коментар
23.05.2022 22:54 Відповісти
Как сообщил портал милитарный, всего у Дании было 4 ПУ ПКРК Гарпун( каждая с 4 ракетами) берегового базирования. Сняты с вооружения в 2002 г.
показати весь коментар
23.05.2022 23:28 Відповісти
А вот и стационарные платформы, типерь, чырнабздовскава хлоту нибудит вааще.
ПС. Скора у пракате рымейк "Хыпель искадры у нарассыйску".
показати весь коментар
23.05.2022 23:37 Відповісти
Боюсь, що "Гарпуни" лишень проти бабайських човнів ефективні, дуже вже вони "дурні", лишень два типи атак. "Нептун" поряд з ними, як гуру проти ідіота.
показати весь коментар
24.05.2022 00:14 Відповісти
В общем американцы хотят отмазаться в очередной раз не давая сломить русню быстро. 16 старых гарпунов с далностью в 124 километра совершенно недостаточно чтобы очистить черное море от орков. Корабли русни ходят за 200 километров от берега и что эти гарпуны есть, что их нет. Мало что меняется. Американцы просто элегантно отмазались от настойчивых просьб Зеленского.

Чтобы убрать с черного моря русский флот, нужны сламы - воздушная версия гарпуна. Подвесить ее под сушку переделав подвесной контейнер да припаяв штеккер - дело работы максимум одного тыжня для технарей.

Но! Не дают. Отмазываются, чтобы якобы вам нужны пусковые. А они не подходят, гранаты не той системы...бла-бла. И так со всеми и всюду.

К примеру есть таки ракеты - хелфаеры. Их у американцев дохренища! Просто девать некуда. А у Украины проблемы с ракетами к байрактарам. Их очень мало и они мгновенно расходуются. Турцию не успевает их делать. Можно ли подвесить хелфайер под байрактар? Уверен, что можно быстро это сделать. Люди которые создают нептуны не могут тут что сделать? Кто в это поверит?

Это саботаж. Через третьи, четвертые руки со стороны Мордора.
показати весь коментар
24.05.2022 00:25 Відповісти
Конечно, нужно интегрировать систему наведения, но... Байрактар ТБ-2 в основном использует 2 управляемые по лазеру бомбы МАМ-L, которые весят по 22 кг. каждая и две поменьше МАМ-C по 6.5 кг. Хелфайр весят по 49 кг. каждая, потому что Хелфайр это ракета и у неё есть ещё маршевый двигатель . Я не знаю, сколько стоит МАМ-L, но один Хелфайр - cвыше $120,000. Полезная нагрузка у Байрактара ТБ-2 - 150 кг., хотя, на фотках я не видел, чтобы Байрактар нёс все четыре МАМ-L разом.
показати весь коментар
24.05.2022 03:22 Відповісти
В этом-то и дело, что не нужно интегрировать систему наведения. Это типы оружия самонаводящиеся. Выстрелили и забыл. Гарпун просто скидывается и включается программа выйти в заданный раойн включить головку радиолокации или теплового следа, или силуэтов в памяти компа. Самолет тут вообще не причем. Это просто платформа. Иранцы крылатые ракеты с вертолетов запускали. Причем любые какие у них есть. Самолет или вертолет просто отпускает ракету за секунды до включения двжика.

Все.

Об этом все инженеры прекрасно осведомлены. Но политиков можно дурить этим очень долго рассказыая про несовместимые системы и прочее.
показати весь коментар
25.05.2022 02:23 Відповісти
Одно дело передать готовые изделия со склада. Другое дело передать всю документацию на носители и системы наведения, чтобы их адаптировали на месте. Это практически лицензирование производства и совсем другой расклад.
показати весь коментар
24.05.2022 07:16 Відповісти
Чому, запитується, неможливо зробити гібридно-зворотній ленд-ліз, перебазувати виробництво Нептунів і Вільх у Польщу, Данію, Швецію або Іспанію? Перемістити ключові технологічні елементи, евакуювати інженерний персонал і налагодити там безпечне виробництво. Таким чином, щоб після війни устаткування повернулося в Україну, а в цих країнах залишилась інфрастуктура власного виробництва і обслуговування на відтвореній промисловій основі. Там хіба хтось буде проти за половину інвестицій отримати власне виробництво цілком актуальної зброї?
показати весь коментар
24.05.2022 03:13 Відповісти
Если бы у нас в стране были государственники, а не цирк шапито.
показати весь коментар
24.05.2022 07:24 Відповісти
Всі ці обмежені поставки озброєння не вирішують відвоювання територій. Для успішного наступу потрібно багато високоточної і далекобійної зброї.
показати весь коментар
24.05.2022 03:37 Відповісти
прощай немытый и вонючий кацапсинский флот...
показати весь коментар
24.05.2022 06:08 Відповісти
Боже бережи Америку і наше військо ! Велика подяка Данії і всім хто підтримує нас !
показати весь коментар
24.05.2022 07:54 Відповісти
Велика подяка дружньому Королівству! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показати весь коментар
24.05.2022 08:16 Відповісти
Слава Данії, найпереднішому краю людства! Всупереч всім імперіям, 1-ю в світі відмовилась від своїх колоній! Всупереч США, Британії та, особливо, Франції, 1-ю визнала незалежність Литви, чим остаточно розвалила московсько-більшовицьку імперію СССР! Тепер 1-ю в світі надає нам зброю, що має для нас стратегічне значення у війні проти Московського Мордору. Воістину Велика Держава нашої планети!
показати весь коментар
24.05.2022 08:18 Відповісти
 
 