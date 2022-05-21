Гаубиці M777 готові до відправлення в Україну, – Міноборони США. ФОТО

Міністерство оборони США 21 травня повідомило про готовність до відправки в Україну гаубиць M777 калібру 155 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони США у фейсбуці.

"155-мм гаубиці M777, що буксируються, закріплені для транспортування в Україну літаками Повітряних сил США в рамках допомоги США в сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Раніше США вже передали Україні 90 гаубиць M777, що дозволяють ЗСУ сформувати п'ять артилерійських дивізіонів, близько 190 тис. снарядів до них.

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