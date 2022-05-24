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Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж

Француські САУ Caesar вже застосовуються на фронті проти російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 01
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 02
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 03

"Caesar" - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про позицію Парижа щодо членства України в ЄС: Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях виконує роль лідера

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 05

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 06

Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 07
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 08
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 09
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 10
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 11

Також читайте: Путін - розпалювач війни. Наша мета не допустити перемогу РФ в Україні, - МЗС Франції

"Caesar" забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь.

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 12
Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 13

"Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години", - зазначив Залужний.

Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний 14

Автор: 

зброя (7443) Франція (3052) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+80
Фото -- як бальзам на душу. 💙💛

Вдалого полювання вам, Українські Воїни!
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24.05.2022 23:44
+25
Це звісно добре, але чому такі кепські справи на фронті?
Вже пишуть, що ворог зайшов у Лиман. Як так за тиждень посипалася вся оборона на Сході?
Чому нема адекватних пояснень від керівництва країни? Або мовчанка, або дебільні відмазки від Арестовича.
На початку травня майже щодня били орків на Зміїному, а зараз тільки спокійно спостерігаємо як ті розгортають ППО і мілітарізують острів. Що за ******** коїться? Якщо є об'єктивні причини, то чому про це не сказати?
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24.05.2022 23:53
+23
Я це все добре розумію, але нахіба давати ворогові можливість сконцентрувати велике військо на певному напрямку? Дівіться, як робить рашка, яку у нас ******* критикувати. А вони провокаціями з Придністров'я, Білорусі, обстрілами Чернігівщини і Сумщини і т.д., відволікають певну частку сил від гарачих точок.
Фронт на Херсонщини давно стоїть. На Запоріжжі щось відбувається, але резерв не підключають.
На що чекають? Поки і там вороги накопичуть сили і будуть щоденно віджимати кілометр за кілометром.
У нас непогано виходило напочатку, коли ми не давали оговтатися ворогу на всіх напрямках одночасно.
Перебіг подій перших трьох місяців війни показав, що великим фронтом рашка не може атакувати, через брак ресурсів. Напіввеликим теж у них не виходить, про що свідчить півтора місяця топтання на місці, під час другої фази війни, хоча прогнозувалася "курська дуга". А от великими силами на маленькому відрізку фронта у них гарно виходить.
Хіба не є очевидним, що не слід дозволяти супротивнику звужувати фронт і концентрувати там багато війська?
Якщо нічого не зміниться, то завдяки такій тактиці РФ може віджати скільки завгодно території.

PS Звісно, що я диванний експерт і можу багато в чому помилятися, але події останнього тижня мене вкрай бентежать.
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25.05.2022 00:41
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Фото -- як бальзам на душу. 💙💛

Вдалого полювання вам, Українські Воїни!
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24.05.2022 23:44 Відповісти
Тільки де? Залужного на його ресурсі уже завалили запитаннями про красиву картинку і жорстоку реальність.
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24.05.2022 23:59 Відповісти
У вас припадок зрадобесия?
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25.05.2022 00:17 Відповісти
Потому что их нужно не 20 штук , хотябы 300
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25.05.2022 00:19 Відповісти
Франція дала їх 100 одиниць.
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25.05.2022 08:48 Відповісти
активно-реактивним М549 на 40 км
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24.05.2022 23:51 Відповісти
макрон уже звАнит *****?
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24.05.2022 23:51 Відповісти
вже дзвонив,запевнив *****, що то українці десь у себе в криївці відкопали)
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24.05.2022 23:55 Відповісти
Це у тій криївці, про яку я щойно подумав, нє ???
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25.05.2022 00:14 Відповісти
Віват Цезарь!
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24.05.2022 23:53 Відповісти
Це звісно добре, але чому такі кепські справи на фронті?
Вже пишуть, що ворог зайшов у Лиман. Як так за тиждень посипалася вся оборона на Сході?
Чому нема адекватних пояснень від керівництва країни? Або мовчанка, або дебільні відмазки від Арестовича.
На початку травня майже щодня били орків на Зміїному, а зараз тільки спокійно спостерігаємо як ті розгортають ППО і мілітарізують острів. Що за ******** коїться? Якщо є об'єктивні причини, то чому про це не сказати?
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24.05.2022 23:53 Відповісти
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24.05.2022 23:57 Відповісти
Ішо? Там є відповіді на питання?
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25.05.2022 00:00 Відповісти
З усією повагою до роботи Буткевича, але у нас кожен "суслік" - аналітик.
Не так давно з Ківою реп в студії читав і не бачив "аналітично", що Кива потенційний зрадник і довбень. Такі от справи
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25.05.2022 07:45 Відповісти
Війна це не тільки Перемоги, полон чи зрада. Це також брехня,маніпуляція і смерть. Для України, як на мене, забагато як раз брехні. Декілька днів ідуть запеклі бої біля Сєверодонецьк, просять прорахувати усе,зберегти Донбас для України, тим паче ворог не може вести активні дії на всіх напрямках. Якщо вони там мають зацікавленість, так Україна і повинна там і триматись, але не за рахунок життів воїнів,а за рахунок зброї. Інакше кажучи...
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25.05.2022 00:06 Відповісти
А якщо у ворого тої зброї значно більше, то за рахунок чього?
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25.05.2022 00:18 Відповісти
Я це все добре розумію, але нахіба давати ворогові можливість сконцентрувати велике військо на певному напрямку? Дівіться, як робить рашка, яку у нас ******* критикувати. А вони провокаціями з Придністров'я, Білорусі, обстрілами Чернігівщини і Сумщини і т.д., відволікають певну частку сил від гарачих точок.
Фронт на Херсонщини давно стоїть. На Запоріжжі щось відбувається, але резерв не підключають.
На що чекають? Поки і там вороги накопичуть сили і будуть щоденно віджимати кілометр за кілометром.
У нас непогано виходило напочатку, коли ми не давали оговтатися ворогу на всіх напрямках одночасно.
Перебіг подій перших трьох місяців війни показав, що великим фронтом рашка не може атакувати, через брак ресурсів. Напіввеликим теж у них не виходить, про що свідчить півтора місяця топтання на місці, під час другої фази війни, хоча прогнозувалася "курська дуга". А от великими силами на маленькому відрізку фронта у них гарно виходить.
Хіба не є очевидним, що не слід дозволяти супротивнику звужувати фронт і концентрувати там багато війська?
Якщо нічого не зміниться, то завдяки такій тактиці РФ може віджати скільки завгодно території.

PS Звісно, що я диванний експерт і можу багато в чому помилятися, але події останнього тижня мене вкрай бентежать.
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25.05.2022 00:41 Відповісти
Україні не вистачає снарядів. Очевидно ж. Чим ти пропонуєш воювати?
І навіщо про це говорити? Може одразу, публічно заявити від Генштабу! Шановні Українці у нас завершились снаряди. Все війн скінчена, бо нам не має чим стріляти! Таке, потрібно пояснення?
Крім США ніхто на заході до війни не готувався, ніхто на заході, в тому числі і в США не вірили, що Україна переможе, ніхто не готувався поставляти зброю Україні. Ще все тільки починається, як тільки у нас буде достатньо зброї, снарядів то тоді і буде перелом на фронті. Це відбудеться не раніше чим через місяць, а можливо і пізніше.
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25.05.2022 00:11 Відповісти
Напевно погоджусь одночасно і з Вами і з Валентиною Саюн(котру цитував вище).
У нас мало снарядів і забагато брехні.
Ніхто не переймався питанням, чому нещодавно ворог так наполегливо бомбував одеський аеродром? Одразу піся атак на Зміїний... Судячи з того, що написав Том Купер, ми самі собі влаштували "Чорнобаївку" в межах одеського аеродрому. Тобто, в плані тупості ми недалеко відійшли від ворога.
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25.05.2022 01:04 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/kanada-nadishle-********-20-tysyach-artylerijskyh-snaryadiv-155-mm/ Канада закупить та відправить Україні 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм
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25.05.2022 04:06 Відповісти
Это хорошо, но капля в море.
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25.05.2022 17:30 Відповісти
Таварисч, ты шо с фесебятины шоли.
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25.05.2022 00:12 Відповісти
саме так: війну пуйло почало відразу як стало у руля раші. Наша біда в тому, що всередині країни було багато його фанатів.
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25.05.2022 07:33 Відповісти
гандон, иди сам на передовую и закидай оккупанта кусками асфальта от "вэлыкого крадивныцтва", падло зеленожопое
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25.05.2022 06:24 Відповісти
"Чому нема адекватних пояснень від керівництва країни?" (С) Кому пояснювати, Генштабу РФ? Кому треба, той знає.
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25.05.2022 13:16 Відповісти
Вітання вам , наші мужні воіни і вдалого полювання на клятих орків 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.05.2022 23:54 Відповісти
На "Цезаре" разве не автоматическое заряжание?
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25.05.2022 00:06 Відповісти
Ні - напівавтоматичне. Автоматичне на Арчері.
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25.05.2022 00:25 Відповісти
півавтомат,всі хто дрочать на цезар хай глянуть як заряджається Піон.пізнають "откровєніє")))чесно кажучи по суті з Цезаря і ліпили Богдану,бо з усіх аналогів він найбільш простий,і відповідно досить легко його відтворити,ніж всякі вундервафлі типу арчера чи пз2000
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25.05.2022 00:30 Відповісти
Гарна гармата. Шкода,що одна...
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25.05.2022 00:20 Відповісти
во ти бевзь там 4 штуки випробування до речі на тобі снаряд к Цезарю
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25.05.2022 00:42 Відповісти
4 штуки??? Хух... Ну тоді ж інша річ! Тепер я збагоєн за всі напрямки
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25.05.2022 00:47 Відповісти
155 , повинен стати мінімальним калібром для ЗСУ у війні з **********
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25.05.2022 00:42 Відповісти
калібри різні потрібні. 105 - це легкі гаубеці для роти, чи батальйону ... умовно кажучи ...
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25.05.2022 10:42 Відповісти
ось вам відос https://twitter.com/i/status/1528806569907048448 https://twitter.com/i/status/1528806569907048448
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25.05.2022 00:43 Відповісти
В районе проведения противником оперативно-тактической наступательной операции ситуация продолжает оставаться сложной.

На Попаснянском направлении, в результате своих активных наступательных действий, противнику удалось занять населённый пункт Пилипчатое, а так же незначительно улучшить своё тактическое положение южнее посёлка Васильевка. Ввиду обозначившейся угрозы левому флангу тактической группы ВСУ, оборонявшейся в районе Светлодарска и посёлка Мироновский её подразделения совершили организованный отход на более удобные позиции в северо-западном направлении.

Кроме того, противник, очевидно, в ближайшее время готовится так же перейти в наступление в направлении Гольмовской и Новолуганское, с целью попытаться окружить в районе Луганского и Мироновки наши передовые подразделения из состава Светлодарской группы. Учитывая тот факт, что передовые подразделения из состава Попаснянской группировки противника уже находятся в районе Троицкого, то их дальнейшие планы - вполне понятны.

Скорее всего, противник попытается прорваться из района Троицкого в направлении Видродження, с целью перерезать дорогу М-03, а Горловская группировка, в свою очередь, попытается прорваться через Новолуганское на Семигорье и далее так же на Видродження.

Однако, есть нюанс. Если от Троицкого, скорее всего будут действовать российские войска, то на Гольмовской и Новолуганское будут наступать подразделения так называемой "3-й омсбр" 1-го АК... По крайней мере, 2-е усиленных роты именно этой "бригады" были выдвинуты вчера и сегодня на направление гипотетичского наступления под Гольмовской + фиксируется переброска по крайней мере 2-х дополнительных гсабтр на САУ 2С3 "Акация" в качестве усиления от Дебальцево по направлению в этот же район.

Очевидно, что приостановка наступления Попаснянской группировки противника в районе Владимировки в сторону Соледара и Яковлевки, а так же в направлении на север через Комышуваху, была вызвана не только значительными потерями в её передовых подразделениях, понесённых в предыдущих 3-х-дневных боях "по прорыву" к Бахмуту и Комышувахе, но и ещё целым рядом факторов. Например, достаточно "расслабляющим" огневым налётом по мощной колоне снабжения противника, нанесённом украинской артой в первый же день его "прорыва", как только выше указанная колона выехала из Первомайска... Кроме того, уже через сутки после "прорыва", ВСУ нанесли в районе Комышувахи короткий контр-удар, фактически и остановивший распространение "прорыва" противника на север и стабилизировавший на этом участке ситуацию.

По крайней мере, сегодня, командование войск противника активно пополняло и перегруппировывало свои передовые подразделения в районе Попасной, пытаясь менять направления и участки ввода их в бой в самое ближайшее время. Так, например, достаточно очевидными стали планы командования попаснянской группировки войск противника прорваться между Комышувахой и Золотым на север, с целью выйти во фланг нашим подразделениям, обороняющимя у Горского, а так же окончательно занять Тошковку.

В этом контексте, только одно непонятно... нахуА всё это? Продвижение войск противника в районе Золотое - Горское лишено какого-либо внятного тактического смысла. Причём, от слова совсем... Этим противник никак не влияет на устойчивость обороны ВСУ на участке "главного удара" - в районе Комышувахи и по линии Липовое - Васильевка...

Повторяется история с Изюмскими страдальцами - наступление в расходящихся направлениях и бесцельное дробление своих сил и средств. Даже, не в расходящихся... а в противоположных. Видать перехвалил я прошлый раз генерал-лейтенанта А.Авдеева...

В то время, когда его передовые подразделения в районе Владимировки, под Васильевкой и Комышувахой находятся практически под постоянным огневым воздействием украинских дальнобойных средств поражения, он не находит ничего лучшего, как выделить часть своих сил и средств из состава этой самой ударной группы и бросить их на захват соседнего флангового района, никак не влияющего на дирекцию наступления его основных сил. "Гениально", ящитаю... просто феерически. И это при том, что и Золотое и Горское нехило так укреплены ВСУ за предыдущие 8 лет... А он точно был начальником Общевойсковой Академии вс рф...?

В свою очередь, "северная" группировка войск противника, которая по идее, должна встретиться с этими неординарными "попаснянскими" и таким образом, замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска и Северодонецка, тоже сегодня немного "чудила". После вчерашней "заварушки" у Лимана, в результате чего противнику удалось завязать в Лимане городские бои и синхронной попытки Изюмской группировки прорваться на ближние подступы к Славянску, надо понимать, командование войск противника вспомнило... зачем собственно вся эта разношёрстная банда залезла в лесистую пойму Северского Донца...

Если кто забыл, то напомню... тут оперируют на направлении "главного удара" до 7-8-и БТГр из состава 35-й, 74-й омсбр 41-й ОА и 90-й тд ЦВО (да, та самая, которая огребала под Броварами...) + до 3-4 БТГр от ВДВ и МП (судя по всему, 106-й вдд). Лиман, Святогорск... это всё конечно, замечательно, но Лисичанск и Северодлонецк сами себя не окружат. Надо бы всё-таки форсировать Северский Донец и уже как-то наступать на Северск...

О том, что противник продолжает вынашивать планы по форсированию Северского Донца и прорыву к Северску говорит несколько моментов...

В районе Сватова продолжается накопление переправочных средств (уже сосредоточено до 15-и секций ПМП, до 4-х амфибий и порядка 8-и буксирно-моторных катеров). Противник ведёт активную разведку участка гипотетического форсирования между Дроновкой и Белогоровкой.

Судя по количеству сил и средств, которые командование войск противника стягивает в район Ямполя и южнее Дибровы, в ближайшие дни следует таки ожидать попытки форсировать Северский Донец на достаточно широком фронте.

Но подчеркну, само по себе форсирование реки, создание и удержание плацдарма на его правом берегу, не будет для войск противника самоцелью. Главная его задача - выйти к Севесрку и Верхнекаменке.

Более того, по моему мнению, в случае даже частичного успеха "северной" группировки в деле форсирования Северского Донца, попаснянская группа войск противника обязательно попытается прорватся через Васильевку на Берестовое с целью оказать ей содействие. Потому, в самое ближайшее время следует ожидать "синхронизации" действий и "северной" и попаснянской группировок войск противника.

В этом контексте, запланированное наступление правофланговых подразделений попаснянской группировки на Золотое и Горское, которое на первый взгляд кажется идиотизмом в чистом виде, вполне может носить демонстрационный характер...

Честно сказать, общая ситуация во всей Луганско-Донецкой операционной зоне не слишком радует. Да, противника удалось временно остановить и даже местами при помощи артиллерии и коротких, внезапных контр-ударов несколько "стабилизировать". Как это было, например, с вчерашней "судоргой" двух левофланговых БТГр Изюмской группировки, попытавшихся прорваться к Краснополью...

Но всё это явно не надолго...

Темпы пополнения и усиления двух ударных группировок российских войск ("северной" и попаснянской) явно обеспечивают им наращивание уровня боеспособности. Причём, даже в условиях относительно высоких потерь...

И да, в заключении... нечто вроде прикола...

Вы не поверите, кто командует группировкой войск противника под названием "Изюм"...

герой россии, генерал-полковник Геннадий Жидко...

А теперь внмиание, его штатная должность...

заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации...

Одной из самых мощных группировок российских войск в Донецко-Луганской операционной зоне, в самый решающий и ответственный момент командует... главный российский замполит...

Совсем у них с пАлкАводцами херово стало...
Машовец
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25.05.2022 01:35 Відповісти
якщо б замість гетьмана не обрали купленого москалями лихваря, то в нас би були свої гаубиці Богдани та інше озброєння і не требе було б ходити по світах з протягнутою рукою ...
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25.05.2022 05:43 Відповісти
хотів написати, що той на гетьмана не тягне, а потім згадав, скільки гетьманів просрало можливість для України стати вільною і потужною державою... Так - робилося. Але настільки повільно, настільки скандально. Я розумію, що вороги явні і приховані заважали. Але у тебе ж була СБУ!!! Яка нереформована ще за часів кравчука.
Я розумію, що ідеальних людей не буває. І бути докою у всіх питаннях не є можливим. Тим більше коли маєш гуманітарну освіту. Але ж команду можна було підібрати? Яку освіту має турчинов? від якого дуже багато залежало технічних питань.. Яку освіту мають гончаренко, герасимов, южаніна? та інші, що вирішували питання технічного напряму
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25.05.2022 07:54 Відповісти
Верно. Нормальную освіту только в Трускавце дают. И можно на Боингах зеленошоблы пилотами летать. И даже в космос. Забудь уже о папередниках. Помни: эти стороили дороги на крови.
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25.05.2022 13:18 Відповісти
Ти дуже спрощено розумієш ситуацію. Ще за часів СРСР в Україні сформувалися, а за період незалежності зміцніли відомчі мафії: військова, гебешна, ментівська, прокурорська, суддівська та інші. Боротися з ними під час війни дуже небезпечно. Муссоліні колись так притис сицілійську Коза Ностру, що вона сиділа тихо, наче миша під віником. А потім ця мафія допомогла американцям і англійцям висадитись на Сицілії. Чим це закінчилося для Муссоліні добре відомо. Була інформація, що склади *********** почали вибухати у нас, коли Генпрокуратура дуже близько підібралася до зловживань у цій сфері. Тут треба діяти дуже тонко й обережно, щоб ці посадовці не перейшли на бік ворога.
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25.05.2022 13:40 Відповісти
******, хлопці, москалів !!!
Слава арті !!!
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25.05.2022 08:05 Відповісти
В нашої Богдани дальність 42км.Але накауй вона зеленим здалася
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25.05.2022 09:38 Відповісти
це максимум під спец. набої. таке у всіх ******** гаубиць є.
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25.05.2022 10:43 Відповісти
Тип - колісна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 САУ Походження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Історія виробництваРозробникhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Краматорський завод важкого верстатобудування Розроблено2015[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]-2018Виробникhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ХТЗ Виготовлення2018Виготовлена
кількість1 (дослідний зразок-демонстратор технологій)ХарактеристикиВага28 тоннhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Обслуга 5 осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 Калібр 155 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Темп вогню 4-6 постр./хвДальність вогнюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Максимальна 35-40 км уламково-фугасним,
45-60 км активно-реактивним снарядомДвигун380-420 к. с.

Операційна
дальність
1200 км
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25.05.2022 13:43 Відповісти
То феномен Залужного розказувати що гармата в Україні. Ми і так знаємо. До речі старого зразка. Нехай розкаже що буде робити з ситуацією на Донбасі!
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25.05.2022 14:48 Відповісти
І ще дивні речі, Наєв розказує не вперше куди яка гуманітарка доставлена. Генерал Наєв!
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25.05.2022 14:49 Відповісти
************** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2022 14:55 Відповісти
В 19 году зеленая шобла завалила производство нашей гаубицы Богдана. За три года можно было своих 155 калибров наделать с высокоточным б/к и кошмарить орков. А так 4 штуки всё равно шо ничего. Зато был асфальт в три раза дороже - зато качественный, говорили они. Зато его уже нет, говорю я.
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25.05.2022 18:09 Відповісти
Нах...я делать какое-то гавно непонятного качества если можно купить или получить то что делают лидеры военпрома под универсальный снаряд 155 мм ??
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25.05.2022 18:16 Відповісти
 
 