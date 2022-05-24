Французькі гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний. ФОТОрепортаж
Француські САУ Caesar вже застосовуються на фронті проти російських окупантів.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Caesar" - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога.
Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.
"Caesar" забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь - маневр - вогонь.
"Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години", - зазначив Залужний.
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Вдалого полювання вам, Українські Воїни!
Вже пишуть, що ворог зайшов у Лиман. Як так за тиждень посипалася вся оборона на Сході?
Чому нема адекватних пояснень від керівництва країни? Або мовчанка, або дебільні відмазки від Арестовича.
На початку травня майже щодня били орків на Зміїному, а зараз тільки спокійно спостерігаємо як ті розгортають ППО і мілітарізують острів. Що за ******** коїться? Якщо є об'єктивні причини, то чому про це не сказати?
Не так давно з Ківою реп в студії читав і не бачив "аналітично", що Кива потенційний зрадник і довбень. Такі от справи
Фронт на Херсонщини давно стоїть. На Запоріжжі щось відбувається, але резерв не підключають.
На що чекають? Поки і там вороги накопичуть сили і будуть щоденно віджимати кілометр за кілометром.
У нас непогано виходило напочатку, коли ми не давали оговтатися ворогу на всіх напрямках одночасно.
Перебіг подій перших трьох місяців війни показав, що великим фронтом рашка не може атакувати, через брак ресурсів. Напіввеликим теж у них не виходить, про що свідчить півтора місяця топтання на місці, під час другої фази війни, хоча прогнозувалася "курська дуга". А от великими силами на маленькому відрізку фронта у них гарно виходить.
Хіба не є очевидним, що не слід дозволяти супротивнику звужувати фронт і концентрувати там багато війська?
Якщо нічого не зміниться, то завдяки такій тактиці РФ може віджати скільки завгодно території.
PS Звісно, що я диванний експерт і можу багато в чому помилятися, але події останнього тижня мене вкрай бентежать.
І навіщо про це говорити? Може одразу, публічно заявити від Генштабу! Шановні Українці у нас завершились снаряди. Все війн скінчена, бо нам не має чим стріляти! Таке, потрібно пояснення?
Крім США ніхто на заході до війни не готувався, ніхто на заході, в тому числі і в США не вірили, що Україна переможе, ніхто не готувався поставляти зброю Україні. Ще все тільки починається, як тільки у нас буде достатньо зброї, снарядів то тоді і буде перелом на фронті. Це відбудеться не раніше чим через місяць, а можливо і пізніше.
У нас мало снарядів і забагато брехні.
Ніхто не переймався питанням, чому нещодавно ворог так наполегливо бомбував одеський аеродром? Одразу піся атак на Зміїний... Судячи з того, що написав Том Купер, ми самі собі влаштували "Чорнобаївку" в межах одеського аеродрому. Тобто, в плані тупості ми недалеко відійшли від ворога.
На Попаснянском направлении, в результате своих активных наступательных действий, противнику удалось занять населённый пункт Пилипчатое, а так же незначительно улучшить своё тактическое положение южнее посёлка Васильевка. Ввиду обозначившейся угрозы левому флангу тактической группы ВСУ, оборонявшейся в районе Светлодарска и посёлка Мироновский её подразделения совершили организованный отход на более удобные позиции в северо-западном направлении.
Кроме того, противник, очевидно, в ближайшее время готовится так же перейти в наступление в направлении Гольмовской и Новолуганское, с целью попытаться окружить в районе Луганского и Мироновки наши передовые подразделения из состава Светлодарской группы. Учитывая тот факт, что передовые подразделения из состава Попаснянской группировки противника уже находятся в районе Троицкого, то их дальнейшие планы - вполне понятны.
Скорее всего, противник попытается прорваться из района Троицкого в направлении Видродження, с целью перерезать дорогу М-03, а Горловская группировка, в свою очередь, попытается прорваться через Новолуганское на Семигорье и далее так же на Видродження.
Однако, есть нюанс. Если от Троицкого, скорее всего будут действовать российские войска, то на Гольмовской и Новолуганское будут наступать подразделения так называемой "3-й омсбр" 1-го АК... По крайней мере, 2-е усиленных роты именно этой "бригады" были выдвинуты вчера и сегодня на направление гипотетичского наступления под Гольмовской + фиксируется переброска по крайней мере 2-х дополнительных гсабтр на САУ 2С3 "Акация" в качестве усиления от Дебальцево по направлению в этот же район.
Очевидно, что приостановка наступления Попаснянской группировки противника в районе Владимировки в сторону Соледара и Яковлевки, а так же в направлении на север через Комышуваху, была вызвана не только значительными потерями в её передовых подразделениях, понесённых в предыдущих 3-х-дневных боях "по прорыву" к Бахмуту и Комышувахе, но и ещё целым рядом факторов. Например, достаточно "расслабляющим" огневым налётом по мощной колоне снабжения противника, нанесённом украинской артой в первый же день его "прорыва", как только выше указанная колона выехала из Первомайска... Кроме того, уже через сутки после "прорыва", ВСУ нанесли в районе Комышувахи короткий контр-удар, фактически и остановивший распространение "прорыва" противника на север и стабилизировавший на этом участке ситуацию.
По крайней мере, сегодня, командование войск противника активно пополняло и перегруппировывало свои передовые подразделения в районе Попасной, пытаясь менять направления и участки ввода их в бой в самое ближайшее время. Так, например, достаточно очевидными стали планы командования попаснянской группировки войск противника прорваться между Комышувахой и Золотым на север, с целью выйти во фланг нашим подразделениям, обороняющимя у Горского, а так же окончательно занять Тошковку.
В этом контексте, только одно непонятно... нахуА всё это? Продвижение войск противника в районе Золотое - Горское лишено какого-либо внятного тактического смысла. Причём, от слова совсем... Этим противник никак не влияет на устойчивость обороны ВСУ на участке "главного удара" - в районе Комышувахи и по линии Липовое - Васильевка...
Повторяется история с Изюмскими страдальцами - наступление в расходящихся направлениях и бесцельное дробление своих сил и средств. Даже, не в расходящихся... а в противоположных. Видать перехвалил я прошлый раз генерал-лейтенанта А.Авдеева...
В то время, когда его передовые подразделения в районе Владимировки, под Васильевкой и Комышувахой находятся практически под постоянным огневым воздействием украинских дальнобойных средств поражения, он не находит ничего лучшего, как выделить часть своих сил и средств из состава этой самой ударной группы и бросить их на захват соседнего флангового района, никак не влияющего на дирекцию наступления его основных сил. "Гениально", ящитаю... просто феерически. И это при том, что и Золотое и Горское нехило так укреплены ВСУ за предыдущие 8 лет... А он точно был начальником Общевойсковой Академии вс рф...?
В свою очередь, "северная" группировка войск противника, которая по идее, должна встретиться с этими неординарными "попаснянскими" и таким образом, замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска и Северодонецка, тоже сегодня немного "чудила". После вчерашней "заварушки" у Лимана, в результате чего противнику удалось завязать в Лимане городские бои и синхронной попытки Изюмской группировки прорваться на ближние подступы к Славянску, надо понимать, командование войск противника вспомнило... зачем собственно вся эта разношёрстная банда залезла в лесистую пойму Северского Донца...
Если кто забыл, то напомню... тут оперируют на направлении "главного удара" до 7-8-и БТГр из состава 35-й, 74-й омсбр 41-й ОА и 90-й тд ЦВО (да, та самая, которая огребала под Броварами...) + до 3-4 БТГр от ВДВ и МП (судя по всему, 106-й вдд). Лиман, Святогорск... это всё конечно, замечательно, но Лисичанск и Северодлонецк сами себя не окружат. Надо бы всё-таки форсировать Северский Донец и уже как-то наступать на Северск...
О том, что противник продолжает вынашивать планы по форсированию Северского Донца и прорыву к Северску говорит несколько моментов...
В районе Сватова продолжается накопление переправочных средств (уже сосредоточено до 15-и секций ПМП, до 4-х амфибий и порядка 8-и буксирно-моторных катеров). Противник ведёт активную разведку участка гипотетического форсирования между Дроновкой и Белогоровкой.
Судя по количеству сил и средств, которые командование войск противника стягивает в район Ямполя и южнее Дибровы, в ближайшие дни следует таки ожидать попытки форсировать Северский Донец на достаточно широком фронте.
Но подчеркну, само по себе форсирование реки, создание и удержание плацдарма на его правом берегу, не будет для войск противника самоцелью. Главная его задача - выйти к Севесрку и Верхнекаменке.
Более того, по моему мнению, в случае даже частичного успеха "северной" группировки в деле форсирования Северского Донца, попаснянская группа войск противника обязательно попытается прорватся через Васильевку на Берестовое с целью оказать ей содействие. Потому, в самое ближайшее время следует ожидать "синхронизации" действий и "северной" и попаснянской группировок войск противника.
В этом контексте, запланированное наступление правофланговых подразделений попаснянской группировки на Золотое и Горское, которое на первый взгляд кажется идиотизмом в чистом виде, вполне может носить демонстрационный характер...
Честно сказать, общая ситуация во всей Луганско-Донецкой операционной зоне не слишком радует. Да, противника удалось временно остановить и даже местами при помощи артиллерии и коротких, внезапных контр-ударов несколько "стабилизировать". Как это было, например, с вчерашней "судоргой" двух левофланговых БТГр Изюмской группировки, попытавшихся прорваться к Краснополью...
Но всё это явно не надолго...
Темпы пополнения и усиления двух ударных группировок российских войск ("северной" и попаснянской) явно обеспечивают им наращивание уровня боеспособности. Причём, даже в условиях относительно высоких потерь...
И да, в заключении... нечто вроде прикола...
Вы не поверите, кто командует группировкой войск противника под названием "Изюм"...
герой россии, генерал-полковник Геннадий Жидко...
А теперь внмиание, его штатная должность...
заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации...
Одной из самых мощных группировок российских войск в Донецко-Луганской операционной зоне, в самый решающий и ответственный момент командует... главный российский замполит...
Совсем у них с пАлкАводцами херово стало...
Машовец
Я розумію, що ідеальних людей не буває. І бути докою у всіх питаннях не є можливим. Тим більше коли маєш гуманітарну освіту. Але ж команду можна було підібрати? Яку освіту має турчинов? від якого дуже багато залежало технічних питань.. Яку освіту мають гончаренко, герасимов, южаніна? та інші, що вирішували питання технічного напряму
Слава арті !!!
кількість1 (дослідний зразок-демонстратор технологій)ХарактеристикиВага28 тоннhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Обслуга 5 осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 Калібр 155 ммhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Темп вогню 4-6 постр./хвДальність вогнюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E Максимальна 35-40 км уламково-фугасним,
45-60 км активно-реактивним снарядомДвигун380-420 к. с.
Операційна
дальність
1200 км