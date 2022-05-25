Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла, - Зеленский
Несмотря на мощные силы, которые российское командование бросило на восток Украины, захватчики отдают себе отчет в том, что война не имеет смысла.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в вечернем видеообращении выразил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.
"Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов", - отметил Зеленский.
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,дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.Вони відпустили тих,хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сімю
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Москаль може вкрасти рубль, загриміти на 5 років за крадіжку і не зрозуміти, де тут "подвох"?....де тут каверза, чи пастка?
Так і тут....При гігантських власних територіях, окупувало незрозумілий кусок чужої країни...взамін отримало кучу санкцій, заборон, заморожених активів, втратило колосальні бабки від експорту/імпорту, втратило репутацію, втратило значну військову потугу....І навіть не зрозуміло, що відбулося...
@KVQuarantine
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https://twitter.com/KVQuarantine/status/1529163753924747264 3h
Шось дугінська Люська почав під невміняємого косити.Шось почуяв?
а тепер найвеличніший нелох буде все 'повертати' за рахунок, як він сказав, 'сотень тисяч життів українських солдат'
http://slovopedia.org.ua/93/53409/988976.html Сором - почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, негідні дії, вчинки і т. ін.
А наркоти хватить на всіх кацапів, щоби стати гарматним мясом - вони ж приїхали на сафарі - хохлів повбивати.
Та і потім подивімось правд в очі - скільки кацапів по кількості, а скільки воїнів ЗСУ ? Тут навіть, якщо кожен з нас візьме автомат в руки, то буде дуже важко перестріляти всіх тих виродків.
Навіщо такі дурниці молоти на весь світ. Як пропаганда - не проходить, а виставити себе зі сторони хороших сподівань - то якось воно дивно звучить.
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Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла Источник:
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