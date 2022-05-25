Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла, - Зеленский

Несмотря на мощные силы, которые российское командование бросило на восток Украины, захватчики отдают себе отчет в том, что война не имеет смысла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в вечернем видеообращении выразил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

"Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов", - отметил Зеленский.

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