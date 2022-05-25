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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла, - Зеленский

зеленський

Несмотря на мощные силы, которые российское командование бросило на восток Украины, захватчики отдают себе отчет в том, что война не имеет смысла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в вечернем видеообращении выразил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ.

"Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Запорожью оккупанты выпустили 4 крылатые ракеты. Одну сбила ПВО

армия РФ (19123) Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+33
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25.05.2022 00:42
+26
Так вони простатак наступають ,захоплюють території,ґвалтують,мародерять,вбивають. Без всякого сенсу...
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25.05.2022 00:30
+19
Заший собі писок,до перемоги.
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25.05.2022 00:32
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Так вони простатак наступають ,захоплюють території,ґвалтують,мародерять,вбивають. Без всякого сенсу...
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25.05.2022 00:30 Ответить
Сенс є - великий, простатак
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25.05.2022 02:29 Ответить
Заший собі писок,до перемоги.
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25.05.2022 00:32 Ответить
Геніально!
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25.05.2022 00:32 Ответить
Весь південь прикритий лише лугандонами,але ми навіть не шукаємо слабкі місця ворога,не відволікаємо його сили з Донбасу і не заважаємо будувати укріплення-теж немає сенсу?
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25.05.2022 00:35 Ответить
Шо воно сьогодні їло що не злазить з унітазу? Дрище і дрище геніальними промовами.
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25.05.2022 00:36 Ответить
Це йому СБУ сказало,як і про Порошенко. Чим далі в ліс,тим царь не справжній
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25.05.2022 00:40 Ответить
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25.05.2022 00:42 Ответить
зэ-***** готовились Но готовились к сдаче Николаева !
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25.05.2022 00:45 Ответить
Не тількм готувались, а були готові.
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25.05.2022 01:10 Ответить
Такі речі треба зберігати, щоб потім тикати довбойобів мордякою у їхнє ж лайно.
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25.05.2022 01:42 Ответить
Так вот.Двоє з них Ступницький і Сазанов- вагнерівці,які висіли на сайті СБУ,яких"затерли"з сайту,і яких відпустив

https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
,дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.Вони відпустили тих,хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сімю
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25.05.2022 00:44 Ответить
ЗЕЛІНСЬКИЙ неправий. Москаль занадто тупий, щоб щось усвідомлювати😁😁😁..
Москаль може вкрасти рубль, загриміти на 5 років за крадіжку і не зрозуміти, де тут "подвох"?....де тут каверза, чи пастка?

Так і тут....При гігантських власних територіях, окупувало незрозумілий кусок чужої країни...взамін отримало кучу санкцій, заборон, заморожених активів, втратило колосальні бабки від експорту/імпорту, втратило репутацію, втратило значну військову потугу....І навіть не зрозуміло, що відбулося...
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25.05.2022 00:45 Ответить
Гусак який плохо общіпується

@KVQuarantine

·
https://twitter.com/KVQuarantine/status/1529163753924747264 3h

Шось дугінська Люська почав під невміняємого косити.Шось почуяв?
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25.05.2022 00:48 Ответить
Назва міста українською Сіверськодонецьк. Прєзідєнт ,@ля.
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25.05.2022 01:16 Ответить
Ти Вова ще скажи що вони "не винні, то всьо путєн і прапаганда" ..... як був дурко так й залишився.... вибачте.
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25.05.2022 01:30 Ответить
як це 'не має сенсу'? завдяки в тому числі і зекоманді, всього за якихось 30тис. трупаків москалі вкрали багато родючої української землі і як мінімум ще один мільйон людей! цілком собі таки вигідний сенс.

а тепер найвеличніший нелох буде все 'повертати' за рахунок, як він сказав, 'сотень тисяч життів українських солдат'
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25.05.2022 01:38 Ответить
і ще й отримали сухопутний прохід до криму і воду туди ж. практично розвалили економіку України, вигнали молоде населення з неї. позбавили нас перспектив. чим не перемога.
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25.05.2022 09:47 Ответить
Як тільки Зеленський відкриває рота без допомоги бумаги з текстом, він говоре, а мені соромно.
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25.05.2022 02:29 Ответить
Ніколи не розумів як може бути соромно за іншу людину.
http://slovopedia.org.ua/93/53409/988976.html Сором - почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, негідні дії, вчинки і т. ін.
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25.05.2022 08:45 Ответить
серед реальних перехопленнь, ще є купа надуманих вкидів. Об*єктивності це і без того сумнівним перехопленням не додає. Кого там хвилює думка гарматного розхідного матеріалу. Краще б це усвідомили кремляді.
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25.05.2022 03:29 Ответить
Цей щоденний спам від президента вже заіпав.
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25.05.2022 05:33 Ответить
...гнилий базар...коли вже відступати на донбасі нікуди.... говорять одне а роБЛЯть друге...
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25.05.2022 07:07 Ответить
розкажіть хто не будь Володимиру Олександровичу про сенс війни раші проти України: ПРИЧИНИ ВІЙНИ (на форумі у колонці "теми форумчан").
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25.05.2022 08:10 Ответить
Господи яке ж ВОНО тупе - і нема на то ради!!!
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25.05.2022 08:28 Ответить
Шо, опять "текст как-то по-дебильному написан" ...
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25.05.2022 08:45 Ответить
Ну а тоді хто наступає по всій лінії фронту? Весь світ бачить, шо то кацапи. А хто відступає - весь світ що ЗСУ. А що він бачить, то вже невідомо.
А наркоти хватить на всіх кацапів, щоби стати гарматним мясом - вони ж приїхали на сафарі - хохлів повбивати.
Та і потім подивімось правд в очі - скільки кацапів по кількості, а скільки воїнів ЗСУ ? Тут навіть, якщо кожен з нас візьме автомат в руки, то буде дуже важко перестріляти всіх тих виродків.
Навіщо такі дурниці молоти на весь світ. Як пропаганда - не проходить, а виставити себе зі сторони хороших сподівань - то якось воно дивно звучить.
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25.05.2022 08:48 Ответить
Заголовок:

Заголовок:
Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла Источник:
Не имеет смысла уже читать новости...
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25.05.2022 09:29 Ответить
Це воно через аудіо "перехоплення" які йому наспівав буданов?
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25.05.2022 10:15 Ответить
 
 