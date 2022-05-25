Російські окупанти усвідомлюють, що війна не має сенсу, - Зеленський
Попри потужні сили, які російське командування кинуло на схід України, загарбники усвідомлюють, що війна не має сенсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку у вечірньому відеозверненні висловив Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
"Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+33 Павло ШОвте
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,дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.Вони відпустили тих,хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сімю
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Москаль може вкрасти рубль, загриміти на 5 років за крадіжку і не зрозуміти, де тут "подвох"?....де тут каверза, чи пастка?
Так і тут....При гігантських власних територіях, окупувало незрозумілий кусок чужої країни...взамін отримало кучу санкцій, заборон, заморожених активів, втратило колосальні бабки від експорту/імпорту, втратило репутацію, втратило значну військову потугу....І навіть не зрозуміло, що відбулося...
@KVQuarantine
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https://twitter.com/KVQuarantine/status/1529163753924747264 3h
Шось дугінська Люська почав під невміняємого косити.Шось почуяв?
а тепер найвеличніший нелох буде все 'повертати' за рахунок, як він сказав, 'сотень тисяч життів українських солдат'
http://slovopedia.org.ua/93/53409/988976.html Сором - почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, негідні дії, вчинки і т. ін.
А наркоти хватить на всіх кацапів, щоби стати гарматним мясом - вони ж приїхали на сафарі - хохлів повбивати.
Та і потім подивімось правд в очі - скільки кацапів по кількості, а скільки воїнів ЗСУ ? Тут навіть, якщо кожен з нас візьме автомат в руки, то буде дуже важко перестріляти всіх тих виродків.
Навіщо такі дурниці молоти на весь світ. Як пропаганда - не проходить, а виставити себе зі сторони хороших сподівань - то якось воно дивно звучить.
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Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла Источник:
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