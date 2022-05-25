Російські окупанти усвідомлюють, що війна не має сенсу, - Зеленський

Попри потужні сили, які російське командування кинуло на схід України, загарбники усвідомлюють, що війна не має сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку у вечірньому відеозверненні висловив Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів", - зазначив Зеленський.

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