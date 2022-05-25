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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти усвідомлюють, що війна не має сенсу, - Зеленський

зеленський

Попри потужні сили, які російське командування кинуло на схід України, загарбники усвідомлюють, що війна не має сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку у вечірньому відеозверненні висловив Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Заява російського генштабу про "свідоме уповільнення наступу" в Україні є брехнею, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17264) Зеленський Володимир (23727)


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Топ коментарі
+33
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25.05.2022 00:42
+26
Так вони простатак наступають ,захоплюють території,ґвалтують,мародерять,вбивають. Без всякого сенсу...
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25.05.2022 00:30
+19
Заший собі писок,до перемоги.
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25.05.2022 00:32
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Так вони простатак наступають ,захоплюють території,ґвалтують,мародерять,вбивають. Без всякого сенсу...
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25.05.2022 00:30 Відповісти
Сенс є - великий, простатак
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25.05.2022 02:29 Відповісти
Заший собі писок,до перемоги.
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25.05.2022 00:32 Відповісти
Геніально!
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25.05.2022 00:32 Відповісти
Весь південь прикритий лише лугандонами,але ми навіть не шукаємо слабкі місця ворога,не відволікаємо його сили з Донбасу і не заважаємо будувати укріплення-теж немає сенсу?
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25.05.2022 00:35 Відповісти
Шо воно сьогодні їло що не злазить з унітазу? Дрище і дрище геніальними промовами.
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25.05.2022 00:36 Відповісти
Це йому СБУ сказало,як і про Порошенко. Чим далі в ліс,тим царь не справжній
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25.05.2022 00:40 Відповісти
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25.05.2022 00:42 Відповісти
зэ-***** готовились Но готовились к сдаче Николаева !
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25.05.2022 00:45 Відповісти
Не тількм готувались, а були готові.
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25.05.2022 01:10 Відповісти
Такі речі треба зберігати, щоб потім тикати довбойобів мордякою у їхнє ж лайно.
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25.05.2022 01:42 Відповісти
Так вот.Двоє з них Ступницький і Сазанов- вагнерівці,які висіли на сайті СБУ,яких"затерли"з сайту,і яких відпустив

https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
,дискредитувавши всіх причетних до розробки цієї операції.Вони відпустили тих,хто потім закатує до смерті як мінімум одну українську сімю
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25.05.2022 00:44 Відповісти
ЗЕЛІНСЬКИЙ неправий. Москаль занадто тупий, щоб щось усвідомлювати😁😁😁..
Москаль може вкрасти рубль, загриміти на 5 років за крадіжку і не зрозуміти, де тут "подвох"?....де тут каверза, чи пастка?

Так і тут....При гігантських власних територіях, окупувало незрозумілий кусок чужої країни...взамін отримало кучу санкцій, заборон, заморожених активів, втратило колосальні бабки від експорту/імпорту, втратило репутацію, втратило значну військову потугу....І навіть не зрозуміло, що відбулося...
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25.05.2022 00:45 Відповісти
Гусак який плохо общіпується

@KVQuarantine

·
https://twitter.com/KVQuarantine/status/1529163753924747264 3h

Шось дугінська Люська почав під невміняємого косити.Шось почуяв?
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25.05.2022 00:48 Відповісти
Назва міста українською Сіверськодонецьк. Прєзідєнт ,@ля.
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25.05.2022 01:16 Відповісти
Ти Вова ще скажи що вони "не винні, то всьо путєн і прапаганда" ..... як був дурко так й залишився.... вибачте.
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25.05.2022 01:30 Відповісти
як це 'не має сенсу'? завдяки в тому числі і зекоманді, всього за якихось 30тис. трупаків москалі вкрали багато родючої української землі і як мінімум ще один мільйон людей! цілком собі таки вигідний сенс.

а тепер найвеличніший нелох буде все 'повертати' за рахунок, як він сказав, 'сотень тисяч життів українських солдат'
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25.05.2022 01:38 Відповісти
і ще й отримали сухопутний прохід до криму і воду туди ж. практично розвалили економіку України, вигнали молоде населення з неї. позбавили нас перспектив. чим не перемога.
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25.05.2022 09:47 Відповісти
Як тільки Зеленський відкриває рота без допомоги бумаги з текстом, він говоре, а мені соромно.
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25.05.2022 02:29 Відповісти
Ніколи не розумів як може бути соромно за іншу людину.
http://slovopedia.org.ua/93/53409/988976.html Сором - почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, негідні дії, вчинки і т. ін.
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25.05.2022 08:45 Відповісти
серед реальних перехопленнь, ще є купа надуманих вкидів. Об*єктивності це і без того сумнівним перехопленням не додає. Кого там хвилює думка гарматного розхідного матеріалу. Краще б це усвідомили кремляді.
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25.05.2022 03:29 Відповісти
Цей щоденний спам від президента вже заіпав.
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25.05.2022 05:33 Відповісти
...гнилий базар...коли вже відступати на донбасі нікуди.... говорять одне а роБЛЯть друге...
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25.05.2022 07:07 Відповісти
розкажіть хто не будь Володимиру Олександровичу про сенс війни раші проти України: ПРИЧИНИ ВІЙНИ (на форумі у колонці "теми форумчан").
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25.05.2022 08:10 Відповісти
Господи яке ж ВОНО тупе - і нема на то ради!!!
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25.05.2022 08:28 Відповісти
Шо, опять "текст как-то по-дебильному написан" ...
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25.05.2022 08:45 Відповісти
Ну а тоді хто наступає по всій лінії фронту? Весь світ бачить, шо то кацапи. А хто відступає - весь світ що ЗСУ. А що він бачить, то вже невідомо.
А наркоти хватить на всіх кацапів, щоби стати гарматним мясом - вони ж приїхали на сафарі - хохлів повбивати.
Та і потім подивімось правд в очі - скільки кацапів по кількості, а скільки воїнів ЗСУ ? Тут навіть, якщо кожен з нас візьме автомат в руки, то буде дуже важко перестріляти всіх тих виродків.
Навіщо такі дурниці молоти на весь світ. Як пропаганда - не проходить, а виставити себе зі сторони хороших сподівань - то якось воно дивно звучить.
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25.05.2022 08:48 Відповісти
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Заголовок:
Российские оккупанты осознают, что война не имеет смысла Источник:
Не имеет смысла уже читать новости...
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25.05.2022 09:29 Відповісти
Це воно через аудіо "перехоплення" які йому наспівав буданов?
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25.05.2022 10:15 Відповісти
 
 