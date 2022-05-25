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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Мариуполе погибли 22 тысячи человек, - Андрющенко

маріуполь

За время российской оккупации в Мариуполе погибли 22 тысячи человек.

Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ

Он отметил, что, по мнению чиновников мэрии Мариуполя, за три месяца войны было убито не менее 22 тыс. жителей города. Отмечается, что в настоящее время пресса не может попасть в город, а те, кто еще остается там, слишком напуганы, чтобы говорить открыто.

Андрющенко пояснил, что названная цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с находящимися в городе чиновниками. Но он считает, что реальная цифра может быть намного выше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале нашли около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить, - Андрющенко. ФОТО

Андрющенко сказал, что процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что официальные лица России настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, а лицо, требующее тело, должно согласиться записать видео, на котором укажет, что погибший был убит украинскими военными.

"В городе абсолютно темно. Единственные огни – это от российских войск и российских патрулей", – сказал он. "Повсюду запах смерти и запах огня", - добавил Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раздели, издевались и избивали: Мариуполь начали патрулировать "кадыровцы"

Советник мэра сказал, что город находится в изоляции, а ситуация в нем – это гуманитарная катастрофа.

Он сказал, что жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет выехать из Мариуполя.

Мариуполь (5708) жертвы (2067) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+27
Якби цинічно це не звучало, однак пропоную подивитися на результати виборів по Маріуполю хоча б за останні 3 роки. І там ми побачимо таку картину: десь 80% жителів міста стабільно голосують за рашистських колаборантів: зеленський, бойко-мертведчуки, пєтушарій... Насєлєніє ж хотіло рашистський мир у своєму місті - воно його і отримало.
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25.05.2022 10:51
+18
Чекайте, сюди увага!!! Зараз я вам розкажу про те, як Порошенко карамєль по трубі качав! Мертвечук, тобі слово!
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25.05.2022 10:50
+17
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25.05.2022 10:46
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25.05.2022 10:46 Ответить
урод,тут про смерть людей
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25.05.2022 11:02 Ответить
Причина й наслідок.
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25.05.2022 11:11 Ответить
ну так может надо было ТРИ года не дороги делать а армию, не? Против сильной армии Путин вообще не начал бы войну.
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25.05.2022 11:13 Ответить
Блин, очнитесь - Украина оказывает огромное сопротивление, в то время как Пуцен явно на него не рассчитывал. Вся Рабсия и всё её руководство давно живёт в параллельной реальности своих зомбоканалов, которую сами создали и сами в неё поверили. Ни при каких обстоятельствах Рабсия не оценила бы мощь украинской армии. Единственое, что реально могло бы освежить головки рабсиан и вывести их из боярдерной комы, это вступление Украины в НАТО.
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25.05.2022 12:24 Ответить
Супротив міг би бути значно більшим.
Шкода просраних років і життів людей
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25.05.2022 14:04 Ответить
а вот за это отдельное спасибо голосовавшим за "Всьо будит Зешибись!"
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26.05.2022 10:48 Ответить
Бачу, секта "3 года ракеты в асфальт закатывали" ніяк заспокоїтись не може. Берем в руки калькулятор і рахуємо: 1) скільки грошей було за 2020-2021 роки "закатано в асфальт"; 2) скільки було "закатано в асфальт" за 2018-2019 роки. Від 1) віднімаємо 2). Отриману суму переводимо в $. "Сделали армию" б на ці кошти до рівня тої, щоб *** не напав? Підказка, порахуйте, хоча б приблизно, на яку суму нам вже було надано зброї, та скільки було виділено $ допомоги країнами-союзниками. І скільки ще потребує наша армія озброєння. І на всяк випадок, бюджет України 45-50 млрд. $ усього.
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25.05.2022 14:04 Ответить
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26.05.2022 00:25 Ответить
Це Ви мені адресували? А можна офіційну інфу з сайту ВР? Бо я не знаю хто такий Віктор Саклаков, але судячи з його посту, це якийсь казкар. Ніякого голосування у ВР по питанню розмінування не було. Можете перевірити на офсайті ВРУ.
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26.05.2022 15:08 Ответить
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26.05.2022 00:26 Ответить

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
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26.05.2022 00:29 Ответить
Чекайте, сюди увага!!! Зараз я вам розкажу про те, як Порошенко карамєль по трубі качав! Мертвечук, тобі слово!
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25.05.2022 10:50 Ответить
Якби цинічно це не звучало, однак пропоную подивитися на результати виборів по Маріуполю хоча б за останні 3 роки. І там ми побачимо таку картину: десь 80% жителів міста стабільно голосують за рашистських колаборантів: зеленський, бойко-мертведчуки, пєтушарій... Насєлєніє ж хотіло рашистський мир у своєму місті - воно його і отримало.
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25.05.2022 10:51 Ответить
Ліш бі нє баріга. Ну хоть поржом. Поржали...
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25.05.2022 11:47 Ответить
В том то и дело,что результаты голосования еще долго кровью отхаркиватся будут.И то не факт,что люди после всего этого ужаса поумнеют.У некоторых причинно-следственные связи просто отсутствуют.Не удивлюсь,если зелупа на второй срок пойдет и за него опять проголосуют процентов 60 из пришедших.
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25.05.2022 12:01 Ответить
К сожалению , так и будет. Народ безнадежно туп. Переписка с зелебобиками это подтвержает!!!
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25.05.2022 12:29 Ответить
Идиот, если бы такое случилось со Львовом, будь он на берегу моря, и такой же дебил написал, что так им и надо - хотел бы я почитать твои вопли.
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25.05.2022 12:50 Ответить
це ти ідійот. У ***** була можливість напасти з території лукашенкостану на Волинь та Львів. До речі, такий удар був би ефективніший - відрізані шляхи евакуації та постачання з Еуропи. Але ***** пішов туди, де очікував зустрічі як асвабадітєля - с хлєбам-солью
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25.05.2022 15:20 Ответить
Україна там де МОВА (с)
***
***** відгризає у нас рівно ті території, що ми здали єзику (я)
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25.05.2022 15:22 Ответить
а тебе, скотиняко, навіть завойовувати не тра' - бо ти вже давно кацап. З пуп'янка. І тільки й чекаєш на асвабадітєля
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25.05.2022 15:27 Ответить
22 тысячи !!!!

а шо ООН ? А шо Совбез ??? Рашу уже выгнали ??? Или будут опять тянуть 8 лет как с МН17 ????

22 тысячи !!!!

Украина и Европа должны каждый день делать минуту молчания по погибшим европейцам от азиатской орды
в Европарламенте должны каждый день делать минуту молчания по убитым европейцам
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25.05.2022 10:55 Ответить
Це дуже заниженна оцінка загиблих ...

Саме мерзотне . що реальну цифру ми зможемо оцінити лише через кілька років , після того як усіх "зниклих безвісти" будем змушені визнати загиблими ...
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25.05.2022 11:00 Ответить
Не дізнаємося ми нічого, вони знищать всі докази й свідків, а світ проковтне.
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25.05.2022 11:09 Ответить
Ті хто вижив та дає інтерв'ю рекомендують цю цифру помножити на 10....😥
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25.05.2022 11:10 Ответить
Дякую , я саме цю жінку на "Експрессо" й слухав -- жахлива історія поламанної назавжди долі цілої родини ...
Але вона хоча б назвала імена й підтвердила факт смерті .
А скільки буде таких , яких московски бомби вбили цілою родиною !!! Скільки поодиноких людей там залишилося назавжди ?!!
Тобто , я маю на увазі тільки приблизну цифру , яку ми колись зможемо оприлюднити офіційно .

Й ми усі знаємо наших українців , які сидять по хатах до останнього й бережуть рідні стіни й не бережуть себе ...
Моя донька , усі її подругих сиділи по хатах , коли по Київи фігачили . А я їм зразу сказав , що будуть (якщо дійде до спроб зайти у місто) руйнувати цілі масиви и не факт , що не вдарять по Софіївці , а по Андріївський церкві .
Й я ще не кажу про людей , якім физично важко пересуватися . Мій друг вивез з Київа сина й жінку , його перша жінка - категорично відмовилася від евакуації . А домі його батьків усі стекла повишибало від вибуху ракети . А що він може , якщо батьки ледь пересуваються ...

Й таких особистих історій не в Київі , Днепрі й Ль"вові , а в Маріку , в Чернігові , в Харкові чи мало було ?!

Ось Донецьсеверський - вже його руйнують артой , а мер каже , що 10 тисяч категорично відмовилися кудись евакуватися ...
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25.05.2022 12:09 Ответить
Треба реформувати ООН, бо ці злочини так в залишатимуться непокараними.
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25.05.2022 11:01 Ответить
щоденну статистику по смертях дітей хоч не друкуйте не вводіть в оману суспілство і не заменшуйте жертви в сотні разів там і близько немає -

Внаслідок російської агресії загинули вже 238 українських дітей. Понад 433 неповнолітніх поранено-які 238? в самом тільки Маріуполі серед 22 000 вже тисячі загиблих дітей
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25.05.2022 11:04 Ответить
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25.05.2022 11:10 Ответить
І як це назвати як не геноцид ? куди приходить рашиська чума там тільки: смерть ,кров ,сльози ,розруха терор .Будь ти проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
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25.05.2022 11:11 Ответить
Це жахлива ситуація! Думаю загиблих значно більше. Саме страшне, що це наслідки безпечності українських громадян, незнання історії України і хибного вибору 2019 року.
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25.05.2022 11:28 Ответить
хибний вибір ми зробили, коли проміняли Чорновола, на старого комуняку. Ось тоді і пішло все не так: з"явилися олігархи, а олігархи як вірус, змушують наші державні інститути працювати проти нас, а значит і проти держави. Що тут сказати, десятки років під срср дали взнаки.
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25.05.2022 17:09 Ответить
Штірліц судного дня

@toden22

https://twitter.com/toden22/status/1529316325344137216

Мудозвон вещает что у немцев были планы стереть с лица земли Ленинград и это фашизм. Россияне стерли с лица земли Мариуполь и это освобождение.
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25.05.2022 11:34 Ответить
Якби "тільки" 22 тисячи ?!

Порахуйте уважно 480 тисяч було населення .
150 тисяч поїхало на захід . Скільки орки вивезли (більшість через силу) - вони стверждують що 150-200 тисячи .
Де усі інші увесь цей час жили , ящо там 80% житлового фонду зруйнованно . При такий руйнації не в укритті виживають десь так 1% ... Бо гинуть навіть в невеликою кровотечєю , коли нема швидких , й кількість пораненних перевисшує в тисячи разів кількість лікарів й ліків . Це саме классична картина гуманітарної катастрофи : коли гинуть від ран , від сердцевих нападів, від зневоднення ...
Хто вижив жоден не каже , що сиділи по хатах -- тільки по подвалах й сховищах . Але ж скільки там теоритично було сховищ , скільки ? Скільки вижило тих 150-180 тисяч , які нікиди не еваюкувалися . Це жахлива статистика , але це мерзотна правда !
Це правда ... поки віднесенна до нашої перемоги . Як і кількість загиблих героїв-захістників ми теж будем знати тільки після перемоги !
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25.05.2022 12:21 Ответить
в трагедии Мариуполя виновата украинская власть .что бы спасти свои жопы в Киеве отдали на съедение русским Мариуполь .
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25.05.2022 12:02 Ответить
ТАК СДЕЛАЙТЕ ВЗРЫВ В МОСКВЕ !!!
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25.05.2022 13:35 Ответить
ИЛИ НАХЙ ТЕ ВСЕ СЛУЖБЫ !?
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25.05.2022 13:36 Ответить
Так і є це розплата за все: що не цінили незалежність, що продавали голоси, за янкуковича, навіть після кримнаш і ордло ми не зробили висновків і вибрали злодія перебіжчика, а після цього вибрали далекого клоуна який провалив все що тільки можна і привів до влади лівих совків. Незалежність не падає на шару як нам, вона не здобувається на концерті як в 2004 році, за неї потрібно вбивати і воювати
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25.05.2022 13:51 Ответить
Ze!льоні ублюдки "звільнили" захисників Маріуполя. Тепер розумію їх плани щодо "звільнення" України.
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25.05.2022 15:13 Ответить
а як воно обiцяло мир в Україні та докоряло Порошенку...


навибирали?

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25.05.2022 23:12 Ответить
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25.05.2022 23:14 Ответить
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25.05.2022 23:15 Ответить
 
 