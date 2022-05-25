В Мариуполе погибли 22 тысячи человек, - Андрющенко
За время российской оккупации в Мариуполе погибли 22 тысячи человек.
Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ
Он отметил, что, по мнению чиновников мэрии Мариуполя, за три месяца войны было убито не менее 22 тыс. жителей города. Отмечается, что в настоящее время пресса не может попасть в город, а те, кто еще остается там, слишком напуганы, чтобы говорить открыто.
Андрющенко пояснил, что названная цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с находящимися в городе чиновниками. Но он считает, что реальная цифра может быть намного выше.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале нашли около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить, - Андрющенко. ФОТО
Андрющенко сказал, что процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что официальные лица России настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, а лицо, требующее тело, должно согласиться записать видео, на котором укажет, что погибший был убит украинскими военными.
"В городе абсолютно темно. Единственные огни – это от российских войск и российских патрулей", – сказал он. "Повсюду запах смерти и запах огня", - добавил Андрющенко.
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Советник мэра сказал, что город находится в изоляции, а ситуация в нем – это гуманитарная катастрофа.
Он сказал, что жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет выехать из Мариуполя.
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Шкода просраних років і життів людей
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
***
***** відгризає у нас рівно ті території, що ми здали єзику (я)
а шо ООН ? А шо Совбез ??? Рашу уже выгнали ??? Или будут опять тянуть 8 лет как с МН17 ????
22 тысячи !!!!
Украина и Европа должны каждый день делать минуту молчания по погибшим европейцам от азиатской орды
в Европарламенте должны каждый день делать минуту молчания по убитым европейцам
Саме мерзотне . що реальну цифру ми зможемо оцінити лише через кілька років , після того як усіх "зниклих безвісти" будем змушені визнати загиблими ...
Але вона хоча б назвала імена й підтвердила факт смерті .
А скільки буде таких , яких московски бомби вбили цілою родиною !!! Скільки поодиноких людей там залишилося назавжди ?!!
Тобто , я маю на увазі тільки приблизну цифру , яку ми колись зможемо оприлюднити офіційно .
Й ми усі знаємо наших українців , які сидять по хатах до останнього й бережуть рідні стіни й не бережуть себе ...
Моя донька , усі її подругих сиділи по хатах , коли по Київи фігачили . А я їм зразу сказав , що будуть (якщо дійде до спроб зайти у місто) руйнувати цілі масиви и не факт , що не вдарять по Софіївці , а по Андріївський церкві .
Й я ще не кажу про людей , якім физично важко пересуватися . Мій друг вивез з Київа сина й жінку , його перша жінка - категорично відмовилася від евакуації . А домі його батьків усі стекла повишибало від вибуху ракети . А що він може , якщо батьки ледь пересуваються ...
Й таких особистих історій не в Київі , Днепрі й Ль"вові , а в Маріку , в Чернігові , в Харкові чи мало було ?!
Ось Донецьсеверський - вже його руйнують артой , а мер каже , що 10 тисяч категорично відмовилися кудись евакуватися ...
Внаслідок російської агресії загинули вже 238 українських дітей. Понад 433 неповнолітніх поранено-які 238? в самом тільки Маріуполі серед 22 000 вже тисячі загиблих дітей
@toden22
https://twitter.com/toden22/status/1529316325344137216
Мудозвон вещает что у немцев были планы стереть с лица земли Ленинград и это фашизм. Россияне стерли с лица земли Мариуполь и это освобождение.
Порахуйте уважно 480 тисяч було населення .
150 тисяч поїхало на захід . Скільки орки вивезли (більшість через силу) - вони стверждують що 150-200 тисячи .
Де усі інші увесь цей час жили , ящо там 80% житлового фонду зруйнованно . При такий руйнації не в укритті виживають десь так 1% ... Бо гинуть навіть в невеликою кровотечєю , коли нема швидких , й кількість пораненних перевисшує в тисячи разів кількість лікарів й ліків . Це саме классична картина гуманітарної катастрофи : коли гинуть від ран , від сердцевих нападів, від зневоднення ...
Хто вижив жоден не каже , що сиділи по хатах -- тільки по подвалах й сховищах . Але ж скільки там теоритично було сховищ , скільки ? Скільки вижило тих 150-180 тисяч , які нікиди не еваюкувалися . Це жахлива статистика , але це мерзотна правда !
Це правда ... поки віднесенна до нашої перемоги . Як і кількість загиблих героїв-захістників ми теж будем знати тільки після перемоги !
навибирали?