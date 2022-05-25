В Мариуполе погибли 22 тысячи человек, - Андрющенко

За время российской оккупации в Мариуполе погибли 22 тысячи человек.

Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ

Он отметил, что, по мнению чиновников мэрии Мариуполя, за три месяца войны было убито не менее 22 тыс. жителей города. Отмечается, что в настоящее время пресса не может попасть в город, а те, кто еще остается там, слишком напуганы, чтобы говорить открыто.

Андрющенко пояснил, что названная цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с находящимися в городе чиновниками. Но он считает, что реальная цифра может быть намного выше.

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Андрющенко сказал, что процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что официальные лица России настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, а лицо, требующее тело, должно согласиться записать видео, на котором укажет, что погибший был убит украинскими военными.

"В городе абсолютно темно. Единственные огни – это от российских войск и российских патрулей", – сказал он. "Повсюду запах смерти и запах огня", - добавил Андрющенко.

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Советник мэра сказал, что город находится в изоляции, а ситуация в нем – это гуманитарная катастрофа.

Он сказал, что жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет выехать из Мариуполя.