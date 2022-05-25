У Маріуполі загинули 22 тисячі людей, - Андрющенко
За час російської окупації в Маріуполі загинуло 22 тисячі осіб.
Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив в інтерв’ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що, на думку чиновників мерії Маріуполя, за три місяці війни було вбито не менше 22 тис. жителів міста. Зазначається, що в даний час преса не може потрапити в місто, а ті, хто все ще там залишаються, занадто налякані, щоб говорити відкрито.
Андрющенко пояснив, що названа цифра грунтується на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з чиновниками, які в місті. Але він вважає, що реальна цифра може бути набагато вищою.
Андрющенко сказав, що процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що офіційні особи Росії наполягають на тому, щоб вилучені тіла були доставлені в морг, а особа, яка вимагає тіло, повинна погодитися записати відео, на якому вкаже, що загиблий був убитий українськими військовими.
"У місті абсолютно темно. Єдині вогні - це від російських військ і російських патрулів", - сказав він. "Всюди запах смерті і запах вогню", - додав Андрющенко.
Радник мера сказав, що місто знаходиться в ізоляції, а ситуація в ньому - це гуманітарна катастрофа.
Він сказав, що жителі не можуть вільно пересуватися, оскільки для будь-якого пересування по місту необхідні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм виїхати з Маріуполя.
Будь ласка, зачекайте...
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Шкода просраних років і життів людей
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
***
***** відгризає у нас рівно ті території, що ми здали єзику (я)
а шо ООН ? А шо Совбез ??? Рашу уже выгнали ??? Или будут опять тянуть 8 лет как с МН17 ????
22 тысячи !!!!
Украина и Европа должны каждый день делать минуту молчания по погибшим европейцам от азиатской орды
в Европарламенте должны каждый день делать минуту молчания по убитым европейцам
Саме мерзотне . що реальну цифру ми зможемо оцінити лише через кілька років , після того як усіх "зниклих безвісти" будем змушені визнати загиблими ...
Але вона хоча б назвала імена й підтвердила факт смерті .
А скільки буде таких , яких московски бомби вбили цілою родиною !!! Скільки поодиноких людей там залишилося назавжди ?!!
Тобто , я маю на увазі тільки приблизну цифру , яку ми колись зможемо оприлюднити офіційно .
Й ми усі знаємо наших українців , які сидять по хатах до останнього й бережуть рідні стіни й не бережуть себе ...
Моя донька , усі її подругих сиділи по хатах , коли по Київи фігачили . А я їм зразу сказав , що будуть (якщо дійде до спроб зайти у місто) руйнувати цілі масиви и не факт , що не вдарять по Софіївці , а по Андріївський церкві .
Й я ще не кажу про людей , якім физично важко пересуватися . Мій друг вивез з Київа сина й жінку , його перша жінка - категорично відмовилася від евакуації . А домі його батьків усі стекла повишибало від вибуху ракети . А що він може , якщо батьки ледь пересуваються ...
Й таких особистих історій не в Київі , Днепрі й Ль"вові , а в Маріку , в Чернігові , в Харкові чи мало було ?!
Ось Донецьсеверський - вже його руйнують артой , а мер каже , що 10 тисяч категорично відмовилися кудись евакуватися ...
Внаслідок російської агресії загинули вже 238 українських дітей. Понад 433 неповнолітніх поранено-які 238? в самом тільки Маріуполі серед 22 000 вже тисячі загиблих дітей
@toden22
https://twitter.com/toden22/status/1529316325344137216
Мудозвон вещает что у немцев были планы стереть с лица земли Ленинград и это фашизм. Россияне стерли с лица земли Мариуполь и это освобождение.
Порахуйте уважно 480 тисяч було населення .
150 тисяч поїхало на захід . Скільки орки вивезли (більшість через силу) - вони стверждують що 150-200 тисячи .
Де усі інші увесь цей час жили , ящо там 80% житлового фонду зруйнованно . При такий руйнації не в укритті виживають десь так 1% ... Бо гинуть навіть в невеликою кровотечєю , коли нема швидких , й кількість пораненних перевисшує в тисячи разів кількість лікарів й ліків . Це саме классична картина гуманітарної катастрофи : коли гинуть від ран , від сердцевих нападів, від зневоднення ...
Хто вижив жоден не каже , що сиділи по хатах -- тільки по подвалах й сховищах . Але ж скільки там теоритично було сховищ , скільки ? Скільки вижило тих 150-180 тисяч , які нікиди не еваюкувалися . Це жахлива статистика , але це мерзотна правда !
Це правда ... поки віднесенна до нашої перемоги . Як і кількість загиблих героїв-захістників ми теж будем знати тільки після перемоги !
навибирали?