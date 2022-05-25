Битва за Донбасс будет последним крупным наступлением РФ в Украине, - NYT
Если в ближайшее время российская армия не добьется значительных успехов на поле боя в Украине, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В статье говорится, что даже после неудачной попытки захватить Киев россияне наступают на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно. После месяца активного наступления на Донбассе армия РФ может разве что "похвастаться" взятием Попасной и Мариуполя, однако в обоих случаях ВСУ позволили им это сделать.
Сейчас войска РФ движутся к северу от Попасной в надежде окружить украинские силы в Северодонецке, устроив там "второй Мариуполь". Скорее всего, бойцы ВСУ будут удерживать город настолько долго, насколько это будет возможно, при этом пытаясь нанести как можно больший ущерб оккупантам.
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Издание пишет, что этих побед недостаточно для того, чтобы Россия получила контроль над Донбассом. Более того, у российских войск, в отличие от Украины, нет надежных поставок военных и техники. Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся их линии поставки и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине России приходится передислоцировать свои войска для защиты уже завоеванной территории.
Россияне имеют ограниченное время, чтобы придать наступлению новый импульс и добиться ощутимых успехов. После этого они будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Именно поэтому эксперты уверены, что битва за Донбасс станет последним крупным наступлением России в Украине.
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https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».
Війна триватиме вічно.
Війна триватиме вічно.
Війна. Триватиме. Вічно.
Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.
Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».
Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.
Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.
Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.
І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.
Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.
І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.
Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.
Кінця війни не буде. Вибачте.
Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.
In the grim darkness of the far future there is only war.
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні?
Ах, я забув: "неначасібоневтік".
А це дуже погано й вигідно рашенфашистам. Може статися заморозка конфлікту на довгі роки, будуть постійні обстріли, як з лугондоном, а тим часом фашисти будуть легалізуватися на півдні. А Україні безперспективно в НАТО й ЄС. А "слуги мудрого народу" не знають що робити й проблему не вирішать.
Зеленский ух, залізний характер й переможе.
Я розгубився, не знаю, звідки така думка, особливо про "залізний характер"
І хто що може сказати з приводу?...
Неважливо що би сталось якшо би .... це все недоречно. І ми ніколи того невзнаємо - бо це неможливо.
Зараз найголовніше, щоби путлєр не заморозив війну - бо через декілька років буде страшніші війна.
А всі ті, кого купив путлєр, що думають що він їх не троне - то дуже глибоко помиляються. Ви будете першими знешкодженні. Свідків не треба.
Наразі всі факти говорять, що ми продовжуємо відступати - і не через наші провини. Люди гинуть.
Щоби світ визволити від дебілів - то їх треба просто знищувати.
Нажаль це не останній бій - це тільки початок. Бо кацапів наркоманів є дуже багато - нас менше. І вони будуть все робити для того щоби все ж таки просуватись вперед. А по чиїх трупах - то їм всерівно. Це ж дич неосвічена.