Битва за Донбасс будет последним крупным наступлением РФ в Украине, - NYT

Если в ближайшее время российская армия не добьется значительных успехов на поле боя в Украине, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В статье говорится, что даже после неудачной попытки захватить Киев россияне наступают на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно. После месяца активного наступления на Донбассе армия РФ может разве что "похвастаться" взятием Попасной и Мариуполя, однако в обоих случаях ВСУ позволили им это сделать.

Сейчас войска РФ движутся к северу от Попасной в надежде окружить украинские силы в Северодонецке, устроив там "второй Мариуполь". Скорее всего, бойцы ВСУ будут удерживать город настолько долго, насколько это будет возможно, при этом пытаясь нанести как можно больший ущерб оккупантам.

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Издание пишет, что этих побед недостаточно для того, чтобы Россия получила контроль над Донбассом. Более того, у российских войск, в отличие от Украины, нет надежных поставок военных и техники. Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся их линии поставки и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине России приходится передислоцировать свои войска для защиты уже завоеванной территории.

Россияне имеют ограниченное время, чтобы придать наступлению новый импульс и добиться ощутимых успехов. После этого они будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Именно поэтому эксперты уверены, что битва за Донбасс станет последним крупным наступлением России в Украине.

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