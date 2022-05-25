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Новости Война
25 137 26

Битва за Донбасс будет последним крупным наступлением РФ в Украине, - NYT

оккупант,ворог,враг,окупант

Если в ближайшее время российская армия не добьется значительных успехов на поле боя в Украине, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним большим наступлением.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В статье говорится, что даже после неудачной попытки захватить Киев россияне наступают на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно. После месяца активного наступления на Донбассе армия РФ может разве что "похвастаться" взятием Попасной и Мариуполя, однако в обоих случаях ВСУ позволили им это сделать.

Сейчас войска РФ движутся к северу от Попасной в надежде окружить украинские силы в Северодонецке, устроив там "второй Мариуполь". Скорее всего, бойцы ВСУ будут удерживать город настолько долго, насколько это будет возможно, при этом пытаясь нанести как можно больший ущерб оккупантам.

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Издание пишет, что этих побед недостаточно для того, чтобы Россия получила контроль над Донбассом. Более того, у российских войск, в отличие от Украины, нет надежных поставок военных и техники. Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся их линии поставки и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине России приходится передислоцировать свои войска для защиты уже завоеванной территории.

Россияне имеют ограниченное время, чтобы придать наступлению новый импульс и добиться ощутимых успехов. После этого они будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Именно поэтому эксперты уверены, что битва за Донбасс станет последним крупным наступлением России в Украине.

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Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+21
https://www.facebook.com/hudymenko?********************************************************************************************************************************-o-VCuo_Gn8RJY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».

Війна триватиме вічно.

Війна триватиме вічно.

Війна. Триватиме. Вічно.

Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.

Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».

Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.

Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.

Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.

І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.

Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.

І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.

Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.

Кінця війни не буде. Вибачте.

Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.

In the grim darkness of the far future there is only war.
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25.05.2022 14:15
+12
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні?

Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:25
+9
Після тої статті NYT може йти за кораблем як і їх прогнози.
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25.05.2022 14:05
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Після тої статті NYT може йти за кораблем як і їх прогнози.
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25.05.2022 14:05 Ответить
Це про ту що Зе-ленського хвалили...
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25.05.2022 14:09 Ответить
Тої де мерзотники пропонували домовитися з кацапами за наш рахунок.
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25.05.2022 14:24 Ответить
Неправда.
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25.05.2022 14:08 Ответить
Вони вже Т-62 сюди тягнуть. Доведеться таки весь металобрухт переплавити.
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25.05.2022 14:12 Ответить
А ще Т-34 - легендарні!
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25.05.2022 14:15 Ответить
Нельзя т-62 недооценивать,таки, пушка 115мм,а на модернизированных плюс "бронеброви"и лазерный прицел-дальномер
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25.05.2022 14:26 Ответить
А Т-34?
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25.05.2022 15:43 Ответить
S lazernim pricelom i zarjadami govna.
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25.05.2022 15:53 Ответить
поставят КАЗ Арена - и в бой
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25.05.2022 18:42 Ответить
Навпроти, рф змінила свою тактику, тепер вони не наступають широким фронтом, а проривають фронт великою кількістю техніки на якомусь одному напрямку. Зараз вони оточать Сєвєродонецьк, залишать там піхоту, а важку техніку перекинуть на інший напрямок. І так помалу будуть оточувати одне місто за іншим. Зброї в них вистачає, грошей теж. В цій ситуації нас врятує тільки серйозна допомога США.
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25.05.2022 14:14 Ответить
Ні. Щоб так оточувати одне за іншим одне за іншим, вони заїбуться. Їх самих і техніки їхньої багато, але не настільки ж. Оточити Сєвєродонецьк вони можуть тільки разом з Лисичанськом. Схоже це вони й збираються зробити.
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25.05.2022 14:24 Ответить
Ну так я і кажу про те. Спочатку вони оточили і знищили гарнізон в Маріуполі. Зараз взялися за Сєвєр із Лисичанськом, далі буде Бахмут і Констаха, потім Слов'янськ і Крамар.
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25.05.2022 14:33 Ответить
https://www.facebook.com/hudymenko?********************************************************************************************************************************-o-VCuo_Gn8RJY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».

Війна триватиме вічно.

Війна триватиме вічно.

Війна. Триватиме. Вічно.

Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.

Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».

Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.

Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.

Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.

І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.

Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.

І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.

Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.

Кінця війни не буде. Вибачте.

Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.

In the grim darkness of the far future there is only war.
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25.05.2022 14:15 Ответить
одни статисты, оружие давайте блд
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25.05.2022 14:17 Ответить
Я считаю эту стадию войны, по классификации ЮАР, переходом от высокомобильных к высокоинтенсивным операциям. Нельзя недооценивать значение таких боёв (за Славянск, Краматорск, Изюм и пр.), ведь в них, в отличие от битвы за Киев, участвуют основные силы сторон. Настоящая война только начинается. Впрочем, неблагоприятная погода - жаркое украинске лето - и потери, необходимость доукомплектации - всё это должно задержать агрессора, привести к паузе в боевых действиях. Не исключено, что к осени и зиме политическая обстановка изменится в пользу Украины
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25.05.2022 14:21 Ответить
После статьи про необходимость сдачи территории, надо игнорить их
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25.05.2022 14:21 Ответить
чого ми переживаєм на чому вони наступают -- та хоч у тазіках нам за себе треба думати
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25.05.2022 14:23 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні?

Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:25 Ответить
В принципе, все логично. Но хочется, чтобы у кацапов вообще не было успехов. Чтобы только дохли пачками и ныли по зомбоящику про злое НАТО, украинские биолаборатории и тд. Чтобы самой ******** новостью было что-то вроде "Курская армейская группировка готовится к обороне и обещает дать бой ВСУ!"
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25.05.2022 14:34 Ответить
Слышали мы уже много раз разных экспертов - " у России всё кончается, Россия больше не может" - хрен там, у России всего навалом, время играет на них, поэтому наступление будет продолжаться.
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25.05.2022 14:43 Ответить
ТОГДА НЕОБХОДИМО ИДТИ ВСЕМ !!!
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25.05.2022 14:56 Ответить
выпердыши пабедившихнацизм, стукачей и палачей ненавидят Украину столетиями...

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25.05.2022 15:05 Ответить
Після цього вони будуть змушені зайняти оборонні позиції, і хід війни сповільниться. Джерело:
А це дуже погано й вигідно рашенфашистам. Може статися заморозка конфлікту на довгі роки, будуть постійні обстріли, як з лугондоном, а тим часом фашисти будуть легалізуватися на півдні. А Україні безперспективно в НАТО й ЄС. А "слуги мудрого народу" не знають що робити й проблему не вирішать.
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25.05.2022 15:15 Ответить
Тут ходять слухи, що як би презом був Порох, то здав би Україну зразу, а
Зеленский ух, залізний характер й переможе.

Я розгубився, не знаю, звідки така думка, особливо про "залізний характер"

І хто що може сказати з приводу?...
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25.05.2022 15:30 Ответить
Після закінчення війни і Зеленський піде під трибунал - так завжди було є і буде. Навіть якщо ми переможемо.
Неважливо що би сталось якшо би .... це все недоречно. І ми ніколи того невзнаємо - бо це неможливо.
Зараз найголовніше, щоби путлєр не заморозив війну - бо через декілька років буде страшніші війна.
А всі ті, кого купив путлєр, що думають що він їх не троне - то дуже глибоко помиляються. Ви будете першими знешкодженні. Свідків не треба.
Наразі всі факти говорять, що ми продовжуємо відступати - і не через наші провини. Люди гинуть.
Щоби світ визволити від дебілів - то їх треба просто знищувати.
Нажаль це не останній бій - це тільки початок. Бо кацапів наркоманів є дуже багато - нас менше. І вони будуть все робити для того щоби все ж таки просуватись вперед. А по чиїх трупах - то їм всерівно. Це ж дич неосвічена.
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25.05.2022 16:31 Ответить
 
 