Битва за Донбас буде останнім великим наступом РФ в Україні, - NYT

Якщо найближчим часом російська армія не доб'ється значних успіхів на полі бою в Україні, війна може зайти в глухий кут, а битва за Донбас стане їхнім останнім великим наступом.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У статті йдеться, що навіть після невдалої спроби захопити Київ росіяни наступають на старі граблі, розкидаючи свої сили в занадто багатьох місцях одночасно. Після місяця активного наступу на Донбасі армія РФ може хіба що "похизуватися" взяттям Попасної і Маріуполя, проте в обох випадках ЗСУ дозволили їм це зробити.

Зараз війська РФ рухаються на північ від Попасної в надії оточити українські сили в Сєверодонецьку, влаштувавши там "другий Маріуполь". Найімовірніше, бійці ЗСУ будуть утримувати місто настільки довго, наскільки це буде можливо, при цьому, намагаючись, завдати якомога більшої шкоди окупантам.

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Видання пише, що цих перемог недостатньо для того, щоб Росія отримала контроль над Донбасом. Більш того, у російських військ, на відміну від України, немає надійних поставок військових і техніки. Чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають їхні лінії постачання і тим вразливішими вони для українських контратак. З цієї причини Росії доводиться передислокувати свої війська для захисту вже завойованої території.

Росіяни мають обмежений час, щоб надати наступу новий імпульс та домогтися відчутних успіхів. Після цього вони будуть змушені зайняти оборонні позиції, і хід війни сповільниться. Саме тому експерти впевнені, що битва за Донбас стане останнім великим наступом РФ в Україні.

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