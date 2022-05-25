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Новини Війна
25 137 26

Битва за Донбас буде останнім великим наступом РФ в Україні, - NYT

оккупант,ворог,враг,окупант

Якщо найближчим часом російська армія не доб'ється значних успіхів на полі бою в Україні, війна може зайти в глухий кут, а битва за Донбас стане їхнім останнім великим наступом.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

У статті йдеться, що навіть після невдалої спроби захопити Київ росіяни наступають на старі граблі, розкидаючи свої сили в занадто багатьох місцях одночасно. Після місяця активного наступу на Донбасі армія РФ може хіба що "похизуватися" взяттям Попасної і Маріуполя, проте в обох випадках ЗСУ дозволили їм це зробити.

Зараз війська РФ рухаються на північ від Попасної в надії оточити українські сили в Сєверодонецьку, влаштувавши там "другий Маріуполь". Найімовірніше, бійці ЗСУ будуть утримувати місто настільки довго, наскільки це буде можливо, при цьому, намагаючись, завдати якомога більшої шкоди окупантам.

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Видання пише, що цих перемог недостатньо для того, щоб Росія отримала контроль над Донбасом. Більш того, у російських військ, на відміну від України, немає надійних поставок військових і техніки. Чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають їхні лінії постачання і тим вразливішими вони для українських контратак. З цієї причини Росії доводиться передислокувати свої війська для захисту вже завойованої території.

Росіяни мають обмежений час, щоб надати наступу новий імпульс та домогтися відчутних успіхів. Після цього вони будуть змушені зайняти оборонні позиції, і хід війни сповільниться. Саме тому експерти впевнені, що битва за Донбас стане останнім великим наступом РФ в Україні.

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Автор: 

Донбас (22354)


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Топ коментарі
+21
https://www.facebook.com/hudymenko?********************************************************************************************************************************-o-VCuo_Gn8RJY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».

Війна триватиме вічно.

Війна триватиме вічно.

Війна. Триватиме. Вічно.

Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.

Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».

Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.

Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.

Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.

І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.

Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.

І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.

Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.

Кінця війни не буде. Вибачте.

Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.

In the grim darkness of the far future there is only war.
показати весь коментар
25.05.2022 14:15
+12
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні?

Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:25
+9
Після тої статті NYT може йти за кораблем як і їх прогнози.
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25.05.2022 14:05
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Після тої статті NYT може йти за кораблем як і їх прогнози.
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25.05.2022 14:05 Відповісти
Це про ту що Зе-ленського хвалили...
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25.05.2022 14:09 Відповісти
Тої де мерзотники пропонували домовитися з кацапами за наш рахунок.
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25.05.2022 14:24 Відповісти
Неправда.
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25.05.2022 14:08 Відповісти
Вони вже Т-62 сюди тягнуть. Доведеться таки весь металобрухт переплавити.
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25.05.2022 14:12 Відповісти
А ще Т-34 - легендарні!
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25.05.2022 14:15 Відповісти
Нельзя т-62 недооценивать,таки, пушка 115мм,а на модернизированных плюс "бронеброви"и лазерный прицел-дальномер
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25.05.2022 14:26 Відповісти
А Т-34?
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25.05.2022 15:43 Відповісти
S lazernim pricelom i zarjadami govna.
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25.05.2022 15:53 Відповісти
поставят КАЗ Арена - и в бой
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25.05.2022 18:42 Відповісти
Навпроти, рф змінила свою тактику, тепер вони не наступають широким фронтом, а проривають фронт великою кількістю техніки на якомусь одному напрямку. Зараз вони оточать Сєвєродонецьк, залишать там піхоту, а важку техніку перекинуть на інший напрямок. І так помалу будуть оточувати одне місто за іншим. Зброї в них вистачає, грошей теж. В цій ситуації нас врятує тільки серйозна допомога США.
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25.05.2022 14:14 Відповісти
Ні. Щоб так оточувати одне за іншим одне за іншим, вони заїбуться. Їх самих і техніки їхньої багато, але не настільки ж. Оточити Сєвєродонецьк вони можуть тільки разом з Лисичанськом. Схоже це вони й збираються зробити.
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25.05.2022 14:24 Відповісти
Ну так я і кажу про те. Спочатку вони оточили і знищили гарнізон в Маріуполі. Зараз взялися за Сєвєр із Лисичанськом, далі буде Бахмут і Констаха, потім Слов'янськ і Крамар.
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25.05.2022 14:33 Відповісти
https://www.facebook.com/hudymenko?********************************************************************************************************************************-o-VCuo_Gn8RJY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».

Війна триватиме вічно.

Війна триватиме вічно.

Війна. Триватиме. Вічно.

Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.

Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».

Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.

Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.

Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.

І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.

Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.

І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.

Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.

Кінця війни не буде. Вибачте.

Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.

In the grim darkness of the far future there is only war.
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25.05.2022 14:15 Відповісти
одни статисты, оружие давайте блд
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25.05.2022 14:17 Відповісти
Я считаю эту стадию войны, по классификации ЮАР, переходом от высокомобильных к высокоинтенсивным операциям. Нельзя недооценивать значение таких боёв (за Славянск, Краматорск, Изюм и пр.), ведь в них, в отличие от битвы за Киев, участвуют основные силы сторон. Настоящая война только начинается. Впрочем, неблагоприятная погода - жаркое украинске лето - и потери, необходимость доукомплектации - всё это должно задержать агрессора, привести к паузе в боевых действиях. Не исключено, что к осени и зиме политическая обстановка изменится в пользу Украины
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25.05.2022 14:21 Відповісти
После статьи про необходимость сдачи территории, надо игнорить их
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25.05.2022 14:21 Відповісти
чого ми переживаєм на чому вони наступают -- та хоч у тазіках нам за себе треба думати
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25.05.2022 14:23 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні?

Ах, я забув: "неначасібоневтік".
показати весь коментар
25.05.2022 14:25 Відповісти
В принципе, все логично. Но хочется, чтобы у кацапов вообще не было успехов. Чтобы только дохли пачками и ныли по зомбоящику про злое НАТО, украинские биолаборатории и тд. Чтобы самой ******** новостью было что-то вроде "Курская армейская группировка готовится к обороне и обещает дать бой ВСУ!"
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25.05.2022 14:34 Відповісти
Слышали мы уже много раз разных экспертов - " у России всё кончается, Россия больше не может" - хрен там, у России всего навалом, время играет на них, поэтому наступление будет продолжаться.
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25.05.2022 14:43 Відповісти
ТОГДА НЕОБХОДИМО ИДТИ ВСЕМ !!!
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25.05.2022 14:56 Відповісти
выпердыши пабедившихнацизм, стукачей и палачей ненавидят Украину столетиями...

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25.05.2022 15:05 Відповісти
Після цього вони будуть змушені зайняти оборонні позиції, і хід війни сповільниться. Джерело:
А це дуже погано й вигідно рашенфашистам. Може статися заморозка конфлікту на довгі роки, будуть постійні обстріли, як з лугондоном, а тим часом фашисти будуть легалізуватися на півдні. А Україні безперспективно в НАТО й ЄС. А "слуги мудрого народу" не знають що робити й проблему не вирішать.
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25.05.2022 15:15 Відповісти
Тут ходять слухи, що як би презом був Порох, то здав би Україну зразу, а
Зеленский ух, залізний характер й переможе.

Я розгубився, не знаю, звідки така думка, особливо про "залізний характер"

І хто що може сказати з приводу?...
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25.05.2022 15:30 Відповісти
Після закінчення війни і Зеленський піде під трибунал - так завжди було є і буде. Навіть якщо ми переможемо.
Неважливо що би сталось якшо би .... це все недоречно. І ми ніколи того невзнаємо - бо це неможливо.
Зараз найголовніше, щоби путлєр не заморозив війну - бо через декілька років буде страшніші війна.
А всі ті, кого купив путлєр, що думають що він їх не троне - то дуже глибоко помиляються. Ви будете першими знешкодженні. Свідків не треба.
Наразі всі факти говорять, що ми продовжуємо відступати - і не через наші провини. Люди гинуть.
Щоби світ визволити від дебілів - то їх треба просто знищувати.
Нажаль це не останній бій - це тільки початок. Бо кацапів наркоманів є дуже багато - нас менше. І вони будуть все робити для того щоби все ж таки просуватись вперед. А по чиїх трупах - то їм всерівно. Це ж дич неосвічена.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
 
 