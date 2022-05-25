Стратегия уступок Путину провалилась, Запад должен помочь Украине победить, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия умиротворения и уступок президенту РФ Путину потерпела провал после 2014 года и не имеет шансов на успех.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал на сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выиграют все"
"Для всех, кто верит, что Украина может пойти на уступки, чтобы умиротворить Путина, мой ответ очень прост. Эта стратегия применялась ведущими силами в мире с 2014 года по 24 февраля 2022 года. Уступите здесь, пойдите на уступки вот здесь, это поможет предотвратить войну. Она потерпела провал. Восемь лет этой стратегии вылились в ракеты, которые бьют по Киеву, и в кровопролитие на Донбассе", - подчеркнул министр.
По его словам, если политики действительно хотят остановить войну, они должны поддержать Украину и помочь ей победить.
"Понимаю, что политикам трудно признать ошибочность своей политики и ее провала. Но мое послание следующее: она провалилась однажды, она провалится снова и не остановит войну", – добавил Кулеба.
Министр отметил, что в истории есть случаи, когда для такого типа стратегии нет места.
"Я не могу представить трех союзников - СССР, США и Британию - которые встречаются в 1942-1943 году и говорят: посмотрите, ситуация так тяжела на фронте, нам нужно связаться с Гитлером и предложить ему соглашение. Возможно, нам нужно пойти на несколько уступок, чтобы остановить его. Мы должны поступать разумно", - добавил глава МИД.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе очень плохая. Вашингтон должен сдержать обещания и предоставить Украине MLRS как можно быстрее, - Кулеба
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Український посол назвав Шольца "ображеною сосискою" і не хоче за це вибачатися.
Доречі , дивлюсь новини Европейських каналів , до цього інциденту в новинах з 10 новин 8 було про Україну. А після цього ,якось так співпало дуже різко з 10 новин про Україну стало 2-3.
Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?
Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.
До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.
Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.
І всіх інших неначасників.
І ця війна вже переходить межі здорового глузду.
Можливо через те, що перед виборами преза в Україні рашисти казали - , що хай оберуть кого завгодно, тільки не Порошенка.
Мабуть ЗЄ хоче знищити Пороха, щоб Пу нарешті допустив його до своєї персони. Це ж заслужити треба - заглянут в очі нелюдя
и ваще ненагнетайте...
Кісінджер, Трамп, редакційна стаття в Нью Йорк Таймс, Макрон, Папа Франциск, численні європейські політики й медійні персони... Зростає число тих, хто публічно заявляють, що Україна має піти на принизливий мир ціною відмови від окупованих територій, що треба "зберегти лице путіну". А менш публічно наполягають на скороченні збройної, фінансової й дипломатичної підтримки Україні.
Назвати їх усіх "шістками кремля" буде дуже спрощено й часто несправедливо. Не вдасться все списати й на "втому від війни" та ціну, яку колективний Захід сплачує Україні.
Проблема, на жаль, в самій Україні та її злощасному керівництві.
Інерція захоплення героїзмом ЗСУ, нашим народом та на першому етапі й персонально Зеленським неухильно спадає. Згадок у пресі з фронтів та місць мучеництва меншає. Зате нагору лізе весь наш негатив. Той провокаційний стиль текстів, які зачитує Зеленський, жахливі прес-конференції та інтерв'ю, де він говорить від себе, переслідування опозиції, утиски свободи слова, все частіші повідомлення про корупцію, диктаторські замашки тощо вилізуть боком дуже скоро. Добавте істерику на кожне бажання добочинців перевірити, як використовується їхня допомога. А ще той факт, що влада все менше згадує про війну й уже носиться з планами повоєнного дерибану. Міняється й у деяких країнах ставлення до наших біженців. Це все й багато іншого відслідковують на Заході. Усіх усе більше доймає нарцисизм Зеленського. Вони ж бачать, як у цю кампанію в Україні заганяють адмінресурс, а за кордон виводяться гроші сумнівного походження.
Дуже жаль, але, маючи шанс перемогти в цій війні на фронтах, Україна вже починає програвати політично.