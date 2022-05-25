Стратегия уступок Путину провалилась, Запад должен помочь Украине победить, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стратегия умиротворения и уступок президенту РФ Путину потерпела провал после 2014 года и не имеет шансов на успех.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал на сессии Всемирного экономического форума "Украина и ЕС: выиграют все"

"Для всех, кто верит, что Украина может пойти на уступки, чтобы умиротворить Путина, мой ответ очень прост. Эта стратегия применялась ведущими силами в мире с 2014 года по 24 февраля 2022 года. Уступите здесь, пойдите на уступки вот здесь, это поможет предотвратить войну. Она потерпела провал. Восемь лет этой стратегии вылились в ракеты, которые бьют по Киеву, и в кровопролитие на Донбассе", - подчеркнул министр.

По его словам, если политики действительно хотят остановить войну, они должны поддержать Украину и помочь ей победить.

"Понимаю, что политикам трудно признать ошибочность своей политики и ее провала. Но мое послание следующее: она провалилась однажды, она провалится снова и не остановит войну", – добавил Кулеба.

Министр отметил, что в истории есть случаи, когда для такого типа стратегии нет места.

"Я не могу представить трех союзников - СССР, США и Британию - которые встречаются в 1942-1943 году и говорят: посмотрите, ситуация так тяжела на фронте, нам нужно связаться с Гитлером и предложить ему соглашение. Возможно, нам нужно пойти на несколько уступок, чтобы остановить его. Мы должны поступать разумно", - добавил глава МИД.

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