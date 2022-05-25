Стратегія поступок Путіну провалилась, Захід має допомогти Україні перемогти, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що стратегія умиротворення та поступок президенту РФ Путіну зазнала провалу після 2014 року та не має шансів на успіх.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі"
"Для усіх, хто вірить, що Україна може піти на поступки, щоб умиротворити Путіна, моя відповідь дуже проста. Ця стратегія застосовувалась провідними силами у світі з 2014 року до 24 лютого 2022 року. Поступіться тут, підіть на поступки ось тут, це допоможе запобігти війні. Вона зазнала провалу. Вісім років цієї стратегії вилились у ракети, що вдаряють Київ, та у кровопролиття на Донбасі", - наголосив міністр.
За його словами, якщо політики справді хочуть зупинити війну, вони повинні підтримати Україну та допомогти їй перемогти.
"Розумію, що політикам важко визнати помилковість своєї політики і її провалу. Але моє повідомлення наступне: вона провалилась одного разу, вона провалиться знову і не зупинить війну", - додав Кулеба.
Міністр зазначив, що в історії є випадки, коли для такого типу стратегії немає місця.
"Я не можу уявити трьох союзників - СРСР, США та Британію - які зустрічаються у 1942-1943 році й кажуть: гляньте, ситуація така важка на фронті, нам треба зв’язатись з Гітлером і запропонувати йому угоду. Можливо, нам потрібно піти на декілька поступок, щоб зупинити його. Ми повинні діяти розумно", - додав глава МЗС.
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Український посол назвав Шольца "ображеною сосискою" і не хоче за це вибачатися.
Доречі , дивлюсь новини Европейських каналів , до цього інциденту в новинах з 10 новин 8 було про Україну. А після цього ,якось так співпало дуже різко з 10 новин про Україну стало 2-3.
Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?
Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.
До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.
Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.
І всіх інших неначасників.
І ця війна вже переходить межі здорового глузду.
Можливо через те, що перед виборами преза в Україні рашисти казали - , що хай оберуть кого завгодно, тільки не Порошенка.
Мабуть ЗЄ хоче знищити Пороха, щоб Пу нарешті допустив його до своєї персони. Це ж заслужити треба - заглянут в очі нелюдя
и ваще ненагнетайте...
Кісінджер, Трамп, редакційна стаття в Нью Йорк Таймс, Макрон, Папа Франциск, численні європейські політики й медійні персони... Зростає число тих, хто публічно заявляють, що Україна має піти на принизливий мир ціною відмови від окупованих територій, що треба "зберегти лице путіну". А менш публічно наполягають на скороченні збройної, фінансової й дипломатичної підтримки Україні.
Назвати їх усіх "шістками кремля" буде дуже спрощено й часто несправедливо. Не вдасться все списати й на "втому від війни" та ціну, яку колективний Захід сплачує Україні.
Проблема, на жаль, в самій Україні та її злощасному керівництві.
Інерція захоплення героїзмом ЗСУ, нашим народом та на першому етапі й персонально Зеленським неухильно спадає. Згадок у пресі з фронтів та місць мучеництва меншає. Зате нагору лізе весь наш негатив. Той провокаційний стиль текстів, які зачитує Зеленський, жахливі прес-конференції та інтерв'ю, де він говорить від себе, переслідування опозиції, утиски свободи слова, все частіші повідомлення про корупцію, диктаторські замашки тощо вилізуть боком дуже скоро. Добавте істерику на кожне бажання добочинців перевірити, як використовується їхня допомога. А ще той факт, що влада все менше згадує про війну й уже носиться з планами повоєнного дерибану. Міняється й у деяких країнах ставлення до наших біженців. Це все й багато іншого відслідковують на Заході. Усіх усе більше доймає нарцисизм Зеленського. Вони ж бачать, як у цю кампанію в Україні заганяють адмінресурс, а за кордон виводяться гроші сумнівного походження.
Дуже жаль, але, маючи шанс перемогти в цій війні на фронтах, Україна вже починає програвати політично.