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Новини Війна
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Стратегія поступок Путіну провалилась, Захід має допомогти Україні перемогти, - Кулеба

путін

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що стратегія умиротворення та поступок президенту РФ Путіну зазнала провалу після 2014 року та не має шансів на успіх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на сесії Всесвітнього економічного форуму "Україна та ЄС: виграють усі"

"Для усіх, хто вірить, що Україна може піти на поступки, щоб умиротворити Путіна, моя відповідь дуже проста. Ця стратегія застосовувалась провідними силами у світі з 2014 року до 24 лютого 2022 року. Поступіться тут, підіть на поступки ось тут, це допоможе запобігти війні. Вона зазнала провалу. Вісім років цієї стратегії вилились у ракети, що вдаряють Київ, та у кровопролиття на Донбасі", - наголосив міністр.

За його словами, якщо політики справді хочуть зупинити війну, вони повинні підтримати Україну та допомогти їй перемогти.

"Розумію, що політикам важко визнати помилковість своєї політики і її провалу. Але моє повідомлення наступне: вона провалилась одного разу, вона провалиться знову і не зупинить війну", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що в історії є випадки, коли для такого типу стратегії немає місця.

"Я не можу уявити трьох союзників - СРСР, США та Британію - які зустрічаються у 1942-1943 році й кажуть: гляньте, ситуація така важка на фронті, нам треба зв’язатись з Гітлером і запропонувати йому угоду. Можливо, нам потрібно піти на декілька поступок, щоб зупинити його. Ми повинні діяти розумно", - додав глава МЗС.

Також читайте: Ситуація на Донбасі дуже погана. Вашингтон має дотримати обіцянки і надати Україні MLRS якнайшвидше, - Кулеба

Автор: 

путін володимир (23773) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?

Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.

До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.

Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.

І всіх інших неначасників.





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25.05.2022 15:11
+8
Захід знає про поступки ЗЕ путіну набагато більше....
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25.05.2022 15:11
+7
Запад провалился, а зеленский - святой. Неа. Напоминаю, это была идеология Зеленского любой ценой встретиться с ****** и в один присест все порешать. Обломалось, и хотят спихнуть все на Запад. Не выйдет. А пока на Западе НАТО, ЕС и на них не нападут(если сами себя своей дурью не изничтожат). Ну а у нас то, что имеем. Все просто.
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25.05.2022 15:12
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Ну ********* ще трохи на партнерів і на тих ,хто допомагає.
Український посол назвав Шольца "ображеною сосискою" і не хоче за це вибачатися.
Доречі , дивлюсь новини Европейських каналів , до цього інциденту в новинах з 10 новин 8 було про Україну. А після цього ,якось так співпало дуже різко з 10 новин про Україну стало 2-3.
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25.05.2022 15:07 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?

Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.

До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.

Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.

І всіх інших неначасників.





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25.05.2022 15:11 Відповісти
Захід знає про поступки ЗЕ путіну набагато більше....
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25.05.2022 15:11 Відповісти
Запад провалился, а зеленский - святой. Неа. Напоминаю, это была идеология Зеленского любой ценой встретиться с ****** и в один присест все порешать. Обломалось, и хотят спихнуть все на Запад. Не выйдет. А пока на Западе НАТО, ЕС и на них не нападут(если сами себя своей дурью не изничтожат). Ну а у нас то, что имеем. Все просто.
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25.05.2022 15:12 Відповісти
Ви знаєте наступає дежавю, колись наші предки між собою не могли поділити владу, кожен хотів царювати і не звертав уваги на біженців зі сходу які попереджали про страшну загрозу золотої орди, замість того щоб розвивати державу, готуватись, об'єднуватись, будувати кам'яні фортеці замість дерев'яних наші предки не могли помиритись до останнього, аж поки не стало пізно. Наслідком став геноцид наших предків, монголоїди знищували чоловіків, новонароджених хлопчиків використовували для забави з палями, можна сказати майже те саме що творять потомки тієї орди сьогодні. Наші керманичі теж, перед лицем смертельної загрози, як і тисячу років тому воюють між собою за владу і гроші.
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25.05.2022 15:13 Відповісти
Петухопутлер
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25.05.2022 15:14 Відповісти
Запад куй ложил как и 90 лет назад, когда был гололодомор, у них свои интересы. Только своими силами
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25.05.2022 15:22 Відповісти
Не так страшні московські воші як українські (малороські) гниди.
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25.05.2022 15:24 Відповісти
Не знаю, які кеманичі воюють між собою, але те , що ЗЄ маніакально воює з Порошенком- це вже знає вся Україна. І не тільки.

І ця війна вже переходить межі здорового глузду.

Можливо через те, що перед виборами преза в Україні рашисти казали - , що хай оберуть кого завгодно, тільки не Порошенка.

Мабуть ЗЄ хоче знищити Пороха, щоб Пу нарешті допустив його до своєї персони. Це ж заслужити треба - заглянут в очі нелюдя
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25.05.2022 15:23 Відповісти
А кто ж это говорил - НАДО ТОЛЬКО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ???
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25.05.2022 15:30 Відповісти
и атвестивайска...и не правацировать (когда по тебе стриляют)...
и ваще ненагнетайте...
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25.05.2022 15:34 Відповісти
Тут сытая Западная Европа, думала ну возьмут за 3-4 дня и дальше будем жить жизнь, Германия там 2 месяца передает свои Гепарды, Франция говорит вам через лет 150-300 может войдете в ЕС. Понимаю Бритов, что вышли с такого союза.. Бюрократичные продажные шкуры
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25.05.2022 15:30 Відповісти
Німеччина зараз купує газ ,але повністю перестроєює свою економіку ,щоб відмовитись від газа та нафта газа. І скоро вона це зробить ,а разом і весь ЄС. Що зробив Володимир Боневтік ,крім своїх хриплих побрехуньок ,коли в одному речені йдуть протилежні поняття?
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25.05.2022 15:56 Відповісти
Чехія, Словаччина, Польща віддвли нам свої танки т-72 тільки взамін поставлених Німеччиною Леопард-2.
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25.05.2022 17:36 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5830 Тарас Чорновіл :
Кісінджер, Трамп, редакційна стаття в Нью Йорк Таймс, Макрон, Папа Франциск, численні європейські політики й медійні персони... Зростає число тих, хто публічно заявляють, що Україна має піти на принизливий мир ціною відмови від окупованих територій, що треба "зберегти лице путіну". А менш публічно наполягають на скороченні збройної, фінансової й дипломатичної підтримки Україні.
Назвати їх усіх "шістками кремля" буде дуже спрощено й часто несправедливо. Не вдасться все списати й на "втому від війни" та ціну, яку колективний Захід сплачує Україні.

Проблема, на жаль, в самій Україні та її злощасному керівництві.
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25.05.2022 15:32 Відповісти
хорошо бы если бы Кулеба это вот все сказал преЗЕденту... ибо иногда оно такое выдает, что... и врагов не надо... оно само все сделает (и возможно и делает???? ибо за Херсон и не только отвечать должен именно главнюк (который корчит из себя главнокомандующего... ой пардон.. верховного главнюка )
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25.05.2022 15:32 Відповісти
Після призначення послом в Словенію - тарана(зрадника і саботажника) , все що ти говориш, сприймається, по меньшій мірі- не серьйозно!!
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25.05.2022 15:33 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5830 Тарас Чорновіл :
Інерція захоплення героїзмом ЗСУ, нашим народом та на першому етапі й персонально Зеленським неухильно спадає. Згадок у пресі з фронтів та місць мучеництва меншає. Зате нагору лізе весь наш негатив. Той провокаційний стиль текстів, які зачитує Зеленський, жахливі прес-конференції та інтерв'ю, де він говорить від себе, переслідування опозиції, утиски свободи слова, все частіші повідомлення про корупцію, диктаторські замашки тощо вилізуть боком дуже скоро. Добавте істерику на кожне бажання добочинців перевірити, як використовується їхня допомога. А ще той факт, що влада все менше згадує про війну й уже носиться з планами повоєнного дерибану. Міняється й у деяких країнах ставлення до наших біженців. Це все й багато іншого відслідковують на Заході. Усіх усе більше доймає нарцисизм Зеленського. Вони ж бачать, як у цю кампанію в Україні заганяють адмінресурс, а за кордон виводяться гроші сумнівного походження.

Дуже жаль, але, маючи шанс перемогти в цій війні на фронтах, Україна вже починає програвати політично.
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25.05.2022 15:35 Відповісти
Вони розповідали нам про звірства Бандери, Шухевича, УПА. Тепер після Бучі ви зрозуміли хто творив звірства і тоді і зараз?

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25.05.2022 15:36 Відповісти
 
 