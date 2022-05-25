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Новости
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США выделили $4 млн на разминирование в Украине

міни

На этой неделе Соединенные Штаты предоставили 4 млн долларов новой поддержки британской неправительственной организации Halo Trust, чтобы помочь Украине в разминировании территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Посольство США в Украине со ссылкой на информацию Управления по политическим и военным делам Государственного департамента США.

Отмечается, что для очищения территорий от российских наземных мин и неразорванных бомб будет задействовано 10 команд.

Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine🇺🇸🇺🇦 https://t.co/sInAyuZrhl

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022

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Как сообщалось, Украине понадобится минимум 5-7 лет для разминирования всей территории.

США (26513) разминирование (713)


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власть имущие подонки всё разворуют .
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25.05.2022 16:45 Ответить
То ти піди. Розмінуй. Ти ж усе знаєш...
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25.05.2022 17:34 Ответить
Дякуємо.
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25.05.2022 16:53 Ответить
а пойдет коломойскому на кофе
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25.05.2022 17:05 Ответить
СН вже заявили що все розмінували)
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25.05.2022 17:25 Ответить
Краще б відправили одну M270 MLRS, як раз вписалися би у цю суму.
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25.05.2022 18:44 Ответить
 
 