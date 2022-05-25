США выделили $4 млн на разминирование в Украине
На этой неделе Соединенные Штаты предоставили 4 млн долларов новой поддержки британской неправительственной организации Halo Trust, чтобы помочь Украине в разминировании территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Посольство США в Украине со ссылкой на информацию Управления по политическим и военным делам Государственного департамента США.
Отмечается, что для очищения территорий от российских наземных мин и неразорванных бомб будет задействовано 10 команд.
Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine🇺🇸🇺🇦 https://t.co/sInAyuZrhl— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022
Как сообщалось, Украине понадобится минимум 5-7 лет для разминирования всей территории.
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