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США надали $4 млн на розмінування території України

міни

Цього тижня Сполучені Штати надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Посольство США в Україні з посиланням на інформацію Управління з політичних та військових справ Державного департаменту США.

Зазначається, що для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд.

Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine🇺🇸🇺🇦 https://t.co/sInAyuZrhl

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022

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Як повідомлялося, Україні знадобиться щонайменше 5-7 років для розмінування всієї території.

Автор: 

США (22643) розмінування (989)


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власть имущие подонки всё разворуют .
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25.05.2022 16:45 Відповісти
То ти піди. Розмінуй. Ти ж усе знаєш...
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25.05.2022 17:34 Відповісти
Дякуємо.
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25.05.2022 16:53 Відповісти
а пойдет коломойскому на кофе
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25.05.2022 17:05 Відповісти
СН вже заявили що все розмінували)
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25.05.2022 17:25 Відповісти
Краще б відправили одну M270 MLRS, як раз вписалися би у цю суму.
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25.05.2022 18:44 Відповісти
 
 