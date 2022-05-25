США надали $4 млн на розмінування території України

Цього тижня Сполучені Штати надали 4 млн доларів нової підтримки британській неурядовій організації Halo Trust, щоб допомогти Україні в розмінуванні території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Посольство США в Україні з посиланням на інформацію Управління з політичних та військових справ Державного департаменту США.

Зазначається, що для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб буде задіяно 10 команд.

Цього тижня Сполучені Штати надали $4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine🇺🇸🇺🇦 https://t.co/sInAyuZrhl — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 25, 2022

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Як повідомлялося, Україні знадобиться щонайменше 5-7 років для розмінування всієї території.