Российские оккупанты безуспешно пытались выйти на границы Херсонской области, - Генштаб
Обеспечить выход на административные границы Херсонской области и продвинуться в сторону Николаева попытались оккупационные войска РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.
Вражеские подразделения 25 мая пытались улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Россияне попытались обеспечить выход на границы Херсонщины и создать предпосылки для наступления на Николаев.
"Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского", – говорится в сообщении.
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