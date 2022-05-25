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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты безуспешно пытались выйти на границы Херсонской области, - Генштаб

херсонщина,обстріл

Обеспечить выход на административные границы Херсонской области и продвинуться в сторону Николаева попытались оккупационные войска РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.

Вражеские подразделения 25 мая пытались улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Россияне попытались обеспечить выход на границы Херсонщины и создать предпосылки для наступления на Николаев.

"Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского", – говорится в сообщении.

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Автор: 

Генштаб ВС (6234) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+24
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25.05.2022 19:44
+12
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25.05.2022 19:40
+11
Наше рiдне Посад-Покровське три мiсяцi!!! обороняють хлопцi Лицарськоi 28 бригади. Оркiв наштабелювали як дров. Село давно зруйноване вщент. Але про села в новинах не пишуть. Звiсно, не Марiуполь. Але якщо вже пишуть, то заруба там йде не для слабонервних.
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25.05.2022 20:18
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25.05.2022 19:40 Ответить
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25.05.2022 19:44 Ответить
На частині Херсонської були ВСУ. Вже я так розумію немає...вже мова за Миколаївську
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25.05.2022 19:53 Ответить
Только одна Снигирёвка и дорога на Херсон.
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25.05.2022 20:21 Ответить
Навскидку-Малая Шестерня,Осокоривка,Тополине,Князивка...Как же вы,паникёры-всёпропальщики задолбали,а может быть вы просто лахтинская троллятина,а?
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25.05.2022 20:04 Ответить
да это они.. их тут как собак не резанных
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25.05.2022 20:14 Ответить
а шо посад- покровское и петровское,нынешняя миролюбовка по твоему уже в николаевской???
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25.05.2022 20:09 Ответить
Петрiвське - тепер Благодатне.
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25.05.2022 20:20 Ответить
Наше рiдне Посад-Покровське три мiсяцi!!! обороняють хлопцi Лицарськоi 28 бригади. Оркiв наштабелювали як дров. Село давно зруйноване вщент. Але про села в новинах не пишуть. Звiсно, не Марiуполь. Але якщо вже пишуть, то заруба там йде не для слабонервних.
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25.05.2022 20:18 Ответить
За Александровку шли тяжёлые бои - с начала мая там были наши - сейчас орки. К сожалению потеряли - много там наших военных полегло.
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25.05.2022 20:25 Ответить
За какую именно Александровку речь? Та что возле Белозерки?
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25.05.2022 20:40 Ответить
 
 