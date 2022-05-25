Российские оккупанты безуспешно пытались выйти на границы Херсонской области, - Генштаб

Обеспечить выход на административные границы Херсонской области и продвинуться в сторону Николаева попытались оккупационные войска РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.

Вражеские подразделения 25 мая пытались улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Россияне попытались обеспечить выход на границы Херсонщины и создать предпосылки для наступления на Николаев.

"Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского", – говорится в сообщении.

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