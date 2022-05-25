Російські окупанти безуспішно намагалися вийти на межі Херсонської області, - Генштаб

Забезпечити вихід на адміністративні межі Херсонської області та просунутися вбік Миколаєва спробували окупаційні війська РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється фейсбуці Генштабу ЗСУ

Ворожі підрозділи впродовж дня 25 травня намагалися покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Росіяни спробували забезпечити вихід на межі Херсонщини та створити передумови до наступу на Миколаїв.

"Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського", – йдеться в повідомленні.

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