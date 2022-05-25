10 233 15
Російські окупанти безуспішно намагалися вийти на межі Херсонської області, - Генштаб
Забезпечити вихід на адміністративні межі Херсонської області та просунутися вбік Миколаєва спробували окупаційні війська РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється фейсбуці Генштабу ЗСУ
Ворожі підрозділи впродовж дня 25 травня намагалися покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Росіяни спробували забезпечити вихід на межі Херсонщини та створити передумови до наступу на Миколаїв.
"Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.05.2022 19:44
+12 Ksenia VB
показати весь коментар25.05.2022 19:40
+11 Zoldat Shweik
показати весь коментар25.05.2022 20:18
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар25.05.2022 19:40 Відповісти Мені подобається 12
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.05.2022 19:44 Відповісти Мені подобається 24
✘
✘
Вячеслав Зубарев
показати весь коментар25.05.2022 19:53 Відповісти Мені подобається 0
✘
Danger Zone
показати весь коментар25.05.2022 20:21 Відповісти Мені подобається 1
Serhios Bond #490169
показати весь коментар25.05.2022 20:04 Відповісти Мені подобається 8
Вячеслав #508718
показати весь коментар25.05.2022 20:14 Відповісти Мені подобається 2
Сергей Штучко
показати весь коментар25.05.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 3
Zoldat Shweik
показати весь коментар25.05.2022 20:20 Відповісти Мені подобається 2
Zoldat Shweik
показати весь коментар25.05.2022 20:18 Відповісти Мені подобається 11
Danger Zone
показати весь коментар25.05.2022 20:25 Відповісти Мені подобається 0
✘
Павло Васильович
показати весь коментар25.05.2022 20:40 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль