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Російські окупанти безуспішно намагалися вийти на межі Херсонської області, - Генштаб

херсонщина,обстріл

Забезпечити вихід на адміністративні межі Херсонської області та просунутися вбік Миколаєва спробували окупаційні війська РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється фейсбуці Генштабу ЗСУ

Ворожі підрозділи впродовж дня 25 травня намагалися покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Росіяни спробували забезпечити вихід на межі Херсонщини та створити передумови до наступу на Миколаїв.

"Ворог обстріляв позиції наших військ та цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині окупанти хочуть заборонити українську мову в документах

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+24
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25.05.2022 19:44
+12
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25.05.2022 19:40
+11
Наше рiдне Посад-Покровське три мiсяцi!!! обороняють хлопцi Лицарськоi 28 бригади. Оркiв наштабелювали як дров. Село давно зруйноване вщент. Але про села в новинах не пишуть. Звiсно, не Марiуполь. Але якщо вже пишуть, то заруба там йде не для слабонервних.
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25.05.2022 20:18
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25.05.2022 19:40 Відповісти
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25.05.2022 19:44 Відповісти
На частині Херсонської були ВСУ. Вже я так розумію немає...вже мова за Миколаївську
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25.05.2022 19:53 Відповісти
Только одна Снигирёвка и дорога на Херсон.
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25.05.2022 20:21 Відповісти
Навскидку-Малая Шестерня,Осокоривка,Тополине,Князивка...Как же вы,паникёры-всёпропальщики задолбали,а может быть вы просто лахтинская троллятина,а?
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25.05.2022 20:04 Відповісти
да это они.. их тут как собак не резанных
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25.05.2022 20:14 Відповісти
а шо посад- покровское и петровское,нынешняя миролюбовка по твоему уже в николаевской???
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25.05.2022 20:09 Відповісти
Петрiвське - тепер Благодатне.
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25.05.2022 20:20 Відповісти
Наше рiдне Посад-Покровське три мiсяцi!!! обороняють хлопцi Лицарськоi 28 бригади. Оркiв наштабелювали як дров. Село давно зруйноване вщент. Але про села в новинах не пишуть. Звiсно, не Марiуполь. Але якщо вже пишуть, то заруба там йде не для слабонервних.
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25.05.2022 20:18 Відповісти
За Александровку шли тяжёлые бои - с начала мая там были наши - сейчас орки. К сожалению потеряли - много там наших военных полегло.
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25.05.2022 20:25 Відповісти
За какую именно Александровку речь? Та что возле Белозерки?
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25.05.2022 20:40 Відповісти
 
 