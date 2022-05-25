Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, - Дещица

Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, этот вопрос не снят с повестки дня.

Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос о передаче в частности боевых самолетов стоит в повестке дня, и мы потихоньку это решаем. Сначала было трудно поверить, что Польша может передать танки. Но это случилось: сначала небольшая партия, потом большая, потом еще большая, а вскоре уже несколько сотен танков ушли из Польши в Украину", – сказал Дещица.

Отвечая на уточняющий вопрос о передаче МиГ-29, Дещица сказал: "Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, как и когда их можно будет использовать".

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По его словам, переговоры продолжаются долго, поскольку в них вовлечены не только Украина и Польша, но и США, а также НАТО.

"Оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированным, консенсусным. И найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто. Но надо работать над этим", - сказал посол.

"Польша предоставила Украине очень большое количество военного оборудования и военной техники. Если мы говорим о том, что около 3,5 - 4 млрд долларов - это вся помощь, которую предоставила Польша Украине, то половина этой помощи собственно в виде военной техники, оборудования и снаряжение", - подчеркнул Дещица.

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Посол также подтвердил передачу Польшей в Украину 25 000 тонн горючего – груз должен уехать на этой неделе.