Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, - Дещица
Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, этот вопрос не снят с повестки дня.
Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос о передаче в частности боевых самолетов стоит в повестке дня, и мы потихоньку это решаем. Сначала было трудно поверить, что Польша может передать танки. Но это случилось: сначала небольшая партия, потом большая, потом еще большая, а вскоре уже несколько сотен танков ушли из Польши в Украину", – сказал Дещица.
Отвечая на уточняющий вопрос о передаче МиГ-29, Дещица сказал: "Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, как и когда их можно будет использовать".
По его словам, переговоры продолжаются долго, поскольку в них вовлечены не только Украина и Польша, но и США, а также НАТО.
"Оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированным, консенсусным. И найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто. Но надо работать над этим", - сказал посол.
"Польша предоставила Украине очень большое количество военного оборудования и военной техники. Если мы говорим о том, что около 3,5 - 4 млрд долларов - это вся помощь, которую предоставила Польша Украине, то половина этой помощи собственно в виде военной техники, оборудования и снаряжение", - подчеркнул Дещица.
Посол также подтвердил передачу Польшей в Украину 25 000 тонн горючего – груз должен уехать на этой неделе.
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Тільки вот питання вже другий місяць! ДЕ Б*ДЬ ВОНО ВСЕ ПРОПАДАЄ!? Чому весь Інтернет збирає гроші на броніки та каски, на дрони та гвинтівки, хлопці їдуть реально голі та босі... Зато редактор цього видання із своїми колегами їздить в найкращих обладунках, хоча не воює і толку від них НУЛЬ! Усілякі депутати та їх підсвинки щиголяють по Києву в *********** броніках та тактичних обладунках, на блок-постах під Києвом у кожного по п'ять аптечок, каски валяються... Ви коли Б*ДЬ порядок в цьому наведете?! Смієтеся з рашистів, а самі не здатні нормально розподілити те, що вам вже надали. Тому і мало вам бо валяється в місцях, в яких не треба. Ганьба!
До тих патріотів, які мають бабло, щоб купити якісні обладунки і собі, і своїм друзям??? - ло чеі, які воюють по справжньому! Чи до влади, яка не може забезпечити хоч четвертим класом броніків мобілізованих? - бо свого часу посадила в СІЗО генерала Марченка по видуманому шитому криміналу!
отдать самолёты в ваших интересах.