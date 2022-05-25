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Новости Помощь Украине
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Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, - Дещица

дещиця

Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, этот вопрос не снят с повестки дня.

Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос о передаче в частности боевых самолетов стоит в повестке дня, и мы потихоньку это решаем. Сначала было трудно поверить, что Польша может передать танки. Но это случилось: сначала небольшая партия, потом большая, потом еще большая, а вскоре уже несколько сотен танков ушли из Польши в Украину", – сказал Дещица.

Отвечая на уточняющий вопрос о передаче МиГ-29, Дещица сказал: "Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, как и когда их можно будет использовать".

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По его словам, переговоры продолжаются долго, поскольку в них вовлечены не только Украина и Польша, но и США, а также НАТО.

"Оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированным, консенсусным. И найти консенсус среди всех стран НАТО не так просто. Но надо работать над этим", - сказал посол.

"Польша предоставила Украине очень большое количество военного оборудования и военной техники. Если мы говорим о том, что около 3,5 - 4 млрд долларов - это вся помощь, которую предоставила Польша Украине, то половина этой помощи собственно в виде военной техники, оборудования и снаряжение", - подчеркнул Дещица.

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Посол также подтвердил передачу Польшей в Украину 25 000 тонн горючего – груз должен уехать на этой неделе.

оружие (10204) Польша (8405) самолет (3589) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+16
Мають сидіти всі під..си які розпродавали зброю з України і які прої..ли купу літаків в криму за часи незалежності, довічно з конфіскацією всього майна.
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25.05.2022 23:07
+9
Схоже Україна від союзників отримала від 8 до 14 літаків типу Су-25, які були поставлені як "запчастини".
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25.05.2022 23:09
+5
Доки вони порєшають... тут ці літаки вже нах..й непотрібні будуть. Вони треба сьогодні і зараз. Рєшали довбані
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25.05.2022 23:05
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Польща - так. Але все інше після
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25.05.2022 23:01 Ответить
Доки вони порєшають... тут ці літаки вже нах..й непотрібні будуть. Вони треба сьогодні і зараз. Рєшали довбані
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25.05.2022 23:05 Ответить
Знаєте кращі шляхи? Вперед
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25.05.2022 23:30 Ответить
Мають сидіти всі під..си які розпродавали зброю з України і які прої..ли купу літаків в криму за часи незалежності, довічно з конфіскацією всього майна.
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25.05.2022 23:07 Ответить
Дещиця, дякуємо,ти розумничку!
💙💛🇺🇦🇵🇱❤️❤️
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25.05.2022 23:08 Ответить
ну если консенсусом то это лет 15-20, спросите у макрона он вам подтвердит
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25.05.2022 23:09 Ответить
Схоже Україна від союзників отримала від 8 до 14 літаків типу Су-25, які були поставлені як "запчастини".
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25.05.2022 23:09 Ответить
Так и есть. Причем не от одного дистрибьютора)
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25.05.2022 23:14 Ответить
Як же все довго робиться, а наші хлопчики і дівчата гинуть кожен день, просто вже не вистачає сил бачити, що творять варвари на сході, бо ейфорія від звільнення Києва ще не перемога, якою так пишалась влада і піарився г.командуючий.
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25.05.2022 23:11 Ответить
та поляки вже б давно дали,але це сране нато буде сидіти і розсосолювати.
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25.05.2022 23:14 Ответить
"...половина цієї допомоги власне у вигляді військової техніки, обладнання і спорядження", - наголосив Дещиця...
Тільки вот питання вже другий місяць! ДЕ Б*ДЬ ВОНО ВСЕ ПРОПАДАЄ!? Чому весь Інтернет збирає гроші на броніки та каски, на дрони та гвинтівки, хлопці їдуть реально голі та босі... Зато редактор цього видання із своїми колегами їздить в найкращих обладунках, хоча не воює і толку від них НУЛЬ! Усілякі депутати та їх підсвинки щиголяють по Києву в *********** броніках та тактичних обладунках, на блок-постах під Києвом у кожного по п'ять аптечок, каски валяються... Ви коли Б*ДЬ порядок в цьому наведете?! Смієтеся з рашистів, а самі не здатні нормально розподілити те, що вам вже надали. Тому і мало вам бо валяється в місцях, в яких не треба. Ганьба!
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25.05.2022 23:18 Ответить
До кого претензії?
До тих патріотів, які мають бабло, щоб купити якісні обладунки і собі, і своїм друзям??? - ло чеі, які воюють по справжньому! Чи до влади, яка не може забезпечити хоч четвертим класом броніків мобілізованих? - бо свого часу посадила в СІЗО генерала Марченка по видуманому шитому криміналу!
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25.05.2022 23:36 Ответить
забыли перед диванным ботом отчитаться?
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26.05.2022 00:36 Ответить
Якщо "переговори продовжуються", то це означає, що МИГи вже збивають касапські ракети
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25.05.2022 23:32 Ответить
К концу войны дождемся, еще время есть. Может даже F-16 дождемся... к зиме...
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25.05.2022 23:58 Ответить
ты сначала власть выбери украинскую честную а не зеленых предателей а потом требуй от других
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26.05.2022 00:37 Ответить
поляки, быстрей соображайте, потому что следующими будете вы.
отдать самолёты в ваших интересах.
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26.05.2022 07:49 Ответить
 
 