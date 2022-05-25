Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 тривають, - Дещиця
Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 продовжуються, це питання не зняте з порядку денного.
Про це повідомив посол України у Варшаві Андрій Дещиця в інтерв'ю ВВС Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Питання про передачу зокрема бойових літаків стоїть на порядку денному, і ми потихеньку це вирішуємо. Спочатку було важко повірити, що Польща може передати танки. Але це сталося: спочатку невелика партія, потім велика, згодом ще більша, а незабаром уже кілька сотень танків пішли з Польщі до України", – сказав Дещиця.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про передачу МіГ-29, Дещиця сказав: "Переговори продовжуються, ми продовжуємо обговорювати, яким чином і коли їх можна буде використовувати".
За його словами, переговори тривають довго, оскільки до них залучені не лише Україна та Польща, а й США, а також НАТО.
"Виявляється, що всередині НАТО це рішення не так просто ухвалюється. Воно має бути консолідованим, консенсусним. І знайти консенсус серед усіх країн НАТО не так просто. Але треба над цим працювати", – сказав посол.
"Польща надала Україні дуже велику кількість військового обладнання і військової техніки. Якщо ми говоримо про те, що біля 3,5 - 4 млрд доларів - це вся допомога, яку надала Польща Україні, то половина цієї допомоги власне у вигляді військової техніки, обладнання і спорядження", - наголосив Дещиця.
Посол також підтвердив передачу Польщею в Україну 25 000 тонн пального – вантаж має виїхати цього тижня.
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Тільки вот питання вже другий місяць! ДЕ Б*ДЬ ВОНО ВСЕ ПРОПАДАЄ!? Чому весь Інтернет збирає гроші на броніки та каски, на дрони та гвинтівки, хлопці їдуть реально голі та босі... Зато редактор цього видання із своїми колегами їздить в найкращих обладунках, хоча не воює і толку від них НУЛЬ! Усілякі депутати та їх підсвинки щиголяють по Києву в *********** броніках та тактичних обладунках, на блок-постах під Києвом у кожного по п'ять аптечок, каски валяються... Ви коли Б*ДЬ порядок в цьому наведете?! Смієтеся з рашистів, а самі не здатні нормально розподілити те, що вам вже надали. Тому і мало вам бо валяється в місцях, в яких не треба. Ганьба!
До тих патріотів, які мають бабло, щоб купити якісні обладунки і собі, і своїм друзям??? - ло чеі, які воюють по справжньому! Чи до влади, яка не може забезпечити хоч четвертим класом броніків мобілізованих? - бо свого часу посадила в СІЗО генерала Марченка по видуманому шитому криміналу!
отдать самолёты в ваших интересах.