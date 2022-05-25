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Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 тривають, - Дещиця

дещиця

Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 продовжуються, це питання не зняте з порядку денного.

Про це повідомив посол України у Варшаві Андрій Дещиця в інтерв'ю ВВС Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Питання про передачу зокрема бойових літаків стоїть на порядку денному, і ми потихеньку це вирішуємо. Спочатку було важко повірити, що Польща може передати танки. Але це сталося: спочатку невелика партія, потім велика, згодом ще більша, а незабаром уже кілька сотень танків пішли з Польщі до України", – сказав Дещиця.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про передачу МіГ-29, Дещиця сказав: "Переговори продовжуються, ми продовжуємо обговорювати, яким чином і коли їх можна буде використовувати".

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За його словами, переговори тривають довго, оскільки до них залучені не лише Україна та Польща, а й США, а також НАТО.

"Виявляється, що всередині НАТО це рішення не так просто ухвалюється. Воно має бути консолідованим, консенсусним. І знайти консенсус серед усіх країн НАТО не так просто. Але треба над цим працювати", – сказав посол.

"Польща надала Україні дуже велику кількість військового обладнання і військової техніки. Якщо ми говоримо про те, що біля 3,5 - 4 млрд доларів - це вся допомога, яку надала Польща Україні, то половина цієї допомоги власне у вигляді військової техніки, обладнання і спорядження", - наголосив Дещиця. 

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Посол також підтвердив передачу Польщею в Україну 25 000 тонн пального – вантаж має виїхати цього тижня.

Автор: 

зброя (7446) Польща (8489) літак (2900) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+16
Мають сидіти всі під..си які розпродавали зброю з України і які прої..ли купу літаків в криму за часи незалежності, довічно з конфіскацією всього майна.
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25.05.2022 23:07
+9
Схоже Україна від союзників отримала від 8 до 14 літаків типу Су-25, які були поставлені як "запчастини".
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25.05.2022 23:09
+5
Доки вони порєшають... тут ці літаки вже нах..й непотрібні будуть. Вони треба сьогодні і зараз. Рєшали довбані
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25.05.2022 23:05
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Польща - так. Але все інше після
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25.05.2022 23:01 Відповісти
Доки вони порєшають... тут ці літаки вже нах..й непотрібні будуть. Вони треба сьогодні і зараз. Рєшали довбані
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25.05.2022 23:05 Відповісти
Знаєте кращі шляхи? Вперед
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25.05.2022 23:30 Відповісти
Мають сидіти всі під..си які розпродавали зброю з України і які прої..ли купу літаків в криму за часи незалежності, довічно з конфіскацією всього майна.
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25.05.2022 23:07 Відповісти
Дещиця, дякуємо,ти розумничку!
💙💛🇺🇦🇵🇱❤️❤️
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25.05.2022 23:08 Відповісти
ну если консенсусом то это лет 15-20, спросите у макрона он вам подтвердит
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25.05.2022 23:09 Відповісти
Схоже Україна від союзників отримала від 8 до 14 літаків типу Су-25, які були поставлені як "запчастини".
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25.05.2022 23:09 Відповісти
Так и есть. Причем не от одного дистрибьютора)
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25.05.2022 23:14 Відповісти
Як же все довго робиться, а наші хлопчики і дівчата гинуть кожен день, просто вже не вистачає сил бачити, що творять варвари на сході, бо ейфорія від звільнення Києва ще не перемога, якою так пишалась влада і піарився г.командуючий.
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25.05.2022 23:11 Відповісти
та поляки вже б давно дали,але це сране нато буде сидіти і розсосолювати.
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25.05.2022 23:14 Відповісти
"...половина цієї допомоги власне у вигляді військової техніки, обладнання і спорядження", - наголосив Дещиця...
Тільки вот питання вже другий місяць! ДЕ Б*ДЬ ВОНО ВСЕ ПРОПАДАЄ!? Чому весь Інтернет збирає гроші на броніки та каски, на дрони та гвинтівки, хлопці їдуть реально голі та босі... Зато редактор цього видання із своїми колегами їздить в найкращих обладунках, хоча не воює і толку від них НУЛЬ! Усілякі депутати та їх підсвинки щиголяють по Києву в *********** броніках та тактичних обладунках, на блок-постах під Києвом у кожного по п'ять аптечок, каски валяються... Ви коли Б*ДЬ порядок в цьому наведете?! Смієтеся з рашистів, а самі не здатні нормально розподілити те, що вам вже надали. Тому і мало вам бо валяється в місцях, в яких не треба. Ганьба!
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25.05.2022 23:18 Відповісти
До кого претензії?
До тих патріотів, які мають бабло, щоб купити якісні обладунки і собі, і своїм друзям??? - ло чеі, які воюють по справжньому! Чи до влади, яка не може забезпечити хоч четвертим класом броніків мобілізованих? - бо свого часу посадила в СІЗО генерала Марченка по видуманому шитому криміналу!
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25.05.2022 23:36 Відповісти
забыли перед диванным ботом отчитаться?
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26.05.2022 00:36 Відповісти
Якщо "переговори продовжуються", то це означає, що МИГи вже збивають касапські ракети
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25.05.2022 23:32 Відповісти
К концу войны дождемся, еще время есть. Может даже F-16 дождемся... к зиме...
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25.05.2022 23:58 Відповісти
ты сначала власть выбери украинскую честную а не зеленых предателей а потом требуй от других
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26.05.2022 00:37 Відповісти
поляки, быстрей соображайте, потому что следующими будете вы.
отдать самолёты в ваших интересах.
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26.05.2022 07:49 Відповісти
 
 