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Новости Война
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Никто не имеет точных прогнозов, когда закончится война, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Война между РФ и Украиной перешла в стадию "на истощение", и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг сказал в интервью Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг отметил, что после 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи учебой и оружием.

"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - заметил генсек НАТО.

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Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации войны.

"В начале поддержка поступала в основном оружием советских времен, но теперь мы предоставляем больше натовского оружия, для использования которого нужно учиться. Альянс является активным участником группы поддержки Украины под лидерством США, впервые встретившейся на авиабазе "Рамштайн"... И первая задача НАТО – помочь оказывать поддержку – и в течение длительного времени, поэтому я призываю союзников пополнять поставки – потому что это все больше становится войной на истощение", – отметил Столтенберг.

Он повторил свои аргументы о предотвращении эскалации, отметив, что если бы война переросла в прямую полномасштабную войну между НАТО и Россией, это принесло бы еще больше бед, чем война уже нанесла в Украине. "Нам нужно вести себя так, чтобы не доводить до эскалации. И мы это делаем, в частности - подчеркивая, что мы оказываем поддержку Украине, но НАТО не является воюющей стороной. Мы поддерживаем Украину в реализации ее права на самозащиту, предусмотренное Хартией ООН", - отметил Йенс Столтенберг.

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Второй момент предотвращения эскалации, добавил он - наращивание военной мощи на восточном фланге Альянса, чтобы в Кремле не сделали ошибочной оценки готовности НАТО защищать всех союзников. По словам Столтенберга, сейчас это 40 тысяч военных под прямым командованием НАТО, усиленных значительными морскими и воздушными силами, а общее количество американских военных в Европе после 24 февраля выросло на 30 тысяч человек - до 100 тысяч, из которых большинство дислоцируются в восточных странах-членах. 

Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+8
Як ніхто? А "вялікі стратєг" Люся Дристовіч.....
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26.05.2022 10:19
+7
Непотрібно шукати "зради" в Ізраїлі.Багато чого із зброї ми могли самі зробити і мати для захисту,навіть балістичні ракети для контрудару по кремлю,якби цього бажали виборці ...але нарід зробив іншій вибір,а тепер шукає винних..
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26.05.2022 10:56
+7
Бред какой-то.
Быстро закончить войну можно только эскалировав военные действия. Масштабные и быстрые поставки Украине необходимого вооружения за несколько месяцев обеспечили бы нашу победу.
Но Столтенберг говорит, что они не хотят "эскалации боевых действий", т.е. получается не хотят нашей быстрой победы. ....? Ладно, пойдем дальше.
Без "эскалации" война переходит в долгоиграющую или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. Дефицит бюджета Украины составляет сейчас минус 5 млрд$ (а у Мордора - профицит). Частично этот дефицит перекрывается военными облигациями (3 млрд), частично внешними займами (2 млрд.). Очевидно, что потенциал военных облигаций ограничен. Еще несколько месяцев и покупать их не будет никто. Т.е. Западу придется покрывать эти 5 млрд.$. "Придется покрывать" - это если Запад хочет чтобы Украина победила.
Вопрос: Когда Столтенберг говорит о "войне на истощение", как долго Запад готов "истощаться" на 5 млрд$ ежемесячно? Пол года? Год? Два-три?
И кто конкретно готов "истощаться"? США? Европа? МВФ? Всемирный банк?

Ответ на эти неудобные вопросы, даст совершенно четкое и понятное представление о том, сколько эта война будет длиться.
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26.05.2022 11:00
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Як ніхто? А "вялікі стратєг" Люся Дристовіч.....
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26.05.2022 10:19 Ответить
Зе-влади мирний план уже давно на столі це Українці ломаються не хочуть віддавати свої території для заспокоєння агресора.
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26.05.2022 10:25 Ответить
Невже через два тижня?
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26.05.2022 10:45 Ответить
Ну че, если правда, то можно капитулировать. А смысл ложить парней просто так?
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26.05.2022 10:39 Ответить
пока что похоже на правду. Ни танков ни самолетов нет (кроме советских)
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26.05.2022 10:51 Ответить
льоша, капитулировать - означает положить всех.
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26.05.2022 10:57 Ответить
Арістович вчора сказав: "будемо воювати до останнього воїна". Спойлер - "слуги народу" всі виживуть.
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26.05.2022 11:28 Ответить
Рашка когда будет проигрывать сама на НАТО нападёт, чтобы прикрыть позор что Украина им навешала люлей и это НАТО их унечтожело... Может ещё по надеяться что Китай вступится, хотя менталитет китайцев как и у всех азиатов сильных уважают, слабых добивают.
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26.05.2022 11:16 Ответить
Саме цього НАТО й боїться, тому не хоче допустити значної переваги України на фронті. І це погано для нас.
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26.05.2022 11:30 Ответить
Никогда не кончится. Мы теперь Израиль 2:0. И воевать с кацапней теперь прийдется всю жизнь...
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26.05.2022 10:24 Ответить
З зеленими ми будем Афганістаном. Щось Ви дуже оптимістично порівняли з Ізраілем.
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26.05.2022 10:43 Ответить
это так думает гнилой запад-реальность будет другая ,особенно если противник изменит риторику по населению,пленным и т.п. (он уже частично это делает и довольно успешно) .
Скорее всего количество желающих воевать с кацапами при таком раскладе уменьшится глобально ,особенно учитывая общую историю ,количество совместных родственников ,отсутствие языковых барьеров и т.п.
Так что про какой то афганистан -2 пусть забудут-только откроют границы для мужчин -сразу выедет несколько миллионов .
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26.05.2022 10:54 Ответить
а решта залишиться
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26.05.2022 13:17 Ответить
Люся має такий прогноз. У нього точних прогнозів добіса, обирай на свій смак який тобі до вподоби.
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26.05.2022 10:25 Ответить
РСЗО давайте, пустобрехи.
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26.05.2022 10:25 Ответить
Саме так! Артилерія, ракетне озброєння різного призначення, танки, і особливо - літакмюи та ще й у достатній кількості дадуть вам можливість робити обережні оптимістичні прогнози стосовно закінчення війни в Україні, загрози голоду у бідних країнах Азії і Африкии і проблем для багатих країн.
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26.05.2022 10:52 Ответить
Смени прокладку, викинг
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26.05.2022 10:26 Ответить
менше б патякав ні про що а більше давав би зброї
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26.05.2022 10:27 Ответить
Кто мешал сообща, всем миром, й*бнуть по рашке, за месяц закончить всю эту муйню и забыть... Нет же, надо растягивать удовольствие.
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26.05.2022 10:31 Ответить
А шо зробило НАТО для Украiни? Нiчого, окрiм цитування з трибун тупих висновкiв а-ля К. Прутков. Нильзя абнять ниабъятное.
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26.05.2022 10:31 Ответить
Если бы не такие СУКИ, как ты ТВАРЬ, то война бы и не началась!!!!
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26.05.2022 10:31 Ответить
Мало того, ніхто не може сказати коли вона почалась.
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26.05.2022 10:32 Ответить
1167 рiк.
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26.05.2022 10:33 Ответить
Згоден. Це все йде від кипчака Боголюбського.
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26.05.2022 12:59 Ответить
Советские танки выпуска 60-х годов путлер гонит в Украину...Видать сапсем все новые танки уничтожены Джавели нами...Бяда на рабZee.... каже Андрей Пионтковский...
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26.05.2022 10:33 Ответить
Так , але це всеодно не смішно , бо кількість переростає в якість , як куча Т-34 проти тигрів на Курскій дузі , а танкістів ***** не жалко.
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26.05.2022 10:40 Ответить
Мой дом в Харкове крысы кремля разбомбили 17 марта

...
Фуфел..
А зачем тебе чужое горе,?
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26.05.2022 11:01 Ответить
за нашими оф. даними десь 1200 знищено з мiнiмум 12.000(щопрада бiльшiсть з них законсервованi), так що точно не "всi новi"
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26.05.2022 11:10 Ответить
После деокупации АР Крым, что здесь непонятного
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26.05.2022 10:35 Ответить
насправді вони думали, що рашка за три дні нас перетворить на гній, а справа затягнулася. Вистава буде довгою. ...але вони все одно чекають, поки ми закінчимся. Проста арифметика проти нас
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26.05.2022 10:36 Ответить
Справа в тому , якщо вони не нададуть нам достатньо зброї , ми всеодно будемо воювати , воювати чим прийдеться , але воювати , чим помирати з зв'язаними руками пострілом в голову , хоча мокшанці вправні учні Гітлера , можуть зробити газові камери , щоб економити набої ... тож тут буле такий заміс , що вщент зруйнує сите життя бургерів , а чо ні , палаюча хата часто запалює сусідні...
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26.05.2022 10:47 Ответить
воевать будут до тех пор ,пока не будет надрыва по ожиданиям-если он наступит ,все рухнет в одночасье-сейчас не начало 20 века ,и народ не тот .
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26.05.2022 10:59 Ответить
А цей надрив, як ви кажете, вже потроху починає спостерігатись. Навіть в коментарях дописувачів цього сайту, це помітно, за кілька попередніх тижнів. Про це вчора і Арестович сказав: українське суспільство почало "штормити".
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26.05.2022 11:38 Ответить
просто народ пропагандой сыт не будет ,образно говоря.
Многие еще застали советские времена с пропагандой про гнилой ,брехливый запад-и что мы видим сейчас?Таж гниль коррумпированная Путькой на корню,таж брехня про лендлиз и помощь,вот и задаются вопросом -а может все это правда?
Сейчас же сразу все видно -интернет,интернет-журналы,различные СМИ со всего мира
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26.05.2022 11:51 Ответить
Цього експерта треба менше слухати.
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26.05.2022 10:42 Ответить
К вопросу кто стоит за кремлем? И для кого россия захватывает земли?
Израиль запретил передачу Украине противотанковых ракет Spike
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/izrail-zapretil-peredachu-ukraine-protivotankovyh-raket-spike-smi-1610373.html
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26.05.2022 10:45 Ответить
Непотрібно шукати "зради" в Ізраїлі.Багато чого із зброї ми могли самі зробити і мати для захисту,навіть балістичні ракети для контрудару по кремлю,якби цього бажали виборці ...але нарід зробив іншій вибір,а тепер шукає винних..
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26.05.2022 10:56 Ответить
Якщо НАТО буде в носі колупатись то дійсно, визначити лише можна завдяки зусиллям України, США, Великобританії з урахуванням палок в колеса від Угорщини, Італії, Німеччини та Франції.
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26.05.2022 10:54 Ответить
Як воно далі буде знають тільки у небесній канцелярії. А от конотопські бабки кажуть, що до кінця травня добрих звісток зась, бо на те він і травень.

Зараз почалась потужна кацапська інфоатака усюди. Це видно і з розмов "еліти" у Європі і з настроїв у наших змі, соцмережах. Відомо, що західні товстосуми байдужі до горя людського, а рашисти ще їх смачно обробляють (купляють) для зах. своїх інтересів.
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26.05.2022 10:58 Ответить
Бред какой-то.
Быстро закончить войну можно только эскалировав военные действия. Масштабные и быстрые поставки Украине необходимого вооружения за несколько месяцев обеспечили бы нашу победу.
Но Столтенберг говорит, что они не хотят "эскалации боевых действий", т.е. получается не хотят нашей быстрой победы. ....? Ладно, пойдем дальше.
Без "эскалации" война переходит в долгоиграющую или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. Дефицит бюджета Украины составляет сейчас минус 5 млрд$ (а у Мордора - профицит). Частично этот дефицит перекрывается военными облигациями (3 млрд), частично внешними займами (2 млрд.). Очевидно, что потенциал военных облигаций ограничен. Еще несколько месяцев и покупать их не будет никто. Т.е. Западу придется покрывать эти 5 млрд.$. "Придется покрывать" - это если Запад хочет чтобы Украина победила.
Вопрос: Когда Столтенберг говорит о "войне на истощение", как долго Запад готов "истощаться" на 5 млрд$ ежемесячно? Пол года? Год? Два-три?
И кто конкретно готов "истощаться"? США? Европа? МВФ? Всемирный банк?

Ответ на эти неудобные вопросы, даст совершенно четкое и понятное представление о том, сколько эта война будет длиться.
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26.05.2022 11:00 Ответить
тоже можно сказать и про предоставление оружия германией
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26.05.2022 11:04 Ответить
Начало войны и как она закончится :предрекли ещё в 2000 году… Россия и Китай 2025 ….. Надеюсь что пророчество не сбудется …….
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26.05.2022 11:22 Ответить
+ народ який голосував за ОПЗЖ та інші російські партії - десь разом 25%
- з таким розкладом чому б не напасти?

Денис Днепр

@dendnepro

·
https://twitter.com/dendnepro/status/1529677577853468672 4 ч

Именно Зеленский на 100% виноват в вторжении рашки в Украину.Он дал повод поверить русне в успех. Он дал им эту надежду. Возможно дал гарантии. При нем ослабляли армию. При нем ослабляли экономику. При нем ослабляли международные отношения. Все это дало сигнал *****.
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26.05.2022 11:25 Ответить
У меня есть стойкое ощущение, что Запад обманывает Украину и реального наступательного вооружения которое необходимо для деокупации захваченных Россией территорий никто никогда не даст.........Если уже в Давосе немало европейцев предлагали ЗЕ подписать "мирное соглашение" с Россией и спасти миллионы людей от нищеты, разрухи, голода и смерти....Об этом сам Зеленский вчера сказал и Подоляк подтвердил.
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26.05.2022 11:33 Ответить
Этот господин просто профнепрегоден. Пора уже его менять. НАТО превратилось в пародию на само себя.
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26.05.2022 11:59 Ответить
Я вам ничиво ни должен (Л.Оманский). Мы вам ничиво не должны (НАТО)
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26.05.2022 12:56 Ответить
"Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации". Т.е, дозированно подливать бензинчика, чтобы перевеса не было ни у одной стороны, дождаться, пока обе стороны полностью истощат свои людские и материальные ресурсы, и прийти собирать ништяки.
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26.05.2022 15:50 Ответить
Не зажимайте арту і все піде швидше... І дайте чим бахать по рашці!
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26.05.2022 20:44 Ответить
 
 