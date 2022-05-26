Никто не имеет точных прогнозов, когда закончится война, - Столтенберг
Война между РФ и Украиной перешла в стадию "на истощение", и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг сказал в интервью Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Столтенберг отметил, что после 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи учебой и оружием.
"Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война", - заметил генсек НАТО.
Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации войны.
"В начале поддержка поступала в основном оружием советских времен, но теперь мы предоставляем больше натовского оружия, для использования которого нужно учиться. Альянс является активным участником группы поддержки Украины под лидерством США, впервые встретившейся на авиабазе "Рамштайн"... И первая задача НАТО – помочь оказывать поддержку – и в течение длительного времени, поэтому я призываю союзников пополнять поставки – потому что это все больше становится войной на истощение", – отметил Столтенберг.
Он повторил свои аргументы о предотвращении эскалации, отметив, что если бы война переросла в прямую полномасштабную войну между НАТО и Россией, это принесло бы еще больше бед, чем война уже нанесла в Украине. "Нам нужно вести себя так, чтобы не доводить до эскалации. И мы это делаем, в частности - подчеркивая, что мы оказываем поддержку Украине, но НАТО не является воюющей стороной. Мы поддерживаем Украину в реализации ее права на самозащиту, предусмотренное Хартией ООН", - отметил Йенс Столтенберг.
Второй момент предотвращения эскалации, добавил он - наращивание военной мощи на восточном фланге Альянса, чтобы в Кремле не сделали ошибочной оценки готовности НАТО защищать всех союзников. По словам Столтенберга, сейчас это 40 тысяч военных под прямым командованием НАТО, усиленных значительными морскими и воздушными силами, а общее количество американских военных в Европе после 24 февраля выросло на 30 тысяч человек - до 100 тысяч, из которых большинство дислоцируются в восточных странах-членах.
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Скорее всего количество желающих воевать с кацапами при таком раскладе уменьшится глобально ,особенно учитывая общую историю ,количество совместных родственников ,отсутствие языковых барьеров и т.п.
Так что про какой то афганистан -2 пусть забудут-только откроют границы для мужчин -сразу выедет несколько миллионов .
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Фуфел..
А зачем тебе чужое горе,?
Многие еще застали советские времена с пропагандой про гнилой ,брехливый запад-и что мы видим сейчас?Таж гниль коррумпированная Путькой на корню,таж брехня про лендлиз и помощь,вот и задаются вопросом -а может все это правда?
Сейчас же сразу все видно -интернет,интернет-журналы,различные СМИ со всего мира
Израиль запретил передачу Украине противотанковых ракет Spike
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/izrail-zapretil-peredachu-ukraine-protivotankovyh-raket-spike-smi-1610373.html
Зараз почалась потужна кацапська інфоатака усюди. Це видно і з розмов "еліти" у Європі і з настроїв у наших змі, соцмережах. Відомо, що західні товстосуми байдужі до горя людського, а рашисти ще їх смачно обробляють (купляють) для зах. своїх інтересів.
Быстро закончить войну можно только эскалировав военные действия. Масштабные и быстрые поставки Украине необходимого вооружения за несколько месяцев обеспечили бы нашу победу.
Но Столтенберг говорит, что они не хотят "эскалации боевых действий", т.е. получается не хотят нашей быстрой победы. ....? Ладно, пойдем дальше.
Без "эскалации" война переходит в долгоиграющую или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. Дефицит бюджета Украины составляет сейчас минус 5 млрд$ (а у Мордора - профицит). Частично этот дефицит перекрывается военными облигациями (3 млрд), частично внешними займами (2 млрд.). Очевидно, что потенциал военных облигаций ограничен. Еще несколько месяцев и покупать их не будет никто. Т.е. Западу придется покрывать эти 5 млрд.$. "Придется покрывать" - это если Запад хочет чтобы Украина победила.
Вопрос: Когда Столтенберг говорит о "войне на истощение", как долго Запад готов "истощаться" на 5 млрд$ ежемесячно? Пол года? Год? Два-три?
И кто конкретно готов "истощаться"? США? Европа? МВФ? Всемирный банк?
Ответ на эти неудобные вопросы, даст совершенно четкое и понятное представление о том, сколько эта война будет длиться.
- з таким розкладом чому б не напасти?
Денис Днепр
@dendnepro
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https://twitter.com/dendnepro/status/1529677577853468672 4 ч
Именно Зеленский на 100% виноват в вторжении рашки в Украину.Он дал повод поверить русне в успех. Он дал им эту надежду. Возможно дал гарантии. При нем ослабляли армию. При нем ослабляли экономику. При нем ослабляли международные отношения. Все это дало сигнал *****.