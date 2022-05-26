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Новини Війна
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Ніхто не має точних прогнозів, коли скінчиться війна, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Війна між РФ та Україною перейшла у стадію "на виснаження", і ніхто не може з певністю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрг сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг зазначив, що після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір - завдяки мужності й професіоналізму військових та західній допомозі навчанням і зброєю.

"Війни є непередбачуваними, і ніхто не може з певністю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зауважив генсек НАТО.

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Він повторив свої слова про те, що зараз Альянс вбачає своєю ціллю подальшу підтримку України і водночас запобігання ескалації війни.

"На початку підтримка надходила в основному зброєю радянських часів, але тепер ми надаємо більше натівської зброї, для використання якої потрібно навчатися. Альянс є активним учасником групи підтримки України під лідерством США, яка зустрілася вперше на авіабазі "Рамштайн"... І найперше завдання НАТО - допомогти надавати підтримку - і протягом тривалого часу. Тож я закликаю союзників поповнювати поставки - тому що це все більше стає війною на виснаження", - зазначив Столтенберг.

Він повторив свої аргументи про запобігання ескалації, зазначивши, що якби війна переросла у пряму повномасштабну війну між НАТО і Росією, це завдало б ще більше лиха, ніж війна вже завдала в Україні. "Нам потрібно поводитися так, щоб не доводити до ескалації. І ми це робимо, зокрема - наголошуючи, що ми надаємо підтримку Україні, але НАТО не є воюючою стороною. Ми підтримуємо Україну у реалізації її право на самозахист, передбачене Хартією ООН", - зазначив Єнс Столтенберг.

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Другий момент запобігання ескалації, додав він - нарощування військової потуги на східному флангу Альянсу, щоби у Кремлі не зробили хибної оцінки щодо готовності НАТО захищати усіх союзників. За словами Столтенберга, зараз це 40 тисяч військових під прямим командуванням НАТО, підсилені значними морськими і повітряними силами, а загальна кількість американських військових у Європі після 24 лютого зросла на 30 тисяч осіб - до 100 тисяч, з яких більшість дислокуються у східних країнах-членах.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
Як ніхто? А "вялікі стратєг" Люся Дристовіч.....
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26.05.2022 10:19
+7
Непотрібно шукати "зради" в Ізраїлі.Багато чого із зброї ми могли самі зробити і мати для захисту,навіть балістичні ракети для контрудару по кремлю,якби цього бажали виборці ...але нарід зробив іншій вибір,а тепер шукає винних..
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26.05.2022 10:56
+7
Бред какой-то.
Быстро закончить войну можно только эскалировав военные действия. Масштабные и быстрые поставки Украине необходимого вооружения за несколько месяцев обеспечили бы нашу победу.
Но Столтенберг говорит, что они не хотят "эскалации боевых действий", т.е. получается не хотят нашей быстрой победы. ....? Ладно, пойдем дальше.
Без "эскалации" война переходит в долгоиграющую или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. Дефицит бюджета Украины составляет сейчас минус 5 млрд$ (а у Мордора - профицит). Частично этот дефицит перекрывается военными облигациями (3 млрд), частично внешними займами (2 млрд.). Очевидно, что потенциал военных облигаций ограничен. Еще несколько месяцев и покупать их не будет никто. Т.е. Западу придется покрывать эти 5 млрд.$. "Придется покрывать" - это если Запад хочет чтобы Украина победила.
Вопрос: Когда Столтенберг говорит о "войне на истощение", как долго Запад готов "истощаться" на 5 млрд$ ежемесячно? Пол года? Год? Два-три?
И кто конкретно готов "истощаться"? США? Европа? МВФ? Всемирный банк?

Ответ на эти неудобные вопросы, даст совершенно четкое и понятное представление о том, сколько эта война будет длиться.
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26.05.2022 11:00
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Як ніхто? А "вялікі стратєг" Люся Дристовіч.....
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26.05.2022 10:19 Відповісти
Зе-влади мирний план уже давно на столі це Українці ломаються не хочуть віддавати свої території для заспокоєння агресора.
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26.05.2022 10:25 Відповісти
Невже через два тижня?
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26.05.2022 10:45 Відповісти
Ну че, если правда, то можно капитулировать. А смысл ложить парней просто так?
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26.05.2022 10:39 Відповісти
пока что похоже на правду. Ни танков ни самолетов нет (кроме советских)
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26.05.2022 10:51 Відповісти
льоша, капитулировать - означает положить всех.
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26.05.2022 10:57 Відповісти
Арістович вчора сказав: "будемо воювати до останнього воїна". Спойлер - "слуги народу" всі виживуть.
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26.05.2022 11:28 Відповісти
Рашка когда будет проигрывать сама на НАТО нападёт, чтобы прикрыть позор что Украина им навешала люлей и это НАТО их унечтожело... Может ещё по надеяться что Китай вступится, хотя менталитет китайцев как и у всех азиатов сильных уважают, слабых добивают.
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26.05.2022 11:16 Відповісти
Саме цього НАТО й боїться, тому не хоче допустити значної переваги України на фронті. І це погано для нас.
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26.05.2022 11:30 Відповісти
Никогда не кончится. Мы теперь Израиль 2:0. И воевать с кацапней теперь прийдется всю жизнь...
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26.05.2022 10:24 Відповісти
З зеленими ми будем Афганістаном. Щось Ви дуже оптимістично порівняли з Ізраілем.
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26.05.2022 10:43 Відповісти
это так думает гнилой запад-реальность будет другая ,особенно если противник изменит риторику по населению,пленным и т.п. (он уже частично это делает и довольно успешно) .
Скорее всего количество желающих воевать с кацапами при таком раскладе уменьшится глобально ,особенно учитывая общую историю ,количество совместных родственников ,отсутствие языковых барьеров и т.п.
Так что про какой то афганистан -2 пусть забудут-только откроют границы для мужчин -сразу выедет несколько миллионов .
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26.05.2022 10:54 Відповісти
а решта залишиться
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26.05.2022 13:17 Відповісти
Люся має такий прогноз. У нього точних прогнозів добіса, обирай на свій смак який тобі до вподоби.
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26.05.2022 10:25 Відповісти
РСЗО давайте, пустобрехи.
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26.05.2022 10:25 Відповісти
Саме так! Артилерія, ракетне озброєння різного призначення, танки, і особливо - літакмюи та ще й у достатній кількості дадуть вам можливість робити обережні оптимістичні прогнози стосовно закінчення війни в Україні, загрози голоду у бідних країнах Азії і Африкии і проблем для багатих країн.
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26.05.2022 10:52 Відповісти
Смени прокладку, викинг
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26.05.2022 10:26 Відповісти
менше б патякав ні про що а більше давав би зброї
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26.05.2022 10:27 Відповісти
Кто мешал сообща, всем миром, й*бнуть по рашке, за месяц закончить всю эту муйню и забыть... Нет же, надо растягивать удовольствие.
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26.05.2022 10:31 Відповісти
А шо зробило НАТО для Украiни? Нiчого, окрiм цитування з трибун тупих висновкiв а-ля К. Прутков. Нильзя абнять ниабъятное.
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26.05.2022 10:31 Відповісти
Если бы не такие СУКИ, как ты ТВАРЬ, то война бы и не началась!!!!
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26.05.2022 10:31 Відповісти
Мало того, ніхто не може сказати коли вона почалась.
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26.05.2022 10:32 Відповісти
1167 рiк.
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26.05.2022 10:33 Відповісти
Згоден. Це все йде від кипчака Боголюбського.
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26.05.2022 12:59 Відповісти
Советские танки выпуска 60-х годов путлер гонит в Украину...Видать сапсем все новые танки уничтожены Джавели нами...Бяда на рабZee.... каже Андрей Пионтковский...
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26.05.2022 10:33 Відповісти
Так , але це всеодно не смішно , бо кількість переростає в якість , як куча Т-34 проти тигрів на Курскій дузі , а танкістів ***** не жалко.
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26.05.2022 10:40 Відповісти
Мой дом в Харкове крысы кремля разбомбили 17 марта

...
Фуфел..
А зачем тебе чужое горе,?
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26.05.2022 11:01 Відповісти
за нашими оф. даними десь 1200 знищено з мiнiмум 12.000(щопрада бiльшiсть з них законсервованi), так що точно не "всi новi"
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26.05.2022 11:10 Відповісти
После деокупации АР Крым, что здесь непонятного
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26.05.2022 10:35 Відповісти
насправді вони думали, що рашка за три дні нас перетворить на гній, а справа затягнулася. Вистава буде довгою. ...але вони все одно чекають, поки ми закінчимся. Проста арифметика проти нас
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26.05.2022 10:36 Відповісти
Справа в тому , якщо вони не нададуть нам достатньо зброї , ми всеодно будемо воювати , воювати чим прийдеться , але воювати , чим помирати з зв'язаними руками пострілом в голову , хоча мокшанці вправні учні Гітлера , можуть зробити газові камери , щоб економити набої ... тож тут буле такий заміс , що вщент зруйнує сите життя бургерів , а чо ні , палаюча хата часто запалює сусідні...
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26.05.2022 10:47 Відповісти
воевать будут до тех пор ,пока не будет надрыва по ожиданиям-если он наступит ,все рухнет в одночасье-сейчас не начало 20 века ,и народ не тот .
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26.05.2022 10:59 Відповісти
А цей надрив, як ви кажете, вже потроху починає спостерігатись. Навіть в коментарях дописувачів цього сайту, це помітно, за кілька попередніх тижнів. Про це вчора і Арестович сказав: українське суспільство почало "штормити".
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26.05.2022 11:38 Відповісти
просто народ пропагандой сыт не будет ,образно говоря.
Многие еще застали советские времена с пропагандой про гнилой ,брехливый запад-и что мы видим сейчас?Таж гниль коррумпированная Путькой на корню,таж брехня про лендлиз и помощь,вот и задаются вопросом -а может все это правда?
Сейчас же сразу все видно -интернет,интернет-журналы,различные СМИ со всего мира
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26.05.2022 11:51 Відповісти
Цього експерта треба менше слухати.
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26.05.2022 10:42 Відповісти
К вопросу кто стоит за кремлем? И для кого россия захватывает земли?
Израиль запретил передачу Украине противотанковых ракет Spike
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/izrail-zapretil-peredachu-ukraine-protivotankovyh-raket-spike-smi-1610373.html
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26.05.2022 10:45 Відповісти
Непотрібно шукати "зради" в Ізраїлі.Багато чого із зброї ми могли самі зробити і мати для захисту,навіть балістичні ракети для контрудару по кремлю,якби цього бажали виборці ...але нарід зробив іншій вибір,а тепер шукає винних..
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26.05.2022 10:56 Відповісти
Якщо НАТО буде в носі колупатись то дійсно, визначити лише можна завдяки зусиллям України, США, Великобританії з урахуванням палок в колеса від Угорщини, Італії, Німеччини та Франції.
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26.05.2022 10:54 Відповісти
Як воно далі буде знають тільки у небесній канцелярії. А от конотопські бабки кажуть, що до кінця травня добрих звісток зась, бо на те він і травень.

Зараз почалась потужна кацапська інфоатака усюди. Це видно і з розмов "еліти" у Європі і з настроїв у наших змі, соцмережах. Відомо, що західні товстосуми байдужі до горя людського, а рашисти ще їх смачно обробляють (купляють) для зах. своїх інтересів.
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26.05.2022 10:58 Відповісти
Бред какой-то.
Быстро закончить войну можно только эскалировав военные действия. Масштабные и быстрые поставки Украине необходимого вооружения за несколько месяцев обеспечили бы нашу победу.
Но Столтенберг говорит, что они не хотят "эскалации боевых действий", т.е. получается не хотят нашей быстрой победы. ....? Ладно, пойдем дальше.
Без "эскалации" война переходит в долгоиграющую или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. Дефицит бюджета Украины составляет сейчас минус 5 млрд$ (а у Мордора - профицит). Частично этот дефицит перекрывается военными облигациями (3 млрд), частично внешними займами (2 млрд.). Очевидно, что потенциал военных облигаций ограничен. Еще несколько месяцев и покупать их не будет никто. Т.е. Западу придется покрывать эти 5 млрд.$. "Придется покрывать" - это если Запад хочет чтобы Украина победила.
Вопрос: Когда Столтенберг говорит о "войне на истощение", как долго Запад готов "истощаться" на 5 млрд$ ежемесячно? Пол года? Год? Два-три?
И кто конкретно готов "истощаться"? США? Европа? МВФ? Всемирный банк?

Ответ на эти неудобные вопросы, даст совершенно четкое и понятное представление о том, сколько эта война будет длиться.
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26.05.2022 11:00 Відповісти
тоже можно сказать и про предоставление оружия германией
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26.05.2022 11:04 Відповісти
Начало войны и как она закончится :предрекли ещё в 2000 году… Россия и Китай 2025 ….. Надеюсь что пророчество не сбудется …….
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26.05.2022 11:22 Відповісти
+ народ який голосував за ОПЗЖ та інші російські партії - десь разом 25%
- з таким розкладом чому б не напасти?

Денис Днепр

@dendnepro

·
https://twitter.com/dendnepro/status/1529677577853468672 4 ч

Именно Зеленский на 100% виноват в вторжении рашки в Украину.Он дал повод поверить русне в успех. Он дал им эту надежду. Возможно дал гарантии. При нем ослабляли армию. При нем ослабляли экономику. При нем ослабляли международные отношения. Все это дало сигнал *****.
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26.05.2022 11:25 Відповісти
У меня есть стойкое ощущение, что Запад обманывает Украину и реального наступательного вооружения которое необходимо для деокупации захваченных Россией территорий никто никогда не даст.........Если уже в Давосе немало европейцев предлагали ЗЕ подписать "мирное соглашение" с Россией и спасти миллионы людей от нищеты, разрухи, голода и смерти....Об этом сам Зеленский вчера сказал и Подоляк подтвердил.
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26.05.2022 11:33 Відповісти
Этот господин просто профнепрегоден. Пора уже его менять. НАТО превратилось в пародию на само себя.
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26.05.2022 11:59 Відповісти
Я вам ничиво ни должен (Л.Оманский). Мы вам ничиво не должны (НАТО)
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26.05.2022 12:56 Відповісти
"Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации". Т.е, дозированно подливать бензинчика, чтобы перевеса не было ни у одной стороны, дождаться, пока обе стороны полностью истощат свои людские и материальные ресурсы, и прийти собирать ништяки.
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26.05.2022 15:50 Відповісти
Не зажимайте арту і все піде швидше... І дайте чим бахать по рашці!
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26.05.2022 20:44 Відповісти
 
 