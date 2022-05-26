Ніхто не має точних прогнозів, коли скінчиться війна, - Столтенберг
Війна між РФ та Україною перейшла у стадію "на виснаження", і ніхто не може з певністю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрг сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Столтенберг зазначив, що після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір - завдяки мужності й професіоналізму військових та західній допомозі навчанням і зброєю.
"Війни є непередбачуваними, і ніхто не може з певністю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зауважив генсек НАТО.
Він повторив свої слова про те, що зараз Альянс вбачає своєю ціллю подальшу підтримку України і водночас запобігання ескалації війни.
"На початку підтримка надходила в основному зброєю радянських часів, але тепер ми надаємо більше натівської зброї, для використання якої потрібно навчатися. Альянс є активним учасником групи підтримки України під лідерством США, яка зустрілася вперше на авіабазі "Рамштайн"... І найперше завдання НАТО - допомогти надавати підтримку - і протягом тривалого часу. Тож я закликаю союзників поповнювати поставки - тому що це все більше стає війною на виснаження", - зазначив Столтенберг.
Він повторив свої аргументи про запобігання ескалації, зазначивши, що якби війна переросла у пряму повномасштабну війну між НАТО і Росією, це завдало б ще більше лиха, ніж війна вже завдала в Україні. "Нам потрібно поводитися так, щоб не доводити до ескалації. І ми це робимо, зокрема - наголошуючи, що ми надаємо підтримку Україні, але НАТО не є воюючою стороною. Ми підтримуємо Україну у реалізації її право на самозахист, передбачене Хартією ООН", - зазначив Єнс Столтенберг.
Другий момент запобігання ескалації, додав він - нарощування військової потуги на східному флангу Альянсу, щоби у Кремлі не зробили хибної оцінки щодо готовності НАТО захищати усіх союзників. За словами Столтенберга, зараз це 40 тисяч військових під прямим командуванням НАТО, підсилені значними морськими і повітряними силами, а загальна кількість американських військових у Європі після 24 лютого зросла на 30 тисяч осіб - до 100 тисяч, з яких більшість дислокуються у східних країнах-членах.
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Скорее всего количество желающих воевать с кацапами при таком раскладе уменьшится глобально ,особенно учитывая общую историю ,количество совместных родственников ,отсутствие языковых барьеров и т.п.
Так что про какой то афганистан -2 пусть забудут-только откроют границы для мужчин -сразу выедет несколько миллионов .
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Фуфел..
А зачем тебе чужое горе,?
Многие еще застали советские времена с пропагандой про гнилой ,брехливый запад-и что мы видим сейчас?Таж гниль коррумпированная Путькой на корню,таж брехня про лендлиз и помощь,вот и задаются вопросом -а может все это правда?
Сейчас же сразу все видно -интернет,интернет-журналы,различные СМИ со всего мира
Израиль запретил передачу Украине противотанковых ракет Spike
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/izrail-zapretil-peredachu-ukraine-protivotankovyh-raket-spike-smi-1610373.html
Зараз почалась потужна кацапська інфоатака усюди. Це видно і з розмов "еліти" у Європі і з настроїв у наших змі, соцмережах. Відомо, що західні товстосуми байдужі до горя людського, а рашисти ще їх смачно обробляють (купляють) для зах. своїх інтересів.
Быстро закончить войну можно только эскалировав военные действия. Масштабные и быстрые поставки Украине необходимого вооружения за несколько месяцев обеспечили бы нашу победу.
Но Столтенберг говорит, что они не хотят "эскалации боевых действий", т.е. получается не хотят нашей быстрой победы. ....? Ладно, пойдем дальше.
Без "эскалации" война переходит в долгоиграющую или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. Дефицит бюджета Украины составляет сейчас минус 5 млрд$ (а у Мордора - профицит). Частично этот дефицит перекрывается военными облигациями (3 млрд), частично внешними займами (2 млрд.). Очевидно, что потенциал военных облигаций ограничен. Еще несколько месяцев и покупать их не будет никто. Т.е. Западу придется покрывать эти 5 млрд.$. "Придется покрывать" - это если Запад хочет чтобы Украина победила.
Вопрос: Когда Столтенберг говорит о "войне на истощение", как долго Запад готов "истощаться" на 5 млрд$ ежемесячно? Пол года? Год? Два-три?
И кто конкретно готов "истощаться"? США? Европа? МВФ? Всемирный банк?
Ответ на эти неудобные вопросы, даст совершенно четкое и понятное представление о том, сколько эта война будет длиться.
- з таким розкладом чому б не напасти?
Денис Днепр
@dendnepro
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https://twitter.com/dendnepro/status/1529677577853468672 4 ч
Именно Зеленский на 100% виноват в вторжении рашки в Украину.Он дал повод поверить русне в успех. Он дал им эту надежду. Возможно дал гарантии. При нем ослабляли армию. При нем ослабляли экономику. При нем ослабляли международные отношения. Все это дало сигнал *****.