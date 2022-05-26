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Новости Война
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"ЛДНР" проведут "референдум" о вступлении в РФ, если оккупируют весь Донбасс

днр,окупанти,найманці,терористи

Так называемые "ЛДНР" проведут референдум о вступлении в состав России, если оккупируют весь Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин.

"Итоги такового референдума вполне очевидны, вполне понятны.

Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, как мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик", - отметил он.

Также читайте: "Паспортизацию" на оккупированных территориях никто не признает, – Маасикас

оккупация (10131) Донбасс (26955) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+12
*** вам ротяку
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26.05.2022 10:54
+11
Референдум про підвішування чепушилки на дубі чи на березі?
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26.05.2022 10:56
+10
Нахіба мені висери якогось Пеніса Душиліна?
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26.05.2022 11:20
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*** вам ротяку
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26.05.2022 10:54 Ответить
ПТН ХВР
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26.05.2022 16:19 Ответить
А після паспортизації, референдуму будуть казати : "Єнто же ж нашенская земля, а по закону , за нападение на нашу територию ударим ядерным оружием....?"Так по путінські " ми паставім женщин і дєтєй а за німі будут наші салдати і пусть папробуют їх тронуть" Люті вороги Людства і всього людського..!
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27.05.2022 06:32 Ответить
Референдум про підвішування чепушилки на дубі чи на березі?
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26.05.2022 10:56 Ответить
Если останется с кем и где проводить после асвабаждения по *********.
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26.05.2022 11:01 Ответить
Ладно ,предположим ,они вступят в (говно) в расию , дальше, что . Эти идиоты думают ,что будут жить ,как в маскве ???? А будут жить, как в Якутии и унитазы тырять, у соседей , зимой, петуха лепить из ........ . Одним словом идиоты
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26.05.2022 11:03 Ответить
там від людей нічого не залежить. Йде окупація .
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26.05.2022 11:53 Ответить
Їм потрібен людський ресурс ,бо в рашці за 20 років правління ***** вже багато спилось. А тут свіженькі.
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26.05.2022 11:54 Ответить
лднривці вони не думають,у них немає мозку,в цьому то проблема.
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26.05.2022 14:39 Ответить
ну що, борцуни за незалежність Донбасу, як тепер вже стало абсолютно ясно, від життя, ще не всіх вас повбивали русскіє, ще є дуракі, готові подохнути за хз що?
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26.05.2022 11:05 Ответить
Опариші у купі гню теж мабуть якісь "референдуми" проводять...
Наука ще не винаяйшла жоден вид, чи підвид савців, якого б це хоч якось турбувало...
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26.05.2022 11:07 Ответить
конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік"-а це що за таке? які конституційні кордони? яких нахрен донецких і луганських республіки?вони не існують в світі а значить ви можете с ****** робити хоть сотнів референдумів і на сході аляску також приеднати до мордору тут для ЗСУ нічого не змінюеться
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26.05.2022 11:08 Ответить
Для ЗСУ-так, а от для Наполеона Боневтіка - Ні.
Він потім буде казати як про крим ,данецкє,лугандон,Маріуполь і навіть про Херсон - що їх можна декорувати, але загинуть сотні тисяч наших війскових і що треба перемовини. Вже за три місяці він це сказав раз 50 не меньше. А мости в херсонській області так і стоять, кораблі ми можемо топити хз де, а мости щоб зупинити наповнення технікою захопленні території - Ні.
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26.05.2022 11:41 Ответить
Присоединяться к рашке, порежут заводы на металлолом, и на их месте построят курорты для отдыха. Будут на шезлонгах валяться и пить махито. Замечательный план Петушилина. Он умеет рассказывать сказки для взрослых.
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26.05.2022 11:14 Ответить
Нахіба мені висери якогось Пеніса Душиліна?
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26.05.2022 11:20 Ответить
пох....хочь до Марсу....нам своє робити....
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26.05.2022 11:34 Ответить
Пенис Душилин, лови орден за эту идею:
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26.05.2022 11:56 Ответить
Это тактика "салями", которую применяет *****, когда не может просто захватить страну. Нарезать мелкими кусочками и проглатывать. Сначала - Крым, теперь Лугандон, дальше - Юг. А с такими успехами и на другие области полезет. Тем более, Запад уже засучил ножками и блеет о "мирных переговорах" с требованием отдать ***** все, что он захватил, а хваленое оружие для контрнаступления что-то не видно.
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26.05.2022 12:07 Ответить
А зброю миттєво, ну прямо "наступного дня" ніхто і не обіцяв! Все буде надано паралельно з підготовкою тих хто буде цю зброю професійно використовувати. А це не один тип зброї! І як би нам не хотілось вся ця підготовка займає час протягом якого потрібно не хамити європейським дипломатам а спільно з ними вишукувати якомога більше способів та засобів для доведення фашистського ********** до військового та економічного краху. Якби Ви жили ну хоча б років пять на Заході то такі дурні тези не озвучували. Рішення стосовно ********** вже прийнято. Далі тільки плавний процес імплементації. І тут велика різниця між 8 роками "занепокоєння" і трьома місяцями активної антирашистської діяльності. Так що уйміться і готуйтесь ще як мінімум рік насолоджуватись епічним видовищем денацифікації кацапів.
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27.05.2022 03:48 Ответить
Планували би есчо,да боліт самі знаєте,що...
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26.05.2022 13:02 Ответить
А коли "лднр" стане частиною кацапії, то за напад на її території застосування ядерної зброї.
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26.05.2022 14:26 Ответить
Бандит може оголосити брутально і публічно видраний у Вас гаманець своїм але Закон все одно накладе на нього відповідне покарання за злочин. Тому і кажуть що "незнання Законів (хитродупими та тупими) не позбавляє від відповідальності".
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27.05.2022 03:54 Ответить
""ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до РФ, якщо окупують весь Донбас "-- це одна з головних причин, чому їм треба завадити це зробити.
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26.05.2022 15:42 Ответить
цей висер трактується, якщо не вийдемо на кордони двох областей то рефа не буде, будуть чесати репу, якою вона є. Бо для мордовських племінних бичків адмінподіл є кордоном. Вождь квадратночелюстних вже визнав їх державою, але сказав, і полужид Сірожа Кірієнко ствердив, що приєднання до ісконно ординських земель можливе тільки в межах двох фантомів.
Це все відмазки, як і з Тавридою, якщо б могли, то вже провели, з рефом у 2014 році вони спішили бо в Україні були вибори, а тут війна. Мангрупи росгвардії оперують в НП і то через одне
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26.05.2022 15:47 Ответить
 
 