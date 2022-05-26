"ЛДНР" проведут "референдум" о вступлении в РФ, если оккупируют весь Донбасс
Так называемые "ЛДНР" проведут референдум о вступлении в состав России, если оккупируют весь Донбасс.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин.
"Итоги такового референдума вполне очевидны, вполне понятны.
Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, как мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик", - отметил он.
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Наука ще не винаяйшла жоден вид, чи підвид савців, якого б це хоч якось турбувало...
Він потім буде казати як про крим ,данецкє,лугандон,Маріуполь і навіть про Херсон - що їх можна декорувати, але загинуть сотні тисяч наших війскових і що треба перемовини. Вже за три місяці він це сказав раз 50 не меньше. А мости в херсонській області так і стоять, кораблі ми можемо топити хз де, а мости щоб зупинити наповнення технікою захопленні території - Ні.
Це все відмазки, як і з Тавридою, якщо б могли, то вже провели, з рефом у 2014 році вони спішили бо в Україні були вибори, а тут війна. Мангрупи росгвардії оперують в НП і то через одне