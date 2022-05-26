"ЛДНР" проведут "референдум" о вступлении в РФ, если оккупируют весь Донбасс

Так называемые "ЛДНР" проведут референдум о вступлении в состав России, если оккупируют весь Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин.

"Итоги такового референдума вполне очевидны, вполне понятны.

Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, как мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик", - отметил он.

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