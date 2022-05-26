РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10671 посетитель онлайн
Новости Война
17 842 70

Западные политики раскритиковали Киссинджера за предложение "поменять территории на мир"

киссинджер,kissinger

Бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе предложил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать возвращение к ситуации, которая была перед полномасштабным вторжением России в Украину, то есть до 24 февраля. Эти слова возмутили многих западных политиков.

Об этом пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Американский сенатор-демократ Джо Менчин, выступая в Давосе, заявил, что позиция США – чтобы Украина завершила эту войну победой, а не соглашением.

"Мы полностью отданы поддержке Украины всеми способами, которые возможны, пока есть помощь других стран НАТО и остального свободного мира. Мы все в этом – вместе. И я лично полностью предан тому, чтобы видеть Украину до конца с победой, а не разрешать ситуацию каким-то соглашением. Не думаю, что это наша позиция, и она не должна таковой быть", – отметил сенатор Джо Менчин, выступая на одной из панелей Всемирного экономического форума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киссинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины, но сейчас не 1938 год, - Зеленский

Бывший конгрессмен от Республиканской партии в штате Миссури Том Коулмэн считает предложение Киссинджера проявлением слабости.

"Доктрина Киссинджера – мир по слабости", – написал он в твиттере.

Отреагировал на рекомендацию Киссинджера и глава правительства Нидерландов.

"Боюсь, что по телевидению сейчас я должен официально заявить, что я не согласен с Генри Киссинджером", – заявил Марк Рютте в эфире американского канала CNBC.

Член Палаты представителей от штата Вайоминг от Демократической партии Карли Провенза, комментируя предложение Киссинджера, очевидно, упоминает участие США в Камбодже: "Генри Киссинджер должен получать только строчки в прессе, когда его описывают как военного преступника, ответственного за геноцид", – заявила конгрессмен Вайоминга.

Конгрессмен-демократ Джерри Конноли дополняет: "Это от человека, который дал нам Пол Пота, Пиночета и фальшивое мирное соглашение после продления Вьетнамской войны на пять лет", – отметил в твиттере Конноли.

Пол Пот был премьер-министром Камбоджи, считавшим себя учеником Сталина. Во время его правления был организован геноцид в Камбодже, сопровождавшийся массовыми репрессиями, депортациями и голодом.

По мнению некоторых историков, военное наступление США в Камбодже в 1973 году – при правлении президента Никсона – способствовало тому, что к власти в Камбодже пришли красные кхмеры и Пол Пот. Генри Киссинджер в то время играл ключевую роль в зарубежной политике США как советник президента по национальной безопасности.

Читайте также: Киссинджер предсказывает России полную изоляцию из-за войны против Украины: "Разделительная линия будет перерисована"

Много критики в адрес Киссинджера звучит и в экспертной среде.

Президент Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас считает, что предложение Киссинджера не выгодно ни Украине, ни России.

"В Давосе Генри Киссинджер выступил за возвращение к предыдущему статус-кво. Вероятно, к ситуации февраля 2022 года. Скорее всего, это отбросила Украина, потому что слишком много от чего нужно отказаться. И Путин – потому что это слишком мало дает России. Все это свидетельствует о продолжительной войне", – отметил американский эксперт.

Эксперт "Атлантического совета" Андрес Ослунд считает "единственным логичным завершением войны – это когда Путин потеряет власть в России".

"Единственная проблема, которая была и есть – это Путин. Он нуждается в войне, чтобы оправдать свои репрессии и усилить имперские настроения ради своей популярности", – пишет в твиттере Ослунд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин понимает только силу", - Маккейн о возможном "плане Киссинджера" по Донбассу

Он добавляет: "Если он не потеряет власть в Москве, Путин должен быть разбит и изгнан из Украины. Украинцы это понимают. А необразованные или циничные персонажи в Италии, Франции, Германии и Киссинджеры должны замолчать и проснуться".

"Киссинджер – один из самых высокооплачиваемых политических консультантов в мире. Если он говорит, что Украина должна отдать России (то есть Путину) территорию, сразу возникает вопрос: сколько ему за это (и как) заплатил Путин. Ему 98 лет, скоро будет 99, и все еще борется за последний доллар. Как печально", – эмоционально комментирует Ослунд позицию бывшего советника президента США по нацбезопасности.

Автор: 

Киссинджер (21)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Старий пердід вже з розуму вижив.
Що його слухати..
показать весь комментарий
26.05.2022 15:38
+21
А кто бы пускал этого Киссинджера с такими заявлениями на форум если бы они не были кем то согласованы
показать весь комментарий
26.05.2022 15:40
+18
@фогот

@stormmans

·
https://twitter.com/stormmans/status/1529771104646139905

Наша война развенчала много мифов: -непобедимость армии рф. - полное отсутствие единства и взаимопонимания внутри альянса НАТО.. - продажность ряда чиновников занимающих ведущие посады в ряде стран ЕС.. -ну и главное- верить нельзя никому,кроме своей армии..
показать весь комментарий
26.05.2022 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старий пердід вже з розуму вижив.
Що його слухати..
показать весь комментарий
26.05.2022 15:38 Ответить
Лет с 29 тому назад выжил.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:44 Ответить
Хоч з віком росте запит на спокій , але гроші лишні не бувають.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:53 Ответить
У нього він був виключно для себе. Цей діяч здав В'єтнам.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:55 Ответить
А вы ожидали чего-то другого от трампоида?
показать весь комментарий
26.05.2022 18:53 Ответить
Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Ці слова обурили багатьох західних політиків. Джерело:

А хіба Боневтік не казав приблизно те саме? Та ще й не одноразово....
показать весь комментарий
26.05.2022 21:29 Ответить
А кто бы пускал этого Киссинджера с такими заявлениями на форум если бы они не были кем то согласованы
показать весь комментарий
26.05.2022 15:40 Ответить
Це вписується у лінію поведінки адміністрації Байдена.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:46 Ответить
та шо-то не очень
показать весь комментарий
26.05.2022 16:00 Ответить
Військова допомога США скоротилася з 1.8 млрд до 1.2 млрд, тобто у 1.5 рази.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:05 Ответить
а ленд-ліз на 40 мільярдів у скільки разів скоротив 1,8 мільярда ?
показать весь комментарий
26.05.2022 23:36 Ответить
В місяць скоротилася.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:12 Ответить
Это вписывается в твоё сидение на бутылке!
показать весь комментарий
26.05.2022 17:12 Ответить
Хто про шо, а цапориле про "бутилку"
показать весь комментарий
26.05.2022 18:03 Ответить
Кісінджер - республіканець взагалі-то! Ти хоча б матчастину переглянув для початку...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:17 Ответить
А до чого тут це? Республіканці різні бувають, у них не так, як генсек сказав. Деякі республіканці виступили проти допомоги Україні, типу США це не обходить, а треба внутрішніми справами займатися.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:11 Ответить
І скільки таких ,,деяких,, і кого вони представляють ?
показать весь комментарий
26.05.2022 18:25 Ответить
Читайте аналітику.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:18 Ответить
До того, шо Киссинджер - трампоид.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:54 Ответить
Ну якщо вже мова про Байдена, то його підтримали (точніше, закликали голосувати на виборах проти Трампа) Буш-молодший, Шварценегер, Ромні і вдова МакКейна. Кіссінджер мовчав тоді...
показать весь комментарий
26.05.2022 19:39 Ответить
І що з того? Факти на сьогодні - військова допомога США скоротилася з 1.8 млрд до 1.2 млрд у місяць, тобто у 1.5 рази.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:17 Ответить
Пинчук
показать весь комментарий
26.05.2022 18:23 Ответить
@фогот

@stormmans

·
https://twitter.com/stormmans/status/1529771104646139905

Наша война развенчала много мифов: -непобедимость армии рф. - полное отсутствие единства и взаимопонимания внутри альянса НАТО.. - продажность ряда чиновников занимающих ведущие посады в ряде стран ЕС.. -ну и главное- верить нельзя никому,кроме своей армии..
показать весь комментарий
26.05.2022 15:41 Ответить
Так отож
показать весь комментарий
26.05.2022 15:51 Ответить
Кого то интересует мнение 99-ти летнего, деменциозного, старого пердуна вынырнувшего из медикаментозной нирваны? Меня и моих друзей нет.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:42 Ответить
100% - будущее за молодыми,а они не хотят в "руский миръ",хоть ты усрись
показать весь комментарий
26.05.2022 15:56 Ответить
Україна повинна ПОДАТИ У СУД на Кіссинджера!
По статті "Посягання на територіальну цілісність"
По рішенню суда потрібно послати запрос у США на його видачу.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:42 Ответить
Деду наверно койку в рузком раю пообещали.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:46 Ответить
Ні, там гарантовано місце в кремлівській стіні, біля самісінького мавзолея. Да за такий гешефт Гайнц Альфреду (Генрі Алфреду) даже кусок стіни плача нежалко для кацапів.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:21 Ответить
Про повернення до ситуації до 24,02 весь час торочить Боневтік, Кіссинджер лише це повторив, може краще менше звертати увагу на то про що меле дід, а взяти за яйця, краще за жабра, бо яєць там немає, верховного ЗеДебіла і всю його шоблу?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:47 Ответить
1000%
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
...Кумиром народным служил Генри,
И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Генри Киссинжер, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:51 Ответить
Штирліць ніколи не був так близько до провалу, ні...! Не буде йому рашиської пенсії. О диво! Сьогодні вусатий холуй лисого чорта під назвою песков із за паребріка слово в слово почав мичати такі ж мантри про території. Як вже колись казала одна гавкаюча башка "Совпадение?! Не думаю!".
показать весь комментарий
26.05.2022 15:56 Ответить
А що такі здивування? Цей самий кісінджер виступив архітектором, в далеких вже 70-х роках, таких собі мінських парижських умов. В результаті чого буквально за пару років впав В'єтнам. Чувачок вже давно максимально комфортний для москви.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:58 Ответить
Кіссинджер - йди за курсом рускава ваенава *******
показать весь комментарий
26.05.2022 16:04 Ответить
Кіссинджер - йди за курсом рускава ваеннава *******
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
Юрій Швець учора видав іншу версію поведінки цього перцевого аксакала, за ним цей варшавський перец ще змолоду був конфідентом ПГУ КГБ (довіреною особою) і його після тривалого курсу підготовки мали переводити в статус агента, однак після перемоги Ніксона його кандитували на помНБ. Однак бувших не буває, його фонд, де заправляє радник Буша юніора, існує на субвенції Кремля. В історії СРСР в США був ще один агент такого рівня міністр фінансів Уайт, особистий друг Рузвельта, частково його зусиллями розпочалася війна між Японією і США.
А щодо Полпота, це був китайський учень. убили 40 відсотків населення. Потім Вьєтнам побив Полпота, китайці воювали через це з Вьєтнамом. А гострий конфлікт між Мао і СРСР якось сам собою стих. Кетай почав дружити із США. Тепер цього перця "реанімували" і поширює хотелки Пу 1
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
Ass Kissinger
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
Заява Кісінджера - це ідеотизм, який можна порівняти лише (ну я не знаю, наприклад) з спробою серйозно сприймати заяви Кісінджера...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:07 Ответить
така ж сама заява і Зе
показать весь комментарий
26.05.2022 16:08 Ответить
Як реагує українська політична еліта на ці слова Кіссінджера (та й Зеленського, месага якого минулої п'ятниці нічим не відрізняється від Кісса) - на прикладі https://www.youtube.com/watch?v=FJbI9jCGWrk&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=18 розмови нардепа Миколи Княжицького з журиком Сергієм Руденко (дивитися з 28:00)
показать весь комментарий
26.05.2022 16:07 Ответить
Удавится за доллар чмо) у его сожалению, разумное общество вертело на трубе подобные предложения
показать весь комментарий
26.05.2022 16:08 Ответить
Нашли к кому прислушиваться, вечному кремлевскому холую( в КГБ это чмо имело кличку - киса). Оно давно сидит на кацапских бабках, об этом заявляет бывший агент КГБ Швец.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:10 Ответить
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1529680448909107200

Как вдруг приосанился «сморчок под пледиком», как снова обнаглел в своих указах. Ещё бы. К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры и ньюйорктаймсы мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:13 Ответить
Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?
показать весь комментарий
26.05.2022 16:17 Ответить
Джо Менчин-это самый адекватный демократ в США, ну а Киссинджера лучше игнорировать, не могу припомнить,чтобы он что-то разумное предлогал,кроме бреда.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:18 Ответить
До останнього солдата. Головне землю зберегти. Дітей матері ще народять
показать весь комментарий
26.05.2022 16:19 Ответить
Добре ти сказав про про своїх кацапів.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:31 Ответить
Кіссенджера навіть ***** витягнув. Цей років 20-25 як на "фондах кацапії".
показать весь комментарий
26.05.2022 16:43 Ответить
Чесно кажучи, коли я почув цю новину, я переважно ***** від того факту, що цей дід-пердід живий 😲 це приблизно якби з'ясувалося, що десь на підмосковній дачі досі живе якийсь Молотов або Каганович... )))
показать весь комментарий
26.05.2022 17:31 Ответить
О, кто бы уже говорил...
Именно с подачи Киссинджера началось сближение с Китаем, в противовес совку. Результат известен, и он диаметрально противоположный.
И к затягиванию бессмысленной войны во Вьетнаме он тоже приложил руку.
Если кто не знает, то именно этот "деятель" за пару лет до коллапса совка заявил: - "Скорее, Калифорния станет независимой, чем Украина!".
Так что с него и "вангователь" тоже никакой.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:44 Ответить
Дивлюся на фото Кісс-май-ессінджера - і в моску одна думка: ВОНО ЖИВЕ?
показать весь комментарий
26.05.2022 16:54 Ответить
Живе. Так само, як і зомбі.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:09 Ответить
Та от і я про це - вже у трупних плямах, а лізе пердіти у геополітику...

показать весь комментарий
26.05.2022 17:22 Ответить
Черговий фільм жахів про живих мерців знімати можна. З ним у головній ролі. Йому і грим не потрібно. ))
показать весь комментарий
26.05.2022 17:37 Ответить
Цьому старому поцу завтра 99. Цікаво хто першим здохне воно чи ввх, от би в один день. Хоть паржом.
показать весь комментарий
26.05.2022 18:28 Ответить
))) уявив: завтра новина "ви таки будете сміятися, але..." - і повідомлення про синхронну смерть ***** і Кіссинджера (останній - у власний день народження)
показать весь комментарий
26.05.2022 18:32 Ответить
ну кто то его туда же выпустил??? простого человека туда выступить не пустят, верно? Замеряют градус слива Украины?? Надеюсь, замеряли...старого мудака надо пинками оттуда выгнать под камеры чтоб замер был яснее..
показать весь комментарий
26.05.2022 17:12 Ответить
Мудак.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:17 Ответить
Генри Киссинджер родился в Баварском городе Фюрт (Германия) в религиозной еврейской семье в 1923 году, в период существования Веймарской республики.
Цікаво, а євреям він подібні поради надавав ?
показать весь комментарий
26.05.2022 17:46 Ответить
Чувак ленина еще живым застал, во дела
показать весь комментарий
26.05.2022 18:31 Ответить
О чём вы говорите. Территории уже вернуть не получится. Чувак озвучил то, чего за кулисами хотят все те кто на камеры брызжут слюнями про ОЗАБОЧЕНОСТЬ и ПЕКЕЛЬНІ Санкції. а в душе хотят дальше работать с рашкой и еёніми дешёвыми ресурсами путинамирогозинами и прочей швалью. Ничего же личного - ЧистоБизнес. Путин их жёстко ПОДСАДИЛ на ресурсы и на кокс. Твари продажные. А нам всё про корупцию в Украине рассказывают хотя у самих рыло в пуху по самое не балуй
показать весь комментарий
26.05.2022 17:47 Ответить
Не пи#ди рюззькаГаварящій! НІХТО НЕ БАЖАЄ ВЖЕ МАТИ СПРАВУ З НЕЛЮДЯМИ РАШИЗЗДАМИ НЕ НА КАМЕРУ, НЕ ПОЗАКАМЕРУ. Тільки консерви рашиззки почали "хлопати" по світу й усе. Нормальні країни вже НІКОЛИ не будуть співпрацювати з рфією путлера.
Й теріторії Україна поверне, включно з Кримом!
показать весь комментарий
26.05.2022 22:44 Ответить
Та у Киссенджыра уже маразм, дименция и Альцгеймера на последней стадии. Его на публику вобще не следует выпускать
показать весь комментарий
26.05.2022 18:39 Ответить
Кися конченный клоун, благодаря его усилиям в том числе и началась война в 14ом году.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:35 Ответить
*********! Купляй мені дім у США, давай громадянство а потім можеш віддавати що хоч. Нах мені тут жити з рашистами
показать весь комментарий
26.05.2022 20:31 Ответить
Хлопають мерзотні рашиззкі консерви по усьому світу. Головне потім нікого не забути.
показать весь комментарий
26.05.2022 22:46 Ответить
 
 