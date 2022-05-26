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Новини Війна
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Західні політики розкритикували Кіссинджера за пропозицію "поміняти території на мир"

киссинджер,kissinger

Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Ці слова обурили багатьох західних політиків.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США – щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.

"Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому – разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою. Не думаю, що це наша позиція, і вона не повинна такою бути", – зазначив сенатор Джо Менчин, виступаючи на одній із панелей Всесвітнього економічного форуму.

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Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен вважає пропозицію Кіссинджера проявом слабкості.

"Доктрина Кіссинджера – мир через слабкість", – написав він у твітері.

Відреагував на рекомендацію Кіссинджера і голова уряду Нідерландів.

"Боюся, що по телебаченню зараз я маю офіційно заявити, що я не погоджуюсь із Генрі Кіссинджером", – заявив Марк Рютте в ефірі американського каналу CNBC.

Членкиня Палати представників від штату Вайомінг від Демократичної партії Карлі Провенза, коментуючи пропозицію Кіссинджера, очевидно, згадує участь США у Камбоджі: "Генрі Кіссинджер повинен отримувати лише рядки в пресі, коли його описують як воєнного злочинця, відповідального за геноцид", – заявила конгресвумен у Вайомінгу.

Конгресмен-демократ Джеррі Коннолі доповнює: "Це від людини, яка дала нам Пол Пота, Піночета та фальшиву мирну угоду після продовження В’єтнамської війни на п’ять років", – зазначив у твітері Коннолі.

Пол Пот був прем’єр-міністром Камбоджі, який вважав себе учнем Сталіна. Під час його правління був організований геноцид у Камбоджі, який супроводжувався масовими репресіями, депортаціями та голодом.

На думку деяких істориків, військовий наступ США у Камбоджу 1973 року – за правління президента Ніксона – сприяв тому, що до влади у Камбоджі прийшли червоні кхмери та Пол Пот. Генрі Кіссинджер у той час відігравав ключову роль у закордонній політиці США як радник президента із національної безпеки.

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Чимало критики на адресу Кіссинджера звучить і в експертному середовищі.

Президент Ради із міжнародних відносин у США Річард Хаас вважає, що пропозиція Кіссинджера не вигідна ні Україні, ні Росії.

"У Давосі Генрі Кіссинджер виступив за повернення до попереднього статусу-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше за все, це відкинула Україна, бо надто багато від чого треба відмовитись. І Путін – бо це надто мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну", – зазначив американський експерт.

Експерт "Атлантичної ради" Андрес Ослунд вважає "єдиним логічним завершенням війни – це коли Путін втратить владу в Росії".

"Єдина проблема, яка була і є, – це Путін. Він потребує війни, щоб виправдати свої репресії та посилити імперські настрої заради своєї популярності", – пише у твітері Ослунд.

Також читайте: Росія чекає, що Україна прийме її вимоги та змириться з окупацією своїх територій: "Треба визнавати ситуацію де-факто", - Пєсков

Він додає: "Якщо він не втратить владу в Москві, Путін має бути розбитий і вигнаний з України. Українці це розуміють. А неосвічені або цинічні персонажі в Італії, Франції, Німеччині та Кіссинджер мають замовкнути й прокинутися".

"Кіссинджер – один з найбільш високооплачуваних політичних консультантів у світі. Якщо він каже, що Україна має віддати Росії (тобто Путіну) територію, відразу виникає питання: скільки йому за це (і як) заплатив Путін. Йому 98 років, скоро буде 99, і все ще бореться за останній долар. Як сумно", – емоційно коментує Ослунд позицію колишнього радника президента США з нацбезпеки.

Автор: 

Кіссинджер (14)


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Топ коментарі
+24
Старий пердід вже з розуму вижив.
Що його слухати..
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26.05.2022 15:38
+21
А кто бы пускал этого Киссинджера с такими заявлениями на форум если бы они не были кем то согласованы
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26.05.2022 15:40
+18
@фогот

@stormmans

·
https://twitter.com/stormmans/status/1529771104646139905

Наша война развенчала много мифов: -непобедимость армии рф. - полное отсутствие единства и взаимопонимания внутри альянса НАТО.. - продажность ряда чиновников занимающих ведущие посады в ряде стран ЕС.. -ну и главное- верить нельзя никому,кроме своей армии..
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26.05.2022 15:41
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Правила форума Рада форумчан
Старий пердід вже з розуму вижив.
Що його слухати..
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26.05.2022 15:38 Відповісти
Лет с 29 тому назад выжил.
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26.05.2022 15:44 Відповісти
Хоч з віком росте запит на спокій , але гроші лишні не бувають.
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26.05.2022 15:53 Відповісти
У нього він був виключно для себе. Цей діяч здав В'єтнам.
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26.05.2022 15:55 Відповісти
А вы ожидали чего-то другого от трампоида?
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26.05.2022 18:53 Відповісти
Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Ці слова обурили багатьох західних політиків. Джерело:

А хіба Боневтік не казав приблизно те саме? Та ще й не одноразово....
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26.05.2022 21:29 Відповісти
А кто бы пускал этого Киссинджера с такими заявлениями на форум если бы они не были кем то согласованы
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26.05.2022 15:40 Відповісти
Це вписується у лінію поведінки адміністрації Байдена.
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26.05.2022 15:46 Відповісти
та шо-то не очень
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26.05.2022 16:00 Відповісти
Військова допомога США скоротилася з 1.8 млрд до 1.2 млрд, тобто у 1.5 рази.
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26.05.2022 18:05 Відповісти
а ленд-ліз на 40 мільярдів у скільки разів скоротив 1,8 мільярда ?
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26.05.2022 23:36 Відповісти
В місяць скоротилася.
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26.05.2022 18:12 Відповісти
Это вписывается в твоё сидение на бутылке!
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26.05.2022 17:12 Відповісти
Хто про шо, а цапориле про "бутилку"
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26.05.2022 18:03 Відповісти
Кісінджер - республіканець взагалі-то! Ти хоча б матчастину переглянув для початку...
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26.05.2022 17:17 Відповісти
А до чого тут це? Республіканці різні бувають, у них не так, як генсек сказав. Деякі республіканці виступили проти допомоги Україні, типу США це не обходить, а треба внутрішніми справами займатися.
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26.05.2022 18:11 Відповісти
І скільки таких ,,деяких,, і кого вони представляють ?
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26.05.2022 18:25 Відповісти
Читайте аналітику.
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26.05.2022 23:18 Відповісти
До того, шо Киссинджер - трампоид.
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26.05.2022 18:54 Відповісти
Ну якщо вже мова про Байдена, то його підтримали (точніше, закликали голосувати на виборах проти Трампа) Буш-молодший, Шварценегер, Ромні і вдова МакКейна. Кіссінджер мовчав тоді...
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26.05.2022 19:39 Відповісти
І що з того? Факти на сьогодні - військова допомога США скоротилася з 1.8 млрд до 1.2 млрд у місяць, тобто у 1.5 рази.
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26.05.2022 23:17 Відповісти
Пинчук
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26.05.2022 18:23 Відповісти
@фогот

@stormmans

·
https://twitter.com/stormmans/status/1529771104646139905

Наша война развенчала много мифов: -непобедимость армии рф. - полное отсутствие единства и взаимопонимания внутри альянса НАТО.. - продажность ряда чиновников занимающих ведущие посады в ряде стран ЕС.. -ну и главное- верить нельзя никому,кроме своей армии..
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26.05.2022 15:41 Відповісти
Так отож
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26.05.2022 15:51 Відповісти
Кого то интересует мнение 99-ти летнего, деменциозного, старого пердуна вынырнувшего из медикаментозной нирваны? Меня и моих друзей нет.
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26.05.2022 15:42 Відповісти
100% - будущее за молодыми,а они не хотят в "руский миръ",хоть ты усрись
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26.05.2022 15:56 Відповісти
Україна повинна ПОДАТИ У СУД на Кіссинджера!
По статті "Посягання на територіальну цілісність"
По рішенню суда потрібно послати запрос у США на його видачу.
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26.05.2022 15:42 Відповісти
Деду наверно койку в рузком раю пообещали.
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26.05.2022 15:46 Відповісти
Ні, там гарантовано місце в кремлівській стіні, біля самісінького мавзолея. Да за такий гешефт Гайнц Альфреду (Генрі Алфреду) даже кусок стіни плача нежалко для кацапів.
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26.05.2022 18:21 Відповісти
Про повернення до ситуації до 24,02 весь час торочить Боневтік, Кіссинджер лише це повторив, може краще менше звертати увагу на то про що меле дід, а взяти за яйця, краще за жабра, бо яєць там немає, верховного ЗеДебіла і всю його шоблу?
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26.05.2022 15:47 Відповісти
1000%
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26.05.2022 16:01 Відповісти
...Кумиром народным служил Генри,
И всякий его уважал.

А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Генри Киссинжер, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
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26.05.2022 15:51 Відповісти
Штирліць ніколи не був так близько до провалу, ні...! Не буде йому рашиської пенсії. О диво! Сьогодні вусатий холуй лисого чорта під назвою песков із за паребріка слово в слово почав мичати такі ж мантри про території. Як вже колись казала одна гавкаюча башка "Совпадение?! Не думаю!".
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26.05.2022 15:56 Відповісти
А що такі здивування? Цей самий кісінджер виступив архітектором, в далеких вже 70-х роках, таких собі мінських парижських умов. В результаті чого буквально за пару років впав В'єтнам. Чувачок вже давно максимально комфортний для москви.
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26.05.2022 15:58 Відповісти
Кіссинджер - йди за курсом рускава ваенава *******
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26.05.2022 16:04 Відповісти
Кіссинджер - йди за курсом рускава ваеннава *******
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26.05.2022 16:06 Відповісти
Юрій Швець учора видав іншу версію поведінки цього перцевого аксакала, за ним цей варшавський перец ще змолоду був конфідентом ПГУ КГБ (довіреною особою) і його після тривалого курсу підготовки мали переводити в статус агента, однак після перемоги Ніксона його кандитували на помНБ. Однак бувших не буває, його фонд, де заправляє радник Буша юніора, існує на субвенції Кремля. В історії СРСР в США був ще один агент такого рівня міністр фінансів Уайт, особистий друг Рузвельта, частково його зусиллями розпочалася війна між Японією і США.
А щодо Полпота, це був китайський учень. убили 40 відсотків населення. Потім Вьєтнам побив Полпота, китайці воювали через це з Вьєтнамом. А гострий конфлікт між Мао і СРСР якось сам собою стих. Кетай почав дружити із США. Тепер цього перця "реанімували" і поширює хотелки Пу 1
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26.05.2022 16:06 Відповісти
Ass Kissinger
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26.05.2022 16:06 Відповісти
Заява Кісінджера - це ідеотизм, який можна порівняти лише (ну я не знаю, наприклад) з спробою серйозно сприймати заяви Кісінджера...
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26.05.2022 16:07 Відповісти
така ж сама заява і Зе
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26.05.2022 16:08 Відповісти
Як реагує українська політична еліта на ці слова Кіссінджера (та й Зеленського, месага якого минулої п'ятниці нічим не відрізняється від Кісса) - на прикладі https://www.youtube.com/watch?v=FJbI9jCGWrk&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=18 розмови нардепа Миколи Княжицького з журиком Сергієм Руденко (дивитися з 28:00)
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26.05.2022 16:07 Відповісти
Удавится за доллар чмо) у его сожалению, разумное общество вертело на трубе подобные предложения
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26.05.2022 16:08 Відповісти
Нашли к кому прислушиваться, вечному кремлевскому холую( в КГБ это чмо имело кличку - киса). Оно давно сидит на кацапских бабках, об этом заявляет бывший агент КГБ Швец.
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26.05.2022 16:10 Відповісти
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1529680448909107200

Как вдруг приосанился «сморчок под пледиком», как снова обнаглел в своих указах. Ещё бы. К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры и ньюйорктаймсы мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.
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26.05.2022 16:13 Відповісти
Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?
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26.05.2022 16:17 Відповісти
Джо Менчин-это самый адекватный демократ в США, ну а Киссинджера лучше игнорировать, не могу припомнить,чтобы он что-то разумное предлогал,кроме бреда.
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26.05.2022 16:18 Відповісти
До останнього солдата. Головне землю зберегти. Дітей матері ще народять
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26.05.2022 16:19 Відповісти
Добре ти сказав про про своїх кацапів.
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26.05.2022 18:31 Відповісти
Кіссенджера навіть ***** витягнув. Цей років 20-25 як на "фондах кацапії".
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26.05.2022 16:43 Відповісти
Чесно кажучи, коли я почув цю новину, я переважно ***** від того факту, що цей дід-пердід живий 😲 це приблизно якби з'ясувалося, що десь на підмосковній дачі досі живе якийсь Молотов або Каганович... )))
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26.05.2022 17:31 Відповісти
О, кто бы уже говорил...
Именно с подачи Киссинджера началось сближение с Китаем, в противовес совку. Результат известен, и он диаметрально противоположный.
И к затягиванию бессмысленной войны во Вьетнаме он тоже приложил руку.
Если кто не знает, то именно этот "деятель" за пару лет до коллапса совка заявил: - "Скорее, Калифорния станет независимой, чем Украина!".
Так что с него и "вангователь" тоже никакой.
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26.05.2022 16:44 Відповісти
Дивлюся на фото Кісс-май-ессінджера - і в моску одна думка: ВОНО ЖИВЕ?
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26.05.2022 16:54 Відповісти
Живе. Так само, як і зомбі.
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26.05.2022 17:09 Відповісти
Та от і я про це - вже у трупних плямах, а лізе пердіти у геополітику...

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26.05.2022 17:22 Відповісти
Черговий фільм жахів про живих мерців знімати можна. З ним у головній ролі. Йому і грим не потрібно. ))
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26.05.2022 17:37 Відповісти
Цьому старому поцу завтра 99. Цікаво хто першим здохне воно чи ввх, от би в один день. Хоть паржом.
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26.05.2022 18:28 Відповісти
))) уявив: завтра новина "ви таки будете сміятися, але..." - і повідомлення про синхронну смерть ***** і Кіссинджера (останній - у власний день народження)
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26.05.2022 18:32 Відповісти
ну кто то его туда же выпустил??? простого человека туда выступить не пустят, верно? Замеряют градус слива Украины?? Надеюсь, замеряли...старого мудака надо пинками оттуда выгнать под камеры чтоб замер был яснее..
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26.05.2022 17:12 Відповісти
Мудак.
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26.05.2022 17:17 Відповісти
Генри Киссинджер родился в Баварском городе Фюрт (Германия) в религиозной еврейской семье в 1923 году, в период существования Веймарской республики.
Цікаво, а євреям він подібні поради надавав ?
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26.05.2022 17:46 Відповісти
Чувак ленина еще живым застал, во дела
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26.05.2022 18:31 Відповісти
О чём вы говорите. Территории уже вернуть не получится. Чувак озвучил то, чего за кулисами хотят все те кто на камеры брызжут слюнями про ОЗАБОЧЕНОСТЬ и ПЕКЕЛЬНІ Санкції. а в душе хотят дальше работать с рашкой и еёніми дешёвыми ресурсами путинамирогозинами и прочей швалью. Ничего же личного - ЧистоБизнес. Путин их жёстко ПОДСАДИЛ на ресурсы и на кокс. Твари продажные. А нам всё про корупцию в Украине рассказывают хотя у самих рыло в пуху по самое не балуй
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26.05.2022 17:47 Відповісти
Не пи#ди рюззькаГаварящій! НІХТО НЕ БАЖАЄ ВЖЕ МАТИ СПРАВУ З НЕЛЮДЯМИ РАШИЗЗДАМИ НЕ НА КАМЕРУ, НЕ ПОЗАКАМЕРУ. Тільки консерви рашиззки почали "хлопати" по світу й усе. Нормальні країни вже НІКОЛИ не будуть співпрацювати з рфією путлера.
Й теріторії Україна поверне, включно з Кримом!
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26.05.2022 22:44 Відповісти
Та у Киссенджыра уже маразм, дименция и Альцгеймера на последней стадии. Его на публику вобще не следует выпускать
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26.05.2022 18:39 Відповісти
Кися конченный клоун, благодаря его усилиям в том числе и началась война в 14ом году.
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26.05.2022 19:35 Відповісти
*********! Купляй мені дім у США, давай громадянство а потім можеш віддавати що хоч. Нах мені тут жити з рашистами
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26.05.2022 20:31 Відповісти
Хлопають мерзотні рашиззкі консерви по усьому світу. Головне потім нікого не забути.
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26.05.2022 22:46 Відповісти
 
 