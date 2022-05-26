Західні політики розкритикували Кіссинджера за пропозицію "поміняти території на мир"
Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Ці слова обурили багатьох західних політиків.
Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США – щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.
"Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому – разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою. Не думаю, що це наша позиція, і вона не повинна такою бути", – зазначив сенатор Джо Менчин, виступаючи на одній із панелей Всесвітнього економічного форуму.
Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен вважає пропозицію Кіссинджера проявом слабкості.
"Доктрина Кіссинджера – мир через слабкість", – написав він у твітері.
Відреагував на рекомендацію Кіссинджера і голова уряду Нідерландів.
"Боюся, що по телебаченню зараз я маю офіційно заявити, що я не погоджуюсь із Генрі Кіссинджером", – заявив Марк Рютте в ефірі американського каналу CNBC.
Членкиня Палати представників від штату Вайомінг від Демократичної партії Карлі Провенза, коментуючи пропозицію Кіссинджера, очевидно, згадує участь США у Камбоджі: "Генрі Кіссинджер повинен отримувати лише рядки в пресі, коли його описують як воєнного злочинця, відповідального за геноцид", – заявила конгресвумен у Вайомінгу.
Конгресмен-демократ Джеррі Коннолі доповнює: "Це від людини, яка дала нам Пол Пота, Піночета та фальшиву мирну угоду після продовження В’єтнамської війни на п’ять років", – зазначив у твітері Коннолі.
Пол Пот був прем’єр-міністром Камбоджі, який вважав себе учнем Сталіна. Під час його правління був організований геноцид у Камбоджі, який супроводжувався масовими репресіями, депортаціями та голодом.
На думку деяких істориків, військовий наступ США у Камбоджу 1973 року – за правління президента Ніксона – сприяв тому, що до влади у Камбоджі прийшли червоні кхмери та Пол Пот. Генрі Кіссинджер у той час відігравав ключову роль у закордонній політиці США як радник президента із національної безпеки.
Чимало критики на адресу Кіссинджера звучить і в експертному середовищі.
Президент Ради із міжнародних відносин у США Річард Хаас вважає, що пропозиція Кіссинджера не вигідна ні Україні, ні Росії.
"У Давосі Генрі Кіссинджер виступив за повернення до попереднього статусу-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше за все, це відкинула Україна, бо надто багато від чого треба відмовитись. І Путін – бо це надто мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну", – зазначив американський експерт.
Експерт "Атлантичної ради" Андрес Ослунд вважає "єдиним логічним завершенням війни – це коли Путін втратить владу в Росії".
"Єдина проблема, яка була і є, – це Путін. Він потребує війни, щоб виправдати свої репресії та посилити імперські настрої заради своєї популярності", – пише у твітері Ослунд.
Він додає: "Якщо він не втратить владу в Москві, Путін має бути розбитий і вигнаний з України. Українці це розуміють. А неосвічені або цинічні персонажі в Італії, Франції, Німеччині та Кіссинджер мають замовкнути й прокинутися".
"Кіссинджер – один з найбільш високооплачуваних політичних консультантів у світі. Якщо він каже, що Україна має віддати Росії (тобто Путіну) територію, відразу виникає питання: скільки йому за це (і як) заплатив Путін. Йому 98 років, скоро буде 99, і все ще бореться за останній долар. Як сумно", – емоційно коментує Ослунд позицію колишнього радника президента США з нацбезпеки.
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Що його слухати..
А хіба Боневтік не казав приблизно те саме? Та ще й не одноразово....
@stormmans
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https://twitter.com/stormmans/status/1529771104646139905
Наша война развенчала много мифов: -непобедимость армии рф. - полное отсутствие единства и взаимопонимания внутри альянса НАТО.. - продажность ряда чиновников занимающих ведущие посады в ряде стран ЕС.. -ну и главное- верить нельзя никому,кроме своей армии..
По статті "Посягання на територіальну цілісність"
По рішенню суда потрібно послати запрос у США на його видачу.
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Генри Киссинжер, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
мінськихпарижських умов. В результаті чого буквально за пару років впав В'єтнам. Чувачок вже давно максимально комфортний для москви.
А щодо Полпота, це був китайський учень. убили 40 відсотків населення. Потім Вьєтнам побив Полпота, китайці воювали через це з Вьєтнамом. А гострий конфлікт між Мао і СРСР якось сам собою стих. Кетай почав дружити із США. Тепер цього перця "реанімували" і поширює хотелки Пу 1
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1529680448909107200
Как вдруг приосанился «сморчок под пледиком», как снова обнаглел в своих указах. Ещё бы. К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры и ньюйорктаймсы мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.
Именно с подачи Киссинджера началось сближение с Китаем, в противовес совку. Результат известен, и он диаметрально противоположный.
И к затягиванию бессмысленной войны во Вьетнаме он тоже приложил руку.
Если кто не знает, то именно этот "деятель" за пару лет до коллапса совка заявил: - "Скорее, Калифорния станет независимой, чем Украина!".
Так что с него и "вангователь" тоже никакой.
Цікаво, а євреям він подібні поради надавав ?
Й теріторії Україна поверне, включно з Кримом!