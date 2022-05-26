Західні політики розкритикували Кіссинджера за пропозицію "поміняти території на мир"

Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссинджер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого. Ці слова обурили багатьох західних політиків.

Про це пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США – щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.

"Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому – разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою. Не думаю, що це наша позиція, і вона не повинна такою бути", – зазначив сенатор Джо Менчин, виступаючи на одній із панелей Всесвітнього економічного форуму.

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Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен вважає пропозицію Кіссинджера проявом слабкості.

"Доктрина Кіссинджера – мир через слабкість", – написав він у твітері.

Відреагував на рекомендацію Кіссинджера і голова уряду Нідерландів.

"Боюся, що по телебаченню зараз я маю офіційно заявити, що я не погоджуюсь із Генрі Кіссинджером", – заявив Марк Рютте в ефірі американського каналу CNBC.

Членкиня Палати представників від штату Вайомінг від Демократичної партії Карлі Провенза, коментуючи пропозицію Кіссинджера, очевидно, згадує участь США у Камбоджі: "Генрі Кіссинджер повинен отримувати лише рядки в пресі, коли його описують як воєнного злочинця, відповідального за геноцид", – заявила конгресвумен у Вайомінгу.

Конгресмен-демократ Джеррі Коннолі доповнює: "Це від людини, яка дала нам Пол Пота, Піночета та фальшиву мирну угоду після продовження В’єтнамської війни на п’ять років", – зазначив у твітері Коннолі.

Пол Пот був прем’єр-міністром Камбоджі, який вважав себе учнем Сталіна. Під час його правління був організований геноцид у Камбоджі, який супроводжувався масовими репресіями, депортаціями та голодом.

На думку деяких істориків, військовий наступ США у Камбоджу 1973 року – за правління президента Ніксона – сприяв тому, що до влади у Камбоджі прийшли червоні кхмери та Пол Пот. Генрі Кіссинджер у той час відігравав ключову роль у закордонній політиці США як радник президента із національної безпеки.

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Чимало критики на адресу Кіссинджера звучить і в експертному середовищі.

Президент Ради із міжнародних відносин у США Річард Хаас вважає, що пропозиція Кіссинджера не вигідна ні Україні, ні Росії.

"У Давосі Генрі Кіссинджер виступив за повернення до попереднього статусу-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше за все, це відкинула Україна, бо надто багато від чого треба відмовитись. І Путін – бо це надто мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну", – зазначив американський експерт.

Експерт "Атлантичної ради" Андрес Ослунд вважає "єдиним логічним завершенням війни – це коли Путін втратить владу в Росії".

"Єдина проблема, яка була і є, – це Путін. Він потребує війни, щоб виправдати свої репресії та посилити імперські настрої заради своєї популярності", – пише у твітері Ослунд.

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Він додає: "Якщо він не втратить владу в Москві, Путін має бути розбитий і вигнаний з України. Українці це розуміють. А неосвічені або цинічні персонажі в Італії, Франції, Німеччині та Кіссинджер мають замовкнути й прокинутися".

"Кіссинджер – один з найбільш високооплачуваних політичних консультантів у світі. Якщо він каже, що Україна має віддати Росії (тобто Путіну) територію, відразу виникає питання: скільки йому за це (і як) заплатив Путін. Йому 98 років, скоро буде 99, і все ще бореться за останній долар. Як сумно", – емоційно коментує Ослунд позицію колишнього радника президента США з нацбезпеки.