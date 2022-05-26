Макрон призвал Эрдогана уважать решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Президент Республики отметил важность уважения суверенного выбора этих двух стран, что стало результатом демократического процесса и реагирования на изменения в сфере их безопасности. Он надеется, что обсуждения продолжатся, чтобы найти скорейшее решение", - говорится в заявлении.
Турция блокирует рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружием курдам, в том числе поставляет дроны и противотанковое оружие.
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Хіба він сказав щось образливе з цього приводу?
Просто Ердоган проти от і все: самі розбирайтесь з своєю системою прийняття рішень!
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1529565197643530241 18 ч
Знаете, почему проститутки Макрон и Шольц так и не приехали в Украину, Бучу? Они соучастники. Как сказал классик, "с их молчаливого согласия..."