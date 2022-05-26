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Макрон призвал Эрдогана уважать решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

нато,швеція,фінляндія

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Республики отметил важность уважения суверенного выбора этих двух стран, что стало результатом демократического процесса и реагирования на изменения в сфере их безопасности. Он надеется, что обсуждения продолжатся, чтобы найти скорейшее решение", - говорится в заявлении.

Читайте также: Мы не можем сказать "да", - Эрдоган о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Турция блокирует рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружием курдам, в том числе поставляет дроны и противотанковое оружие.

Автор: 

Финляндия (950) членство в НАТО (1501) Швеция (996) Эрдоган (892) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+11
А чому мікрон рішення України не поважає?
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26.05.2022 17:53
+5
если один голос против перебивает 100500 голосов за - это не демократия...это эгоизм и шантаж...
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26.05.2022 17:54
+3
Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1529565197643530241 18 ч

Знаете, почему проститутки Макрон и Шольц так и не приехали в Украину, Бучу? Они соучастники. Как сказал классик, "с их молчаливого согласия..."
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26.05.2022 18:01
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Боже,невже його хтось сприйме всерйоз.А тим паче турок.
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26.05.2022 17:51 Ответить
Его активность уже раздражает . Финляндия и Швеция сами разберутся .
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26.05.2022 17:53 Ответить
А чому мікрон рішення України не поважає?
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26.05.2022 17:53 Ответить
если один голос против перебивает 100500 голосов за - это не демократия...это эгоизм и шантаж...
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26.05.2022 17:54 Ответить
Как же он достал..
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26.05.2022 17:55 Ответить
А хіба він не поважає?
Хіба він сказав щось образливе з цього приводу?
Просто Ердоган проти от і все: самі розбирайтесь з своєю системою прийняття рішень!
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26.05.2022 17:56 Ответить
Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1529565197643530241 18 ч

Знаете, почему проститутки Макрон и Шольц так и не приехали в Украину, Бучу? Они соучастники. Как сказал классик, "с их молчаливого согласия..."
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26.05.2022 18:01 Ответить
Эрдоган не хочет найти компромис с Швецией и Финляндией по какой то ерунде. Зато нас призывает отдать пол страны и миллионы наших людей рашистам на уничтожение ради какого то *мира*. Какой может быть мир находясь в окупации? Козел
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26.05.2022 18:16 Ответить
А поважати суверенний вибір України Макрон не хоче, н?
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26.05.2022 18:47 Ответить
Якщо завтра русня нападе на фінів чи шведів, Турції доведеться відправляти свої війська на захист. І Ердоган реально може це зробити, на відміну від Макрона, який одразу обісреться і буде дзвонити з вибаченнями путіну.
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26.05.2022 18:50 Ответить
Erdogans ir tikai futbola bumba.
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26.05.2022 19:34 Ответить
****** жабоїди а як бути з рішенням України.Гнилі подвійні стандарти старої европи
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26.05.2022 20:32 Ответить
 
 