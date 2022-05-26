Макрон призвал Эрдогана уважать решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал "уважать суверенный выбор" Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Республики отметил важность уважения суверенного выбора этих двух стран, что стало результатом демократического процесса и реагирования на изменения в сфере их безопасности. Он надеется, что обсуждения продолжатся, чтобы найти скорейшее решение", - говорится в заявлении.

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Турция блокирует рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара заявляет, что Швеция оказывает поддержку оружием курдам, в том числе поставляет дроны и противотанковое оружие.