Макрон закликав Ердогана поважати рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО
Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом закликав "поважати суверенний вибір" Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві Єлисейського палацу.
"Президент Республіки наголосив на важливості поваги суверенного вибору цих двох країн, що став результатом демократичного процесу та реагування на зміни у сфері їхньої безпеки. Він сподівається, що обговорення продовжаться, щоб знайти швидке рішення", - сказано в заяві.
Як повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Анкара заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдам, у тому числі дрони і протитанкову зброю.
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Хіба він сказав щось образливе з цього приводу?
Просто Ердоган проти от і все: самі розбирайтесь з своєю системою прийняття рішень!
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1529565197643530241 18 ч
Знаете, почему проститутки Макрон и Шольц так и не приехали в Украину, Бучу? Они соучастники. Как сказал классик, "с их молчаливого согласия..."