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Макрон закликав Ердогана поважати рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО

нато,швеція,фінляндія

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом закликав "поважати суверенний вибір" Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві Єлисейського палацу.

"Президент Республіки наголосив на важливості поваги суверенного вибору цих двох країн, що став результатом демократичного процесу та реагування на зміни у сфері їхньої безпеки. Він сподівається, що обговорення продовжаться, щоб знайти швидке рішення", - сказано в заяві.

Читайте також: Ми не можемо сказати "так", - Ердоган про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Як повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Анкара заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдам, у тому числі дрони і протитанкову зброю.

Автор: 

Фінляндія (1290) членство в НАТО (1710) Швеція (947) Ердоган (926) Макрон Емманюель (1447)


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Топ коментарі
+11
А чому мікрон рішення України не поважає?
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26.05.2022 17:53
+5
если один голос против перебивает 100500 голосов за - это не демократия...это эгоизм и шантаж...
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26.05.2022 17:54
+3
Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1529565197643530241 18 ч

Знаете, почему проститутки Макрон и Шольц так и не приехали в Украину, Бучу? Они соучастники. Как сказал классик, "с их молчаливого согласия..."
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26.05.2022 18:01
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Боже,невже його хтось сприйме всерйоз.А тим паче турок.
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26.05.2022 17:51 Відповісти
Его активность уже раздражает . Финляндия и Швеция сами разберутся .
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26.05.2022 17:53 Відповісти
А чому мікрон рішення України не поважає?
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26.05.2022 17:53 Відповісти
если один голос против перебивает 100500 голосов за - это не демократия...это эгоизм и шантаж...
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26.05.2022 17:54 Відповісти
Как же он достал..
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26.05.2022 17:55 Відповісти
А хіба він не поважає?
Хіба він сказав щось образливе з цього приводу?
Просто Ердоган проти от і все: самі розбирайтесь з своєю системою прийняття рішень!
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26.05.2022 17:56 Відповісти
Вал Мишель@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1529565197643530241 18 ч

Знаете, почему проститутки Макрон и Шольц так и не приехали в Украину, Бучу? Они соучастники. Как сказал классик, "с их молчаливого согласия..."
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26.05.2022 18:01 Відповісти
Эрдоган не хочет найти компромис с Швецией и Финляндией по какой то ерунде. Зато нас призывает отдать пол страны и миллионы наших людей рашистам на уничтожение ради какого то *мира*. Какой может быть мир находясь в окупации? Козел
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26.05.2022 18:16 Відповісти
А поважати суверенний вибір України Макрон не хоче, н?
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26.05.2022 18:47 Відповісти
Якщо завтра русня нападе на фінів чи шведів, Турції доведеться відправляти свої війська на захист. І Ердоган реально може це зробити, на відміну від Макрона, який одразу обісреться і буде дзвонити з вибаченнями путіну.
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26.05.2022 18:50 Відповісти
Erdogans ir tikai futbola bumba.
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26.05.2022 19:34 Відповісти
****** жабоїди а як бути з рішенням України.Гнилі подвійні стандарти старої европи
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26.05.2022 20:32 Відповісти
 
 