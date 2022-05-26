Макрон закликав Ердогана поважати рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом закликав "поважати суверенний вибір" Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у заяві Єлисейського палацу.

"Президент Республіки наголосив на важливості поваги суверенного вибору цих двох країн, що став результатом демократичного процесу та реагування на зміни у сфері їхньої безпеки. Він сподівається, що обговорення продовжаться, щоб знайти швидке рішення", - сказано в заяві.

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Як повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Анкара заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдам, у тому числі дрони і протитанкову зброю.