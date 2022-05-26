Оккупанты все еще планируют форсировать Северский Донец, - Генштаб

Российские войска пытаются установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, однако на сегодняшний день этой цели не достигнуто. В то же время противник не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке нашего государства, обстрелы вдоль линии фронта и в глубине обороны наших войск. Враг пытается установить полный контроль прежде всего над Луганской, а в дальнейшем – над Донецкой областями в пределах их административных границ. Несмотря на преимущество в живой силе, вооружении и военной технике, противник на сегодняшний день не смог достичь поставленной цели", - подчеркнул Громов.

"По информации, требующей уточнения, противник не оставляет попыток и готовится к форсированию реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка", – добавил Громов.

Также на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии и армейской авиации агрессор ведет наступление. Успеха нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист ограбил квартиру в Ирпене и оставил свое фото "на память". ФОТО