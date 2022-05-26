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Новости Война
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Оккупанты все еще планируют форсировать Северский Донец, - Генштаб

рф,техніка,донець,сіверський

Российские войска пытаются установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, однако на сегодняшний день этой цели не достигнуто. В то же время противник не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке нашего государства, обстрелы вдоль линии фронта и в глубине обороны наших войск. Враг пытается установить полный контроль прежде всего над Луганской, а в дальнейшем – над Донецкой областями в пределах их административных границ. Несмотря на преимущество в живой силе, вооружении и военной технике, противник на сегодняшний день не смог достичь поставленной цели", - подчеркнул Громов.

"По информации, требующей уточнения, противник не оставляет попыток и готовится к форсированию реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка", – добавил Громов.

Также на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии и армейской авиации агрессор ведет наступление. Успеха нет.

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Генштаб ВС (6172) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+12
Раки там скоро будуть більші за кацапських свиней...
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26.05.2022 18:15
+6
Кобзон, Задорнов, хір Алєксандрова, і Жирік у ролі ведучого. Збсь концерт. От тільки ***** ще не прийшло...
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26.05.2022 18:19
+5
Камикадзы
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26.05.2022 18:13
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Камикадзы
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26.05.2022 18:13 Ответить
.......прорисовывается очередная ****Баевка......
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26.05.2022 18:14 Ответить
Раки там скоро будуть більші за кацапських свиней...
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26.05.2022 18:15 Ответить
Luto plusuy ++++ !
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26.05.2022 18:16 Ответить
...а соми - як бугаї.
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26.05.2022 18:20 Ответить
Знов до Кобзона черга буде
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26.05.2022 18:16 Ответить
Кобзон, Задорнов, хір Алєксандрова, і Жирік у ролі ведучого. Збсь концерт. От тільки ***** ще не прийшло...
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26.05.2022 18:19 Ответить
В цей раз підгонять рсзв та безпілотники з авіацією, взагалі вимальовується не приємна ситуація, союзники не хочуть давати м142 ок, давайте смерчі та гради й їх модифікації, з ************.
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26.05.2022 18:18 Ответить
он Швець каже, що все їде, і навчання іде. і путлера очікують вкрай неприємні сюрпризи.
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26.05.2022 18:23 Ответить
Рєзніков теж щось таке казав. Доводиться вірити, що ж.
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26.05.2022 18:24 Ответить
Я може не розумію у військових справах, але чому ми чекали, поки Білорусь підтягне ці іскандери до наших кордонів, чому не руйнували їх інфраструктуру? Мій друг каже "цього не можна робити, це напад на іншу країну". А чого ж ми добилися зараз?
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26.05.2022 18:25 Ответить
Ну и чудненько. Хороший способ утилизации недолюдей - утопление в БТРе или танке. Надо рашистам кинуть идею о переправе че5рез Днепр, Десна уже была тоже так ничего вместе с понтонами и руководством.
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26.05.2022 18:32 Ответить
флаг в руки, барабан на шею и поутного *** в жопу.
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26.05.2022 18:35 Ответить
хочуть контролювати то, хочуть контролювати сьо, "контрольори" ї..чі, самі себе не можуть контролювати, ні свою владу, ні свою бабу.
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26.05.2022 18:41 Ответить
У Изюма они тоже не сразу наладили переправу, но наладили. Это война. Расслабляться нельзя.
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26.05.2022 18:45 Ответить
 
 