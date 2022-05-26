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Новини Війна
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Окупанти все ще планують форсувати Сіверський Донець, - Генштаб

рф,техніка,донець,сіверський

Російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями, однак на сьогодні цієї мети не досягнуто. Водночас противник не залишає спроб форсувати річку Сіверський Донець.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій на сході нашої держави, обстріли вздовж лінії фронту та в глибині оборони наших військ. Ворог намагається встановити повний контроль насамперед над Луганською, а в подальшому - над Донецькою областями в межах їхніх адміністративних кордонів. Незважаючи на перевагу в живій силі, озброєнні та військовій техніці, противник на сьогодні не зміг досягнути поставленої мети", - зазначив він.

"За інформацією, що потребує уточнення, противник не залишає спроб і готується до форсування річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка - Білогорівка", - додав Громов.

Також на Сєверодонецькому напрямку за підтримки артилерії та армійської авіації агресор веде наступ. Успіху не має.

Також читайте: Понад 100 ракетних та авіаційних ударів по Україні здійснили окупанти за тиждень, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+12
Раки там скоро будуть більші за кацапських свиней...
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26.05.2022 18:15
+6
Кобзон, Задорнов, хір Алєксандрова, і Жирік у ролі ведучого. Збсь концерт. От тільки ***** ще не прийшло...
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26.05.2022 18:19
+5
Камикадзы
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26.05.2022 18:13
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26.05.2022 18:13 Відповісти
.......прорисовывается очередная ****Баевка......
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26.05.2022 18:14 Відповісти
Раки там скоро будуть більші за кацапських свиней...
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26.05.2022 18:15 Відповісти
Luto plusuy ++++ !
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26.05.2022 18:16 Відповісти
...а соми - як бугаї.
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26.05.2022 18:20 Відповісти
Знов до Кобзона черга буде
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26.05.2022 18:16 Відповісти
Кобзон, Задорнов, хір Алєксандрова, і Жирік у ролі ведучого. Збсь концерт. От тільки ***** ще не прийшло...
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26.05.2022 18:19 Відповісти
В цей раз підгонять рсзв та безпілотники з авіацією, взагалі вимальовується не приємна ситуація, союзники не хочуть давати м142 ок, давайте смерчі та гради й їх модифікації, з ************.
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26.05.2022 18:18 Відповісти
он Швець каже, що все їде, і навчання іде. і путлера очікують вкрай неприємні сюрпризи.
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26.05.2022 18:23 Відповісти
Рєзніков теж щось таке казав. Доводиться вірити, що ж.
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26.05.2022 18:24 Відповісти
Я може не розумію у військових справах, але чому ми чекали, поки Білорусь підтягне ці іскандери до наших кордонів, чому не руйнували їх інфраструктуру? Мій друг каже "цього не можна робити, це напад на іншу країну". А чого ж ми добилися зараз?
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26.05.2022 18:25 Відповісти
Ну и чудненько. Хороший способ утилизации недолюдей - утопление в БТРе или танке. Надо рашистам кинуть идею о переправе че5рез Днепр, Десна уже была тоже так ничего вместе с понтонами и руководством.
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26.05.2022 18:32 Відповісти
флаг в руки, барабан на шею и поутного *** в жопу.
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26.05.2022 18:35 Відповісти
хочуть контролювати то, хочуть контролювати сьо, "контрольори" ї..чі, самі себе не можуть контролювати, ні свою владу, ні свою бабу.
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26.05.2022 18:41 Відповісти
У Изюма они тоже не сразу наладили переправу, но наладили. Это война. Расслабляться нельзя.
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26.05.2022 18:45 Відповісти
 
 