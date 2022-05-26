Окупанти все ще планують форсувати Сіверський Донець, - Генштаб

Російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями, однак на сьогодні цієї мети не досягнуто. Водночас противник не залишає спроб форсувати річку Сіверський Донець.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій на сході нашої держави, обстріли вздовж лінії фронту та в глибині оборони наших військ. Ворог намагається встановити повний контроль насамперед над Луганською, а в подальшому - над Донецькою областями в межах їхніх адміністративних кордонів. Незважаючи на перевагу в живій силі, озброєнні та військовій техніці, противник на сьогодні не зміг досягнути поставленої мети", - зазначив він.

"За інформацією, що потребує уточнення, противник не залишає спроб і готується до форсування річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка - Білогорівка", - додав Громов.

Також на Сєверодонецькому напрямку за підтримки артилерії та армійської авіації агресор веде наступ. Успіху не має.

Також читайте: Понад 100 ракетних та авіаційних ударів по Україні здійснили окупанти за тиждень, - Генштаб