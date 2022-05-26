Украине необходима легализация обращения оружия, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходима "не только либерализация, но и легализация обращения оружия".
Об этом он написал на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Те, кто следит за моими высказываниями, знают, что я давно являюсь последовательным сторонником либерализации обращения оружия. ... Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это. Когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально "либеральным" способом. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это явилось решающим фактором. Но так же возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе", - отметил он.
"В стране и до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. В том числе – незадекларированного. Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядоченность. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", - подчеркнул он.
"Во-вторых, закон позволяет гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запрета, а регулировать использование оружия из-за формирования стрелковой культуры. Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также определенное состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры. Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, имел возможность научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру", - добавил министр.
"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - резюмировал Резников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І нинішній трьоп - то не діло, а намагання забалакати тему, зняти напругу в суспільстві, яке вже волає ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
Резников прав
оружие нужно уважать - уметь им грамотно и ответственно пользоваться и правильно хранить
Це відсіче тих,хто хоче придбати "щоб було!"
Термін опитування до 6 червня
Бо ця приблуда ... Не буду тут ,тільки прислів'я "якщо вас ще не ошукали - це не ваш здобуток,а недоопрацюваня шахраїв!"
Я свій автомат не віддам. У нього навіть ім'я є.
Але для того,щоб з'явилися такі думки потрібно було "влучаня кулі у сраку"!
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Але ж не постріляли один одного!
Тер оборона починалася з озброєних особистостей, на практиці - часто з мисливців
або АТО-шників, які не втрачали навички. Масове свідоме ("з повагою") володіння зброєю
дозволить за необхідності збирати серйозну тероборону за лічені дні, а якщо час від часу збори
влаштовувать то і злагодження за лічені дні відновиться.
Русская агентура наверняка работала в этом направлении. Кто больше всех был против , тот и агент *****.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Ze! клянчить зброю у світу, а українцям воно не потрапляє. Відбирають навіть трофейну зброю.
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
реально ніхто нічого не давав, навпаки, забирали трофейну зброю у добровольців. Повні зброярки віддали окупантам в захоплених містах. в той час як теробороні не видали жодного ствола, а кинули з пляшками смузі на колони бронетехніки, де героїв просто пошматували з кулеметів.
****** Ze!льона шмаркля боїться народу більше аніж окупантів, бо з кремльом у бубочки договорняки оманські, що він ретельно і послідовно виконує, здавши захисників Маріуполя, віддавши Південь, воду до окупованого Криму та шлях до нього суходолом.
Нам не дадуть зброю. Свободу не дають, свободу беруть (с) Теж саме зі зброєю