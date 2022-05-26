Украине необходима легализация обращения оружия, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходима "не только либерализация, но и легализация обращения оружия".

Об этом он написал на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто следит за моими высказываниями, знают, что я давно являюсь последовательным сторонником либерализации обращения оружия. ... Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это. Когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально "либеральным" способом. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это явилось решающим фактором. Но так же возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе", - отметил он.

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"В стране и до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. В том числе – незадекларированного. Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядоченность. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", - подчеркнул он.

"Во-вторых, закон позволяет гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запрета, а регулировать использование оружия из-за формирования стрелковой культуры. Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также определенное состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры. Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, имел возможность научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру", - добавил министр.

"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - резюмировал Резников.