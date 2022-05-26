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Украине необходима легализация обращения оружия, - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходима "не только либерализация, но и легализация обращения оружия".

Об этом он написал на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Те, кто следит за моими высказываниями, знают, что я давно являюсь последовательным сторонником либерализации обращения оружия. ... Во-первых, я хочу сразу отбросить опасения, мол, обсуждать эту тему и принимать решение "не ко времени", потому что война. Как раз именно потому, что война, надо наконец-то принять давно назревшие решения. Среди них – и это. Когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально "либеральным" способом. Потому что другого способа не было. Во многих ситуациях это явилось решающим фактором. Но так же возникли и проблемы, ведь желание владеть оружием и умение обращаться с ним безопасно, уважать оружие – это вещи, которые не всегда ходят вместе", - отметил он.

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"В стране и до этого в обращении находились миллионы единиц оружия. В том числе – незадекларированного. Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядоченность. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", - подчеркнул он.

"Во-вторых, закон позволяет гражданам использовать любое оружие против врага. Я считаю логичным не создавать запрета, а регулировать использование оружия из-за формирования стрелковой культуры. Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также определенное состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры. Убежден, что в Украине нужно развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований. Чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, имел возможность научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки и – главное – воспринять определенную культуру", - добавил министр.

"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - резюмировал Резников.

оружие (10195) Резников (1169)


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Топ комментарии
+35
Крєпкі заднім умом...
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26.05.2022 21:49
+29
До жопы все это. Я с 2014 петиции и писал и агитировал. Власть боится больше своего народа чем окупантов.
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26.05.2022 22:03
+28
Давно треба було це зробити! У нас як завжди, п'ють бальзам, коли нирки вже відвалилися.
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26.05.2022 21:56
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Крєпкі заднім умом...
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26.05.2022 21:49 Ответить
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26.05.2022 21:59 Ответить
хороший "опрыскиватель" колорадов
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26.05.2022 22:04 Ответить
якшо я ше не зовсім збожеволів, то Ze! мав у своїй програмі шось про ліберальний закон про зброю. І де воно?
І нинішній трьоп - то не діло, а намагання забалакати тему, зняти напругу в суспільстві, яке вже волає ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
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27.05.2022 01:15 Ответить
вменяемо
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26.05.2022 21:51 Ответить
+ 100 !
Резников прав

оружие нужно уважать - уметь им грамотно и ответственно пользоваться и правильно хранить
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26.05.2022 22:06 Ответить
І додати,що раз на місяць дводені(на вихідних!) збори з перевіркою навичок!
Це відсіче тих,хто хоче придбати "щоб було!"
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26.05.2022 22:26 Ответить
Да неее. Еще неначасi. Враг еще к Крещатику не подошел
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26.05.2022 21:53 Ответить
В ДІЇ в розділі ПОСЛУГИ є опитування щодо оббігу зброї. Тиснемо варіант №2 "для особистого захисту".
Термін опитування до 6 червня
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26.05.2022 22:00 Ответить
До жопы все это. Я с 2014 петиции и писал и агитировал. Власть боится больше своего народа чем окупантов.
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26.05.2022 22:03 Ответить
А в кого дії нема що робити?!
Бо ця приблуда ... Не буду тут ,тільки прислів'я "якщо вас ще не ошукали - це не ваш здобуток,а недоопрацюваня шахраїв!"
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26.05.2022 22:22 Ответить
Ну то встанови Дію! В чому твоя проблема?
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27.05.2022 09:50 Ответить
це обкатка електронного голосування, яч більш ніж впевнений, що як не голосуй всеодно получиш - проти. і прикол в тому, що ти не перевіриш як насправді голосували.
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26.05.2022 22:31 Ответить
Нібито до 1-го?
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27.05.2022 00:36 Ответить
Підтримка стрільбищ та й можливість просто законно постріляти у полі були б чудовими. Купив зброю у 2019, на одному полігоні збиралися з Нового Року 2020 відкрити 700м. Досі не відкрили. Бюрократія заважала. Боюся, що і далі заважатиме.
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26.05.2022 21:55 Ответить
G*д козаку шаблюку мати не дозволить.
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26.05.2022 21:56 Ответить
Давно треба було це зробити! У нас як завжди, п'ють бальзам, коли нирки вже відвалилися.
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26.05.2022 21:56 Ответить
Ніхто зброю здавати не буде. Дивіться, щоб її проти вас, зелені гниди, не повернули.
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26.05.2022 21:57 Ответить
Все то о чем я говорил начиная с 2014 но потом меня назвали зрадофилом, агентом кремля и забанили
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26.05.2022 21:57 Ответить
Спочатку думаю треба дозволити мати тільки військовим,діячим та в запасі а також тероборони.
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26.05.2022 22:00 Ответить
Тобто, ви пропонуєте відібрати мільйони одиниць зброї, які звичайні громадяни придбали через дозвільну систему до сьогодні, і лишити лише для вказаних категорій? У нас, взагалі-то, певну зброю можна мати практично всім, просто геморою багато.
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26.05.2022 22:06 Ответить
Якби була раніше дозволена зброя то зараз на окупованих територіх місцеві би тисячами вбивали окупантів
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26.05.2022 22:00 Ответить
Чи булиб воні окуповані? От це питаня!
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26.05.2022 22:16 Ответить
Нарешті змістовна і послідовна думка, хоч в чомусь. Без лишніх кукаріку "повбивають один одного", "підуть стріляти без розбору" і т.д. і т.п. В Молдові що перестріляли одне одного(щоб не казали про "не такий менталітет")?
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26.05.2022 22:03 Ответить
Пропонуйте таким заборонити авто! На них вбивають людей більше,ніж зі зборї у будь - якій країні!
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26.05.2022 22:14 Ответить
І кухонні ножі! Щоб ми одразу один одного не порізали!
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26.05.2022 22:53 Ответить
Зброя після війни має лишитися у воїнів.
Я свій автомат не віддам. У нього навіть ім'я є.
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26.05.2022 22:03 Ответить
А толку від неї, якщо нема 5-10 сотень патронів? Невже ви вважаєте, що кількість набоїв не буде нормована по-мінімуму?
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26.05.2022 22:10 Ответить
У мирний час купититисячу набоїв за кілька місяців - не проблема.
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26.05.2022 22:12 Ответить
Нажаль, зараз ,це питання вирішує портнов і татаров, дякуючи Зе-єрмаку... а вони будуть проти.,
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26.05.2022 22:06 Ответить
Конечно против,чуваки жить хотят.И жить хорошо.
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26.05.2022 22:14 Ответить
Повністю підтримую все висловлене!
Але для того,щоб з'явилися такі думки потрібно було "влучаня кулі у сраку"!
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26.05.2022 22:11 Ответить
А что-то умнее, ничего не смог придумать???
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26.05.2022 22:57 Ответить
Українцям до расєян по пияцтву - як до Юпітера рачки!
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26.05.2022 22:28 Ответить
ну тебеж ще не пристрелили
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26.05.2022 22:32 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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26.05.2022 22:58 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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26.05.2022 23:02 Ответить
Скажете, що в Молдові меньше п'ють?

Але ж не постріляли один одного!
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27.05.2022 00:40 Ответить
Ті хто мали власну зброю перші тікали. Ніякий автомат не зупине важку техніку, це все демагогія. Тер оборона добрий початок, але вона має бути добре підготовлена, укомплектована, та злагожена.
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26.05.2022 22:13 Ответить
Перше речення брехня. Друге речення демагогія, на важку техніку є кадровики з важкими іграшками.
Тер оборона починалася з озброєних особистостей, на практиці - часто з мисливців
або АТО-шників, які не втрачали навички. Масове свідоме ("з повагою") володіння зброєю
дозволить за необхідності збирати серйозну тероборону за лічені дні, а якщо час від часу збори
влаштовувать то і злагодження за лічені дні відновиться.
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26.05.2022 22:47 Ответить
Це все теорія, на практиці я все бачив на власні очі, нажаль нема у тер оборони кілька днів на злагодження, нема часу на все. Тер оборона здатна лише зупинити на невеликий проміжок часу неочікуваний наступ, все. Бо потім підкатує реактивна артилерія і рівняє все з землею.
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26.05.2022 23:35 Ответить
Перед тим як херню нести про тероборону розберися для чого вона призначена . Те що у нас у деяких випадках тероборонців на передову відправляють , так у нас дехто он і на шашлики до 24 звав , а тепер хотів розстріл у армії узаконити ((
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27.05.2022 00:09 Ответить
Все, про що він говорить, потрібно було ще на позавчора, та й то, при умові стану країни до початку 24 лютого. Зараз, треба приймати швидкі й кардинальні рішення. Бо ці йолопи ще півроку будуть приймати цей закон. потім Зеля буде ще півроку його підписувати, а потім виявиться закон "недоопрацьований" й т.д й т.п. Знаємо - плавали.
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26.05.2022 22:19 Ответить
Коли зрадники починають говорити про легалізацю обігу зброї це означає що що скоро ми дізнаємося про нову зраду Зеленського. Так уже було кілька разів за останні 3 роки. Народ починає базікати про носіння зброї і непоміченою проходить та свиня яку підкладають країні.
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26.05.2022 22:24 Ответить
Ну вот хотів би щось паскудне написати... але тут все так правильно сказано, що рука сама не пише гидоту. Вперше чую від нього якісь РОЗУМНІ словосполуки.
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26.05.2022 22:26 Ответить
Зелёные будут против. Но решение запаздалое на самом деле.
Русская агентура наверняка работала в этом направлении. Кто больше всех был против , тот и агент *****.
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26.05.2022 22:30 Ответить
Зеля тільки побазікати бажає, а потім знову не буде ніякого закону.
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26.05.2022 22:31 Ответить
Катастрофически поздно!!! Как минимум 15 лет назад при оранжевых надо было. Поезд тю- тю с третьего путю. Прости нас Господи, мы все просрали и проспали.
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26.05.2022 22:32 Ответить
нет не время думать об этом. это поможет организовать бунт теракты.
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26.05.2022 22:39 Ответить
Одразу і мусорню та сбу-фсб заборонити
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26.05.2022 22:41 Ответить
а может просто явочным путем. а тех кто попробует отобрать , отправить к кобзону
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26.05.2022 22:42 Ответить
До речі, міг би стати в.о. шмаркатого наркомана.
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26.05.2022 22:43 Ответить
А шо раньше это нельзя было сделать? Или слуги каломыйского всего боятся? А вдруг на них нападут… а сейчас менты даже трофейное оружие изымают не оставляя человеку шансов на самооборону и защиту семьи. Вы что менты приедете на выручку когда в хату украинца рашистские оккупанты ворвутся??? Сомневаюсь я что то..
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26.05.2022 22:53 Ответить
Давно пора! А то все повторювали ментівські страшилки для домогосподарок що "суспільство ще не готове, і ми всі одразу один одного перестріляємо". Звісно- в кожного є на кухні ніж і автомобіль під парканом, і нічого- не перерізали і не подавили самі себе. А в бандитів зброя завжди є, їм дозвіл не потрібен...
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26.05.2022 22:54 Ответить
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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26.05.2022 22:55 Ответить
Озброїти народ за нинішніх обставин для нас життєво необхідно. Але мене просто вражає ще і те, що під час війни військові і правоохоронці ходять без зброї в неробочий час, а зі збороєю лише по окремій команді керівництва. Подивіться на Ізраїль. Там дівчата військовослужбовці на пляжі засмагають з М-16 в руках. Під час війни люди, які по службі мають дозвіл на користування зброєю, повинні її тримати в руках постійно. А пропозицію Резнікова підтримую.
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26.05.2022 22:57 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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26.05.2022 23:00 Ответить
Ніякої зброї плебеям не давати ! Захистили державу і досить, всі назад в стійло ! Велика надія на те, що чоловіків викосить війна, потім еміграція, алкоголізм і тд. В країні має постійно переважати жіноче населення з дітьми, залякане і забите, яке працюватиме на комуналку. І опитування проводити серед них же !
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26.05.2022 23:18 Ответить
Рєзніков захотів хліб в ментів забрати, так вони тобі й віддали
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26.05.2022 23:31 Ответить
так, нинішній трьоп - це болтологія нє по дєлу. Хай замість оцих спічів просто законопроект подадуть для прийняття закону, чи навіть кодексу про зброю та самозахист. Нація має бути озброєєною для елементарного виживання поруч з монстром - рф.
Ze! клянчить зброю у світу, а українцям воно не потрапляє. Відбирають навіть трофейну зброю.
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
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27.05.2022 01:20 Ответить
Давно пора. І потрібно нормальне адекватне законодавство на самозахист і адекватне покарання для бандитів.
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26.05.2022 23:50 Ответить
Легалізація зброї потрібна, партизанити краще ніж працювати на ворога.
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27.05.2022 00:04 Ответить
Підтримую пропозицію
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27.05.2022 01:02 Ответить
піздьож для успакаєнія лохторату.
реально ніхто нічого не давав, навпаки, забирали трофейну зброю у добровольців. Повні зброярки віддали окупантам в захоплених містах. в той час як теробороні не видали жодного ствола, а кинули з пляшками смузі на колони бронетехніки, де героїв просто пошматували з кулеметів.
****** Ze!льона шмаркля боїться народу більше аніж окупантів, бо з кремльом у бубочки договорняки оманські, що він ретельно і послідовно виконує, здавши захисників Маріуполя, віддавши Південь, воду до окупованого Криму та шлях до нього суходолом.
Нам не дадуть зброю. Свободу не дають, свободу беруть (с) Теж саме зі зброєю
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27.05.2022 01:05 Ответить
проснулись ***, ну просто слов нет. На вашей совести расстреляные в оккупации патриоты и посадовцi.
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27.05.2022 01:53 Ответить
Це підтримую. В Дії за 2 пункт вже проголосувала! А ще вимагаю закону про самозахист! Хочу мати право пристрелити того виродка,який посміє на мене напасти, згвалтували, вбити чи хоча б обікрасти!
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27.05.2022 09:59 Ответить
 
 