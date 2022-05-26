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Україні потрібна легалізація обігу зброї, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї".

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. ... По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Як раз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це. Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли і проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом", - зазначив він.

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"В країні і до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. У тому числі – незадекларованої. Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї", - наголосив він.

"По-друге, закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури. Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури. Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і – головне – сприйняти певну культуру", - додав міністр.

"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - резюмував Резніков.

Автор: 

зброя (7430) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+35
Крєпкі заднім умом...
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26.05.2022 21:49
+29
До жопы все это. Я с 2014 петиции и писал и агитировал. Власть боится больше своего народа чем окупантов.
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26.05.2022 22:03
+28
Давно треба було це зробити! У нас як завжди, п'ють бальзам, коли нирки вже відвалилися.
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26.05.2022 21:56
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Крєпкі заднім умом...
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26.05.2022 21:49 Відповісти
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26.05.2022 21:59 Відповісти
хороший "опрыскиватель" колорадов
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26.05.2022 22:04 Відповісти
якшо я ше не зовсім збожеволів, то Ze! мав у своїй програмі шось про ліберальний закон про зброю. І де воно?
І нинішній трьоп - то не діло, а намагання забалакати тему, зняти напругу в суспільстві, яке вже волає ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
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27.05.2022 01:15 Відповісти
вменяемо
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26.05.2022 21:51 Відповісти
+ 100 !
Резников прав

оружие нужно уважать - уметь им грамотно и ответственно пользоваться и правильно хранить
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26.05.2022 22:06 Відповісти
І додати,що раз на місяць дводені(на вихідних!) збори з перевіркою навичок!
Це відсіче тих,хто хоче придбати "щоб було!"
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26.05.2022 22:26 Відповісти
Да неее. Еще неначасi. Враг еще к Крещатику не подошел
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26.05.2022 21:53 Відповісти
В ДІЇ в розділі ПОСЛУГИ є опитування щодо оббігу зброї. Тиснемо варіант №2 "для особистого захисту".
Термін опитування до 6 червня
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26.05.2022 22:00 Відповісти
До жопы все это. Я с 2014 петиции и писал и агитировал. Власть боится больше своего народа чем окупантов.
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26.05.2022 22:03 Відповісти
А в кого дії нема що робити?!
Бо ця приблуда ... Не буду тут ,тільки прислів'я "якщо вас ще не ошукали - це не ваш здобуток,а недоопрацюваня шахраїв!"
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26.05.2022 22:22 Відповісти
Ну то встанови Дію! В чому твоя проблема?
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27.05.2022 09:50 Відповісти
це обкатка електронного голосування, яч більш ніж впевнений, що як не голосуй всеодно получиш - проти. і прикол в тому, що ти не перевіриш як насправді голосували.
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26.05.2022 22:31 Відповісти
Нібито до 1-го?
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27.05.2022 00:36 Відповісти
Підтримка стрільбищ та й можливість просто законно постріляти у полі були б чудовими. Купив зброю у 2019, на одному полігоні збиралися з Нового Року 2020 відкрити 700м. Досі не відкрили. Бюрократія заважала. Боюся, що і далі заважатиме.
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26.05.2022 21:55 Відповісти
G*д козаку шаблюку мати не дозволить.
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26.05.2022 21:56 Відповісти
Давно треба було це зробити! У нас як завжди, п'ють бальзам, коли нирки вже відвалилися.
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26.05.2022 21:56 Відповісти
Ніхто зброю здавати не буде. Дивіться, щоб її проти вас, зелені гниди, не повернули.
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26.05.2022 21:57 Відповісти
Все то о чем я говорил начиная с 2014 но потом меня назвали зрадофилом, агентом кремля и забанили
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26.05.2022 21:57 Відповісти
Спочатку думаю треба дозволити мати тільки військовим,діячим та в запасі а також тероборони.
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26.05.2022 22:00 Відповісти
Тобто, ви пропонуєте відібрати мільйони одиниць зброї, які звичайні громадяни придбали через дозвільну систему до сьогодні, і лишити лише для вказаних категорій? У нас, взагалі-то, певну зброю можна мати практично всім, просто геморою багато.
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26.05.2022 22:06 Відповісти
Якби була раніше дозволена зброя то зараз на окупованих територіх місцеві би тисячами вбивали окупантів
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26.05.2022 22:00 Відповісти
Чи булиб воні окуповані? От це питаня!
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26.05.2022 22:16 Відповісти
Нарешті змістовна і послідовна думка, хоч в чомусь. Без лишніх кукаріку "повбивають один одного", "підуть стріляти без розбору" і т.д. і т.п. В Молдові що перестріляли одне одного(щоб не казали про "не такий менталітет")?
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26.05.2022 22:03 Відповісти
Пропонуйте таким заборонити авто! На них вбивають людей більше,ніж зі зборї у будь - якій країні!
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26.05.2022 22:14 Відповісти
І кухонні ножі! Щоб ми одразу один одного не порізали!
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26.05.2022 22:53 Відповісти
Зброя після війни має лишитися у воїнів.
Я свій автомат не віддам. У нього навіть ім'я є.
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26.05.2022 22:03 Відповісти
А толку від неї, якщо нема 5-10 сотень патронів? Невже ви вважаєте, що кількість набоїв не буде нормована по-мінімуму?
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26.05.2022 22:10 Відповісти
У мирний час купититисячу набоїв за кілька місяців - не проблема.
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26.05.2022 22:12 Відповісти
Нажаль, зараз ,це питання вирішує портнов і татаров, дякуючи Зе-єрмаку... а вони будуть проти.,
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26.05.2022 22:06 Відповісти
Конечно против,чуваки жить хотят.И жить хорошо.
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26.05.2022 22:14 Відповісти
Повністю підтримую все висловлене!
Але для того,щоб з'явилися такі думки потрібно було "влучаня кулі у сраку"!
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26.05.2022 22:11 Відповісти
А что-то умнее, ничего не смог придумать???
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26.05.2022 22:57 Відповісти
Українцям до расєян по пияцтву - як до Юпітера рачки!
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26.05.2022 22:28 Відповісти
ну тебеж ще не пристрелили
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26.05.2022 22:32 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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26.05.2022 22:58 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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26.05.2022 23:02 Відповісти
Скажете, що в Молдові меньше п'ють?

Але ж не постріляли один одного!
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27.05.2022 00:40 Відповісти
Ті хто мали власну зброю перші тікали. Ніякий автомат не зупине важку техніку, це все демагогія. Тер оборона добрий початок, але вона має бути добре підготовлена, укомплектована, та злагожена.
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26.05.2022 22:13 Відповісти
Перше речення брехня. Друге речення демагогія, на важку техніку є кадровики з важкими іграшками.
Тер оборона починалася з озброєних особистостей, на практиці - часто з мисливців
або АТО-шників, які не втрачали навички. Масове свідоме ("з повагою") володіння зброєю
дозволить за необхідності збирати серйозну тероборону за лічені дні, а якщо час від часу збори
влаштовувать то і злагодження за лічені дні відновиться.
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26.05.2022 22:47 Відповісти
Це все теорія, на практиці я все бачив на власні очі, нажаль нема у тер оборони кілька днів на злагодження, нема часу на все. Тер оборона здатна лише зупинити на невеликий проміжок часу неочікуваний наступ, все. Бо потім підкатує реактивна артилерія і рівняє все з землею.
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26.05.2022 23:35 Відповісти
Перед тим як херню нести про тероборону розберися для чого вона призначена . Те що у нас у деяких випадках тероборонців на передову відправляють , так у нас дехто он і на шашлики до 24 звав , а тепер хотів розстріл у армії узаконити ((
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27.05.2022 00:09 Відповісти
Все, про що він говорить, потрібно було ще на позавчора, та й то, при умові стану країни до початку 24 лютого. Зараз, треба приймати швидкі й кардинальні рішення. Бо ці йолопи ще півроку будуть приймати цей закон. потім Зеля буде ще півроку його підписувати, а потім виявиться закон "недоопрацьований" й т.д й т.п. Знаємо - плавали.
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26.05.2022 22:19 Відповісти
Коли зрадники починають говорити про легалізацю обігу зброї це означає що що скоро ми дізнаємося про нову зраду Зеленського. Так уже було кілька разів за останні 3 роки. Народ починає базікати про носіння зброї і непоміченою проходить та свиня яку підкладають країні.
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26.05.2022 22:24 Відповісти
Ну вот хотів би щось паскудне написати... але тут все так правильно сказано, що рука сама не пише гидоту. Вперше чую від нього якісь РОЗУМНІ словосполуки.
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26.05.2022 22:26 Відповісти
Зелёные будут против. Но решение запаздалое на самом деле.
Русская агентура наверняка работала в этом направлении. Кто больше всех был против , тот и агент *****.
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26.05.2022 22:30 Відповісти
Зеля тільки побазікати бажає, а потім знову не буде ніякого закону.
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26.05.2022 22:31 Відповісти
Катастрофически поздно!!! Как минимум 15 лет назад при оранжевых надо было. Поезд тю- тю с третьего путю. Прости нас Господи, мы все просрали и проспали.
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26.05.2022 22:32 Відповісти
нет не время думать об этом. это поможет организовать бунт теракты.
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26.05.2022 22:39 Відповісти
Одразу і мусорню та сбу-фсб заборонити
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26.05.2022 22:41 Відповісти
а может просто явочным путем. а тех кто попробует отобрать , отправить к кобзону
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26.05.2022 22:42 Відповісти
До речі, міг би стати в.о. шмаркатого наркомана.
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26.05.2022 22:43 Відповісти
А шо раньше это нельзя было сделать? Или слуги каломыйского всего боятся? А вдруг на них нападут… а сейчас менты даже трофейное оружие изымают не оставляя человеку шансов на самооборону и защиту семьи. Вы что менты приедете на выручку когда в хату украинца рашистские оккупанты ворвутся??? Сомневаюсь я что то..
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26.05.2022 22:53 Відповісти
Давно пора! А то все повторювали ментівські страшилки для домогосподарок що "суспільство ще не готове, і ми всі одразу один одного перестріляємо". Звісно- в кожного є на кухні ніж і автомобіль під парканом, і нічого- не перерізали і не подавили самі себе. А в бандитів зброя завжди є, їм дозвіл не потрібен...
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26.05.2022 22:54 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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26.05.2022 22:55 Відповісти
Озброїти народ за нинішніх обставин для нас життєво необхідно. Але мене просто вражає ще і те, що під час війни військові і правоохоронці ходять без зброї в неробочий час, а зі збороєю лише по окремій команді керівництва. Подивіться на Ізраїль. Там дівчата військовослужбовці на пляжі засмагають з М-16 в руках. Під час війни люди, які по службі мають дозвіл на користування зброєю, повинні її тримати в руках постійно. А пропозицію Резнікова підтримую.
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26.05.2022 22:57 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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26.05.2022 23:00 Відповісти
Ніякої зброї плебеям не давати ! Захистили державу і досить, всі назад в стійло ! Велика надія на те, що чоловіків викосить війна, потім еміграція, алкоголізм і тд. В країні має постійно переважати жіноче населення з дітьми, залякане і забите, яке працюватиме на комуналку. І опитування проводити серед них же !
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26.05.2022 23:18 Відповісти
Рєзніков захотів хліб в ментів забрати, так вони тобі й віддали
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26.05.2022 23:31 Відповісти
так, нинішній трьоп - це болтологія нє по дєлу. Хай замість оцих спічів просто законопроект подадуть для прийняття закону, чи навіть кодексу про зброю та самозахист. Нація має бути озброєєною для елементарного виживання поруч з монстром - рф.
Ze! клянчить зброю у світу, а українцям воно не потрапляє. Відбирають навіть трофейну зброю.
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
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27.05.2022 01:20 Відповісти
Давно пора. І потрібно нормальне адекватне законодавство на самозахист і адекватне покарання для бандитів.
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26.05.2022 23:50 Відповісти
Легалізація зброї потрібна, партизанити краще ніж працювати на ворога.
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27.05.2022 00:04 Відповісти
Підтримую пропозицію
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27.05.2022 01:02 Відповісти
піздьож для успакаєнія лохторату.
реально ніхто нічого не давав, навпаки, забирали трофейну зброю у добровольців. Повні зброярки віддали окупантам в захоплених містах. в той час як теробороні не видали жодного ствола, а кинули з пляшками смузі на колони бронетехніки, де героїв просто пошматували з кулеметів.
****** Ze!льона шмаркля боїться народу більше аніж окупантів, бо з кремльом у бубочки договорняки оманські, що він ретельно і послідовно виконує, здавши захисників Маріуполя, віддавши Південь, воду до окупованого Криму та шлях до нього суходолом.
Нам не дадуть зброю. Свободу не дають, свободу беруть (с) Теж саме зі зброєю
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27.05.2022 01:05 Відповісти
проснулись ***, ну просто слов нет. На вашей совести расстреляные в оккупации патриоты и посадовцi.
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27.05.2022 01:53 Відповісти
Це підтримую. В Дії за 2 пункт вже проголосувала! А ще вимагаю закону про самозахист! Хочу мати право пристрелити того виродка,який посміє на мене напасти, згвалтували, вбити чи хоча б обікрасти!
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27.05.2022 09:59 Відповісти
 
 