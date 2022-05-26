Україні потрібна легалізація обігу зброї, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна "не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї".
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. ... По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему і ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Як раз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це. Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли і проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом", - зазначив він.
"В країні і до цього в обігу перебували мільйони одиниць зброї. У тому числі – незадекларованої. Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї", - наголосив він.
"По-друге, закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури. Ефективне використання зброї – це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури. Переконаний, що в Україні потрібно розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, відповідних змагань. Щоб кожен громадянин, який відповідає розумним вимогам, мав можливість навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички і – головне – сприйняти певну культуру", - додав міністр.
"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - резюмував Резніков.
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І нинішній трьоп - то не діло, а намагання забалакати тему, зняти напругу в суспільстві, яке вже волає ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
Резников прав
оружие нужно уважать - уметь им грамотно и ответственно пользоваться и правильно хранить
Це відсіче тих,хто хоче придбати "щоб було!"
Термін опитування до 6 червня
Бо ця приблуда ... Не буду тут ,тільки прислів'я "якщо вас ще не ошукали - це не ваш здобуток,а недоопрацюваня шахраїв!"
Я свій автомат не віддам. У нього навіть ім'я є.
Але для того,щоб з'явилися такі думки потрібно було "влучаня кулі у сраку"!
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Але ж не постріляли один одного!
Тер оборона починалася з озброєних особистостей, на практиці - часто з мисливців
або АТО-шників, які не втрачали навички. Масове свідоме ("з повагою") володіння зброєю
дозволить за необхідності збирати серйозну тероборону за лічені дні, а якщо час від часу збори
влаштовувать то і злагодження за лічені дні відновиться.
Русская агентура наверняка работала в этом направлении. Кто больше всех был против , тот и агент *****.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Ze! клянчить зброю у світу, а українцям воно не потрапляє. Відбирають навіть трофейну зброю.
ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ!!!
реально ніхто нічого не давав, навпаки, забирали трофейну зброю у добровольців. Повні зброярки віддали окупантам в захоплених містах. в той час як теробороні не видали жодного ствола, а кинули з пляшками смузі на колони бронетехніки, де героїв просто пошматували з кулеметів.
****** Ze!льона шмаркля боїться народу більше аніж окупантів, бо з кремльом у бубочки договорняки оманські, що він ретельно і послідовно виконує, здавши захисників Маріуполя, віддавши Південь, воду до окупованого Криму та шлях до нього суходолом.
Нам не дадуть зброю. Свободу не дають, свободу беруть (с) Теж саме зі зброєю