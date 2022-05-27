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Новости Агрессия России против Украины Война
19 120 16

Российские оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении, – Генштаб ВСУ

рф

На Славянском направлении российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ и возобновили наступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 27 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались девяносто третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается, продолжаются мероприятия по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним привлекается в две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление.

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На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет пребрасывания резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

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"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БПЛА типа "Орлан-10".

Истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177)


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Топ комментарии
+14
саме так: до війни потрібно було готуватися, а не бажати "жрать+ржать+срать"
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27.05.2022 09:02
+10
Не усе залежить від хлопців.
Думаєте люди не розуміють, що не можна всидіти під постійними обстрілами важкої артилерії та бомбардуваннями літаками?
Успіх у війні формується до війни.
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27.05.2022 08:44
+8
Здали Лиман, ще вчора (можливо, позавчора); тільки сьогодні, нарешті, визнали.
Ну яка, в такому випадку, може бути довіра до цих інфоповідомлень, зведень з Генштабу? Риторично.

Нахрена брехати? Нахрена Залужному ставити себе на один рівень з брехливим земеним ЄрЗе?
Щоб що?
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27.05.2022 08:14
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Так всё таки Лиман орки не смогли полностью захватить как нам вчера арестович у фейгина говорил
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27.05.2022 07:38 Ответить
читай уважно: "ворог ... намагається закріпитись у населеному пункті Лиман", що означає, що Лиман вже в окупації
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27.05.2022 08:10 Ответить
"Наразі в районі Райгородка, між Лиманом і Слов'янськом тривають бої, повідомляє поліція на північному блокпосту Слов'янськ, забороняючи рухатися на північ. Увесь ранок зі Слов'янська чутно вихід артилерії"
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27.05.2022 11:28 Ответить
Здали Лиман, ще вчора (можливо, позавчора); тільки сьогодні, нарешті, визнали.
Ну яка, в такому випадку, може бути довіра до цих інфоповідомлень, зведень з Генштабу? Риторично.

Нахрена брехати? Нахрена Залужному ставити себе на один рівень з брехливим земеним ЄрЗе?
Щоб що?
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27.05.2022 08:14 Ответить
Щоб лити мед у вуха Зелупі.Він тоді менше сциться і в нього з'являється апетит.І за віртуальні перемоги він роздає звання і медальки.
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27.05.2022 08:31 Ответить
Іди "за порєбріком" зраду розганяй, кацапня
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27.05.2022 08:41 Ответить
пнх, наволоч ти зебільна
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27.05.2022 09:01 Ответить
щоб писати здали треба бути разом с хлопцями зараз повторюсь зараз словьянск и краматорск гриміт . Віримо в ЗСУ
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27.05.2022 08:32 Ответить
Не усе залежить від хлопців.
Думаєте люди не розуміють, що не можна всидіти під постійними обстрілами важкої артилерії та бомбардуваннями літаками?
Успіх у війні формується до війни.
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27.05.2022 08:44 Ответить
саме так: до війни потрібно було готуватися, а не бажати "жрать+ржать+срать"
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27.05.2022 09:02 Ответить
Щоб успіх у війні формується до війни.це не 41 рік іще візьміть розміри нашу Украіну и орків ми бережем ЖИТЯ наших хлопців а там їдут по своіх трупах щоб добитись успіху
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27.05.2022 09:07 Ответить
Презику и руководству надо срочно переставать быть телезвездами и что-то делать. Созывать СНБО, где-то брать снаряды - на спокойном Западе страны, в бывших соцстранах, Африке, та хоть в КНДР. Орки безнаказанно расстреливают артой, ракетами, авиацией наших воинов со стрелковым оружием. Так долго не устоят, начнутся нехорошие процессы. И меньше надеяться на всякие ленд-лизы, волшебные палки и лампы Алладина. Нужны 152 мм.
Хотелось бы ошибаться и думать, что Залужный все контролирует и сейчас... Но как-то перелом пока пошел не туда.
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27.05.2022 09:23 Ответить
"Нехороші процеси" вже почалися. Три роки тому, коли коє-хто "в своїх мозгах вже закінчив цю війну".
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27.05.2022 14:45 Ответить
Верим ЗСУ!
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27.05.2022 19:48 Ответить
Господи, бережи і допомагай нашим захисникам
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27.05.2022 21:09 Ответить
 
 