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Новини Агресія Росії проти України Війна
19 120 16

Російські окупанти відновили наступ на Слов’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

рф

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ і відновили наступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбук станом на 6:00 27 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася дев’яносто третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначається, тривають заходи

з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує ведення заходів щодо посилення прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, до них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ.

Також читайте: Переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777, наданими США, - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів наших військ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокування цивільного судноплавства.

Читайте: Окупанти все ще планують форсувати Сіверський Донець, - Генштаб

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами протиповітряної оборони було збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".

Винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України знищив крилату ракету в Чернівецькій області", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476)


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Топ коментарі
+14
саме так: до війни потрібно було готуватися, а не бажати "жрать+ржать+срать"
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27.05.2022 09:02
+10
Не усе залежить від хлопців.
Думаєте люди не розуміють, що не можна всидіти під постійними обстрілами важкої артилерії та бомбардуваннями літаками?
Успіх у війні формується до війни.
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27.05.2022 08:44
+8
Здали Лиман, ще вчора (можливо, позавчора); тільки сьогодні, нарешті, визнали.
Ну яка, в такому випадку, може бути довіра до цих інфоповідомлень, зведень з Генштабу? Риторично.

Нахрена брехати? Нахрена Залужному ставити себе на один рівень з брехливим земеним ЄрЗе?
Щоб що?
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27.05.2022 08:14
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Так всё таки Лиман орки не смогли полностью захватить как нам вчера арестович у фейгина говорил
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27.05.2022 07:38 Відповісти
читай уважно: "ворог ... намагається закріпитись у населеному пункті Лиман", що означає, що Лиман вже в окупації
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27.05.2022 08:10 Відповісти
"Наразі в районі Райгородка, між Лиманом і Слов'янськом тривають бої, повідомляє поліція на північному блокпосту Слов'янськ, забороняючи рухатися на північ. Увесь ранок зі Слов'янська чутно вихід артилерії"
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27.05.2022 11:28 Відповісти
Здали Лиман, ще вчора (можливо, позавчора); тільки сьогодні, нарешті, визнали.
Ну яка, в такому випадку, може бути довіра до цих інфоповідомлень, зведень з Генштабу? Риторично.

Нахрена брехати? Нахрена Залужному ставити себе на один рівень з брехливим земеним ЄрЗе?
Щоб що?
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27.05.2022 08:14 Відповісти
Щоб лити мед у вуха Зелупі.Він тоді менше сциться і в нього з'являється апетит.І за віртуальні перемоги він роздає звання і медальки.
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27.05.2022 08:31 Відповісти
Іди "за порєбріком" зраду розганяй, кацапня
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27.05.2022 08:41 Відповісти
пнх, наволоч ти зебільна
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27.05.2022 09:01 Відповісти
щоб писати здали треба бути разом с хлопцями зараз повторюсь зараз словьянск и краматорск гриміт . Віримо в ЗСУ
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27.05.2022 08:32 Відповісти
Не усе залежить від хлопців.
Думаєте люди не розуміють, що не можна всидіти під постійними обстрілами важкої артилерії та бомбардуваннями літаками?
Успіх у війні формується до війни.
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27.05.2022 08:44 Відповісти
саме так: до війни потрібно було готуватися, а не бажати "жрать+ржать+срать"
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27.05.2022 09:02 Відповісти
Щоб успіх у війні формується до війни.це не 41 рік іще візьміть розміри нашу Украіну и орків ми бережем ЖИТЯ наших хлопців а там їдут по своіх трупах щоб добитись успіху
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27.05.2022 09:07 Відповісти
Презику и руководству надо срочно переставать быть телезвездами и что-то делать. Созывать СНБО, где-то брать снаряды - на спокойном Западе страны, в бывших соцстранах, Африке, та хоть в КНДР. Орки безнаказанно расстреливают артой, ракетами, авиацией наших воинов со стрелковым оружием. Так долго не устоят, начнутся нехорошие процессы. И меньше надеяться на всякие ленд-лизы, волшебные палки и лампы Алладина. Нужны 152 мм.
Хотелось бы ошибаться и думать, что Залужный все контролирует и сейчас... Но как-то перелом пока пошел не туда.
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27.05.2022 09:23 Відповісти
"Нехороші процеси" вже почалися. Три роки тому, коли коє-хто "в своїх мозгах вже закінчив цю війну".
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27.05.2022 14:45 Відповісти
Верим ЗСУ!
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27.05.2022 19:48 Відповісти
Господи, бережи і допомагай нашим захисникам
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27.05.2022 21:09 Відповісти
 
 