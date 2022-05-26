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Новини Війна
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Переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777, наданими США, - Генштаб

гаубиця,м777

Заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов назвав приклад застосування техніки, що Україна отримала в рамках міжнародної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зокрема, американських гаубиць М777, яких Україна отримала майже сто одиниць.

"Артилерійський дивізіон озброєний 155 – міліметровими гарматами М777. Відстань від вогневих позицій до району ураження майже 20 кілометрів. Ціль – переправа противника у районі населеного пункту – Білогорівка. Результат – п’ять прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка окупантів, які намагалися форсувати Сіверський Донець 5-12 травня. ВIДЕО

У середині травня ЗСУ знищили понтонну переправу на Луганщині через Сіверський Донець, тоді знищили майже сто одиниць техніки росіян, загинули близько 400 військових - повідомили американські експерти.

Олексій Громов розповів, що під час застосування у взаємодії з радіолокаційною станцією розвідки зазначені артилерійські підрозділи показали високу ефективність стрільби. Подавляти батареї противника вдається з меншою витратою боєприпасів, 10-12 снарядів, у порівнянні з радянськими зразками озброєння, коли треба було витратити понад 48 снарядів.

Також читайте: Окупанти все ще планують форсувати Сіверський Донець, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+45
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.05.2022 21:26
+41
58-ма Конотопська тоді переправу біля Білогорівки і орків розхерячила.
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26.05.2022 21:28
+37
Моліться Зелебоби на Джона Байденко!
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26.05.2022 21:30
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.05.2022 21:26 Відповісти
58-ма Конотопська тоді переправу біля Білогорівки і орків розхерячила.
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26.05.2022 21:28 Відповісти
Моліться Зелебоби на Джона Байденко!
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26.05.2022 21:30 Відповісти
Цензор. Бутусов сообщал по Лиман вроде как россияне его захватили или наши оставили Арестович сказал в интервью Фейгину
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26.05.2022 21:30 Відповісти
написала люська в соцмережах; а де саме , я не вловив
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26.05.2022 21:36 Відповісти
Лиман ще вчора захопили, відео відходу Брусино, Лиманское направление
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26.05.2022 21:55 Відповісти
У вас, кацапов, вчора захвачено все, что не захвачено.
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27.05.2022 02:49 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1529852697289138183
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26.05.2022 21:57 Відповісти
Треба з севдона виводити людей бо може бути пізно.
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26.05.2022 22:05 Відповісти
Жданов сегодня на своём ютуб канале говорил ,что в Лимане наши войска ещё держатся
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26.05.2022 22:12 Відповісти
це вже в минулому..що на сьогодні?
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26.05.2022 21:32 Відповісти
Это отличный пример по воспитанию орков... но выступ в районе Попасной требует аналогичного.
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26.05.2022 21:36 Відповісти
Теперь HNMS and HILMARS с зарядами до 300, а лучше 500 км. и тогда все цели в Крыму будут поражены, а группировка русозверей в Херсоне будет в котле, где и будет истреблена тотально на плацдарме-ловушке. а вместо воды в крымнаш потекут тысячи 200 - х орков.
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26.05.2022 21:49 Відповісти
твої слова дружище Богу у вуха
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26.05.2022 22:06 Відповісти
Тактические ракеты типа АТАСМS к этим МLRS нам вряд ли передадут
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26.05.2022 22:14 Відповісти
не 500 км не дадуть
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27.05.2022 07:36 Відповісти
Если сегодня лавров угрожал за поставку оружия которое способно бить по территории оркостана заначит оно уже в пути
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26.05.2022 22:21 Відповісти
Не мели язиком, а заарештуйте і не платіть зарплату 500 тисяч. Імпотенти, можете тільки бульбашки пускати.
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26.05.2022 22:34 Відповісти
Я всегда говорил, что русское оружие это говно
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27.05.2022 07:06 Відповісти
 
 