Переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777, наданими США, - Генштаб

Заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов назвав приклад застосування техніки, що Україна отримала в рамках міжнародної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зокрема, американських гаубиць М777, яких Україна отримала майже сто одиниць.

"Артилерійський дивізіон озброєний 155 – міліметровими гарматами М777. Відстань від вогневих позицій до району ураження майже 20 кілометрів. Ціль – переправа противника у районі населеного пункту – Білогорівка. Результат – п’ять прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника", – сказав він.

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У середині травня ЗСУ знищили понтонну переправу на Луганщині через Сіверський Донець, тоді знищили майже сто одиниць техніки росіян, загинули близько 400 військових - повідомили американські експерти.

Олексій Громов розповів, що під час застосування у взаємодії з радіолокаційною станцією розвідки зазначені артилерійські підрозділи показали високу ефективність стрільби. Подавляти батареї противника вдається з меншою витратою боєприпасів, 10-12 снарядів, у порівнянні з радянськими зразками озброєння, коли треба було витратити понад 48 снарядів.

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